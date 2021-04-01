г.МУРМАНСК

23 апреля

Группа «ПилОт» выступит с концертом «Pin-Up». Коллектив исполнит большую концертную программу под символическим названием «Майка и жизнь – всё наизнанку!». «Пилоты» назначают полноценную встречу с мурманскими мальчишками и девчонками в оффлайн.

Группа устроит настоящий «антикризисный» концерт. Озаглавить его было решено цитатой из песни «Осень»: «Майка и жизнь – всё наизнанку!», которая как нельзя лучше иллюстрирует происходящее со всеми нами в последние месяцы.

г.Мурманск, ул.Шмидта, 43. Ночной клуб-кафе-паб «Pin-Up».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Самовары» (до 11 апреля); «Плакат молодых художников» (до 16 мая); «Твое лицо в его простой оправе….» (до 16 мая); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); выставка «Морис де Вламинк – репродукции из коллекции Нади Леже. Из собрания музея. К 145-летию со дня рождения художника» (до 9 мая).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Графики Бориса Власова» (до 11 апреля); «В холодном климате, с любовью» (до 24 апреля); «Русский фарфор ХХ века. Из собрания музея и частных коллекций» (до 26 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

1 апреля

Будет работать интерактивная площадка, приуроченная к Всемирному дню космонавтики.

1 апреля - 12.00

Музейное занятие «Просто космос». (6+)

1 апреля - 15.00

Экскурсия «Древними тропами Кольского края». (16+)

ОНЛАЙН:

Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

«ВКонтакте» продолжается викторина, посвященная выставке «Саамские краски» (12+), работает рубрика «Чудеса земли Соловецкой», рассказывающая о храмах, крепости, лабиринтах и озерно-канальной системе (12+), раздел «Улицы Мурманска» (6+) знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+).

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Началась акция «Экспонат о космосе» (6+). Сотрудники примут на временное хранение в качестве экспонатов предметы быта, музыкальные инструменты, технику, картины, часы, изделия декоративно-прикладного искусства, детские и новогодние игрушки для создания выставки к 12 апреля - Всемирному дню авиации и космонавтики.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Я служил русской книге…» (до 7 апреля); «Быть иль не быть?», посвященная Всемирному дню театра (до 30 апреля); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

1 - 15 апреля

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой традиционно стартует XIII Областной конкурс чтецов, который посвящен главному условию человеческого счастья - здоровью.

Что же такое «здоровье»? Здоровье – это состояние полного благополучия - и физического, и духовного. К участию в конкурсе приглашаются дети до 11 лет включительно, их родители и специалисты образовательных учреждений города Мурманска и Мурманской области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 марта по 15 апреля. Положение о проведении конкурса, заявка на участие размещены на сайте библиотеки www.libkids51.ru в разделе «Акции, конкурсы, марафоны». Итоги подведут 14 мая! Работы победителей и лучшие работы участников конкурса будут размещены на сайте библиотеки и в группе «ВКонтакте» конкурса.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

2 апреля – 19.00

«Кто-то должен уйти. В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

3 апреля – 19.00

«Туман над заливом». Мурманская история. (12+)

4 апреля – 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)

4 апреля – 19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

9 апреля – 19.00

«Не всё коту Масленица». Комедия. (12+)

10 апреля – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Комедия. (16+)

11 апреля – 12.00

«Кот в сапогах». Сказка. (6+)

11 апреля – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

16 апреля – 19.00

«Под одной крышей». Трагикомедия. (12+)

17 апреля - 19.00

«Кто-то должен уйти. В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

18 апреля – 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

18 апреля – 19.00

«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)

24 апреля – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Комедия. (16+)

25 апреля – 12.00

«Волшебное зеркало». Сказка учёного кота. (0+)

25 апреля – 19.00

«Привет с фронта!». В. Кондратьев. Драма. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

3 апреля - 15.30 и 17.00

Н. Шувалов. «Красная Шапочка».

4 апреля - 15.30 и 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

10 апреля - 15.30 и 17.00

Н. Шмитько. «Звёздочка».

11 апреля - 15.30 и 17.00

Премьера. С. Озерская. «Барто пожаловать».

17 апреля - 15.30 и 17.00

К. Чуковский. «Муха – Цокотуха».

18 апреля - 15.30 и 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – Лебеди».

