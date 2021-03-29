г.МУРМАНСК

23 апреля

Группа «ПилОт» выступит с концертом «Pin-Up». Коллектив исполнит большую концертную программу под символическим названием «Майка и жизнь – всё наизнанку!». «Пилоты» назначают полноценную встречу с мурманскими мальчишками и девчонками в оффлайн.

Группа устроит настоящий «антикризисный» концерт. Озаглавить его было решено цитатой из песни «Осень»: «Майка и жизнь – всё наизнанку!», которая как нельзя лучше иллюстрирует происходящее со всеми нами в последние месяцы.

г.Мурманск, ул.Шмидта, 43. Ночной клуб-кафе-паб «Pin-Up».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Самовары» (до 11 апреля); «Плакат молодых художников» (до 16 мая); «Твое лицо в его простой оправе….» (до 16 мая); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Графики Бориса Власова» (до 11 апреля); «В холодном климате, с любовью» (до 24 апреля); «Русский фарфор ХХ века. Из собрания музея и частных коллекций» (до 26 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выставка: к 100-летию со дня рождения Ивана Ушакова (до 31 марта); «Саамские краски» (до 31 марта); «Мальчики с бантиками. Соловецкая школа юнг ВМФ. 1941 - 1945» (до 31 марта).

1 апреля

Будет работать интерактивная площадка, приуроченная к Всемирному дню космонавтики.

1 апреля - 12.00

Музейное занятие «Просто космос». (6+)

1 апреля - 15.00

Экскурсия «Древними тропами Кольского края». (16+)

ОНЛАЙН:

Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

«ВКонтакте» продолжается викторина, посвященная выставке «Саамские краски» (12+), работает рубрика «Чудеса земли Соловецкой», рассказывающая о храмах, крепости, лабиринтах и озерно-канальной системе (12+), раздел «Улицы Мурманска» (6+) знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+).

***

Началась акция «Экспонат о космосе» (6+). Сотрудники примут на временное хранение в качестве экспонатов предметы быта, музыкальные инструменты, технику, картины, часы, изделия декоративно-прикладного искусства, детские и новогодние игрушки для создания выставки к 12 апреля - Всемирному дню авиации и космонавтики.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: Продолжают работу выставки: «Ода зверю» (до 30 марта); «Весна - время чудес» (до 30 марта); «Названия не помню, но обложка… красная» (до 30 марта); «Интеллектуальное чтение: новые имена» (до 30 марта); «Женские лики - символы веков» (до 30 марта); «Смеемся вместе с Аркадием Аверченко» (до 30 марта); «Человек-институт» (до 30 марта); «Благословенный Север» (до 30 марта); «Книги, которые научат быть счастливыми» (до 31 марта); «Альфред Брем и его «Жизнь животных» (до 31 марта); «Я служил русской книге…» (до 7 апреля); «Быть иль не быть?», посвященная Всемирному дню театра (до 30 апреля); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

29 марта - 15 апреля

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой традиционно стартует XIII Областной конкурс чтецов, который посвящен главному условию человеческого счастья - здоровью.

Что же такое «здоровье»? Здоровье – это состояние полного благополучия - и физического, и духовного. К участию в конкурсе приглашаются дети до 11 лет включительно, их родители и специалисты образовательных учреждений города Мурманска и Мурманской области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 марта по 15 апреля. Положение о проведении конкурса, заявка на участие размещены на сайте библиотеки www.libkids51.ru в разделе «Акции, конкурсы, марафоны». Итоги подведут 14 мая! Работы победителей и лучшие работы участников конкурса будут размещены на сайте библиотеки и в группе «ВКонтакте» конкурса.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

2 апреля – 19.00

«Кто-то должен уйти. В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

3 апреля – 19.00

«Туман над заливом». Мурманская история. (12+)

4 апреля – 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)

4 апреля – 19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

9 апреля – 19.00

«Не всё коту Масленица». Комедия. (12+)

10 апреля – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Комедия. (16+)

11 апреля – 12.00

«Кот в сапогах». Сказка. (6+)

11 апреля – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

16 апреля – 19.00

«Под одной крышей». Трагикомедия. (12+)

17 апреля - 19.00

«Кто-то должен уйти. В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

18 апреля – 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

18 апреля – 19.00

«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)

24 апреля – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Комедия. (16+)

25 апреля – 12.00

«Волшебное зеркало». Сказка учёного кота. (0+)

25 апреля – 19.00

«Привет с фронта!». В. Кондратьев. Драма. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

3 апреля - 15.30 и 17.00

Н. Шувалов. «Красная Шапочка».

