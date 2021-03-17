г.МУРМАНСК

23 апреля

Группа «ПилОт» выступит с концертом «Pin-Up». Коллектив исполнит большую концертную программу под символическим названием «Майка и жизнь – всё наизнанку!». «Пилоты» назначают полноценную встречу с мурманскими мальчишками и девчонками в оффлайн.

Группа устроит настоящий «антикризисный» концерт. Озаглавить его было решено цитатой из песни «Осень»: «Майка и жизнь – всё наизнанку!», которая как нельзя лучше иллюстрирует происходящее со всеми нами в последние месяцы.

г.Мурманск, ул.Шмидта, 43. Ночной клуб-кафе-паб «Pin-Up».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Большая картина» (до 28 марта); экспозиция Владимира Фаворского (до 28 марта); «Самовары» (до 11 апреля); «Плакат молодых художников» (до 16 мая); «Твое лицо в его простой оправе….» (до 16 мая); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

20 марта - 12.30

В главном здании Мурманского областного художественного музея состоится мероприятие «Царевна-лебедь Михаила Врубеля» по программе «Музейный калейдоскоп» для семейной аудитории. Посетители познакомятся с биографией Михаила Врубеля и его творчеством. А также вдохновившись произведениями великого художника, участники нарисуют гуашью сказочного персонажа. (12+)

20 марта - 16.00

В Мурманском областном художественном музее состоится мастер-класс по рисованию акварелью «Цветы как бабочки», из цикла мероприятий программы «Творить просто!». Рисование акварелью – это увлекательный процесс и всегда удивительный результат! Посетители узнают об истории акварели, познакомятся с разными техниками рисунка этим материалом.

Несколько кисточек, базовые акварельные цвета и на листе бумаги появятся изящные тонкие стебли, бархатные листья, хрупкие лепестки!

Дополнительная информация и запись по номеру телефона 45-63-10. (12+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Арктика» (до 21 марта); «Этюды Северной Пальмиры» (до 28 марта); «Портрет императрицы Марии Александровны» (до 28 марта); «Графики Бориса Власова» (до 11 апреля); «Русский фарфор ХХ века. Из собрания музея и частных коллекций» (до 26 декабря); «Художественный промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря).

17 марта - 16.00

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоится мероприятие из цикла «Знакомьтесь, художник», посвященное 165-летию со дня рождения Михаила Врубеля. Эта встреча посвящена жизни и творчеству известного и загадочного русского живописца Михаила Александровича Врубеля. Среди блистательной плеяды художников конца ХIХ века искусство Врубеля отличается необычностью и самобытностью. Его картины сочетают в себе яркую декоративность формы с драматичным, трагичным содержанием.

В завершение мероприятия предлагаем просмотр документального фильма «Михаил Врубель». Миф и реальность из цикла «Тайники Русского музея».

Информация и предварительная запись по телефонам: (815 2) 99-43-57 и (815 2) 99-43-58. (12+)

18-21 марта – 11.00-19.00

В Культурно-выставочном центре Русского музея в рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией и проведения фестиваля «Крымская весна» состоится презентация проекта Русского музея – виртуальной выставки «Памятники архитектуры и природные заповедники Крыма в отечественном изобразительном искусстве».

Виртуальная выставка произведений живописи, рисунка и печатной графики, созданных в конце XVIII-начале XXI веков, из коллекции Государственного Русского музея и художественных музеев России.

Информация и предварительная запись по телефонам: (815 2) 99-43-57 и (815 2) 99-43-58. (12+)

19 марта - 16.30

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоится мероприятие, посвященное дню рождения Русского музея. 19 марта 1898 года в Михайловском дворце открылся Русский музей имени императора Александра III - первый государственный музей национального искусства. Сегодня это крупнейший в мире музей русского искусства, уникальный красивейший архитектурный комплекс из дворцов и садов.

Коллекции музея насчитывают более 400 тысяч экспонатов и охватывают все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, его основные виды и жанры, направления и школы с Х по ХХI век.

Гости увидят видеофильм «Русский музей в XXI веке», примут участие в викторине, посвященной дворцам и коллекциям Русского музея. В завершение встречи предлагаем небольшое творческое задание «Поздравление Русскому музею!»

Информация и предварительная запись по телефонам: (815 2) 99-43-57 и (815 2) 99-43-58. (12+)

20 и 21 марта – 14.00

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоится занятие клуба выходного дня «Вместе в музей». Музейное мероприятие будет посвящено дымковской игрушке.