25 апреля - 15.30 и 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал: «Мяу»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

3 апреля - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «ЛедокоЛ».

4 апреля - 11.00 и 13.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

10 апреля - 11.00 и 13.30

Н. Шувалов. «Колобок».

11 апреля - 11.00 и 13.30

А. Усачёв. «По разным странам с балаганом».

17 апреля - 11.00 и 13.30

Премьера. С. Маршак. «Кошкин дом».

18 апреля - 11.00 и 13.30

Премьера. П. Васильев. «Снежная королева».

24 апреля - 11.00 и 13.30

В. Баджи. «Снегурушка».

24 апреля - 15.30 и 17.00

Премьера. С. Озерская. «Сказки для принцесс».

25 апреля - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «Умка».

Для зрителей старше 12 лет:

9 апреля - 19.00

П. Васильев. «Маленькие трагедии».

16 апреля - 19.00

Д. Левитес. «Концерт ансамбля КЛюП-студия».

23 апреля - 19.00

Премьера. С. Дорожко. «Эйнар и Брунилла».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

4 апреля - 17.00

«Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк. Концертный зал.

4 апреля - 19.00

«Дежурный по апрелю». Встреча-концерт с Екатериной Ефремовой. Арт-кафе.

7 апреля - 19.00

Арсен Мукенди и My Baby Blues Band. Концерт джазовой музыки. Концертный зал.

10 апреля - 18.00

«Два гения. Отец и сын». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк. Концертный зал.

11 апреля - 17.00

Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

17 апреля - 14.00

Что такое счастье? Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал

18 апреля - 17.00

«Саксофон и орган». Антон Скиба (саксофон), Татьяна Сергеева (орган), Москва. Концертный зал.

20 апреля - 18.00

Виртуальный зал. «Весёлый хоровод месяцев. Времена года». Концертный зал.

23 апреля - 18.00

Концерт экспертов проекта «Музыкальные надежды Арктики 2.0». Концертный зал.

24 апреля - 18.00

«Танец огня». Камерная музыка и стихи композиторов и поэтов Испании. Концертный зал.

25 апреля - 14.00

«Я хочу услышать музыку». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

25 апреля - 17.00

«Chamber Music Stars». Давид Ардуханян (скрипка), Дарья Эйбушитц (альт), Михаил Аркадьев (фортепиано).

29 апреля - 19.00

«Виртуозы Москвы». Государственный камерный оркестр. Дирижер - Арсентий Ткаченко. Солистка - Басиния Шульман (ф-но). Концертный зал.

30 апреля - 19.00

«Виртуозы Москвы». Государственный камерный оркестр. Дирижер - Арсентий Ткаченко. Солист - Алексей Лундин (скрипка). Концертный зал.

1 мая - 17.00

«То, что я должен сказать». Посвящается Александру Вертинскому. Концертный зал.

2 мая - 18.00

«Танец радости и печали». Ансамбль «Ударная компания». Арт-кафе.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

1 апреля - 19.00

г. Москва. Бенефис Елены Воробей. Вечер юмора, веселья, музыки. (16+)

2 апреля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+)

2 апреля - 19.00

г. Москва. «Близкие люди». (16+)

3 апреля - 15.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. (6+)

3 апреля - 19.00

г. Заполярный. г. Москва. «Близкие люди». (16+)

4 апреля - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

4 апреля - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. (12+)

7 апреля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. (16+)

7 апреля - 19.00

г. Гаджиево. «Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. (16+)

8 апреля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. (16+)

9 апреля - 19.00

«Золотой шатёр». М. Мелексетян. Драма. Малая сцена. (16+)

10 апреля - 19.00

Премьера. «Папа. Адажио». Ф.Зеллер. Психоэксцентрика. (16+)

11 апреля -19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

17 апреля - 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. Малая сцена. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка «Пролистывая фотоальбомы». Экспозиция рассказывает о разнообразии подходов к фотографической передаче эмоций и впечатлений от увиденного. Свои работы представят начинающие фотографы и мастера мончегорского фотоклуба «Имандра». Жители Заполярья увидят портреты от Анастасии Руденко, пейзажи Кольского полуострова Сергея Хавалица. Также будут представлены фотоработы о путешествиях Лидии Обуховой, о хобби – Марины Буровой, о красоте окружающего мира – Геннадия Субача и др. (до апреля). Вход свободный.

