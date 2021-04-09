г.МУРМАНСК

23 апреля

Группа «ПилОт» выступит с концертом «Pin-Up». Коллектив исполнит большую концертную программу под символическим названием «Майка и жизнь – всё наизнанку!». «Пилоты» назначают полноценную встречу с мурманскими мальчишками и девчонками в оффлайн.

Группа устроит настоящий «антикризисный» концерт. Озаглавить его было решено цитатой из песни «Осень»: «Майка и жизнь – всё наизнанку!», которая как нельзя лучше иллюстрирует происходящее со всеми нами в последние месяцы.

г.Мурманск, ул.Шмидта, 43. Ночной клуб-кафе-паб «Pin-Up».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Самовары» (до 11 апреля); «Живопись Александра Феофилактова» (до 8 мая); «Плакат молодых художников» (до 16 мая); «Твое лицо в его простой оправе….» (до 16 мая); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

10 и 11 апреля

В главном здании Мурманского областного художественного музея состоится фестиваль молодых художников-модельеров «НаМОДнение».

Каждый год молодые дизайнеры предоставляют на суд зрителей и жюри свои проекты. Обладатели Гран-при и победители фестиваля получают возможность представить свою коллекцию на Международном конкурсе молодых дизайнеров одежды «Экзерсис». История московского конкурса – это история целого поколения талантливых молодых дизайнеров, которая берет свой отчет с 1995 года. У истоков проекта стоял мэтр и легенда мировой моды Вячеслав Михайлович Зайцев, который дал конкурсу звучное и судьбоносное имя – «Экзерсис». Конкурс проводится в рамках «Фестиваля креативных индустрий: All about fashiontech» в московском Технопарке «Калибр».

На площадке фестиваля учреждена специальная номинация – «ТЕХНОМОДА», приуроченная к Году науки и технологий в России. (6+)

10 апреля - 17.00

Состоятся публичные конкурсные показы. Зрители увидят 24 коллекции творческих коллективов из Мурманска, области, Архангельска и Республики Карелия.

14 апреля - 17.00

Открытие выставки «Космос» - графика из собрания Владимира Беликова (Москва, до 27 июня).

ОНЛАЙН:

11 апреля - 14.00

В социальных сетях музея будет опубликован видеосюжет на тему «Художники Ленинграда» в рамках постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков» из фондового собрания музея». (6+).

11 апреля - 16.00

Гала-концерт «НаМОДнения». (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Графика Бориса Власова» (до 11 апреля); «В холодном климате, с любовью» (до 24 апреля); «Йохан Кёлер» (до 25 апреля); «Мурманск. Ночь музеев» (до 16 мая); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря).

10 и 11 апреля

Состоится музейный урок «Тайны фарфора» по выставке «Русский фарфор ХХ века. Из собрания музея и частных коллекций». Занятие проходит в игровой форме. На уроке ребята узнают историю создания фарфора и его тайны, познакомятся с одним из старейших в Европе и первым в России предприятием по производству художественных фарфоровых изделий Императорским фарфоровым заводом и крупнейшим российским предприятием по производству фарфора – Дулёвским фарфоровым заводом.

На выставке мелкой пластики зрители увидят произведения знаменитых скульпторов и художников этих предприятий: Константина Андреевича Сомова, Асты Давыдовны Бржезицкой, Бориса Яковлевича Воробьева, Софьи Борисовны Велиховой, Галины Сергеевны Столбовой и многих других.

В завершение - занимательный мастер-класс по раскраске гипсовой фигурки.

11 апреля - 16.00

В рамках проекта «Рассказы о Русском музее» состоится показ фильмов «Выставки: «Времена года», Врубель, «Гербарий любви» (Россия, 2007 г.), «Выставка: Санкт-Петербург - город и горожане. «Блокадный трамвай» (Россия, 2003 г.). (12+)

15 апреля - 17.00

Начнёт работу выставка студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области «Молодёжь Мурмана» (до 16 мая).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Наш Гагарин» (до 28 апреля); «У птиц нет границ» (до 2 мая); «Пасхальное настроение» (до 2 мая).

