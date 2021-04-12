г.МУРМАНСК

23 апреля

Группа «ПилОт» выступит с концертом «Pin-Up». Коллектив исполнит большую концертную программу под символическим названием «Майка и жизнь – всё наизнанку!». «Пилоты» назначают полноценную встречу с мурманскими мальчишками и девчонками в оффлайн.

Группа устроит настоящий «антикризисный» концерт. Озаглавить его было решено цитатой из песни «Осень»: «Майка и жизнь – всё наизнанку!», которая как нельзя лучше иллюстрирует происходящее со всеми нами в последние месяцы.

г.Мурманск, ул.Шмидта, 43. Ночной клуб-кафе-паб «Pin-Up».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Живопись Александра Феофилактова» (до 8 мая); «Плакат молодых художников» (до 16 мая); «Твое лицо в его простой оправе….» (до 16 мая); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

14 апреля - 17.00

Открытие выставки «Космос» - графика из собрания Владимира Беликова (Москва, до 27 июня).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «В холодном климате, с любовью» (до 24 апреля); «Йохан Кёлер» (до 25 апреля); «Мурманск. Ночь музеев» (до 16 мая); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря).

15 апреля - 17.00

Начнёт работу выставка студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области «Молодёжь Мурмана» (до 16 мая).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Наш Гагарин» (до 28 апреля); «У птиц нет границ» (до 2 мая); «Пасхальное настроение» (до 2 мая).

ОНЛАЙН:

Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

«ВКонтакте» раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Космос: от Аристотеля до Хаббла» (до 15 апреля); «В безбрежном времени Вселенной» (до 28 апреля); «Перекличка поэтов: Гумилев. Вийон. Бодлер» (до 30 апреля); «Будь здоров» (до 30 апреля); «Весь апрель никому не верь» (до 30 апреля); «Саквояж с чудесами» (до 30 апреля); «Кому назначен вечный смех взамен улыбки легкокрылой…» (до 30 апреля); «Книги, которые помогут лучше понять животных» (до 30 апреля); «Думай по-зеленому» (до 30 апреля); «Я сам мечту свою создам» (до 30 апреля); «Быть иль не быть?» (до 30 апреля); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

12 - 23 апреля

Всероссийская образовательная акция «Цифровой диктант». Все желающие смогут пройти тестирование, узнать свой уровень цифровых компетенций и повысить его. (6+)

13 апреля - 15.00

«Технобаттлы-2021». Необычные соревнования по строительству мостов из спагетти организованы музеем занимательных наук «Фокус». (6+)

15 апреля - 12.30

Начнёт работу выставка «Портрет ученого»: к 100-летию Ивана Федоровича Ушакова (12+).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

12 - 14 апреля

Пройдёт акция, посвященная 60-летию первого полета человека в космос «Человек открывает Вселенную». (6+)

12 - 15 апреля

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой традиционно стартует XIII Областной конкурс чтецов, который посвящен главному условию человеческого счастья - здоровью.

Что же такое «здоровье»? Здоровье – это состояние полного благополучия - и физического, и духовного. К участию в конкурсе приглашаются дети до 11 лет включительно, их родители и специалисты образовательных учреждений города Мурманска и Мурманской области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 марта по 15 апреля. Положение о проведении конкурса, заявка на участие размещены на сайте библиотеки www.libkids51.ru в разделе «Акции, конкурсы, марафоны». Итоги подведут 14 мая! Работы победителей и лучшие работы участников конкурса будут размещены на сайте библиотеки и в группе «ВКонтакте» конкурса.

17 апреля и каждую субботу

В апреле для дошкольников будут проходить литературно-эмоциональные тренинги «Азбука эмоций»:

12.00

Мастерская по изготовлению рукотворной игрушки «Кукла Бусинка». (6+)

12.00, 14.00 и 16.00

Хобби-клуб «Мастерим что хотим». На очередном занятии участники будут работать в технике объёмной аппликации и смастерят «Рыбку своей мечты». (6+)

12 апреля - 17.00 и каждый понедельник

Творческая мастерская «Разноцветные фантазии». (6+)

13 апреля и каждый вторник - 17.00

Изостудия «Волшебные краски». (6+)

14 апреля - 16.00

Учебно-практическое занятие на тему «Правила безопасного поведения на льду водоемов, способы оказания первой помощи при провале под лед». (6+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

16 апреля – 19.00

«Под одной крышей». Трагикомедия. (12+)

17 апреля - 19.00

«Кто-то должен уйти. В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

18 апреля – 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

18 апреля – 19.00

«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)

24 апреля – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Комедия. (16+)

25 апреля – 12.00

«Волшебное зеркало». Сказка учёного кота. (0+)

25 апреля – 19.00

«Привет с фронта!». В. Кондратьев. Драма. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

17 апреля - 15.30 и 17.00

К. Чуковский. «Муха – Цокотуха».

