АФИША
г.МУРМАНСК
12-14 марта – 11.00-19.00
На улице Воровского развернётся праздничная ярмарка «На Севере – весна!». В течение нескольких дней здесь будут работать арт-базар и тематические интерактивные площадки, карусели и фотозоны. Для маленьких гостей ярмарки Мурманский областной театр кукол подготовил специальную развлекательную программу.
В ярмарочных домиках можно будет приобрести товары местных производителей, ароматную выпечку, горячие напитки, а также сувенирную продукцию. В домике для поздравлений каждый сможет распечатать фотографии и отправить поздравительные открытки. 13 и 14 марта в блинном домике будет организована бесплатная раздача блинов и чая всем желающим.
г.Мурманск, ул.Воровского.
23 апреля
Группа «ПилОт» выступит с концертом «Pin-Up». Коллектив исполнит большую концертную программу под символическим названием «Майка и жизнь – всё наизнанку!». «Пилоты» назначают полноценную встречу с мурманскими мальчишками и девчонками в оффлайн.
Группа устроит настоящий «антикризисный» концерт. Озаглавить его было решено цитатой из песни «Осень»: «Майка и жизнь – всё наизнанку!», которая как нельзя лучше иллюстрирует происходящее со всеми нами в последние месяцы.
г.Мурманск, ул.Шмидта, 43. Ночной клуб-кафе-паб «Pin-Up».
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Большая картина» (до 28 марта); экспозиция Владимира Фаворского (до 28 марта); «Самовары» (до 11 апреля); «Плакат молодых художников» (до 16 мая); «Твое лицо в его простой оправе….» (до 16 мая); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).
ОНЛАЙН:
12 марта - 12.00
В социальных сетях будет представлена видеоэкскурсия «Художник русского авангарда», приуроченная к 145-летию со дня рождения Петра Кончаловского. (12+)
14 марта - 15.00
видеосюжет по выставке «Самовары». Зрители узнают о предметах из частной коллекции Сергея Шепелева. (12+)
16 марта - 15.00
Приглашает присоединиться к онлайн-лекции «Проблема личности в искусстве русского авангарда», организованной в рамках регионального образовательного проекта «КультFAQ». Спикером выступит Дарина Абдуллина – методист по музейно-образовательной деятельности Русского музея. Слушателям расскажут о формировании нового типа портрета в живописи русского авангарда 1910 – начала 1930 годов.
Этот период вошёл в историю живописи как время поиска художниками новых средств выражения портретного образа модели: пластики, позы, жестов, экспрессии цвета, динамики и атрибутики.
В ходе лекции спикер обратится к портретам, созданным известными русскими художниками-авангардистами Казимиром Малевичем, Кузьмой Петровым-Водкиным, Петром Кончаловским, Борисом Григорьевым, Аристархом Лентуловым, Натальей Гончаровой, Робертом Фальком и другими авторами.
Предварительная запись обязательна: (8152) 99-43-57, 99-43-58 или kvcrm@artmmuseum.ru. Ссылку на трансляцию участники получат перед началом мероприятия.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)
Продолжают работу выставки: «Арктика» (до 21 марта); «Этюды Северной Пальмиры» (до 28 марта); «Портрет императрицы Марии Александровны» (до 28 марта); «Графики Бориса Власова» (до 11 апреля); «Русский фарфор ХХ века. Из собрания музея и частных коллекций» (до 26 декабря); «Художественный промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря).
13 и 14 марта - 14.00
Занятия клуба выходного дня «Вместе в музей» «День скульптуры в музее». В программе: экскурсия по постоянной тактильной экспозиции, мастер-класс в смешанной технике «Фантазии на тему…», просмотр фильма «В мастерской скульптора». (6+)
14 марта - 16.00
В рамках видеоабонемента «Рассказы о Русском музее» состоится показ фильма «Выставка «Воспоминания об Италии» (Россия, 2003 г). (12+)
17 марта - 16.00
Мероприятие из цикла «Знакомьтесь, художник», посвященное 165-летию со дня рождения Михаила Врубеля. В программе - просмотр документального фильма «Михаил Врубель. Миф и реальность» из цикла «Тайники Русского музея». (12+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжает работу выставка: к 100-летию со дня рождения Ивана Ушакова (до 31 марта); «Саамские краски» (до 31 марта).
