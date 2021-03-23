г.МУРМАНСК

23 апреля

Группа «ПилОт» выступит с концертом «Pin-Up». Коллектив исполнит большую концертную программу под символическим названием «Майка и жизнь – всё наизнанку!». «Пилоты» назначают полноценную встречу с мурманскими мальчишками и девчонками в оффлайн.

Группа устроит настоящий «антикризисный» концерт. Озаглавить его было решено цитатой из песни «Осень»: «Майка и жизнь – всё наизнанку!», которая как нельзя лучше иллюстрирует происходящее со всеми нами в последние месяцы.

г.Мурманск, ул.Шмидта, 43. Ночной клуб-кафе-паб «Pin-Up».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ода зверю» (до 30 марта); «Весна - время чудес» (до 30 марта); «Названия не помню, но обложка… красная» (до 30 марта); «Интеллектуальное чтение: новые имена» (до 30 марта); «Женские лики - символы веков» (до 30 марта); «Смеемся вместе с Аркадием Аверченко» (до 30 марта); «Человек-институт» (до 30 марта); «Про русалок и принцесс» (до 30 марта); «Женские лики - символы веков» (до 30 марта); «Литературный фейерверк для милых дам» (до 30 марта); «Легендарные пластинки фирмы «Мелодия» (до 30 марта); «Благословенный Север» (до 30 марта); «Книги, которые научат быть счастливыми» (до 31 марта); «Альфред Брем и его «Жизнь животных» (до 31 марта); «Я служил русской книге…» (до 7 апреля); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Этюды Северной Пальмиры» (до 28 марта); «Портрет императрицы Марии Александровны» (до 28 марта); «Графика Бориса Власова» (до 11 апреля); «Русский фарфор ХХ века. Из собрания музея и частных коллекций» (до 26 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря).

24 марта

Начнёт работу выставка «В холодном климате, с любовью» из коллекции Андрея Малахова (до 24 апреля). В экспозиции - полотна легендарных Энди Уорхола, Дэвида Хокни, Она Кавары, Фернана Леже, скульптуры Уго Рондиноне и Синди Шерман, произведения известных современных российских художников Павла Отдельнова, Димы Ребуса и других.

25 марта - 13.00

В рамках музейного молодежного дискуссионного клуба «Арт-проектор» состоится просмотр фильма «Иероним Босх. «Корабль дураков». (16+)

Авторская программа Паолы Волковой «Мост над бездной». Россия, 2012 г. (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выставка: к 100-летию со дня рождения Ивана Ушакова (до 31 марта); «Саамские краски» (до 31 марта); «Мальчики с бантиками. Соловецкая школа юнг ВМФ. 1941 - 1945» (до 31 марта).

23 марта - 18 апреля

Начинается приём заявок на виртуальный музейный экологический конкурс «На Севере Жить!». Впервые конкурс был проведен в 2020 году в рамках проекта «ЭкоСевер», 104 ребят со всего региона приняли участие в нем.

Мурманский областной краеведческий музей ждет творческие работы по номинациям: «Красивая Арктика», «Чистый город», «Экологический плакат» по четырем возрастным категориям: 5-6 лет, 7-9 лет, 10-13 лет, 14-16 лет.

26 апреля - 9 мая пройдёт онлайн-голосование. Юные участники и их группа поддержки будут активно голосовать за лучшие художественные работы. Итоги конкурса подведёт жюри - специалисты музея и сотрудники Центра экологических инициатив «Чистая Арктика».

Имена победителей будут объявлены в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев»!

ОНЛАЙН:

Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

«ВКонтакте» продолжается викторина, посвященная выставке «Саамские краски» (12+), работает рубрика «Чудеса земли Соловецкой», рассказывающая о храмах, крепости, лабиринтах и озерно-канальной системе (12+), раздел «Улицы Мурманска» (6+) знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды» (6+).

***

Началась акция «Экспонат о космосе» (6+). Сотрудники примут на временное хранение в качестве экспонатов предметы быта, музыкальные инструменты, технику, картины, часы, изделия декоративно-прикладного искусства, детские и новогодние игрушки для создания выставки к 12 апреля - Всемирному дню авиации и космонавтики.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Весна - время чудес» (до 30 марта); «Названия не помню, но обложка… красная» (до 30 марта); «Интеллектуальное чтение: новые имена» (до 30 марта); «Женские лики - символы веков» (до 30 марта); «Смеемся вместе с Аркадием Аверченко» (до 30 марта); «Человек-институт» (до 30 марта); «Про русалок и принцесс» (до 30 марта); «Литературный фейерверк для милых дам» (до 30 марта); «Легендарные пластинки фирмы «Мелодия» (до 30 марта); «Благословенный Север» (до 30 марта); «Книги, которые научат быть счастливыми» (до 31 марта); «Альфред Брем и его «Жизнь животных» (до 31 марта); «Я служил русской книге…» (до 7 апреля); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая); фотовыставка Евгении Леонтьевой «Ода зверю» (до 30 марта).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

23-26 марта

Областная поэтическая акция «Крылья поэзии». (6+)

23 марта - 15 апреля

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой традиционно стартует XIII Областной конкурс чтецов, который посвящен главному условию человеческого счастья - здоровью.