3 апреля – 16.00

Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает на юмористический концерт клуба авторской песни «Пять углов». «Пятиугольники» побалуют себя и своих зрителей одним из самых необычных и полезных видов компотов – «Бард-компотом». В холодное время года ароматные песни с ягодными юмористическими добавками, станут источником недостающих микроэлементов, которых так не хватает иммунитету в конце зимы.

3 апреля - 17.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт «Моя северная Родина», посвящённый 75-летию Заслуженного работника культуры Российской Федерации, композитора и музыканта В.М. Колбасы.

Большую часть жизни и творчества Владимир Моисеевич посвятил Северу и мурманчанам. Почтить его память на сцену областной «Кировки» выйдут ученики – Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Россия». Артисты исполнят песни о Мурманске, о суровой, но по своему красивой природе, о людях, живущих в этих непростых условиях, о рыбаках и моряках, уходящих в долгие рейсы и их жёнах, ждущих на берегу.

В программу «Моя северная Родина» вошли такие произведения Владимира Моисеевича, как: «Северный город», «Ожидание», «Морозным вечером», «Баренцево море» и другие. Все эти песни, несомненно, найдут отклик в сердце каждого жителя Заполярья.

4 апреля – 15.00

«Кировка» приглашает на концерт «Весенние ритмы». Зрители закружатся в хороводе ярких и свежих весенних мелодий, танцевальных ритмов и отличного настроения, которое подарят наши заполярные танцоры – участники ансамблей бальных танцев «ОНиОНА» и «Ювента». На сцену Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова выйдут участники от 7 до 70 лет, чтобы представить зрителям свои лучшие латиноамериканские и европейские, сольные и массовые, зажигательные и лиричные номера.

В концерте примут участие солисты ансамблей «Вернисаж» и «Цветные сны».

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» продолжаются рубрики «Копилка идей51», «Север не скучает», «Переходим на личности». Там же стартовал «Семейный челлендж». Необходимо воспроизвести кадр на основе старых семейных фотографий, совместить оба снимка с помощью фотоколлажа. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: Продолжают работу: «Весенние фантазии» (до 12 апреля); «На волне фантазии» (до 19 апреля).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области» (до 11 апреля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

Мурманский областной клинический многопрофильный центр

(г Мурманск, ул. Ломоносова, 18)

Открыта фотовыставка, посвященная 90-летию медсанчасти «Севрыба».

Государственный архив Мурманской области

(г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 35. Телефон 8815-42-30-33)

Работает выставка архивных документов «Патриарх Кольского краеведения», приуроченная к 100-летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора Ивана Федоровича Ушакова.

В основе экспозиции – личный архив ученого, который хранится в региональном Госархиве с 2005 года. Архив содержит материалы по истории Кольского края, собранные им за долгие годы: диссертации и статьи ученого, а также очерки, опубликованные в местной печати. В фонде архива есть не только результаты научных исследований историка, но и документы, которые отражают этапы его биографии и ярко характеризуют личность – рукописи научных трудов, фрагменты воспоминаний, материалы о награждении, фотографии.

Посетить выставку северяне смогут по предварительной записи. Подробности по телефону (8152) 47-71-76 (Светлана Владимировна Такашова).

г.КОЛА

ОНЛАЙН в сообществе Центра культуры:

Работают рубрики «Праздничный дайджест» (6+), «Музыкальная шкатулка» (12+).

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В отделе прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса продолжают работу выставки: «Графика и шарнирные куклы» Светланы Якимчук (до 8 апреля), «Живопись Владимира Кумашова» (до 15 апреля) и «Ровесники города» (до 15 апреля).

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел МБУК СМВК.

г.ОЛЕНЕГОРСК

1 апреля в 14.00

Шоу-программа «Вот так «Ералаш». (6+)

г.Оленегорск, просп.Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.АПАТИТЫ

1 апреля -11.00

Квиз-игра «Птичья карусель». В библиотеке семейного чтения для ребят из школьного лагеря, пройдёт квиз-игра «Птичья карусель». Ребята познакомятся с интересными фактами из жизни птиц. Ответят на вопросы квиза. Посмотрят мультфильм о птицах.

г.Апатиты, ул.Кирова, 15. Библиотека семейного чтения.

