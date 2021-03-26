г.МУРМАНСК

23 апреля

Группа «ПилОт» выступит с концертом «Pin-Up». Коллектив исполнит большую концертную программу под символическим названием «Майка и жизнь – всё наизнанку!». «Пилоты» назначают полноценную встречу с мурманскими мальчишками и девчонками в оффлайн.

Группа устроит настоящий «антикризисный» концерт. Озаглавить его было решено цитатой из песни «Осень»: «Майка и жизнь – всё наизнанку!», которая как нельзя лучше иллюстрирует происходящее со всеми нами в последние месяцы.

г.Мурманск, ул.Шмидта, 43. Ночной клуб-кафе-паб «Pin-Up».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Большая картина» (до 28 марта); экспозиция Владимира Фаворского (до 28 марта); «Самовары» (до 11 апреля); «Плакат молодых художников» (до 16 мая); «Твое лицо в его простой оправе….» (до 16 мая); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

27 марта – 17.00

В главном здании Мурманского областного художественного музея состоится мастер-класс «Точка, точка запятая» по программе «Творить просто». Из комбинаций различных точек по размеру и цвету можно создать интересные вещи, пообщаться за творческим процессом и просто расслабиться.

Посетители узнают об истории развития точечной росписи и научатся декорировать небольшие плоскости предметов этой увлекательной техникой. (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Этюды Северной Пальмиры» (до 28 марта); «Портрет императрицы Марии Александровны» (до 28 марта); «Графики Бориса Власова» (до 11 апреля); «В холодном климате, с любовью» (до 24 апреля); «Русский фарфор ХХ века. Из собрания музея и частных коллекций» (до 26 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря).

27 и 28 марта - 14.00

Занятие клуба выходного дня «Вместе в музей». Мероприятие «В гостях у Федоры Егоровны» из цикла «Сказка отмечает юбилей!». Посетители узнают об истории создания сказок, биографию и творческий путь Корнея Чуковского, увидят книжные иллюстрации к сказкам. В завершение - творческое занятие. (6+)

27 марта – 17.00

Приглашаем всех желающих в КВЦ Русского музея на экскурсию по виртуальной выставке Государственного Русского музея «Александр Третий. Император и коллекционер», посвященную дню рождения Александра III.

Имя Александра III было присвоено первому государственному собранию отечественного изобразительного и прикладного искусства – Русскому музею, основанному в 1895 году и открытому для публики в 1898-ом.

Коллекция Александра III включала такие шедевры, хранящиеся ныне в Русском музее, как «Портрет графини Ю.П. Самойловой, удаляющейся с бала с приёмной дочерью Амацилией Пачини» и «Портрет сестёр Шишмаревых» К.П. Брюллова, «Сватовство майора» П. Федотова и многие другие произведения Айвазовского, Семирадского, Поленова, Венецианова и других художников. (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выставка: к 100-летию со дня рождения Ивана Ушакова (до 31 марта); «Саамские краски» (до 31 марта); «Мальчики с бантиками. Соловецкая школа юнг ВМФ. 1941 - 1945» (до 31 марта).

27 марта - 14.00

Пешеходная экскурсия «Рождение столицы Заполярья» в рамках проекта «Мой мачтовый город». Участники посетят место закладки города Романов-на-Мурмане, узнают, как застраивался город в 1920-1930-х гг. Место сбора группы - около Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. (6+)

1 апреля

Будет работать интерактивная площадка, приуроченная к Всемирному дню космонавтики.

1 апреля - 12.00

Музейное занятие «Просто космос». (6+)

1 апреля - 15.00

Экскурсия «Древними тропами Кольского края». (16+)

ОНЛАЙН:

Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

«ВКонтакте» продолжается викторина, посвященная выставке «Саамские краски» (12+), работает рубрика «Чудеса земли Соловецкой», рассказывающая о храмах, крепости, лабиринтах и озерно-канальной системе (12+), раздел «Улицы Мурманска» (6+) знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+).

