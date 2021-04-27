АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Живопись Александра Феофилактова» (до 8 мая); «Морис де Вламинк» (до 9 мая); «Плакат молодых художников» (до 16 мая); «Твое лицо в его простой оправе…» (до 16 мая); «Космос» (до 27 июня); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)
Продолжают работу выставки: «Мурманск. Ночь музеев» (до 16 мая); «Молодежь Мурмана» (до 16 мая); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря).
29 апреля - 17.00
Открытие выставки «Горячо любимый батик». На выставке посетители увидят разнообразие изделий: шарфы, платки, панно и другие работы из натуральных тканей, выполненные в техниках горячего и холодного батика (до 30 мая).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Наш Гагарин» (до 28 апреля); «У птиц нет границ» (до 2 мая); «Пасхальное настроение» (до 2 мая); «Мурман - берег надежды. История колонизации 1840-1940 гг.» (до 19 мая).
ОНЛАЙН:
Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».
«ВКонтакте» раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «В безбрежном времени Вселенной» (до 28 апреля); «В кукольном царстве-государстве» (до 29 апреля); «Перекличка поэтов: Гумилев. Вийон. Бодлер» (до 30 апреля); «Портрет ученого»: к 100-летию Ивана Федоровича Ушакова (до 30 апреля); «Будь здоров» (до 30 апреля); «Весь апрель никому не верь» (до 30 апреля); «Саквояж с чудесами» (до 30 апреля); «Кому назначен вечный смех взамен улыбки легкокрылой…» (до 30 апреля); «Книги, которые помогут лучше понять животных» (до 30 апреля); «Думай по-зелёному» (до 30 апреля); «Я сам мечту свою создам» (до 30 апреля); «Быть иль не быть?» (до 30 апреля); «Книга Севера» - выставка графики и иллюстрации Ирины Ситдиковой (до 13 июня); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).
28 апреля – 11.00
В библиотеке пройдёт областной онлайн-круглый стол «В библиотеке интересно: новые услуги и формы работы». На круглом столе будут подведены итоги областного конкурса библиотечных проектов «Выходной с библиотекой», состоится презентация наиболее интересных проектов библиотек Мурманской области по организации культурного и образовательного досуга населения региона в выходные дни.
28 апреля – 14.00
Состоится семинар «Народовластие и самоуправление» в рамках проекта «PROправо». На встрече будет разбираться роль выборов в обеспечении легитимности государственной власти, избирательные права граждан; стадии избирательного процесса в России; технология проведения выборов депутатов Мурманской Думы; роль общественных наблюдателей на выборах, кто может им стать; обеспечение основных гарантий избирательных прав в условиях информатизации избирательного процесса.
Цель семинара - расширение осведомленности населения в правовых вопросах, воспитание гражданственности, знакомство с избирательной системой РФ.
29 апреля – 10.00
В библиотеке проведут межведомственный семинар-совещание «Региональная библиотека для науки и образования: эффективные пути сотрудничества». На семинаре состоится обсуждение перспективных направлений развития сотрудничества библиотеки с библиотеками вузов и ссузов, научных учреждений Мурманской области, перспектив создания корпоративного проекта по предоставлению доступа ЭБС «Издательство «Лань».
29 апреля – 12.00
Северян приглашают на Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы».
Участникам Диктанта предстоит выполнить 25 заданий и получить независимую оценку своих знаний о событиях Великой Отечественной войны. Основной целью мероприятия является сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории Великой Отечественной войны. (12+)
30 апреля – 12.00
Пройдёт Первая межрегиональная акция «Литературный диктант». Это открытая просветительская акция, принять участие в которой может любой желающий. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов, посвященных классической и современной русской литературе. Информацию о площадках акции в вашем городе ищите на сайте «Литературного диктанта»
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
С 27 по 29 апреля
Областная акция «Пусть путешествия нам дарят вдохновенье». (12+)
28 апреля - 12.00
Финальный этап межрегиональной историко-патриотической игры «Хочешь мира? Помни о войне!». (12+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
3 мая – 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов. (16+)
8 мая – 19.00
«Привет с фронта!». История неповторимой любви. В. Кондратьев. (12+)
9 мая – 12.00
«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)
9 мая – 19.00
«Туман над заливом». И. Шток. Мурманская история. (12+)
15 мая – 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов. (16+)
16 мая – 12.00
«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)
16 мая – 19.00
«Кто-то должен уйти». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)
22 мая – 19.00
Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)
23 мая – 19.00
Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)
29 мая – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
30 мая – 12.00
«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам сказки. (0+)
30 мая – 19.00
Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
Для самых маленьких (2-4 лет):
3 мая -15.30 и 17.00
Н. Шувалов. «Красная Шапочка».
4 мая -15.30 и 17.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
9 мая -17.00
Н. Шмитько. «Звёздочка».
10 мая -15.30 и 17.00
Н. Шмитько. «Звёздочка».
11 мая -15.30 и 17.00
Н. Шмитько. «Звёздочка».
17 мая -15.30 и 17.00
К. Чуковский. «Муха – Цокотуха».
18 мая -15.30 и 17.00
Т. Волынкина. «Гуси – Лебеди».
25 мая -15.30 и 17.00
В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу»?».