4 апреля - 15.30 и 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

10 апреля - 15.30 и 17.00

Н. Шмитько. «Звёздочка».

11 апреля - 15.30 и 17.00

Премьера. С. Озерская. «Барто пожаловать».

17 апреля - 15.30 и 17.00

К. Чуковский. «Муха – Цокотуха».

18 апреля - 15.30 и 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – Лебеди».

25 апреля - 15.30 и 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал: «Мяу»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

3 апреля - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «ЛедокоЛ».

4 апреля - 11.00 и 13.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

10 апреля - 11.00 и 13.30

Н. Шувалов. «Колобок».

11 апреля - 11.00 и 13.30

А. Усачёв. «По разным странам с балаганом».

17 апреля - 11.00 и 13.30

Премьера. С. Маршак. «Кошкин дом».

18 апреля - 11.00 и 13.30

Премьера. П. Васильев. «Снежная королева».

24 апреля - 11.00 и 13.30

В. Баджи. «Снегурушка».

24 апреля - 15.30 и 17.00

Премьера. С. Озерская. «Сказки для принцесс».

25 апреля - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «Умка».

Для зрителей старше 12 лет:

9 апреля - 19.00

П. Васильев. «Маленькие трагедии».

16 апреля - 19.00

Д. Левитес. «Концерт ансамбля КЛюП-студия».

23 апреля - 19.00

Премьера. С. Дорожко. «Эйнар и Брунилла».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

30 марта - 19.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

31 марта - 19.00

История фламенко. Спектакль фламенко, г.Москва.

4 апреля - 17.00

«Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк. Концертный зал.

4 апреля - 19.00

«Дежурный по апрелю». Встреча-концерт с Екатериной Ефремовой. Арт-кафе.

7 апреля - 19.00

Арсен Мукенди и My Baby Blues Band. Концерт джазовой музыки. Концертный зал.

10 апреля - 18.00

«Два гения. Отец и сын». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк. Концертный зал.

11 апреля - 17.00

Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

17 апреля - 14.00

Что такое счастье? Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал

18 апреля - 17.00

«Саксофон и орган». Антон Скиба (саксофон), Татьяна Сергеева (орган), Москва. Концертный зал.

20 апреля - 18.00

Виртуальный зал. «Весёлый хоровод месяцев. Времена года». Концертный зал.

23 апреля - 18.00

Концерт экспертов проекта «Музыкальные надежды Арктики 2.0». Концертный зал.

24 апреля - 18.00

«Танец огня». Камерная музыка и стихи композиторов и поэтов Испании. Концертный зал.

25 апреля - 14.00

«Я хочу услышать музыку». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

25 апреля - 17.00

«Chamber Music Stars». Давид Ардуханян (скрипка), Дарья Эйбушитц (альт), Михаил Аркадьев (фортепиано).

29 апреля - 19.00

«Виртуозы Москвы». Государственный камерный оркестр. Дирижер - Арсентий Ткаченко. Солистка - Басиния Шульман (ф-но). Концертный зал.

30 апреля - 19.00

«Виртуозы Москвы». Государственный камерный оркестр. Дирижер - Арсентий Ткаченко. Солист - Алексей Лундин (скрипка). Концертный зал.

1 мая - 17.00

«То, что я должен сказать». Посвящается Александру Вертинскому. Концертный зал.

2 мая - 18.00

«Танец радости и печали». Ансамбль «Ударная компания». Арт-кафе.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

31 марта – 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. (16+)

1 апреля - 19.00

г. Москва. Бенефис Елены Воробей. Вечер юмора, веселья, музыки. (16+)

2 апреля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+)

2 апреля - 19.00

г. Москва. «Близкие люди». (16+)

3 апреля - 15.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. (6+)

3 апреля - 19.00

г. Заполярный. г. Москва. «Близкие люди». (16+)

4 апреля - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

4 апреля - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. (12+)

7 апреля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. (16+)

7 апреля - 19.00

г. Гаджиево. «Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. (16+)

8 апреля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. (16+)

9 апреля - 19.00

«Золотой шатёр». М. Мелексетян. Драма. Малая сцена. (16+)

10 апреля - 19.00

Премьера. «Папа. Адажио». Ф.Зеллер. Психоэксцентрика. (16+)

11 апреля -19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

17 апреля - 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. Малая сцена. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка «Пролистывая фотоальбомы». Экспозиция рассказывает о разнообразии подходов к фотографической передаче эмоций и впечатлений от увиденного. Свои работы представят начинающие фотографы и мастера мончегорского фотоклуба «Имандра». Жители Заполярья увидят портреты от Анастасии Руденко, пейзажи Кольского полуострова Сергея Хавалица. Также будут представлены фотоработы о путешествиях Лидии Обуховой, о хобби – Марины Буровой, о красоте окружающего мира – Геннадия Субача и др. (до апреля). Вход свободный.