Что же такое «здоровье»? Здоровье – это состояние полного благополучия - и физического, и духовного. К участию в конкурсе приглашаются дети до 11 лет включительно, их родители и специалисты образовательных учреждений города Мурманска и Мурманской области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 марта по 15 апреля. Положение о проведении конкурса, заявка на участие размещены на сайте библиотеки www.libkids51.ru в разделе «Акции, конкурсы, марафоны». Итоги подведут 14 мая! Работы победителей и лучшие работы участников конкурса будут размещены на сайте библиотеки и в группе «ВКонтакте» конкурса.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

27 марта - 19.00

«Страсти по-итальянски». Премьера. Спектакль-фантазия артистов театра. (16+)

28 марта - 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

28 марта - 19.00

«Шампанского!..». Маленькие комедии. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

27 марта - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

28 марта - 11.00 13.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Для зрителей старше 12 лет:

27 марта - 17.00

Премьера. «Эйнар и Брунилла».

28 марта - 17.00

Премьера. «Эйнар и Брунилла».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

26 марта - 19.00

В Музыкальной гостиной пройдёт концерт «Время Баха». В концерте прозвучат произведения композиторов семейства Бахов – Иоганна Христиана, Карла Филиппа Эммануила, Вильгельма Фридемана и Иоганна Себастьяна. Музыкальное звучание программы обогащает участие кантеле - народного карело-финского струнного инструмента.

27 марта - 18.00

Группа «Ударная компания» выступит с программой «Музыкальный эликсир». Музыка всегда была, есть и будет одним из самых универсальных и доступных источников жизненной энергии и вдохновения. Она, словно чудодейственный эликсир, способна оживлять, окрылять, дарить гармонию, радость и счастье.

Ансамбль «Ударная компания» Мурманской областной филармонии с огромной радостью представляет новую программу «Музыкальный эликсир», наполненную всеми любимыми красивыми, поднимающими настроение мелодиями. Прозвучат композиции из мюзиклов «Вестсайдская история», «Моя прекрасная леди», «Звуки музыки», «Шербурские зонтики», «Мэрри Поппинс, до свидания», песни из кинофильмов «Моя любовь, «Карнавальная ночь», мелодии Гершвин, Мэндэла…

28 марта - 14.00

Концерт Марии Блажевич (орган) и Евгения Штейнмиллера (баритон) для маленьких слушателей. Музыканты приглашают на музыкально-литературную композицию по сказке Евгения Шварца «Новые приключения кота в сапогах». В роли сказочницы выступит музыковед филармонии Светлана Бобрицкая. В качестве музыкальных иллюстраций прозвучат популярные детские песенки.

28 марта - 17.00

Мария Блажевич (орган) и Евгений Штейнмиллер (баритон) выступят для взрослой аудитории с концертной программой «Я просто живу…», посвященной 90-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева.

Микаэл Таривердиев – композитор-легенда. Его музыка не знакома лишь тем, кто не видел фильмы «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». То есть на огромном постсоветском пространстве людей, не знакомых с его творчеством, практически нет.

Таривердиев - автор музыки к 132 фильмам, более 100 песен и романсов, нескольких опер, балетов, симфоний, музыки для органа и скрипки.

В программе - любимые мелодии из кинофильмов, сонеты Шекспира, песни на слова Е. Евтушенко, Бориса Пастернака, Беллы Ахмадулиной, Н. Добронравова.

30 марта - 19.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

31 марта - 19.00

История фламенко. Спектакль фламенко, г.Москва.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

24 марта – 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. Малая сцена. (12+)

25 марта – 19.00

«Золотой шатёр». М. Мелексетян. Драма. Премьера. (16+)

26 марта – 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

27 марта – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)

27 марта – 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. Премьера. (16+)

28 марта – 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. Премьера. (16+)

31 марта – 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка «Пролистывая фотоальбомы». Экспозиция рассказывает о разнообразии подходов к фотографической передаче эмоций и впечатлений от увиденного. Свои работы представят начинающие фотографы и мастера мончегорского фотоклуба «Имандра». Жители Заполярья увидят портреты от Анастасии Руденко, пейзажи Кольского полуострова Сергея Хавалица. Также будут представлены фотоработы о путешествиях Лидии Обуховой, о хобби – Марины Буровой, о красоте окружающего мира – Геннадия Субача и др. (до апреля). Вход свободный.

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» продолжаются рубрики «Копилка идей51», «Север не скучает», «Переходим на личности». Там же стартовал «Семейный челлендж». Необходимо воспроизвести кадр на основе старых семейных фотографий, совместить оба снимка с помощью фотоколлажа. (6+)

26 и 27 марта

Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в рамках проекта «КультFAQ» проводит дистанционный областной семинар для руководителей ансамблей народной песни и фольклорных коллективов культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманска и Мурманской области.