18 апреля - 15.30 и 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – Лебеди».

25 апреля - 15.30 и 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал: «Мяу»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

17 апреля - 11.00 и 13.30

Премьера. С. Маршак. «Кошкин дом».

18 апреля - 11.00 и 13.30

Премьера. П. Васильев. «Снежная королева».

24 апреля - 11.00 и 13.30

В. Баджи. «Снегурушка».

24 апреля - 15.30 и 17.00

Премьера. С. Озерская. «Сказки для принцесс».

25 апреля - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «Умка».

Для зрителей старше 12 лет:

16 апреля - 19.00

Д. Левитес. «Концерт ансамбля КЛюП-студия».

23 апреля - 19.00

Премьера. С. Дорожко. «Эйнар и Брунилла».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

17 апреля - 14.00

Что такое счастье? Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал

18 апреля - 17.00

«Саксофон и орган». Антон Скиба (саксофон), Татьяна Сергеева (орган), Москва. Концертный зал.

20 апреля - 18.00

Виртуальный зал. «Весёлый хоровод месяцев. Времена года». Концертный зал.

23 апреля - 18.00

Концерт экспертов проекта «Музыкальные надежды Арктики 2.0». Концертный зал.

24 апреля - 18.00

«Танец огня». Камерная музыка и стихи композиторов и поэтов Испании. Концертный зал.

25 апреля - 14.00

«Я хочу услышать музыку». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

25 апреля - 17.00

«Chamber Music Stars». Давид Ардуханян (скрипка), Дарья Эйбушитц (альт), Михаил Аркадьев (фортепиано).

29 апреля - 19.00

«Виртуозы Москвы». Государственный камерный оркестр. Дирижер - Арсентий Ткаченко. Солистка - Басиния Шульман (ф-но). Концертный зал.

30 апреля - 19.00

«Виртуозы Москвы». Государственный камерный оркестр. Дирижер - Арсентий Ткаченко. Солист - Алексей Лундин (скрипка). Концертный зал.

1 мая - 17.00

«То, что я должен сказать». Посвящается Александру Вертинскому. Концертный зал.

2 мая - 18.00

«Танец радости и печали». Ансамбль «Ударная компания». Арт-кафе.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

17 апреля - 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. Малая сцена. (12+)

Всероссийский театральный фестиваль 23 дня до Победы.

10 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. (12+)

12 мая - 18.00

п. Ревда. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

12 мая - 19.00

ОДК им.Кирова. «Эти свободные бабочки». Л. Герш. Комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)

14 мая - 19.00

ЗАТО г. Заозерск. «Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)

15 мая - 14.00

ЗАТО г. Заозерск. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

г. Заозёрск

19 мая - 19.00

г. Полярные Зори. «Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

20 мая - 18.00

г. Полярные Зори. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

22 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

23 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

28 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

29 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка «Пролистывая фотоальбомы». Экспозиция рассказывает о разнообразии подходов к фотографической передаче эмоций и впечатлений от увиденного. Свои работы представят начинающие фотографы и мастера мончегорского фотоклуба «Имандра». Жители Заполярья увидят портреты от Анастасии Руденко, пейзажи Кольского полуострова Сергея Хавалица. Также будут представлены фотоработы о путешествиях Лидии Обуховой, о хобби – Марины Буровой, о красоте окружающего мира – Геннадия Субача и др. (до апреля). Вход свободный.

15 апреля - 18.00

Открытие фотовыставки «Мурманск - четыре сезона» (до 15 мая). Будет представлено более 40 работ фотохудожника, члена фотостудии «Мурманск» Людмилы Белозёровой.

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» продолжаются рубрики «Копилка идей51», «Север не скучает», «Переходим на личности». Там же стартовал «Семейный челлендж». Необходимо воспроизвести кадр на основе старых семейных фотографий, совместить оба снимка с помощью фотоколлажа. (6+)

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

13 апреля - 19.00

Конференция для авторов «Поэт как пример». Докладчики - поэты объединения «Полярный день», участники «Школы критики» представят презентации о любимых авторах и объяснят, в чем и почему они равняются именно на них. (12+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «На волне фантазии» (до 19 апреля); «Дыхание природы» (до 26 апреля).