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» продолжаются рубрики «Копилка идей51», «Север не скучает», «Переходим на личности». Там же стартовал «Семейный челлендж». Необходимо воспроизвести кадр на основе старых семейных фотографий, совместить оба снимка с помощью фотоколлажа. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: Продолжают работу: «Весенние фантазии» (до 12 апреля); «На волне фантазии» (до 19 апреля).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области» (до 11 апреля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

31 марта - 16.00

В рамках проекта «Творческая среда» состоится фолк-урок «Куклы из бабушкиного сундука». Гости узнают о разнообразии традиционных текстильных кукол, познакомятся с выставкой и изготовят весеннюю куклу сороку, приносящую благие вести. (6+)

Мурманский областной клинический многопрофильный центр

(г Мурманск, ул. Ломоносова, 18)

Открыта фотовыставка, посвященная 90-летию медсанчасти «Севрыба».

Государственный архив Мурманской области

(г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 35. Телефон 8815-42-30-33)

Работает выставка архивных документов «Патриарх Кольского краеведения», приуроченная к 100-летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора Ивана Федоровича Ушакова.

В основе экспозиции – личный архив ученого, который хранится в региональном Госархиве с 2005 года. Архив содержит материалы по истории Кольского края, собранные им за долгие годы: диссертации и статьи ученого, а также очерки, опубликованные в местной печати. В фонде архива есть не только результаты научных исследований историка, но и документы, которые отражают этапы его биографии и ярко характеризуют личность – рукописи научных трудов, фрагменты воспоминаний, материалы о награждении, фотографии.

Посетить выставку северяне смогут по предварительной записи. Подробности по телефону (8152) 47-71-76 (Светлана Владимировна Такашова).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

30 марта - 16.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

30 марта - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

30 марта - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

30 марта - 19.15

«Тёмная материя и Свет». (12+)

31 марта - 16.30 и 18.30

«Космонавтика для детей». (6+)

31 марта - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

31 марта - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

г.КОЛА

ОНЛАЙН в сообществе Центра культуры:

Работают рубрики «Праздничный дайджест» (6+), «Музыкальная шкатулка» (12+).

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В отделе прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса продолжают работу выставки: «Графика и шарнирные куклы» Светланы Якимчук (до 8 апреля), «Живопись Владимира Кумашова» (до 15 апреля) и «Ровесники города» (до 15 апреля).

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел МБУК СМВК.

ОНЛАЙН:

31 марта

Откроется виртуальная выставка «Северная весна» кружка декоративно-прикладного творчества. (0+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

г.ОЛЕНЕГОРСК

1 апреля в 14.00

Шоу-программа «Вот так «Ералаш». (6+)

г.Оленегорск, просп.Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.АПАТИТЫ

1 апреля в 19.00

Спектакль «Сниму квартиру». В ролях - Константин Соловьев, Александр Наумов, Андрей Пынзару. (12+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

г.КИРОВСК

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

31 марта - 19.00

Концерт Ефима Шифрина. (12+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В Городском Дворце культуры работают выставки: фотовыставка «Живые страницы природы» и работы Галины Свитковой «Краски моей души». (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

30 марта - 11.00

Познавательно-развлекательная программа «По обе стороны кулис». (0+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

31 марта - 19.00

Интерактивный кукольный спектакль «Девочка-варежка». (0+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.КАНДАЛАКША

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

В выставочном зале ГКЦ «Нива» открыта экспозиция «Арт-четверг» (до 30 апреля).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

В ДК «Металлург» открыта выставка кандалакшских художников.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее работает выставка иконописных работ Кирилла Федотовского «Наедине со всеми» (до 11 апреля).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

В районном краеведческом музее открыты выставки: «Уникальные предметы быта саамов» (до 31 марта), «Наш Сухачев» (до 31 марта), «Кошки - это кошки» (до 31 марта).

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

нп.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В группе ДК идут «Уроки Мастерилки». (6+) Работают рубрики «Народная мудрость», «Какой сегодня день» и другие (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

нп.ТИТАН

31 марта - 16.00

Интерактивный исторический портрет «Жизнь великого полководца». (6+)

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.