г.МУРМАНСК

23 апреля

Группа «ПилОт» выступит с концертом «Pin-Up». Коллектив исполнит большую концертную программу под символическим названием «Майка и жизнь – всё наизнанку!». «Пилоты» назначают полноценную встречу с мурманскими мальчишками и девчонками в оффлайн.

Группа устроит настоящий «антикризисный» концерт. Озаглавить его было решено цитатой из песни «Осень»: «Майка и жизнь – всё наизнанку!», которая как нельзя лучше иллюстрирует происходящее со всеми нами в последние месяцы.

г.Мурманск, ул.Шмидта, 43. Ночной клуб-кафе-паб «Pin-Up».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Живопись Александра Феофилактова» (до 8 мая); «Плакат молодых художников» (до 16 мая); «Твоё лицо в его простой оправе…» (до 16 мая); «Космос» (до 27 июня); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); «Космос» - графика из собрания Владимира Беликова (г.Москва, до 27 июня).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «В холодном климате, с любовью» (до 24 апреля); «Йохан Кёлер» (до 25 апреля); «Мурманск. Ночь музеев» (до 16 мая); «Художественный промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); выставка студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области «Молодёжь Мурмана» (до 16 мая).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Наш Гагарин» (до 28 апреля); «У птиц нет границ» (до 2 мая); «Пасхальное настроение» (до 2 мая).

20 апреля - 15.00

Торжественное открытие выставки «Мурман - берег надежды. История колонизации 1840-1940» (до 19 мая). Северяне узнают о переселении, жизни и работе в колониях, а также контактах через границы. Данная экспозиция - это рассказ о судьбах семей после революции, во времена «большого террора» и Второй мировой войны, о жизни после войны и после открытия границ в 1990-х гг.

ОНЛАЙН:

Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

«ВКонтакте» раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «В безбрежном времени Вселенной» (до 28 апреля); «В кукольном царстве-государстве» (до 29 апреля); «Перекличка поэтов: Гумилев. Вийон. Бодлер» (до 30 апреля); «Будь здоров» (до 30 апреля); «Весь апрель никому не верь» (до 30 апреля); «Саквояж с чудесами» (до 30 апреля); «Кому назначен вечный смех взамен улыбки легкокрылой…» (до 30 апреля); «Книги, которые помогут лучше понять животных» (до 30 апреля); «Думай по-зелёному» (до 30 апреля); «Я сам мечту свою создам» (до 30 апреля); «Быть иль не быть?» (до 30 апреля); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая); «Портрет учёного»: к 100-летию Ивана Федоровича Ушакова (12+).

19 - 23 апреля

Всероссийская образовательная акция «Цифровой диктант». Все желающие смогут пройти тестирование, узнать свой уровень цифровых компетенций и повысить его. (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

23 апреля и каждую субботу

В апреле для дошкольников будут проходить литературно-эмоциональные тренинги «Азбука эмоций»:

12.00

Мастерская по изготовлению рукотворной игрушки «Кукла Бусинка». (6+)

12.00, 14.00 и 16.00

Хобби-клуб «Мастерим что хотим». На очередном занятии участники будут работать в технике объёмной аппликации и смастерят «Рыбку своей мечты». (6+)

19 апреля

Пройдёт историко-патриотическая игра «Связь времен и поколений», приуроченная ко Дню Победы. (12+)

20 апреля - 17.00

Изостудия «Волшебные краски». (6+)

20 апреля и каждый вторник - 17.00

Изостудия «Волшебные краски». (6+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

24 апреля – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Комедия. (16+)

25 апреля – 12.00

«Волшебное зеркало». Сказка учёного кота. (0+)

25 апреля – 19.00

«Привет с фронта!». В. Кондратьев. Драма. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

25 апреля - 15.30 и 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал: «Мяу»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

24 апреля - 11.00 и 13.30

В. Баджи. «Снегурушка».

24 апреля - 15.30 и 17.00

Премьера. С. Озерская. «Сказки для принцесс».

25 апреля - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «Умка».

Для зрителей старше 12 лет:

23 апреля - 19.00

Премьера. С. Дорожко. «Эйнар и Брунилла».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

20 апреля - 18.00

Виртуальный зал. «Весёлый хоровод месяцев. Времена года». Концертный зал.

23 апреля - 18.00

Концерт экспертов проекта «Музыкальные надежды Арктики 2.0». Концертный зал.

24 апреля - 18.00

«Танец огня». Камерная музыка и стихи композиторов и поэтов Испании. Концертный зал.

25 апреля - 14.00

«Я хочу услышать музыку». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

25 апреля - 17.00

«Chamber Music Stars». Давид Ардуханян (скрипка), Дарья Эйбушитц (альт), Михаил Аркадьев (фортепиано).