13 марта - 14.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области». (6+)
13 марта -15.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «История Мурманска». (6+)
14 марта - 15.00
Обзорная экскурсия по музею. Гости познакомятся с историей Кольского края: узнают о древних жителях, культуре и быте саамов, о появлении русского населения на Крайнем Севере, рождении города Романов-на-Мурмане, событиях Великой Отечественной войны в Заполярье. Также экскурсантам расскажут о геологии и природе региона. (6+)
ОНЛАЙН:
Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».
«ВКонтакте» продолжается викторина, посвященная выставке «Саамские краски», работает рубрика «Чудеса земли Соловецкой», рассказывающая о храмах, крепости, лабиринтах и озерно-канальной системе. (12+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «День православной книги» (до 18 марта); «Весна - время чудес» (до 30 марта); «Названия не помню, но обложка… красная» (до 30 марта); «Интеллектуальное чтение: новые имена» (до 30 марта); «Женские лики - символы веков» (до 30 марта); «Смеемся вместе с Аркадием Аверченко» (до 30 марта); «Человек-институт» (до 30 марта); «Про русалок и принцесс» (до 30 марта); «Литературный фейерверк для милых дам» (до 30 марта); «Легендарные пластинки фирмы «Мелодия» (до 30 марта); «Благословенный Север» (до 30 марта); «Книги, которые научат быть счастливыми» (до 31 марта); «Альфред Брем и его «Жизнь животных» (до 31 марта); «Я служил русской книге…» (до 7 апреля); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).
12 марта - 18.00
«В пятницу на Масляной...». Литературный вечер посвящен воспоминаниям известного русского писателя Ивана Шмелева о купеческом быте старой Москвы. (12+)
13 марта - 13.00 и 15.00
«Библио-Масленица». Гостей ждёт знакомство с историей и традициями масленичных дней на Руси, литературно-художественный квест. (12+)
14 марта – 14.00
Состоится лекция профессора Российского государственного гуманитарного университета, директора Государственного музея истории российской литературы Дмитрия Бака. Лекция пройдёт в рамках проекта «Школа критики». Тема лекции — «Зачем сегодня читать русскую классику?». Кто из классиков наиболее близок читателям сейчас? Какие проблемы, поднятые русскими классиками, остаются болезненно актуальными сегодня? Ответы на эти и многие другие вопросы даст лекция Дмитрия Бака.
Слушатели получат уникальную возможность услышать из первых уст компетентное, научно обоснованное изложение взглядов на русскую классику от федерального эксперта, выдающегося учёного и просветителя.
Мероприятие проводится совместно с Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля и организовано при поддержке регионального Министерства культуры. (12+)
16 марта - 18.00
Открытие фотовыставки Евгении Леонтьевой «Ода зверю» (до 30 марта).
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
12 марта - 16.00
Встреча с психологом отдела подготовки ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» Екатериной Деревянных. (12+)
13 марта – 13.00
Посетители от 6 лет и их родители приглашаются на онлайн-мастер-класс «Кукла Масленица из бумаги». Масленица – весёлый праздник с блинами и подарками, а в качества подарка можно изготовить куклу Масленицу. Кукла — непременный участник русского праздника прощания с зимой. На мастер-классе библиотекарь покажет, как изготовить куколку из цветной бумаги. Для работы понадобится бумага, ножницы, клей и фломастеры. Яркая поделка будет замечательным подарком, сувениром или украшением интерьера на Масленицу.
14 марта - 12.00
Масленичные гулянья на площадке около здания библиотеки . Для посетителей подготовлены розыгрыши, народные забавы и русские потешки, горячий чай с угощениями. Также в этот день пройдут мастер-классы: «СолнышкоCD», «Денежное дерево», «Весенний букетик», «Кукла Масленица из бумаги», «Солнышко лучистое». (6+)
14 марта – 12.00-14.00
В отделе электронных ресурсов будет работать творческая мастерская «СолнышкоCD». Библиотекари предлагают всем желающим присоединиться к празднованию Масленицы. Читатели смогут принять участие в творческой мастерской и своими руками создать главный символ праздника – солнышко. Библиотекари продемонстрируют, как можно использовать устаревшие носители информации в декоре. Кроме этого все посетители могут познакомиться с экспонатами Музея информации и узнать о том, как менялись и совершенствовались носители информации.