10 апреля – 15.00

Занятия, посвященные Дню космонавтики. Обзорная экскурсия по музею и выставке «Наш Гагарин». (6+)

10 апреля – 16.00

Интерактивная площадка «Первопроходец космоса». (6+)

11 апреля - 12.00

Музейное занятие «Просто космос». (6+)

11 апреля - 15.00

Экскурсия «Древними тропами Кольского края». (16+)

ОНЛАЙН:

Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

«ВКонтакте» раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Космос: от Аристотеля до Хаббла» (до 15 апреля); «В безбрежном времени Вселенной» (до 28 апреля); «Перекличка поэтов: Гумилев. Вийон. Бодлер» (до 30 апреля); «Будь здоров» (до 30 апреля); «Весь апрель никому не верь» (до 30 апреля); «Саквояж с чудесами» (до 30 апреля); «Кому назначен вечный смех взамен улыбки легкокрылой…» (до 30 апреля); «Книги, которые помогут лучше понять животных» (до 30 апреля); «Думай по-зеленому» (до 30 апреля); «Я сам мечту свою создам» (до 30 апреля); «Быть иль не быть?» (до 30 апреля); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

9 - 23 апреля

Всероссийская образовательная акция «Цифровой диктант». Все желающие смогут пройти тестирование, узнать свой уровень цифровых компетенций и повысить его. (6+)

9 апреля - 19.00

Заседание «Книжного клуба». Оно будет посвящено обсуждению книги Юстейна Гордона «Апельсиновая девушка». (12+)

11 апреля - 14.00

Открытие выставки авторских кукол семьи Паршенковых «В кукольном царстве-государстве» (до 29 апреля).

13 апреля - 15.00

«Технобаттлы-2021». Необычные соревнования по строительству мостов из спагетти организованы музеем занимательных наук «Фокус». (6+)

15 апреля - 12.30

Начнёт работу выставка «Портрет ученого»: к 100-летию Ивана Федоровича Ушакова (12+).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

9 - 14 апреля

Пройдёт акция, посвященная 60-летию первого полета человека в космос «Человек открывает Вселенную». (6+)

9 - 15 апреля

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой традиционно стартует XIII Областной конкурс чтецов, который посвящен главному условию человеческого счастья - здоровью.

Что же такое «здоровье»? Здоровье – это состояние полного благополучия - и физического, и духовного. К участию в конкурсе приглашаются дети до 11 лет включительно, их родители и специалисты образовательных учреждений города Мурманска и Мурманской области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 марта по 15 апреля. Положение о проведении конкурса, заявка на участие размещены на сайте библиотеки www.libkids51.ru в разделе «Акции, конкурсы, марафоны». Итоги подведут 14 мая! Работы победителей и лучшие работы участников конкурса будут размещены на сайте библиотеки и в группе «ВКонтакте» конкурса.

10 апреля - 12.00

Встреча с представителями регионального отделения общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!». (12+)

10 апреля и каждую субботу

В апреле для дошкольников будут проходить литературно-эмоциональные тренинги «Азбука эмоций»:

12.00

Мастерская по изготовлению рукотворной игрушки «Кукла Бусинка». (6+)

12.00, 14.00 и 16.00

Хобби-клуб «Мастерим что хотим». На очередном занятии участники будут работать в технике объёмной аппликации и смастерят «Рыбку своей мечты». (6+)

11 апреля - 12.00

Познавательный семейный праздник «Большое космическое путешествие». (6+)

11 апреля - 13.00

Мастер-класс Дмитрия Амелькина по искусству стендапа. (12+)

11 апреля - 15.00

Мастер-класс по изготовлению открытки «Полёт к звёздам» в технике квиллинга и аппликации. (6+)

11 апреля - 17.00

Лекция, посвященная Супермену. (6+)

12 апреля - 17.00 и каждый понедельник

Творческая мастерская «Разноцветные фантазии». (6+)