29 апреля - 19.00

«Виртуозы Москвы». Государственный камерный оркестр. Дирижер - Арсентий Ткаченко. Солистка - Басиния Шульман (ф-но). Концертный зал.

30 апреля - 19.00

«Виртуозы Москвы». Государственный камерный оркестр. Дирижер - Арсентий Ткаченко. Солист - Алексей Лундин (скрипка). Концертный зал.

1 мая - 17.00

«То, что я должен сказать». Посвящается Александру Вертинскому. Концертный зал.

2 мая - 18.00

«Танец радости и печали». Ансамбль «Ударная компания». Арт-кафе.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

с 17 апреля

Всероссийский театральный фестиваль 23 дня до Победы.

10 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. (12+)

12 мая - 18.00

п. Ревда. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

12 мая - 19.00

ОДК им.Кирова. «Эти свободные бабочки». Л. Герш. Комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)

14 мая - 19.00

ЗАТО г. Заозерск. «Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)

15 мая - 14.00

ЗАТО г. Заозерск. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

г. Заозёрск

19 мая - 19.00

г. Полярные Зори. «Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

20 мая - 18.00

г. Полярные Зори. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

22 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

23 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

28 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

29 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка «Мурманск - четыре сезона» (до 15 мая). Представлено более 40 работ фотохудожника, члена фотостудии «Мурманск» Людмилы Белозёровой.

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» начала работу рубрика «С визитом в Мурманск». Первая публикация посвящена первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «На волне фантазии» (до 19 апреля); «Дыхание природы» (до 26 апреля); «Мурманск. Времена года» (до 13 мая); «Аринушкины сказки» (до 13 мая).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря); «Лоскутная мозаика Заполярья» (до 16 мая).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

19 апреля - 16.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

19 апреля - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

19 апреля - 18.30

«Зрение». (12+)

19 апреля - 19.15

«Тёмная материя и Свет». (12+)

21 апреля - 16.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

21 апреля - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

21 апреля - 18.30

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

21 апреля - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

г.КОЛА

ОНЛАЙН в сообществе Центра культуры:

Работают рубрики «Праздничный дайджест» (6+), «Музыкальная шкатулка» (12+).

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

На странице Городского выставочного зала «ВКонтакте» размещены видеоурок петриковской росписи и сюжет «История искусств вместе с Хрюшей», рассказывающий об истории мозаики. (6+)

г.АПАТИТЫ

20 апреля - 18.0

Во Дворце культуры г. Апатиты состоится Цирковое шоу «Тропикана» от компании «Союз-Концерт». Большая труппа артистов различных цирковых жанров, супервесёлый клоун Толик и большая группа дрессированных и экзотических животных. 7D-лазерное шоу, бесплатная лотерея и розыгрыш суперпризов. (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

21 - 25 апреля

Выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок - 2021». Свои работы представят мастера-камнерезы, коллекционеры, художественные салоны и мастерские, предприниматели из Мурманской области, а также из разных городов России и ближнего зарубежья. В рамках выставки пройдут лекции, мастер-классы, демонстрация фильма Кабанова «Бедные люди» (ЦСИ «Сияние»). (12+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

25 апреля - 15.00

Отчётный концерт ансамбля современного танца «Джосс». Дворец культуры приглашает на театрализованное представление «Весёлая планета» с участием ансамбля современного танца «Джосс». Гостей праздника ждёт фантастическое путешествие с инопланетянами на «Весёлую планету», море веселья и положительных эмоций. (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

29 апреля - 18.00

Дворец культуры приглашает на просмотр спектакля Петра Васильева «Кошкин дом». Режиссёр-постановщик. Пётр Васильев, художник-постановщик. Алевтина Торик, музыкальное оформление. Николай Морозов. (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

г.КИРОВСК

21 апреля - 19.00

В «Джаз-гостиной» гитаристы Алексей Кузнецов и Ильдар Казаханов. (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В Городском Дворце культуры работают выставки: «Игра цвета в декоративном натюрморте», «Северный пейзаж», «Первый космонавт Земли», «Великие театры России», «Разноликая природа». (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.КАНДАЛАКША

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

В выставочном зале ГКЦ «Нива» открыты экспозиции «Арт-четверг» (до 30 апреля), «Поехали!» (до 30 апреля).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

20 апреля - 18.00

Эстрадно-цирковое шоу ростовых кукол «Барбоскины». (0+)

г.Кандалакша, площадь у ДК «Металлург».

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Металлург»: сюжет рубрики «Бабушкины рецептики» рассказывает, как приготовить торт-медовик. (6+) Запись молодёжного концерта. (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее работает выставка «Герои России - гордость Мурманской области» (до 18 апреля).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

нп.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В группе ДК проходят: «Уроки Мастерилки», работают рубрики «Народная мудрость» и «Какой сегодня день». (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.