Глиняная игрушка – особый вид народного творчества. Она предназначается не только для игры, но и служит для украшения быта. Образы игрушек достаточно просты, оригинальны и выразительны. Мир глиняной игрушки удивительно многообразен – в нем живут сказка и реальность, современность и традиции. Игрушки рождались в труде, и везде народные мастера учились у одного учителя – природы. На мероприятии вы узнаете о глиняной народной игрушке и познакомитесь с одним из художественных народных промыслов – дымковской игрушкой. В завершение встречи дети дошкольного возраста вырежут и раскрасят Барыню, а ребята постарше – сделают своими руками из картона дымковского петуха и распишут его.

Информация и предварительная запись по телефонам: (815 2) 99-43-57 и (815 2) 99-43-58. (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выставка: к 100-летию со дня рождения Ивана Ушакова (до 31 марта); «Саамские краски» (до 31 марта).

Для посетителей открыта выставка «Мальчики с бантиками. Соловецкая школа юнг ВМФ. 1942-1945», которая рассказывает об истории Соловецкой школы юнг Военно-морского флота СССР, действовавшей на Соловецких островах с 1942 по 1945 годы. Выставочный проект задуман как интерактивная площадка. Посетители не только узнают, как создавалась школа и организовывался учебный процесс и быт юных моряков, но и смогут проявить себя в качестве радиста, сигнальщика, лоцмана и матроса в ходе проведения разнообразных конкурсов на морскую тематику.

Ждет посетителей выставка «Саамские краски», приуроченная к Международному Дню саамов.

Выставка организована Мурманским областным краеведческим музеем совместно с филологом, специалистом в области саамской письменности и культуры, педагогом и первым президентом «Ассоциации Кольских саамов» – Ниной Елисеевной Афанасьевой.

В экспозиции представлены более двух десятков работ художников из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея и частных коллекций. Посетители выставки познакомятся с традициями и культурой саамского народа и северной природой посредством языка живописи.

20 марта – 12.00-14.00

Будет работать этнографическая площадка «Оленный народ».

Гости познакомятся с экспозицией «Хозяйство и быт саамов в XVIII - начале XX вв.» и выставкой «Саамские краски», а затем решат предложенные задания. Посетители разгадают кроссворд, поучаствуют в логической игре «Пять в ряд», познакомятся с саамским алфавитом. А для самых маленьких подготовлена раскраска «Саамская одежда».

20 марта - 18 апреля

Начинается приём заявок на виртуальный музейный экологический конкурс «На Севере Жить!». Впервые конкурс был проведен в 2020 году в рамках проекта «ЭкоСевер», 104 ребят со всего региона приняли участие в нем.

Мурманский областной краеведческий музей ждет творческие работы по номинациям: «Красивая Арктика», «Чистый город», «Экологический плакат» по четырем возрастным категориям: 5-6 лет, 7-9 лет, 10-13 лет, 14-16 лет.

26 апреля - 9 мая пройдёт онлайн-голосование. Юные участники и их группа поддержки будут активно голосовать за лучшие художественные работы. Итоги конкурса подведёт жюри - специалисты музея и сотрудники Центра экологических инициатив «Чистая Арктика».

Имена победителей будут объявлены в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев»!

20 марта – 15.00

Состоится экскурсия «Многообразие животного и растительного мира Кольского полуострова». Экскурсия познакомит посетителей с краткой характеристикой географического положения, климата, растительного и животного мира Кольского полуострова, а также с природоохраняемыми территориями нашего региона.

21 марта – 14.00

Пройдут демонстрации учебных интерактивных программ. Фильмы расскажут о истории и освоении края с древнейших времен до наших дней, о жизни древних людей, коренном населении Кольского Севера, а также об основных этапах освоении Арктики человеком с древнейших времен до начала XXI века. Демонстрация учебной интерактивной программы «История Кольского края».

21 марта – 15.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики».

21 марта – 15.00

Состоится экскурсия «Древними тропами Кольского края». Посетители узнают об особенностях жизни первобытных людей на Кольском полуострове, её эволюции в различные археологические эпохи.