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Началась акция «Экспонат о космосе» (6+). Сотрудники примут на временное хранение в качестве экспонатов предметы быта, музыкальные инструменты, технику, картины, часы, изделия декоративно-прикладного искусства, детские и новогодние игрушки для создания выставки к 12 апреля - Всемирному дню авиации и космонавтики.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: Продолжают работу выставки: «Ода зверю» (до 30 марта); «Весна - время чудес» (до 30 марта); «Названия не помню, но обложка… красная» (до 30 марта); «Интеллектуальное чтение: новые имена» (до 30 марта); «Женские лики - символы веков» (до 30 марта); «Смеемся вместе с Аркадием Аверченко» (до 30 марта); «Человек-институт» (до 30 марта); «Благословенный Север» (до 30 марта); «Книги, которые научат быть счастливыми» (до 31 марта); «Альфред Брем и его «Жизнь животных» (до 31 марта); «Я служил русской книге…» (до 7 апреля); «Быть иль не быть?», посвященная Всемирному дню театра (до 30 апреля); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

26 марта - 15.00

Презентация книги Василия Белоусова «Мурман строкою ТАСС: 1977-2017. Что было - то было». (12+)

26 марта - 19.00

Заседание «Книжного клуба», на котором обсудят научно-фантастический роман «Задача трех тел» китайского автора Лю Цысинь. (16+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

26 марта

Областная поэтическая акция «Крылья поэзии». (6+)

26 марта - 15 апреля

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой традиционно стартует XIII Областной конкурс чтецов, который посвящен главному условию человеческого счастья - здоровью.

Что же такое «здоровье»? Здоровье – это состояние полного благополучия - и физического, и духовного. К участию в конкурсе приглашаются дети до 11 лет включительно, их родители и специалисты образовательных учреждений города Мурманска и Мурманской области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 марта по 15 апреля. Положение о проведении конкурса, заявка на участие размещены на сайте библиотеки www.libkids51.ru в разделе «Акции, конкурсы, марафоны». Итоги подведут 14 мая! Работы победителей и лучшие работы участников конкурса будут размещены на сайте библиотеки и в группе «ВКонтакте» конкурса.

27 марта - 12.00

Экологические пазлы в «Живой медиатеке». (6+)

27 марта - 12.00, 14.00 и 16.00

Литературно-познавательное мероприятие «Птичьи сказки». В течение дня - викторина «Энергогении» в формате «Своя игра» в центре «БиблиоДвиж». (12+)

28 марта - 13.00

Игра-квест по произведениям Г.Х. Андерсена в рамках Недели детской книги и мастер-класс кандидата филологических наук, доцента Марины Наумлюк по литературному анализу текста. (12+)

ОНЛАЙН:

26 марта - 13.00

Межрегиональный марафон «Русская разговорная речь и грамотное письмо в контексте современного образования». (18+)

27 марта - 12.00

Интернет-путеводитель «Всемирный день театра». (6+)

28 марта - 13.00

Пост-обзор «Книга как лекарство». (12+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

27 марта - 19.00

«Страсти по-итальянски». Премьера. Спектакль-фантазия артистов театра. (16+)

28 марта - 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

28 марта - 19.00

«Шампанского!..». Маленькие комедии. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

27 марта - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

28 марта - 11.00 13.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

3 апреля - 15.30 и 17.00

Н. Шувалов. «Красная Шапочка».

4 апреля - 15.30 и 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

10 апреля - 15.30 и 17.00

Н. Шмитько. «Звёздочка».

11 апреля - 15.30 и 17.00

Премьера. С. Озерская. «Барто пожаловать».

17 апреля - 15.30 и 17.00

К. Чуковский. «Муха – Цокотуха».

18 апреля - 15.30 и 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – Лебеди».

25 апреля - 15.30 и 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал: «Мяу»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

3 апреля - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «ЛедокоЛ».

4 апреля - 11.00 и 13.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

10 апреля - 11.00 и 13.30

Н. Шувалов. «Колобок».

11 апреля - 11.00 и 13.30

А. Усачёв. «По разным странам с балаганом».

17 апреля - 11.00 и 13.30

Премьера. С. Маршак. «Кошкин дом».

18 апреля - 11.00 и 13.30

Премьера. П. Васильев. «Снежная королева».

24 апреля - 11.00 и 13.30

В. Баджи. «Снегурушка».

24 апреля - 15.30 и 17.00

Премьера. С. Озерская. «Сказки для принцесс».

25 апреля - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «Умка».

Для зрителей старше 12 лет:

27 марта - 17.00

Премьера. «Эйнар и Брунилла».