14 марта – 13.00 и 15.00
Дети от 6 лет приглашаются на мастер-класс «Кукла Масленица из бумаги», который состоится в зале психологической поддержки читателей Центра чтения «Читай и познавай». Ребята под руководством библиотекаря изготовят яркую куколку из цветной бумаги.
14 марта – 14.00
В отделе электронных ресурсов пройдёт интеллектуальная игра «РосКвиз», посвящённая Международному женскому дню. Участники квиза узнают интересные факты об истории праздника, а также вспомнят выдающихся женщин, внесших свой вклад в мировые искусство, науку и культуру. Вопросы игры расположены от простых к сложным, а чтобы получить максимальный балл в последнем, самом непростом туре, нужно дать правильный ответ после всего одной подсказки. За победу в игре поборются старшеклассники из мурманских школ и гимназий. Все участники квиза получат именные сертификаты, а победители будут награждены дипломами.
14 марта – 17.00
Открывается новый сезон книжных стримов. Периодически проводятся социологические опросы о том, какие книги люди не читают, но говорят всем, что читали. Почему так происходит? Нужно ли бежать вслед за всеми и читать то, что у всех на слуху? Так ли это стыдно – не читать «Войну и мир»? И правда ли, что каждому произведению – своё время для чтения? Обо всем этом пойдёт разговор со зрителями шейм-стрима «Я никогда не…»! Приглашаем присоединиться к разговору, поиграть в шейм-бинго и сверить свои коды бескультурья! Ссылка для доступа: https://www.youtube.com/watch?v=yvSU4RlUAo8&featu.
ОНЛАЙН:
12 марта - 13.00
Вниманию читателей будет представлен онлайн-обзор «КнигоТОП. Образовательные комиксы». Комиксы могут быть не только захватывающими и смешными, но ещё и очень полезными. В обзоре собраны самые крутые комиксы, которые помогут познать сложные науки, познакомят с выдающимися учёными и напомнят и взрослым, и детям, что наука — это интересно и захватывающе. (0+)
14 марта - 14.00
Интеллектуальная игра «РосКвиз». (12+)
14 марта - 17.00
Книжный шейм-стрим «Я никогда не...». (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
13 марта - 19.00
«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)
14 марта - 12.00
«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)
14 марта - 19.00
«Не всё коту масленица». А. Островский. Комедия. (12+)
20 марта - 19.00
«Туман над заливом». Мурманская история. (12+)
21 марта - 12.00
«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)
21 марта - 19.00
«Привет с фронта!». В. Кондратьев. Драма. (12+)
27 марта - 19.00
«Страсти по-итальянски». Премьера. Спектакль-фантазия артистов театра. (16+)
28 марта - 12.00
«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)
28 марта - 19.00
«Шампанского!..». Маленькие комедии. (12+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
Для самых маленьких (2-4 лет):
13 марта - 15.30 и 17.00
С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».
20 марта - 15.30 и 17.00
Премьера. С. Озерская. «Барто пожаловать».
21 марта - 15.30 и 17.00
Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».
Для тех, кто постарше (от 5 лет):
13 марта - 11.00 и 13.30
Премьера. П. Васильев. «Снежная королева».
14 марта - 11.00 и 13.30
Премьера. С. Маршак. «Кошкин дом».
14 марта - 15.30 и 17.00
Премьера. С Озерская. «Сказки для принцесс».
20 марта - 11.00 и 13.30
П. Васильев. «Умка».
21 марта - 11.00 и 13.30
Н. Шмитько. «Сказки бабушки Зимы».
27 марта - 11.00 и 13.30
П. Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном».
28 марта - 11.00 13.30
Ф. Шевяков. «Саамская сказка».
Для зрителей старше 12 лет:
12 марта - 19.00
Пройдёт премьера кукольного спектакля для взрослого зрителя «Несколько дней из жизни Мольера», созданного по роману Михаила Булгакова. Сцены удивительной судьбы великого драматурга разыграют на сцене восемь перчаточных и тростевых кукол, а великолепная игра актеров в живом плане дополнит историю очарованием и реалистичностью.
Зритель переживет вместе с господином де Мольером несколько дней его насыщенной творческой жизни. Атмосферу подчеркнет музыка XV-XVI веков.