14 апреля - 17.00

Торжественное открытие фотовыставки Людмилы Белозёровой «Мурманск. Времена года» (до 13 мая).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области» (до 11 апреля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

13 апреля - 16.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

13 апреля - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

13 апреля - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

13 апреля - 19.15

«Тёмная материя и Свет». (12+)

14 апреля - 16.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

14 апреля - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

14 апреля - 18.30

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

14 апреля - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

г.КОЛА

ОНЛАЙН в сообществе Центра культуры:

Работают рубрики «Праздничный дайджест» (6+), «Музыкальная шкатулка» (12+).

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В отделе прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса продолжают работу выставки: «Живопись» (до 15 апреля), «Живопись Владимира Кумашова» (до 15 апреля) и «Ровесники города» (до 15 апреля).

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел МБУК СМВК.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

г.ОЛЕНЕГОРСК

13 апреля - 18.00

Концерт ансамбля «Легкие люди» «Что такое счастье?». (6+)

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 1. ДК «Горняк».

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

На странице Городского выставочного зала «ВКонтакте» размещены видеоурок петриковской росписи и сюжет «История искусств вместе с Хрюшей», рассказывающий об истории мозаики. (6+)

г.АПАТИТЫ

14 апреля - 18.00

Цирк «Барбоскины». Апатитский городской Дворец культуры приглашает всех на новое лицензионное шоу. Весёлая и увлекательная история о том, как Барбоскины решили организовать свой собственный цирк и что из этого получилось. Зрителей ждут традиционные цирковые номера, трёхметровые пневмороботы, лазерная анимация и иллюзионные трюки. (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

16 апреля - 18.00

Фестиваль-конкурс студенческого творчества «Дебют», посвященный Году науки и технологий. В Апатитском городском Дворце культуры пройдёт фестиваль-конкурс студенческого творчества «Дебют», посвященный Году науки и технологий. К участию приглашаются студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования городов Кировск и Апатиты.

Конкурс пройдёт в следующих номинациях: вокал, инструментальное исполнение, хореография, оригинальный жанр, театральное искусство и художественное слово, команды КВН, стэнд-ап миниатюры. (16+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

17 апреля – 12.00

Дворец культуры приглашает посетить виртуальный концертный зал.

Ганс Христиан Андерсен «Дикие лебеди». Сказку читает Ирина Пегова при сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей» Российского государственного музыкального телерадиоцентра. Дирижёр Денис Кирпанёв.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

17 апреля – 14.00

Дворец культуры приглашает посетить виртуальный концертный зал.

В программе музыка Лумбю, Гаде, Нильсена, Цемлинского, П. Чайковского. Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, дирижёр Максим Емельянычев. Айлен Притчин (скрипка) - лауреат XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Ведущий Ярослав Тимофеев. В программе. Музыка Бетховена, Дворжака, Брамса

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

20 апреля - 18.0

Во Дворце культуры г. Апатиты состоится Цирковое шоу «Тропикана» от компании «Союз-Концерт». Большая труппа артистов различных цирковых жанров, супервесёлый клоун Толик и большая группа дрессированных и экзотических животных. 7D-лазерное шоу, бесплатная лотерея и розыгрыш суперпризов. (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

25 апреля - 15.00

Отчётный концерт ансамбля современного танца «Джосс». Дворец культуры приглашает на театрализованное представление «Весёлая планета» с участием ансамбля современного танца «Джосс». Гостей праздника ждёт фантастическое путешествие с инопланетянами на «Весёлую планету», море веселья и положительных эмоций. (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

29 апреля - 18.00

Дворец культуры приглашает на просмотр спектакля Петра Васильева «Кошкин дом». Режиссёр-постановщик. Пётр Васильев, художник-постановщик. Алевтина Торик, музыкальное оформление. Николай Морозов. (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

г.КИРОВСК

15 апреля - 18.00

Эстрадно-цирковое шоу ростовых кукол «Барбоскины». (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В Городском Дворце культуры работают выставки: «Игра цвета в декоративном натюрморте», «Северный пейзаж», «Первый космонавт Земли», «Великие театры России», «Разноликая природа». (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

13 апреля - 18.00

Эстрадно-цирковое шоу ростовых кукол «Барбоскины». (0+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.КАНДАЛАКША

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

В выставочном зале ГКЦ «Нива» открыта экспозиция «Арт-четверг» (до 30 апреля).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Металлург»: сюжет рубрики «Бабушкины рецептики» рассказывает, как приготовить торт-медовик. (6+) Запись молодёжного концерта. (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее работает выставка «Герои России - гордость Мурманской области» (до 18 апреля).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека

нп.АФРИКАНДА

В Доме культуры начала работу выставка творческих работ «Берегите Землю!», приуроченная ко Дню защиты Земли.

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

ОНЛАЙН:

В группе ДК проходят: «Уроки Мастерилки», работают рубрики «Народная мудрость» и «Какой сегодня день». (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.