28 марта - 17.00

Премьера. «Эйнар и Брунилла».

9 апреля - 19.00

П. Васильев. «Маленькие трагедии».

16 апреля - 19.00

Д. Левитес. «Концерт ансамбля КЛюП-студия».

23 апреля - 19.00

Премьера. С. Дорожко. «Эйнар и Брунилла».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

26 марта - 19.00

В Музыкальной гостиной пройдет концерт «Время Баха». В концерте прозвучат произведения композиторов семейства Бахов – Иоганна Христиана, Карла Филиппа Эммануила, Вильгельма Фридемана и Иоганна Себастьяна. Музыкальное звучание программы обогащает участие кантеле - народного карело-финского струнного инструмента.

27 марта - 18.00

Группа «Ударная компания» выступит с программой «Музыкальный эликсир». Музыка всегда была, есть и будет одним из самых универсальных и доступных источников жизненной энергии и вдохновения. Она, словно чудодейственный эликсир, способна оживлять, окрылять, дарить гармонию, радость и счастье.

Ансамбль «Ударная компания» Мурманской областной филармонии с огромной радостью представляет новую программу «Музыкальный эликсир», наполненную всеми любимыми красивыми, поднимающими настроение мелодиями. Прозвучат композиции из мюзиклов «Вестсайдская история», «Моя прекрасная леди», «Звуки музыки», «Шербурские зонтики», «Мэрри Поппинс, до свидания», песни из кинофильмов «Моя любовь, «Карнавальная ночь», мелодии Гершвин, Мэндэла…

28 марта - 14.00

Концерт Марии Блажевич (орган) и Евгения Штейнмиллера (баритон) для маленьких слушателей. Музыканты приглашают на музыкально-литературную композицию по сказке Евгения Шварца «Новые приключения кота в сапогах». В роли сказочницы выступит музыковед филармонии Светлана Бобрицкая. В качестве музыкальных иллюстраций прозвучат популярные детские песенки.

28 марта - 17.00

Мария Блажевич (орган) и Евгений Штейнмиллер (баритон) выступят для взрослой аудитории с концертной программой «Я просто живу…», посвященной 90-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева.

Микаэл Таривердиев – композитор-легенда. Его музыка не знакома лишь тем, кто не видел фильмы «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». То есть на огромном постсоветском пространстве людей, не знакомых с его творчеством, практически нет.

Таривердиев - автор музыки к 132 фильмам, более 100 песен и романсов, нескольких опер, балетов, симфоний, музыки для органа и скрипки.

В программе - любимые мелодии из кинофильмов, сонеты Шекспира, песни на слова Е. Евтушенко, Бориса Пастернака, Беллы Ахмадулиной, Н. Добронравова.

30 марта - 19.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

31 марта - 19.00

История фламенко. Спектакль фламенко, г.Москва.

4 апреля - 17.00

«Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк. Концертный зал.

4 апреля - 19.00

«Дежурный по апрелю». Встреча-концерт с Екатериной Ефремовой. Арт-кафе.

7 апреля - 19.00

Арсен Мукенди и My Baby Blues Band. Концерт джазовой музыки. Концертный зал.

10 апреля - 18.00

«Два гения. Отец и сын». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк. Концертный зал.

11 апреля - 17.00

Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

17 апреля - 14.00

Что такое счастье? Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал

18 апреля - 17.00

«Саксофон и орган». Антон Скиба (саксофон), Татьяна Сергеева (орган), Москва. Концертный зал.

20 апреля - 18.00

Виртуальный зал. «Весёлый хоровод месяцев. Времена года». Концертный зал.

23 апреля - 18.00

Концерт экспертов проекта «Музыкальные надежды Арктики 2.0». Концертный зал.

24 апреля - 18.00

«Танец огня». Камерная музыка и стихи композиторов и поэтов Испании. Концертный зал.

25 апреля - 14.00

«Я хочу услышать музыку». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

25 апреля - 17.00

«Chamber Music Stars». Давид Ардуханян (скрипка), Дарья Эйбушитц (альт), Михаил Аркадьев (фортепиано).

29 апреля - 19.00

«Виртуозы Москвы». Государственный камерный оркестр. Дирижер - Арсентий Ткаченко. Солистка - Басиния Шульман (ф-но). Концертный зал.