27 марта - 17.00
Премьера. «Эйнар и Брунилла».
28 марта - 17.00
Премьера. «Эйнар и Брунилла».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
13 марта - 18.00
Сергей Колесов (саксофон) и солисты филармонии. Концертный зал.
14 марта - 17.00
Гарри Еприкян (орган), Сергей Колесов (саксофон). Концертный зал.
16 марта - 19.00
Концерт памяти Андрея Крупского. Мурманский биг-бэнд. Дирижер Сергей Свиридов. Концертный зал.
20 марта - 18.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Игорь Каждан, г.Смоленск. Солист Фёдор Амосов (виолончель), г.Москва. Концертный зал.
26 марта - 19.00
«Время Баха». Артисты филармонии. Музыкальная гостиная.
27 марта - 18.00
«Музыкальный эликсир». Группа «Ударная компания». Концертный зал.
28 марта - 14.00
«Новые приключения кота в сапогах». По сказке Е. Шварца. Концерт для детей. Концертный зал.
28 марта - 17.00
«Я просто живу». Вечер-посвящение Микаэлу Таривердиеву. Солисты Томской филармонии М. Блажевич (орган), Е. Штейнмиллер (баритон).
30 марта - 19.00
«Фрида». Спектакль фламенко.
31 марта - 19.00
История фламенко. Спектакль фламенко, г.Москва.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
13 марта – 19.00
г. Ковдор. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
13 марта – 19.00
«Золотой шатёр». М. Мелексетян. Драма. Премьера. (16+)
14 марта – 12.00
г. Ковдор. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
14 марта – 19.00
«Золотой шатёр». М. Мелексетян. Драма. Премьера. (16+)
17 марта – 19.00
«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. (16+)
18 марта – 19.00
«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. (16+)
19 марта – 18.00
п. Междуречье. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)
19 марта – 19.00
«Эти свободные бабочки». Л. Герш. Комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)
20 марта – 12.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)
20 марта – 17.00
п. Кильдинстрой. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
20 марта – 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. (16+)
21 марта – 12.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)
21 марта – 19.00
пгт. Мурмаши. «Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. (12+)
21 марта – 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. (16+)
24 марта – 19.00
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. Малая сцена. (12+)
25 марта – 19.00
«Золотой шатёр». М. Мелексетян. Драма. Премьера. (16+)
26 марта – 19.00
«Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
27 марта – 12.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)
27 марта – 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. Премьера. (16+)
28 марта – 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. Премьера. (16+)
31 марта – 19.00
«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Работает фотовыставка «Пролистывая фотоальбомы». Экспозиция рассказывает о разнообразии подходов к фотографической передаче эмоций и впечатлений от увиденного. Свои работы представят начинающие фотографы и мастера мончегорского фотоклуба «Имандра». Жители Заполярья увидят портреты от Анастасии Руденко, пейзажи Кольского полуострова Сергея Хавалица. Также будут представлены фотоработы о путешествиях Лидии Обуховой, о хобби – Марины Буровой, о красоте окружающего мира – Геннадия Субача и др. (до апреля). Вход свободный.
14 марта - 13.00
На площади перед «Кировкой» северяне отпразднуют Масленицу в традициях народных гуляний - русскими хороводами, танцами и потехами на свежем воздухе. В игровой программе примут участие творческие коллективы ДК, а праздничное настроение создадут скоморохи. Гости праздника смогут попробовать свои силы в древнерусских забавах - перетягивании каната и молодецких играх. (0+)
ОНЛАЙН:
«ВКонтакте» продолжаются рубрики «Копилка идей51», «Север не скучает», «Переходим на личности». Там же стартовал «Семейный челлендж». Необходимо воспроизвести кадр на основе старых семейных фотографий, совместить оба снимка с помощью фотоколлажа. (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.
Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: выставка творческих работ и предметов коллекционирования участников хора украинской песни «Джерела» (до 17 марта); «Солнце, снег и люди» (до 18 марта); «Путешествие на остров Мечты» (до 22 марта).
ОНЛАЙН:
Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Продолжают работу выставки: «Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области» (до 11 апреля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
17 марта - 16.00
Мастер-класс по созданию открытки «Морошка» в технике вышивки по картону. (12+)
Мурманский областной клинический многопрофильный центр
(г Мурманск, ул. Ломоносова, 18)
Открыта фотовыставка, посвященная 90-летию медсанчасти «Севрыба».