13 апреля и каждый вторник - 17.00

Изостудия «Волшебные краски». (6+)

14 апреля - 16.00

Учебно-практическое занятие на тему «Правила безопасного поведения на льду водоемов, способы оказания первой помощи при провале под лед». (6+)

ОНЛАЙН:

10 апреля - 12.00

Инфографика «Туризм, путешествия и отдых за границей». (12+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

9 апреля – 19.00

«Не всё коту Масленица». Комедия. (12+)

10 апреля – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Комедия. (16+)

11 апреля – 12.00

«Кот в сапогах». Сказка. (6+)

11 апреля – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

16 апреля – 19.00

«Под одной крышей». Трагикомедия. (12+)

17 апреля - 19.00

«Кто-то должен уйти. В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

18 апреля – 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

18 апреля – 19.00

«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)

24 апреля – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Комедия. (16+)

25 апреля – 12.00

«Волшебное зеркало». Сказка учёного кота. (0+)

25 апреля – 19.00

«Привет с фронта!». В. Кондратьев. Драма. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

10 апреля - 15.30 и 17.00

Н. Шмитько. «Звёздочка».

11 апреля - 15.30 и 17.00

Премьера. С. Озерская. «Барто пожаловать».

17 апреля - 15.30 и 17.00

К. Чуковский. «Муха – Цокотуха».

18 апреля - 15.30 и 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – Лебеди».

25 апреля - 15.30 и 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал: «Мяу»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

10 апреля - 11.00 и 13.30

Н. Шувалов. «Колобок».

11 апреля - 11.00 и 13.30

А. Усачёв. «По разным странам с балаганом».

17 апреля - 11.00 и 13.30

Премьера. С. Маршак. «Кошкин дом».

18 апреля - 11.00 и 13.30

Премьера. П. Васильев. «Снежная королева».

24 апреля - 11.00 и 13.30

В. Баджи. «Снегурушка».

24 апреля - 15.30 и 17.00

Премьера. С. Озерская. «Сказки для принцесс».

25 апреля - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «Умка».

Для зрителей старше 12 лет:

9 апреля - 19.00

П. Васильев. «Маленькие трагедии».

16 апреля - 19.00

Д. Левитес. «Концерт ансамбля КЛюП-студия».

23 апреля - 19.00

Премьера. С. Дорожко. «Эйнар и Брунилла».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

10 апреля - 18.00

«Два гения. Отец и сын». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк. Концертный зал.

11 апреля - 17.00

Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

17 апреля - 14.00

Что такое счастье? Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал

18 апреля - 17.00

«Саксофон и орган». Антон Скиба (саксофон), Татьяна Сергеева (орган), Москва. Концертный зал.

20 апреля - 18.00

Виртуальный зал. «Весёлый хоровод месяцев. Времена года». Концертный зал.

23 апреля - 18.00

Концерт экспертов проекта «Музыкальные надежды Арктики 2.0». Концертный зал.

24 апреля - 18.00

«Танец огня». Камерная музыка и стихи композиторов и поэтов Испании. Концертный зал.

25 апреля - 14.00

«Я хочу услышать музыку». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

25 апреля - 17.00

«Chamber Music Stars». Давид Ардуханян (скрипка), Дарья Эйбушитц (альт), Михаил Аркадьев (фортепиано).

29 апреля - 19.00

«Виртуозы Москвы». Государственный камерный оркестр. Дирижер - Арсентий Ткаченко. Солистка - Басиния Шульман (ф-но). Концертный зал.

30 апреля - 19.00

«Виртуозы Москвы». Государственный камерный оркестр. Дирижер - Арсентий Ткаченко. Солист - Алексей Лундин (скрипка). Концертный зал.

1 мая - 17.00

«То, что я должен сказать». Посвящается Александру Вертинскому. Концертный зал.