30 апреля - 19.00

«Виртуозы Москвы». Государственный камерный оркестр. Дирижер - Арсентий Ткаченко. Солист - Алексей Лундин (скрипка). Концертный зал.

1 мая - 17.00

«То, что я должен сказать». Посвящается Александру Вертинскому. Концертный зал.

2 мая - 18.00

«Танец радости и печали». Ансамбль «Ударная компания». Арт-кафе.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

26 марта – 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

27 марта – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)

27 марта – 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. Премьера. (16+)

28 марта – 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. Премьера. (16+)

31 марта – 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. (16+)

1 апреля - 19.00

г. Москва. Бенефис Елены Воробей. Вечер юмора, веселья, музыки. (16+)

2 апреля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+)

2 апреля - 19.00

г. Москва. «Близкие люди». (16+)

3 апреля - 15.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. (6+)

3 апреля - 19.00

г. Заполярный. г. Москва. «Близкие люди». (16+)

4 апреля - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

4 апреля - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. (12+)

7 апреля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. (16+)

7 апреля - 19.00

г. Гаджиево. «Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. (16+)

8 апреля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. (16+)

9 апреля - 19.00

«Золотой шатёр». М. Мелексетян. Драма. Малая сцена. (16+)

10 апреля - 19.00

Премьера. «Папа. Адажио». Ф.Зеллер. Психоэксцентрика. (16+)

11 апреля -19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

17 апреля - 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. Малая сцена. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка «Пролистывая фотоальбомы». Экспозиция рассказывает о разнообразии подходов к фотографической передаче эмоций и впечатлений от увиденного. Свои работы представят начинающие фотографы и мастера мончегорского фотоклуба «Имандра». Жители Заполярья увидят портреты от Анастасии Руденко, пейзажи Кольского полуострова Сергея Хавалица. Также будут представлены фотоработы о путешествиях Лидии Обуховой, о хобби – Марины Буровой, о красоте окружающего мира – Геннадия Субача и др. (до апреля). Вход свободный.

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» продолжаются рубрики «Копилка идей51», «Север не скучает», «Переходим на личности». Там же стартовал «Семейный челлендж». Необходимо воспроизвести кадр на основе старых семейных фотографий, совместить оба снимка с помощью фотоколлажа. (6+)

26 и 27 марта

Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в рамках проекта «КультFAQ» проводит дистанционный областной семинар для руководителей ансамблей народной песни и фольклорных коллективов культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманска и Мурманской области.

Спикеры семинара: Морозов Дмитрий Викторович – руководитель Центра русского фольклора «Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, художественный руководитель Московского народного хора, заместитель председателя Правления Российского фольклорного союза; Кабак Лариса Васильевна – педагог дополнительного образования высшей категории, руководитель фольклорного ансамбля «Канарейка» г. Санкт-Петербург, Лауреат Международных и российских конкурсов педагогического мастерства, Заслуженный работник культуры Республики Карелия; Рыжова Татьяна Николаевна – заведующая отделом народного творчества «Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова; Серова Юлия Валерьевна – ведущий методист по фольклору отдела народного творчества «Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова».

Мероприятие пройдёт на платформе «ZOOM», поэтому требуется регистрация (https://forms.yandex.ru/u/6040bf60a489d0098cd5b959/).

Напомним, «КультFAQ» – это круглогодичная программа занятий, мастер-классов, выступлений ведущих экспертов в сфере культуры. Занятия, посвященные различным аспектам, будут проходить в офлайн- и онлайн-форматах для всех желающих. Курс организован Министерством культуры Мурманской области.

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Стартует приём заявок на I Фестиваль малых театральных форм в Мурманске. Среди участников ждут как актеров-любителей, так и профессионалов, творческие коллективы и просто артистичных жителей Заполярья.

Сними отрывок спектакля, этюда, миниатюры до 3-х минут и пришли его вместе с заявкой на электронный адрес csi@mgounb.ru

На фестиваль могут быть представлены малые спектакли, этюды, миниатюры, скетчи, интермедии, репризы, фельетоны, монологи, либо отрывки из больших театральных форм, длительностью от 5 до 20 минут.

Фестиваль состоится 27 и 28 марта в Центре современного искусства «21А».

Победителей ждут призы и признание.