1 апреля - 17.00

Молодёжный центр и Филиал МАГУ в г. Апатиты приглашают посетить XIII Фестиваль студенческого творчества «Я-Талант»! Номинации фестиваля: вокал, инструментальная музыка, танец, художественной слово, оригинальный жанр.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23а. Молодёжный социальный центр.

1 апреля - 18.00

Центральная городская библиотека приглашает любителей настолок провести вечер четверга в уютном зале и весёлой компании. В этот раз знакомимся с игрой «Пятница». (12+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Клуб «ИгрОк».

1 апреля - 19.00

Спектакль «Сниму квартиру» по пьесе Ольги Степновой «90 на 90». В ролях - Константин Соловьев, Александр Наумов, Андрей Пынзару. (12+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

ОНЛАЙН:

2 апреля

В рамках подготовки к проведению 150-летия со дня рождения великого русского композитора С.В. Рахманинова 2 апреля на официальной странице ДМШ им. Л.М. Буркова «ВКонтакте» будет представлен видеоконцерт «В день рождения – с угощением». Автор - преподаватель ДМШ им. Л.М. Буркова Татьяна Николаевна Дегтярёва.

https.//vk.com/dmshburkovaapatity

3 апреля - 15.00

Центральная библиотека приглашает на лекторий «Навстречу искусству». Художник и искусствовед Марина Борисова познакомит с искусством Эллады - Древней Греции. Она приглашает в мысленное путешествие вглубь веков, чтобы полюбоваться Акрополем в Афинах и Пергаме, храмом Посейдона в Пестуме, скульптурами знаменитого Мирона.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

3 апреля - 17.00

Центральная городская библиотека г. Апатиты приглашает на лекцию «Соотношение мужского и женского в платонизме. Философия - женское ли дело?»

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

3 апреля - 18.00

Молодёжный социальный центр приглашает провести время за настольными играми. Мафия, Элиас, Дженго, Уно, Свинтус и многое другое! Также можно принести свою любимую игру.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23а. Молодёжный социальный центр.

4 апреля - 14.00

В День геолога центральная городская библиотека приглашает на встречу с молодым учёным, геологом ФИЦ КНЦ РАН Тарасом Паникоровским. Тема «Везувиан. 250 лет изучения».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

4 апреля - 15.00

Литературно-музыкальная встреча «Наша юморина». В центральной городской библиотеке пройдёт литературно-музыкальная встреча посвященная Дню смеха. Участники ЛИТО «Хибины» представят новую программу, в которой прозвучат юмористические стихи и песни в исполнении авторов.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

4 апреля - 15.00

Молодёжный центр приглашает на мастер-класс «Воскресные рукоделки».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

ОНЛАЙН:

4 апреля – 12.00

Дворец Культуры приглашает посетить виртуальный концертный зал. Состоится показ программы Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» (музыка Хренникова-младшего и Фучика) при сопровождении Академического симфонического оркестра Московской филармонии (Дирижёр – Игорь Манашеров). Художественное слово читает заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Пересильд.

4 апреля – 14.00

Состоится показ программы Мариинского театра, где всех желающих приглашают насладиться музыкой Мендельсона, Чайковского, Сен-санса и Прокофьева. Даниэль Лозакович (скрипка). Дирижёр Валерий Гергиев, советский и российский дирижёр. Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года.

10 апреля - 15.00

Студия танца «Априори» приглашает всех желающих на концерт «Магия танца». Руководители Анна Богданова и Марина Кундозёрова. В программе концерта вариации из известных балетов, веселые и яркие номера в исполнении юных артистов, и волнующий испанский танец фламенко, который больше чем танец и музыка, это история, наполненная любовью, яркими эмоциями и желанием чувствовать себя свободным от условностей и жестких рамок.

Гостем концерта будет ансамбль восточного танца «Амина».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

10 апреля - 17.00

Танцуют все! Мастер-класс русского народного танца. Центральная городская библиотека и студия народного творчества «Ярушко» приглашают на мастер-класс русского народного танца.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

11 апреля

IV Открытый городской конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах учащихся ДМШ и ДШИ «Заполярные фанфары».