2 мая - 18.00

«Танец радости и печали». Ансамбль «Ударная компания». Арт-кафе.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

9 апреля - 19.00

«Золотой шатёр». М. Мелексетян. Драма. Малая сцена. (16+)

10 апреля - 19.00

Премьера. «Папа. Адажио». Ф.Зеллер. Психоэксцентрика. (16+)

11 апреля -19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

17 апреля - 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. Малая сцена. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка «Пролистывая фотоальбомы». Экспозиция рассказывает о разнообразии подходов к фотографической передаче эмоций и впечатлений от увиденного. Свои работы представят начинающие фотографы и мастера мончегорского фотоклуба «Имандра». Жители Заполярья увидят портреты от Анастасии Руденко, пейзажи Кольского полуострова Сергея Хавалица. Также будут представлены фотоработы о путешествиях Лидии Обуховой, о хобби – Марины Буровой, о красоте окружающего мира – Геннадия Субача и др. (до апреля). Вход свободный.

10 апреля – 15.00

Состоится концерт «Мы желаем счастья вам!». Своё творчество мурманчанам подарят хор ветеранов «Встреча друзей» и хор украинской песни «Джерела». Коллективы возвращаются к прежней насыщенной творческой жизни, и очень ждут встречи со зрителем. За время дистанционной работы репертуар хоров очень обновился. В концерте прозвучат песни советских композиторов, произведения мурманского композитора В.М. Колбасы, песни из репертуара ансамбля «Любе» и многое другое. Хоть на календаре и весна, но в Заполярье она ещё не скоро доберется, а лучшим вариантом скрасить время ожидания станет концерт «Мы желаем счастья вам». Участницы хоров подарят гостям областной «Кировки» заряд положительных эмоций, которых так не хватает после морозной, заснеженной зимы.

11 апреля - 11.00

Традиционная выставка цветущих комнатных растений. Гости увидят сотни цветущих фиалок, стрептокарпусов, пеларгоний, орхидей, декоративно-лиственные бегонии, фуксии, глоксинии, суккуленты, редкие папоротники и ароидные. На выставке пройдут мастер-классы.

11 апреля – 15.00

Состоится концерт «Песня русская слышна, в танце к нам спешит весна».

Весна - это всегда время обновления, ожидания, это время пробуждения от зимней спячки, время любви и мечтаний. Участники ансамбля народной песни «Любава» и ансамбля танца «Сполохи» постараются отвлечь мурманчан от повседневных проблем и забот, вернуть в молодость, погрузить в воспоминания, настроить на весенний лад и подарить отличное настроение. «Пелагеюшка», «Трава, моя, травушка» и многие другие композиции прозвучат в исполнении ансамбля народной песни «Любава», а «Сполохи» покажут зрителям свои номера: «Подгорная», «Веселуха», «Сапожковские припляски» и новые танцевальные композиции. Наряду с основным составом в концерте примут участие подготовительная группа и студия ансамбля «Сполохи».

15 апреля - 18.00

Открытие фотовыставки «Мурманск - четыре сезона» (до 15 мая). Будет представлено более 40 работ фотохудожника, члена фотостудии «Мурманск» Людмилы Белозёровой.

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» продолжаются рубрики «Копилка идей51», «Север не скучает», «Переходим на личности». Там же стартовал «Семейный челлендж». Необходимо воспроизвести кадр на основе старых семейных фотографий, совместить оба снимка с помощью фотоколлажа. (6+)

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

9 апреля - 18.50

Встреча проекта «Киноклуб». Состоится лекция «Советский послевоенный кинематограф» и просмотр фильма Григория Александрова «Весна» (СССР, 1947 г.). (12+)

11 апреля - 18.00

В рамках Года Достоевского состоится премьера авангардной лекции по повести классика «Село Степанчиково и его обитатели». Это произведение – одно из шедевров Фёдора Достоевского, созданных в тяжёлые годы ссылки.

Об истории создания и изучения повести расскажет научная часть перфолекции, содержащая оригинальное исследование филолога, специалиста по творчеству Достоевского Ивана Чернышова. Также на мероприятии представят видеоарт и актёрские этюды от «Арктического театра» и живую музыку мурманского оркестра экспериментального авангарда «The Colourful Pictures».