28 марта

Первый фестиваль малых театральных форм «Action». Вниманию жюри и публики - этюды, миниатюры, скетчи, интермедии, репризы, фельетоны, монологи либо отрывки из спектаклей, длительностью от 5 до 20 минут. (16+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: Продолжают работу: «Весенние фантазии» (до 12 апреля); «На волне фантазии» (до 19 апреля).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области» (до 11 апреля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

31 марта - 16.00

В рамках проекта «Творческая среда» состоится фолк-урок «Куклы из бабушкиного сундука». Гости узнают о разнообразии традиционных текстильных кукол, познакомятся с выставкой и изготовят весеннюю куклу сороку, приносящую благие вести. (6+)

Мурманский областной клинический многопрофильный центр

(г Мурманск, ул. Ломоносова, 18)

Открыта фотовыставка, посвященная 90-летию медсанчасти «Севрыба».

Государственный архив Мурманской области

(г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 35. Телефон 8815-42-30-33)

Работает выставка архивных документов «Патриарх Кольского краеведения», приуроченная к 100-летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора Ивана Федоровича Ушакова.

В основе экспозиции – личный архив ученого, который хранится в региональном Госархиве с 2005 года. Архив содержит материалы по истории Кольского края, собранные им за долгие годы: диссертации и статьи ученого, а также очерки, опубликованные в местной печати. В фонде архива есть не только результаты научных исследований историка, но и документы, которые отражают этапы его биографии и ярко характеризуют личность – рукописи научных трудов, фрагменты воспоминаний, материалы о награждении, фотографии.

Посетить выставку северяне смогут по предварительной записи. Подробности по телефону (8152) 47-71-76 (Светлана Владимировна Такашова).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

26 марта - 14.00

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

26 марта - 15.00

«Вода - чудо природы». (6+)

26 марта - 16.30 и 18.30

«Космонавтика для детей». (6+)

26 марта - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

26 марта - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

27 марта - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

27 марта - 13.30 и 17.00

«Космонавтика для детей». (6+)

27 марта - 15.00

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

27 марта - 18.00

«В глубины Вселенной». (12+)

27 марта - 19.00

«Энергия Вселенной». (12+)

28 марта - 12.30 и 17.00

«Космонавтика для детей». (6+)

28 марта - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

28 марта - 14.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+).

28 марта - 16.00

«Вола - чудо природы». (6+)

28 марта - 18.00

«В глубины Вселенной». (12+)

28 марта - 19.00

«Энергия Вселенной». (12+).

30 марта - 16.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

30 марта - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

30 марта - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

30 марта - 19.15

«Тёмная материя и Свет». (12+)

31 марта - 16.30 и 18.30

«Космонавтика для детей». (6+)

31 марта - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

31 марта - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул.Воровского, 14. Телефон 45-39-56)

27 марта – 15.00

Всех желающих ждут в малом зале колледжа, где состоится концерт студентов разных специальностей. В холле второго этажа будет организована выставка работ студентов и преподавателей направления «Живопись». Преподаватели и администрация колледжа ознакомят гостей мероприятия с правилами приёма в учреждение, расскажут об учебном процессе и достижениях студентов за последние годы.

После официальной части мероприятия абитуриенты, их преподаватели и родители получат возможность лично пообщаться с преподавателями, получить консультацию по вступительным испытаниям и экзаменам в 2021 году, а также побывать в учебных аудиториях колледжа.

г.КОЛА

ОНЛАЙН в сообществе Центра культуры:

Работают рубрики «Праздничный дайджест» (6+), «Музыкальная шкатулка» (12+).

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.

28 марта - 13.00

Интерактивная конференция «Индустрия моды и красоты». (16+)

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В отделе прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса продолжают работу выставки: «Графика и шарнирные куклы» Светланы Якимчук (до 8 апреля), «Живопись Владимира Кумашова» (до 15 апреля) и «Ровесники города» (до 15 апреля).

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел МБУК СМВК.

27 марта

В отделе прикладного творчества и народных ремесел Североморского музейно-выставочного комплекса откроется выставка участников курса «Живопись» (до 15 апреля).

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел МБУК СМВК.