Спикеры семинара: Морозов Дмитрий Викторович – руководитель Центра русского фольклора «Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, художественный руководитель Московского народного хора, заместитель председателя Правления Российского фольклорного союза; Кабак Лариса Васильевна – педагог дополнительного образования высшей категории, руководитель фольклорного ансамбля «Канарейка» г. Санкт-Петербург, Лауреат Международных и российских конкурсов педагогического мастерства, Заслуженный работник культуры Республики Карелия; Рыжова Татьяна Николаевна – заведующая отделом народного творчества «Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова; Серова Юлия Валерьевна – ведущий методист по фольклору отдела народного творчества «Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова».

Мероприятие пройдёт на платформе «ZOOM», поэтому требуется регистрация (https://forms.yandex.ru/u/6040bf60a489d0098cd5b959/).

Напомним, «КультFAQ» – это круглогодичная программа занятий, мастер-классов, выступлений ведущих экспертов в сфере культуры. Занятия, посвященные различным аспектам, будут проходить в офлайн- и онлайн-форматах для всех желающих. Курс организован Министерством культуры Мурманской области.

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Стартует приём заявок на I Фестиваль малых театральных форм в Мурманске. Среди участников ждут как актеров-любителей, так и профессионалов, творческие коллективы и просто артистичных жителей Заполярья.

Сними отрывок спектакля, этюда, миниатюры до 3-х минут и пришли его вместе с заявкой на электронный адрес csi@mgounb.ru

На фестиваль могут быть представлены малые спектакли, этюды, миниатюры, скетчи, интермедии, репризы, фельетоны, монологи, либо отрывки из больших театральных форм, длительностью от 5 до 20 минут.

Фестиваль состоится 27 и 28 марта в Центре современного искусства «21А».

Победителей ждут призы и признание.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: выставка работ участников клубов декоративно-прикладного творчества ДК Ленинского округа «Весенние фантазии» (до 12 апреля); выставка Константина Соколова, Киры Сафроновой, Ирины Прокопчук «На волне фантазии» (до 19 апреля).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области» (до 11 апреля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

23 марта - 16.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

23 марта - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

23 марта - 18.30

«Энергия Вселенной». (12+)

23 марта - 19.15

«Темная материя и Свет». (12+)

24 марта - 14.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

24 марта - 15.30

«Вода - чудо природы». (6+)

24 марта - 16.30 и 18.30

«Космонавтика для детей». (6+)

24 марта - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

24 марта - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

Мурманский областной клинический многопрофильный центр

(г Мурманск, ул. Ломоносова, 18)

Открыта фотовыставка, посвященная 90-летию медсанчасти «Севрыба».

Государственный архив Мурманской области

(г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 35. Телефон 8815-42-30-33)

Работает выставка архивных документов «Патриарх Кольского краеведения», приуроченная к 100-летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора Ивана Федоровича Ушакова.

В основе экспозиции – личный архив ученого, который хранится в региональном Госархиве с 2005 года. Архив содержит материалы по истории Кольского края, собранные им за долгие годы: диссертации и статьи ученого, а также очерки, опубликованные в местной печати. В фонде архива есть не только результаты научных исследований историка, но и документы, которые отражают этапы его биографии и ярко характеризуют личность – рукописи научных трудов, фрагменты воспоминаний, материалы о награждении, фотографии.

Посетить выставку северяне смогут по предварительной записи. Подробности по телефону (8152) 47-71-76 (Светлана Владимировна Такашова).

г.КОЛА

ОНЛАЙН в сообществе Центра культуры:

В сообществе работают рубрики «Праздничный дайджест» (6+), «Музыкальная шкатулка», в которой идёт рассказ об авторской песне (12+).

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В отделе прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса продолжают работу выставки: «Иди на Север!» (до 25 марта), «Графика и шарнирные куклы» Светланы Якимчук (до 8 апреля); «Живопись Владимира Кумашова» (до 15 апреля) и «Ровесники города» (до 15 апреля).

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел МБУК СМВК.

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Любови Буздуган «Любовь с первого взгляда».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.КИРОВСК

Продолжает работу выставка «Шерстяная радуга». (0+) (до 24 марта).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В Городском Дворце культуры работают выставки: фотовыставка «Живые страницы природы» и работы Галины Свитковой «Краски моей души». (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

23 марта - 19.00

Концерт-откровение певицы, актрисы, звезды мюзиклов Лики Руллы. (16+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

24 марта - 11.00

Игровая программа «Ромашка счастья». (0+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

24 марта - 12.00

Открытие фотовыставки «Великие театры России» (до 7 апреля). (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.КАНДАЛАКША

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

В ГКЦ «Нива» работает выставка работ журналиста, фотохудожника, хранителя старины Василия Гаркотина.

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

В ДК «Металлург» открыта выставка кандалакшских художников.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее работает выставка иконописных работ Кирилла Федотовского «Наедине со всеми» (до 11 апреля).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

В районном краеведческом музее открыты выставки: «Уникальные предметы быта саамов» (до 31 марта), «Наш Сухачев» (до 31 марта), «Кошки - это кошки» (до 31 марта).

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

нп.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В группе ДК работают «Уроки Мастерилки». (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

нп.ТИТАН

24 марта - 16.00

Мастер-класс «Пасхальный сувенир». (6+)

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.