В перфолекции примут участие танцевальные коллективы Мурманска «Roots Up» и «Cheesy8», автор и исполнитель Павел Рожков. Формат мероприятия позволит погрузиться в атмосферу классического произведения в новом прочтении.

13 апреля - 19.00

Конференция для авторов «Поэт как пример». Докладчики - поэты объединения «Полярный день», участники «Школы критики» представят презентации о любимых авторах и объяснят, в чем и почему они равняются именно на них. (12+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Весенние фантазии» (до 12 апреля); «На волне фантазии» (до 19 апреля); «Дыхание природы» (до 26 апреля).

10 апреля - 13.00

Творческая встреча с участниками выставки «На волне фантазии»: сотрудниками ПИНРО Константином Соколовым, Ириной Прокопчук, Кирой Сафроновой и Алексеем Павленко. Участники познакомятся с экспозицией и даже станут настоящими художниками на мастер-классе по «гётаку» - созданию отпечатков морских созданий на бумаге. (12+)

14 апреля - 17.00

Торжественное открытие фотовыставки Людмилы Белозёровой «Мурманск. Времена года» (до 13 мая).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области» (до 11 апреля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

9 апреля - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

9 апреля - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

9 апреля - 18.30

Развлекательная программа «Почти Поехали!». (6+)

10 апреля - 12.30, 14.30 и 18.00

Развлекательная программа «Почти Поехали!». (6+)

10 апреля - 13.45 и 17.00

«Космонавтика для детей». (6+)

10 апреля - 16.00

«Вода - чудо природы». (6+)

11 апреля - 12.30

«Космонавтика для детей». (6+)

11 апреля - 13.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

11 апреля - 14.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

11 апреля - 16.00

«Вода - чудо природы». (6+)

11 апреля - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

11 апреля - 18.00

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

11 апреля - 19.00

«Энергия Вселенной». (12+)

13 апреля - 16.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

13 апреля - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

13 апреля - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

13 апреля - 19.15

«Тёмная материя и Свет». (12+)

14 апреля - 16.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

14 апреля - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

14 апреля - 18.30

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

14 апреля - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

г.КОЛА

9 апреля - 18.00

Эстрадное шоу «Поехали!». (0+)

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.

11 апреля - 17.00

«Арт-лаборатория». (0+)

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.

ОНЛАЙН в сообществе Центра культуры:

Работают рубрики «Праздничный дайджест» (6+), «Музыкальная шкатулка» (12+).

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В отделе прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса продолжают работу выставки: «Живопись» (до 15 апреля), «Живопись Владимира Кумашова» (до 15 апреля) и «Ровесники города» (до 15 апреля).

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел МБУК СМВК.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

г.ОЛЕНЕГОРСК

10 апреля - 15.00

Познавательная экскурсия «Магия камня». (6+)

г.Оленегорск, просп.Ленинградский, 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».

10 апреля - 16.00

Концерт «Золотая птица». (6+)

г.Оленегорск, просп.Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

13 апреля - 18.00

Концерт ансамбля «Легкие люди» «Что такое счастье?». (6+)

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 1. ДК «Горняк».

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

9 апреля - 17.00

«Играй, гармонь!». (6+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

10 апреля - 12.00

Турнир по танцевальному спорту «Весенняя капель». (6+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

10 апреля - 17.00

Кукольный спектакль «Принцесса, которая играла в куклы». (0+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

На странице Городского выставочного зала «ВКонтакте» размещены видеоурок петриковской росписи и сюжет «История искусств вместе с Хрюшей», рассказывающий об истории мозаики. (6+)

г.АПАТИТЫ

10 апреля - 15.00

Студия танца «Априори» приглашает всех желающих на концерт «Магия танца». Руководители Анна Богданова и Марина Кундозёрова. В программе концерта вариации из известных балетов, веселые и яркие номера в исполнении юных артистов, и волнующий испанский танец фламенко, который больше чем танец и музыка, это история, наполненная любовью, яркими эмоциями и желанием чувствовать себя свободным от условностей и жестких рамок.