ОНЛАЙН:

27 марта

Состоится онлайн-мастер-класс «Украшение из полимерной глины». (0+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

31 марта

Откроется виртуальная выставка «Северная весна» кружка декоративно-прикладного творчества. (0+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

г.ОЛЕНЕГОРСК

26 марта - 19.00

Игра в «Мафию» (18+)

г.Оленегорск, просп.Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

27 марта - 18.00

Показ фильма «Неистовый». (18+)

г.Оленегорск, просп.Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

28 марта - 16.00

Мультфильм «Конь Юлий и большие скачки». (6+)

г.Оленегорск, просп.Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

28 марта - 18.00

«Соник в кино». (6+)

г.Оленегорск, просп.Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

1 апреля в 14.00

Шоу-программа «Вот так «Ералаш». (6+)

г.Оленегорск, просп.Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

27 марта - 15.30

«Лаборатория красоты». Выставочный зал. (16+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

27 марта - 17.00

Артисты народного театра «Вдохновение» покажут спектакль «Лишние люди». (18+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.АПАТИТЫ

26 марта - 19.00

Спектакль театра Северного флота «Страсти по-итальянски». (16+.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

27 марта - 12.00

«Золушка» в исполнении академического симфонического оркестра Московской филармонии. Виртуальный концертный зал (6+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

27 марта - 14.00

«Золотые голоса России. Виртуальный концертный зал. (12+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

28 марта - 17.00

Вечер-посвящение «Я просто живу...». Виртуальный концертный зал. (12+.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

1 апреля в 19.00

Спектакль «Сниму квартиру». В ролях - Константин Соловьев, Александр Наумов, Андрей Пынзару. (12+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

ОНЛАЙН:

26 марта - 20.00

«Читаем сказки». (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

27 марта - 12.00

«Город мастеров». (6+).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

г.КИРОВСК

26 марта - 16.00

Творческий вечер, посвященный кинорежиссеру Александру Роу. (12+)

г.Кировск, просп.Ленина, 9а. Клуб «Родник».

27 марта - 17.00

«Большой концерт маленьких артистов». (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

31 марта - 19.00

Концерт Ефима Шифрина. (12+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В Городском Дворце культуры работают выставки: фотовыставка «Живые страницы природы» и работы Галины Свитковой «Краски моей души». (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

26 марта - 18.00

- большой капустник, посвященный 25-летию детского театра-студии «Необычные звезды» «Театр мой - любовь моя». (0+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

28 марта - 13.00

Традиционная игровая программа «Театр - это сказка, театр - это чудо». (0+) г.Полярные Зори, Центральная площадь.

28 марта - 16.00

Ансамбль «Голоса Заполярья» представляет музыкальную комедию «Свадьба Фигаро». (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

30 марта - 11.00

Познавательно-развлекательная программа «По обе стороны кулис». (0+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

31 марта - 19.00

Интерактивный кукольный спектакль «Девочка-варежка». (0+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.КАНДАЛАКША

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

В выставочном зале ГКЦ «Нива» открыта экспозиция «Арт-четверг» (до 30 апреля).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

В ДК «Металлург» открыта выставка кандалакшских художников.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

27 марта - 19.00

Концертная программа «Джаз-весна». (12+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

28 марта - 13.00

Ярмарка-выставка декоративных работ мастеров Кандалакши. (0+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее работает выставка иконописных работ Кирилла Федотовского «Наедине со всеми» (до 11 апреля).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

В районном краеведческом музее открыты выставки: «Уникальные предметы быта саамов» (до 31 марта), «Наш Сухачев» (до 31 марта), «Кошки - это кошки» (до 31 марта).

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

26 марта - 11.00

«Курс молодого отца». (КПК, 16+)

г.Ковдор, ул.Комсомольская, 14. ГАПОУ МО «Ковдорский политехнический колледж».

26 марта -16.00

«Что? Где? Когда?». (12+)

г.Ковдор, ул.Комсомольская, 6а. СОШ №1.

26 марта - 20.00

«Спокойной ночи, ковдорчата». (0+)

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

нп.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В группе ДК идут «Уроки Мастерилки». (6+) Работают рубрики «Народная мудрость», «Какой сегодня день» и другие (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

нп.ТИТАН

27 марта - 14.00

Развлекательная программа для детей «Культурная программа», посвященная Дню культуры и Дню театра. (6+)

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

31 марта - 16.00

Интерактивный исторический портрет «Жизнь великого полководца». (6+)

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.