Конкурс «Заполярные фанфары» является учебно-методическим мероприятием, способствует исполнительскому росту и побуждению интереса к музицированию, пропаганде классической и современной музыки, расширению кругозора учащихся, воспитанию художественного вкуса, совершенствованию учебного репертуара, стимулирует рост технического, исполнительского и педагогического мастерства.

г.Апатиты, ул.Космонавтов, 9а. ДМШ им.Л.М. Буркова.

11 апреля - 17.00

Центральная городская библиотека приглашает на фестиваль «Аниме-Fest», посвященный Всемирному дню аниме. В программе. мастер-классы и выставка рисунков от мангак, аниме-аквагрим, дефиле косплеев, фотозоны, видеозал и многое другое.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

11 апреля - 17.00

В Апатитском городском Дворце культуры пройдёт концерт группы «Калейдоскоп» - «Любовь - волшебная страна». Программа посвящена творчеству композитора Андрея Петрова, чей 90-летний юбилей отмечался в октябре прошлого года. Яркий, самобытный музыкальный язык композитора в полной мере проявился в написании музыки к кино. В концерте прозвучит музыка из таких кинофильмов «Жестокий романс», «О бедном гусаре замолвите слово», «Человек-амфибия», «Укрощение огня» и др.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

14 апреля - 18.00

Цирк «Барбоскины». Апатитский городской Дворец культуры приглашает всех на новое лицензионное шоу. Весёлая и увлекательная история о том, как Барбоскины решили организовать свой собственный цирк и что из этого получилось. Зрителей ждут традиционные цирковые номера, трёхметровые пневмороботы, лазерная анимация и иллюзионные трюки. (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

16 апреля - 18.00

Фестиваль-конкурс студенческого творчества «Дебют», посвященный Году науки и технологий. В Апатитском городском Дворце культуры пройдёт фестиваль-конкурс студенческого творчества «Дебют», посвященный Году науки и технологий. К участию приглашаются студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования городов Кировск и Апатиты.

Конкурс пройдёт в следующих номинациях: вокал, инструментальное исполнение, хореография, оригинальный жанр, театральное искусство и художественное слово, команды КВН, стэнд-ап миниатюры. (16+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

17 апреля – 12.00

Дворец культуры приглашает посетить виртуальный концертный зал. Ганс Христиан Андерсен «Дикие лебеди». Сказку читает Ирина Пегова при сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей» Российского государственного музыкального телерадиоцентра. Дирижёр Денис Кирпанёв.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

17 апреля – 14.00

Дворец культуры приглашает посетить виртуальный концертный зал.

В программе музыка Лумбю, Гаде, Нильсена, Цемлинского, П. Чайковского. Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, дирижёр Максим Емельянычев. Айлен Притчин (скрипка) - лауреат XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Ведущий Ярослав Тимофеев. В программе. Музыка Бетховена, Дворжака, Брамса

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

20 апреля - 18.0

Во Дворце культуры г. Апатиты состоится Цирковое шоу «Тропикана» от компании «Союз-Концерт». Большая труппа артистов различных цирковых жанров, супервесёлый клоун Толик и большая группа дрессированных и экзотических животных. 7D-лазерное шоу, бесплатная лотерея и розыгрыш суперпризов. (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

25 апреля - 15.00

Отчётный концерт ансамбля современного танца «Джосс». Дворец культуры приглашает на театрализованное представление «Весёлая планета» с участием ансамбля современного танца «Джосс». Гостей праздника ждёт фантастическое путешествие с инопланетянами на «Весёлую планету», море веселья и положительных эмоций. (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

29 апреля - 18.00

Дворец культуры приглашает на просмотр спектакля Петра Васильева «Кошкин дом». Режиссёр-постановщик. Пётр Васильев, художник-постановщик. Алевтина Торик, музыкальное оформление. Николай Морозов. (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В Городском Дворце культуры работают выставки: фотовыставка «Живые страницы природы» и работы Галины Свитковой «Краски моей души». (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.КАНДАЛАКША

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

В выставочном зале ГКЦ «Нива» открыта экспозиция «Арт-четверг» (до 30 апреля).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

В ДК «Металлург» открыта выставка кандалакшских художников.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее работает выставка иконописных работ Кирилла Федотовского «Наедине со всеми» (до 11 апреля).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

нп.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В группе ДК идут «Уроки Мастерилки». (6+) Работают рубрики «Народная мудрость», «Какой сегодня день» и другие (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.