Гостем концерта будет ансамбль восточного танца «Амина».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

10 апреля - 16.00

«Лекторий под эгидой главы города». Григорий Ильин, аналитик Кольского научного центра РАН, член Кольского отделения Русского минералогического общества расскажет о первом знакомстве Ферсмана с Хибинскими горами, какие мифы и загадки оставило в истории это событие. А также о сложностях на пути первой экспедиции и совершенных открытиях. (12+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

10 апреля - 17.00

Танцуют все! Мастер-класс русского народного танца. Центральная городская библиотека и студия народного творчества «Ярушко» приглашают на мастер-класс русского народного танца.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

11 апреля

IV Открытый городской конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах учащихся ДМШ и ДШИ «Заполярные фанфары».

Конкурс «Заполярные фанфары» является учебно-методическим мероприятием, способствует исполнительскому росту и побуждению интереса к музицированию, пропаганде классической и современной музыки, расширению кругозора учащихся, воспитанию художественного вкуса, совершенствованию учебного репертуара, стимулирует рост технического, исполнительского и педагогического мастерства.

г.Апатиты, ул.Космонавтов, 9а. ДМШ им.Л.М. Буркова.

11 апреля - 15.00

Встреча в клубе любителей кино «Хорошие фильмы». Просмотр ленты «Цыганское счастье» (СССР, 1981 г.). (12+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

11 апреля - 17.00

Концерт группы «Калейдоскоп» «Любовь - волшебная страна». (12+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

11 апреля - 17.00

Центральная городская библиотека приглашает на фестиваль «Аниме-Fest», посвященный Всемирному дню аниме. В программе. мастер-классы и выставка рисунков от мангак, аниме-аквагрим, дефиле косплеев, фотозоны, видеозал и многое другое.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

11 апреля - 17.00

В Апатитском городском Дворце культуры пройдёт концерт группы «Калейдоскоп» - «Любовь - волшебная страна». Программа посвящена творчеству композитора Андрея Петрова, чей 90-летний юбилей отмечался в октябре прошлого года. Яркий, самобытный музыкальный язык композитора в полной мере проявился в написании музыки к кино. В концерте прозвучит музыка из таких кинофильмов «Жестокий романс», «О бедном гусаре замолвите слово», «Человек-амфибия», «Укрощение огня» и др.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

14 апреля - 18.00

Цирк «Барбоскины». Апатитский городской Дворец культуры приглашает всех на новое лицензионное шоу. Весёлая и увлекательная история о том, как Барбоскины решили организовать свой собственный цирк и что из этого получилось. Зрителей ждут традиционные цирковые номера, трёхметровые пневмороботы, лазерная анимация и иллюзионные трюки. (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

16 апреля - 18.00

Фестиваль-конкурс студенческого творчества «Дебют», посвященный Году науки и технологий. В Апатитском городском Дворце культуры пройдёт фестиваль-конкурс студенческого творчества «Дебют», посвященный Году науки и технологий. К участию приглашаются студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования городов Кировск и Апатиты.

Конкурс пройдёт в следующих номинациях: вокал, инструментальное исполнение, хореография, оригинальный жанр, театральное искусство и художественное слово, команды КВН, стэнд-ап миниатюры. (16+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

17 апреля – 12.00

Дворец культуры приглашает посетить виртуальный концертный зал.

Ганс Христиан Андерсен «Дикие лебеди». Сказку читает Ирина Пегова при сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей» Российского государственного музыкального телерадиоцентра. Дирижёр Денис Кирпанёв.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

17 апреля – 14.00

Дворец культуры приглашает посетить виртуальный концертный зал.