ОНЛАЙН:

Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

«ВКонтакте» продолжается викторина, посвященная выставке «Саамские краски», работает рубрика «Чудеса земли Соловецкой», рассказывающая о храмах, крепости, лабиринтах и озерно-канальной системе. (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «День православной книги» (до 18 марта); «Весна - время чудес» (до 30 марта); «Названия не помню, но обложка… красная» (до 30 марта); «Интеллектуальное чтение: новые имена» (до 30 марта); «Женские лики - символы веков» (до 30 марта); «Смеемся вместе с Аркадием Аверченко» (до 30 марта); «Человек-институт» (до 30 марта); «Про русалок и принцесс» (до 30 марта); «Литературный фейерверк для милых дам» (до 30 марта); «Легендарные пластинки фирмы «Мелодия» (до 30 марта); «Благословенный Север» (до 30 марта); «Книги, которые научат быть счастливыми» (до 31 марта); «Альфред Брем и его «Жизнь животных» (до 31 марта); «Я служил русской книге…» (до 7 апреля); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая); фотовыставка Евгении Леонтьевой «Ода зверю» (до 30 марта).

19 марта – 18.00

В конференц-зале библиотеки состоится презентация сборника «АСТЭС». Новый выпуск культурологического альманаха Ассоциации творческих союзов Мурманской области традиционно знакомит читателей с различными аспектами культурной жизни региона. Презентацию откроет главный редактор альманаха, председатель АСТЭС, член Союза российских писателей Борис Николаевич Блинов. Он расскажет о принципах отбора произведений и статей в новый выпуск, представит творчество каждого из авторов альманаха, кроме того авторы представят произведения лично.

20 марта – 12.00

Библиотека приглашает на познавательную программу «Счастливый день в библиотеке», посвященную Международному дню счастья. В нарративной мастерской «Что такое счастье?» участники программы попробуют разобраться, что такое «счастье» с точки зрения физиологии и психологии. Экспертами выступят Мария Петровна Клиндух, сотрудник Мурманского Морского биологического института и Тамара Васильевна Тучкова, кандидат философских наук, доцент кафедры психологии Мурманского арктического государственного университета.

20 марта – 13.00

Состоится беседа «Счастье по-скандинавски», посвященная понятиям «хюгге», «лагом» и «люкке». Участники изучат эти определения и узнают, применимо ли «скандинавское счастье» в нашей стране.

21 марта - 14.00

Пройдет День памяти Михаила Григорьевича Орешеты. Михаил Григорьевич Орешета (10.11.1951-08.02.2021) – краевед, писатель, публицист, один из организаторов военно-поисковой работы, инициатор установки памятных знаков и мемориальных досок, благоустройства воинских захоронений защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Почтить память Михаила Григорьевича придут его родные, представители областных и городских органов власти, ветеранских и поисковых организаций, писатели, историки, многочисленные друзья и поклонники творчества. Уникальную кинохронику о вехах жизни и деятельности выдающегося земляка покажет Андрей Сычев и его видеостудия «КРЕАТОН». На встрече будет представлена последняя книга Михаила Орешеты «Гранитный линкор», посвященная защитникам полуостровов Рыбачий и Средний в годы Великой Отечественной войны. Новое издание выходит в издательстве «Дроздов-на- Мурмане».

21 марта – 18.00

В Центре современного искусства пройдёт День поэзии, приуроченный ко Всемирному дню поэзии. Откроет День поэзии презентация сборника «Поэзия этого дня». Сборник объединил 40 мурманских авторов, большинство из которых представляют молодёжь и современные направления поэзии. Сборник представит автор проекта, составитель сборника, лауреат конкурса губернаторских грантов для творцов на поддержку проектов современного искусства Николай Михайленко. В рамках презентации пройдут поэтические чтения авторов «Поэзии этого дня».

Гостей ждёт увлекательный экспериментальный поэтический сет, где декламация авторских стихотворений будет сопровождаться хореографией танцевальной группы Вячеслава Бурцева «Roots Up» и живой музыкой в исполнении электронного музыканта Владислава Кликунова «Нувот». В экспериментальном сете прозвучат стихи участников творческого объединения «Полярный день», финалисток II Мурманского конкурса женской поэзии и авторов независимого сборника «Север объединяет»: зрителей ждет встреча с поэзией Алёны Кидун, Андрея Матийко, Киры Озерской, Анастасии Сорокиной и Анны Мацкевич.

Для посетителей Дня поэзии пройдет онлайн-квиз на знание поэзии и любопытных фактов о русских поэтах.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

17 марта - 15 апреля

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой традиционно стартует XIII Областной конкурс чтецов, который посвящен главному условию человеческого счастья - здоровью.