Государственный архив Мурманской области
(г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 35. Телефон 8815-42-30-33)
Работает выставка архивных документов «Патриарх Кольского краеведения», приуроченная к 100-летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора Ивана Федоровича Ушакова.
В основе экспозиции – личный архив ученого, который хранится в региональном Госархиве с 2005 года. Архив содержит материалы по истории Кольского края, собранные им за долгие годы: диссертации и статьи ученого, а также очерки, опубликованные в местной печати. В фонде архива есть не только результаты научных исследований историка, но и документы, которые отражают этапы его биографии и ярко характеризуют личность – рукописи научных трудов, фрагменты воспоминаний, материалы о награждении, фотографии.
Посетить выставку северяне смогут по предварительной записи. Подробности по телефону (8152) 47-71-76 (Светлана Владимировна Такашова).
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
12 марта - 16.30 и 18.30
«Космонавтика для детей». (6+)
12 марта - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
12 марта - 19.15
«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)
13 марта - 12.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
13 марта - 13.30 и 16.00
«Космонавтика для детей». (6+)
13 марта - 14.30
«Вода - чудо природы». (6+)
13 марта - 17.00
«Приключения Виктора и Гару». (6+)
13 марта - 18.00
«В глубины Вселенной». (12+)
13 марта - 19.00
«Энергия Вселенной». (12+)
14 марта - 12.30 и 17.00
«Космонавтика для детей». (6+)
14 марта - 13.30
«Приключения Виктора и Гару». (6+)
14 марта - 14.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
14 марта - 16.00
«Вода - чудо природы». (6+)
14 марта - 18.00
«В глубины Вселенной». (12+)
14 марта - 19.00
«Энергия Вселенной». (12+)
16 марта - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
16 марта - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
16 марта - 18.30
«В глубины Вселенной». (12+)
16 марта - 19.15
«Тёмная материя и Свет». (12+)
17 марта - 16.30 и 18.30
«Космонавтика для детей». (6+)
17 марта - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
17 марта - 19.15
«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)
г.КОЛА
ОНЛАЙН в сообществе Центра культуры:
В сообществе работает рубрика «Праздничный дайджест» (6+), размещены запись концерта «Музыка для души» (6+), онлайн-программа для детей и родителей «Все обо всём: интересно и познавательно!» (0+), «Музыкальная шкатулка» расскажет об авторской песне (12+).
г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В отделе прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса продолжают работу выставки: «Вальс цветов» (до 18 марта), «Текстиль Надежды Маркиной» (до 18 марта), «Графика и шарнирные куклы» Светланы Якимчук (до 8 апреля) и «Иди на Север!» (живопись и графика Оксаны Короленко и Татьяны Шороховой, до 25 марта).
ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел МБУК СМВК.
г.ОЛЕНЕГОРСК
12 марта - 18.00
Этновечеринка для взрослых, современная веселая игра «Круче некуда!» на масленичный лад. (18+)
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 1. ДК «Горняк».
14 марта
Народные гулянья «Широкая Масленица». Будет установлен рекорд - самый высокий столб из блинов. Также в программе песни, танцы, конкурсы, розыгрыши призов и подарки. (0+)
г.Оленегорск, Центральная площадь.
16 марта - 18.00
Цирк «Парад-алле». (0+)
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
г.МОНЧЕГОРСК
В фойе ГЦК проходит выставка Любови Буздуган «Любовь с первого взгляда».
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
13 марта - 17.00
Спектакль «Чудо-репка». (0+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Театральный центр.
14 марта - 12.00
Фолк-фест «Масленица». В программе: театрализованный концерт, выставка-ярмарка, детский спектакль, турнир «Ледяной столб», фестиваль блинов, фотозона, конкурсы, игры. (0+)
г.Мончегорск, парк имени С. Бровцева.
г.АПАТИТЫ
13 марта - 12.00
«Гуляй, Масленица!». Гостей ждут концертная программа, развлекательные площадки, конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица-2021», горячие блины, торговые ряды, игры, танцы. (0+)
г.Апатиты, площадь Ленина.
14 марта - 13.00
«Масленица пришла - веселье принесла». В программе: танцы, игры, потехи, конкурсы на лучшую частушку и на зажигательную цыганочку. (0+)
г.Апатиты, площадь у ДК.