В программе музыка Лумбю, Гаде, Нильсена, Цемлинского, П. Чайковского. Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, дирижёр Максим Емельянычев. Айлен Притчин (скрипка) - лауреат XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Ведущий Ярослав Тимофеев. В программе. Музыка Бетховена, Дворжака, Брамса

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

20 апреля - 18.0

Во Дворце культуры г. Апатиты состоится Цирковое шоу «Тропикана» от компании «Союз-Концерт». Большая труппа артистов различных цирковых жанров, супервесёлый клоун Толик и большая группа дрессированных и экзотических животных. 7D-лазерное шоу, бесплатная лотерея и розыгрыш суперпризов. (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

25 апреля - 15.00

Отчётный концерт ансамбля современного танца «Джосс». Дворец культуры приглашает на театрализованное представление «Весёлая планета» с участием ансамбля современного танца «Джосс». Гостей праздника ждёт фантастическое путешествие с инопланетянами на «Весёлую планету», море веселья и положительных эмоций. (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

29 апреля - 18.00

Дворец культуры приглашает на просмотр спектакля Петра Васильева «Кошкин дом». Режиссёр-постановщик. Пётр Васильев, художник-постановщик. Алевтина Торик, музыкальное оформление. Николай Морозов. (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

г.КИРОВСК

9 апреля - 17.00

«Устный журнал «Азбука здоровья». (18+)

г.Кировск, просп.Ленина, 9а. Клуб «Родник».

11 апреля - 15.0

Танцевальное шоу «И снова вместе!» от шоу-балета «Альянс» и ансамбля современного танца «Альянс+». (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

15 апреля - 18.00

Эстрадно-цирковое шоу ростовых кукол «Барбоскины». (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В Городском Дворце культуры работают выставки: «Игра цвета в декоративном натюрморте», «Северный пейзаж», «Первый космонавт Земли», «Великие театры России», «Разноликая природа». (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

10 апреля - 17.00

Концерт Анастасии Павловой «И стала вдруг иной...». (16+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

11 апреля - 12.00-17.40

Сеансы мурманского мобильного планетария «Полярис». Гостей ждут фильмы про космос, океан, динозавров, изображение на 360 градусов, эффект присутствия и эффект 3D. (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

13 апреля - 18.00

Эстрадно-цирковое шоу ростовых кукол «Барбоскины». (0+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.КАНДАЛАКША

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

В выставочном зале ГКЦ «Нива» открыта экспозиция «Арт-четверг» (до 30 апреля).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

10 апреля - 14.00

Игровая программа «Космические старты». (0+)

г.Кандалакша, площадь у ДК «Металлург».

10 апреля - 17.00

Театр «Крылья» приглашает на читку комедии «Ведунья» драматурга Галины Лавриненко. (18+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

11 апреля - 16.00

Творческий вечер Петра Чаленко «Спой ты мне про войну». (12+)

г.Кандалакша, Первомайская ул., 51. Центральная библиотека имени Н. В. Колычева.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Металлург»: сюжет рубрики «Бабушкины рецептики» рассказывает, как приготовить торт-медовик. (6+) Запись молодёжного концерта. (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее работает выставка «Герои России - гордость Мурманской области» (до 18 апреля).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

10 апреля

Показы 3D-фильмов кинотеатра для всей семьи. (6+)

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека

9 апреля - 16.00

«Культурный фитнес». (6+)

г.Ковдор, Школьная ул., 2. Городской Дворец культуры.

9 апреля - 20.00

«Спокойной ночи, ковдорчата». (0+).

г.Ковдор, Школьная ул., 2. Городской Дворец культуры.

10 апреля - 17.00

Юбилейный концерт ансамбля солистов «Каприз». (6+)

г.Ковдор, Школьная ул., 2. Городской Дворец культуры.

нп.АФРИКАНДА

В Доме культуры начала работу выставка творческих работ «Берегите Землю!», приуроченная ко Дню защиты Земли.

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

11 апреля - 14.00

Концерт хора русской песни «Полярные зори» «Посреди двора широкого». (0+)

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

ОНЛАЙН:

В группе ДК проходят: «Уроки Мастерилки», работают рубрики «Народная мудрость» и «Какой сегодня день». (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

нп.ТИТАН

10 апреля - 15.00

Детская игровая программа с дискотекой «Весёлая детворяндия». (6+)

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.