Что же такое «здоровье»? Здоровье – это состояние полного благополучия - и физического, и духовного. К участию в конкурсе приглашаются дети до 11 лет включительно, их родители и специалисты образовательных учреждений города Мурманска и Мурманской области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 марта по 15 апреля. Положение о проведении конкурса, заявка на участие размещены на сайте библиотеки www.libkids51.ru в разделе «Акции, конкурсы, марафоны». Итоги подведут 14 мая! Работы победителей и лучшие работы участников конкурса будут размещены на сайте библиотеки и в группе «ВКонтакте» конкурса.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

20 марта - 19.00

«Туман над заливом». Мурманская история. (12+)

21 марта - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)

21 марта - 19.00

«Привет с фронта!». В. Кондратьев. Драма. (12+)

27 марта - 19.00

«Страсти по-итальянски». Премьера. Спектакль-фантазия артистов театра. (16+)

28 марта - 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

28 марта - 19.00

«Шампанского!..». Маленькие комедии. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

20 марта - 15.30 и 17.00

Премьера. С. Озерская. «Барто пожаловать».

21 марта - 15.30 и 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

20 марта - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «Умка».

21 марта - 11.00 и 13.30

Н. Шмитько. «Сказки бабушки Зимы».

27 марта - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

28 марта - 11.00 13.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Для зрителей старше 12 лет:

27 марта - 17.00

Премьера. «Эйнар и Брунилла».

28 марта - 17.00

Премьера. «Эйнар и Брунилла».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

20 марта - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Игорь Каждан, г.Смоленск. Солист Фёдор Амосов (виолончель), г.Москва. Концертный зал.

26 марта - 19.00

«Время Баха». Артисты филармонии. Музыкальная гостиная.

27 марта - 18.00

«Музыкальный эликсир». Группа «Ударная компания». Концертный зал.

28 марта - 14.00

«Новые приключения кота в сапогах». По сказке Е. Шварца. Концерт для детей. Концертный зал.

28 марта - 17.00

«Я просто живу». Вечер-посвящение Микаэлу Таривердиеву. Солисты Томской филармонии М. Блажевич (орган), Е. Штейнмиллер (баритон).

30 марта - 19.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

31 марта - 19.00

История фламенко. Спектакль фламенко, г.Москва.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

17 марта – 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. (16+)

18 марта – 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. (16+)

19 марта – 18.00

п. Междуречье. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

19 марта – 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герш. Комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)

20 марта – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)

20 марта – 17.00

п. Кильдинстрой. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

20 марта – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. (16+)

21 марта – 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

21 марта – 19.00

пгт. Мурмаши. «Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. (12+)

21 марта – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. (16+)

24 марта – 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. Малая сцена. (12+)

25 марта – 19.00

«Золотой шатёр». М. Мелексетян. Драма. Премьера. (16+)

26 марта – 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

27 марта – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)

27 марта – 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. Премьера. (16+)

28 марта – 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. Премьера. (16+)

31 марта – 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка «Пролистывая фотоальбомы». Экспозиция рассказывает о разнообразии подходов к фотографической передаче эмоций и впечатлений от увиденного. Свои работы представят начинающие фотографы и мастера мончегорского фотоклуба «Имандра». Жители Заполярья увидят портреты от Анастасии Руденко, пейзажи Кольского полуострова Сергея Хавалица. Также будут представлены фотоработы о путешествиях Лидии Обуховой, о хобби – Марины Буровой, о красоте окружающего мира – Геннадия Субача и др. (до апреля). Вход свободный.

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» продолжаются рубрики «Копилка идей51», «Север не скучает», «Переходим на личности». Там же стартовал «Семейный челлендж». Необходимо воспроизвести кадр на основе старых семейных фотографий, совместить оба снимка с помощью фотоколлажа. (6+)

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Стартует приём заявок на I Фестиваль малых театральных форм в Мурманске. Среди участников ждут как актеров-любителей, так и профессионалов, творческие коллективы и просто артистичных жителей Заполярья.

Сними отрывок спектакля, этюда, миниатюры до 3-х минут и пришли его вместе с заявкой на электронный адрес csi@mgounb.ru

На фестиваль могут быть представлены малые спектакли, этюды, миниатюры, скетчи, интермедии, репризы, фельетоны, монологи, либо отрывки из больших театральных форм, длительностью от 5 до 20 минут.