ОНЛАЙН: в сообществе ГДК:
12 марта - 20.00
«Читаем сказки». (0+)
13 марта - 12.00
«Город мастеров». (6+)
14 марта - 10.00
«События. Народный календарь». (6+)
14 марта - 15.00
Мастер-класс «Домашняя Масленица». (0+)
14 марта - 16.00
Фолк-урок «Широкая Масленица». (0+)
15 марта - 20.00
«Читаем сказки». (0+)
16 марта - 10.00
«События. Народный календарь». (6+)
17 марта - 11.00
«Знаменательная дата. Художник». (6+)
17 марта - 20.00
«Читаем сказки». (0+)
18 марта - 15.00
Квест-игра «Правовой лабиринт». (0+)
В сообществе размещены ролики и фотографии, посвященные юбилею народного хора ветеранов «От сердца к сердцу», отчётный концерт ансамбля песни и танца «Заполярье», продолжается рубрика «Театр у микрофона». (0+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.
Галерея «М» предлагает онлайн-выставку живописи и графики «Женщины и цветы», где представят свое творчество профессиональные и самодеятельные художники Санкт-Петербурга, Апатитов и Кировска. (12+)
г.Апатиты, ул.Ферсмана, 34. Галерея «М».
г.КИРОВСК
Продолжает работу выставка «Шерстяная радуга». (0+) (до 24 марта).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.
12 и 13 марта
«Масленичная изба». В программе: мастер-классы, блинное застолье с самоваром, кукольный спектакль, хоровод и игрища. (0+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.
13 марта - 12.00
Мастер-класс по шитью сумочки «Узелок». (12+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.
13 марта - 18.00
Концерт «Рок-антивирус» группы «Алатор» (г.Кировск) и «Walking Hawking». (12+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.
13 марта - 18.00
Чемпионат по чтению вслух «Открой рот. (18+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.
14 марта - 14.00
Массовое гуляние «Широкая Масленица». (0+)
г.Кировск, театральный дворик.
14 марта - 17.00
Спектакль «Любовные похождения женатого мужчины, или Любовь зла, полюбишь и козла». (12+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В Городском Дворце культуры работают выставки: фотовыставка «Живые страницы природы» и работы Галины Свитковой «Краски моей души». (6+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
12 марта - 10.00
Детская игровая программа и мастер-класс. (0+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
12 марта - 15.00
Мастер-класс «Оберег-крупеничка». (0+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
13 марта - 12.30
Мастер-класс «Тарелка-солнце». (6+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
14 марта - 12.00
«Гуляй, Масленица! Гуляй, широкая!». (0+)
г.Полярные Зори, Центральная площадь.
г.КАНДАЛАКША
14 марта - 12.00
Массовое гулянье «Масленица». Северян ждут ярмарка, игровые площадки, концерт, бой батогами. (0+)
г.Кандалакша, Центральная площадь.
Февраль-май
В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).
г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.
В ГКЦ «Нива» работает выставка работ журналиста, фотохудожника, хранителя старины Василия Гаркотина.
г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».
ОНЛАЙН в сообществе централизованной библиотечной системы:
Размещён очередной выпуск цикла «Нескучное чтение» - «Детектив». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В историко-краеведческом музее работают выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK».
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
14 марта - 12.00
Мурманский мобильный планетарий «Полярис». (6+)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
г.Ковдор
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
В районном краеведческом музее открыты выставки: «Уникальные предметы быта саамов» (до 31 марта), «Наш Сухачев» (до 31 марта), «Кошки - это кошки» (до 31 марта).
г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.
12 марта - 16.00
«Культурный фитнес». (6+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
14 марта - 14.00
Народные гулянья «Яркая Масленица». В программе: выступления творческих коллективов, игры, конкурсы, торговые ряды. (0+)
г.Ковдор, УЮТная площадь.
нп.Африканда
ОНЛАЙН:
В группе ДК идёт челлендж «Рукодельные хвастушки», работают «Уроки Мастерилки». (6+).
п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.
Африканда
нп.Титан
12 марта - 15.00
Развлекательная программа «Масленичные забавы». Для гостей - вкусные блинчики, интересные игры и забавы. (0+)
нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.