Фестиваль состоится 27 и 28 марта в Центре современного искусства «21А».

Победителей ждут призы и признание.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Солнце, снег и люди» (до 18 марта); «Путешествие на остров Мечты» (до 22 марта).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области» (до 11 апреля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

17 марта – 16.00

Состоится мастер-класс по созданию открытки «Морошка» в технике вышивка по картону. Вышивка по картону — это графическая техника, получение изображения нитками на картоне или другом твёрдом основании.

Мастер-класс проведёт мурманский мастер Мария Михайлова, которая поделится простыми секретами вышивки яркой северной ягоды. Для будущей открытки мастер будет использовать специальный дизайнерский картон. Запись по телефонам: 45-08-38, 45-08-60. (12+)

Мурманский областной клинический многопрофильный центр

(г Мурманск, ул. Ломоносова, 18)

Открыта фотовыставка, посвященная 90-летию медсанчасти «Севрыба».

Государственный архив Мурманской области

(г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 35. Телефон 8815-42-30-33)

Работает выставка архивных документов «Патриарх Кольского краеведения», приуроченная к 100-летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора Ивана Федоровича Ушакова.

В основе экспозиции – личный архив ученого, который хранится в региональном Госархиве с 2005 года. Архив содержит материалы по истории Кольского края, собранные им за долгие годы: диссертации и статьи ученого, а также очерки, опубликованные в местной печати. В фонде архива есть не только результаты научных исследований историка, но и документы, которые отражают этапы его биографии и ярко характеризуют личность – рукописи научных трудов, фрагменты воспоминаний, материалы о награждении, фотографии.

Посетить выставку северяне смогут по предварительной записи. Подробности по телефону (8152) 47-71-76 (Светлана Владимировна Такашова).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

17 марта - 16.30 и 18.30

«Космонавтика для детей». (6+)

17 марта - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

17 марта - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

г.КОЛА

ОНЛАЙН в сообществе Центра культуры:

В сообществе работает рубрика «Праздничный дайджест» (6+), размещены запись концерта «Музыка для души» (6+), онлайн-программа для детей и родителей «Все обо всём: интересно и познавательно!» (0+), «Музыкальная шкатулка» расскажет об авторской песне (12+).

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В отделе прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса продолжают работу выставки: «Вальс цветов» (до 18 марта), «Текстиль Надежды Маркиной» (до 18 марта), «Графика и шарнирные куклы» Светланы Якимчук (до 8 апреля) и «Иди на Север!» (живопись и графика Оксаны Короленко и Татьяны Шороховой, до 25 марта).

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел МБУК СМВК.

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Любови Буздуган «Любовь с первого взгляда».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.АПАТИТЫ

ОНЛАЙН: в сообществе ГДК:

17 марта - 11.00

«Знаменательная дата. Художник». (6+)

17 марта - 20.00

«Читаем сказки». (0+)

18 марта - 15.00

Квест-игра «Правовой лабиринт». (0+)

В сообществе размещены ролики и фотографии, посвященные юбилею народного хора ветеранов «От сердца к сердцу», отчётный концерт ансамбля песни и танца «Заполярье», продолжается рубрика «Театр у микрофона». (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

Галерея «М» предлагает онлайн-выставку живописи и графики «Женщины и цветы», где представят свое творчество профессиональные и самодеятельные художники Санкт-Петербурга, Апатитов и Кировска. (12+)

г.Апатиты, ул.Ферсмана, 34. Галерея «М».

г.КИРОВСК

Продолжает работу выставка «Шерстяная радуга». (0+) (до 24 марта).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В Городском Дворце культуры работают выставки: фотовыставка «Живые страницы природы» и работы Галины Свитковой «Краски моей души». (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.КАНДАЛАКША

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

В ГКЦ «Нива» работает выставка работ журналиста, фотохудожника, хранителя старины Василия Гаркотина.

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

ОНЛАЙН в сообществе централизованной библиотечной системы:

Размещён очередной выпуск цикла «Нескучное чтение» - «Детектив». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее работают выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK».

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.Ковдор

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

В районном краеведческом музее открыты выставки: «Уникальные предметы быта саамов» (до 31 марта), «Наш Сухачев» (до 31 марта), «Кошки - это кошки» (до 31 марта).

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

нп.Африканда

ОНЛАЙН:

В группе ДК идёт челлендж «Рукодельные хвастушки», работают «Уроки Мастерилки». (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.