Для тех, кто постарше (от 5 лет)
3 мая -11.00 и 13.30
П. Васильев. «ЛедокоЛ».
4 мая -11.00 и 13.30
Т. Эгнер «Кариус и Бактериус».
10 мая -11.00 и 13.30
Н. Шувалов. «Колобок».
11 мая -11.00 и 13.30
А. Усачёв. «По разным странам с балаганом».
17 мая -11.00 и 13.30
Премьера! С. Маршак. «Кошкин дом».
18 мая -11.00 и 13.30
Премьера! П. Васильев. «Снежная королева».
24 мая -11.00 и 13.30
В. Баджи. «Снегурушка».
24 мая -15.30 и 17.00
Премьера! С. Озерская. «Сказки для принцесс».
25 мая -11.00 и 13.30
П. Васильев. «Умка».
Для зрителей старше 12 лет:
9 мая -19.0
П. Васильев. «Маленькие трагедии».
16 мая -19.00
Д. Левитес. «Концерт ансамбля КЛюП-студия».
23 мая -19.00
Премьера! С. Дорожко. «Эйнар и Брунилла».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
29 апреля - 19.00
«Виртуозы Москвы». Государственный камерный оркестр. Дирижер - Арсентий Ткаченко. Солистка - Басиния Шульман (ф-но). Концертный зал.
30 апреля - 19.00
«Виртуозы Москвы». Государственный камерный оркестр. Дирижер - Арсентий Ткаченко. Солист - Алексей Лундин (скрипка). Концертный зал.
1 мая - 17.00
«То, что я должен сказать». Посвящается Александру Вертинскому. Концертный зал.
2 мая - 18.00
«Танец радости и печали». Ансамбль «Ударная компания». Арт-кафе.
3 мая - 17.00
PLUSFIVE. «No instruments». A cappella group from Saint Petersburg.
9 мая - 17.00
«Самый главный день!». Ансамбль песни и пляски Северного флота. Концертный зал.
10 мая - 17.00
«Весеннее настроение». Надежда Сергеева (арфа), Олеся Кравченко (орган). г.Москва. Концертный зал.
16 мая - 11.00
«Музыкальный теремок». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал.
16 мая - 17.00
«Под чарующей лаской твоею». Галина Сидоренко (меццо-сопрано), г.Санкт-Петербург и артисты филармонии. Концертный зал.
23 мая - 17.00
The Latin Jazz Mass. Латинская джазовая месса для солистов, хора и джазового ансамбля. Концертный зал.
29 мая - 17.00
«Дуэль оперетты и мюзикла». Солисты оперетты и оркестр филармонии. Дирижер Ксения Жарко. Концертный зал.
30 мая - 16.00
«Прекрасное далёко...». Ансамбль «До-Ми-Но», песочная анимация. Концертный зал.
12 июня - 17.00
«Астор Пьяццолла. Век танго». Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина), Сауле Искакова (сопрано). Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
С 17 апреля
Всероссийский театральный фестиваль 23 дня до Победы.
10 мая - 19.00
ОДК им. Кирова. «Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. (12+)
12 мая - 18.00
п. Ревда. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)
12 мая - 19.00
ОДК им.Кирова. «Эти свободные бабочки». Л. Герш. Комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)
14 мая - 19.00
ЗАТО г. Заозерск. «Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)
15 мая - 14.00
ЗАТО г. Заозерск. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)
г. Заозёрск
19 мая - 19.00
г. Полярные Зори. «Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
20 мая - 18.00
г. Полярные Зори. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)
22 мая - 19.00
ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
23 мая - 19.00
ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
28 мая - 19.00
Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)
29 мая - 19.00
Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Работает фотовыставка «Мурманск - четыре сезона» (до 15 мая). Представлено более 40 работ фотохудожника, члена фотостудии «Мурманск» Людмилы Белозёровой.
28 апреля - 14.00
В рамках Всероссийской акции «Народная культура для школьников» в прямом эфире пройдет фолк-урок «Пасха пришла золотая». Специалисты областной «Кировки» расскажут о великом христианском празднике - Пасхе Христовой. Зрители прямого эфира узнают символическое значение Пасхальных блюд и познакомятся с рецептами их приготовления, а в исполнении участников фольклорного ансамбля «Беломорье» услышат традиционные Пасхальные песнопения.
30 апреля - 18.30
Состоится праздничный концерт «Весна - прекрасное мгновенье», посвященный Дню весны и труда. Весна – это пора новых начинаний, цветения, душевной гармонии и, конечно, любви. В программе концерта зрители увидят разножанровые номера, построенные на репертуаре песен и мелодий советских, отечественных композиторов и авторов-современников.
ОНЛАЙН:
«ВКонтакте» начала работу рубрика «С визитом в Мурманск». Первая публикация посвящена первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «Очевидное - невероятное» (до 17 мая); «Мурманск. Времена года» (до 13 мая); «Аринушкины сказки» (до 13 мая).
ОНЛАЙН:
Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Продолжают работу выставки: «Лоскутная мозаика Заполярья» (до 16 мая); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
27 и 29 апреля - 16.30
28 апреля - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
27 и 29 апреля - 17.30
«Космонавтика для детей». (6+)
27 и 29 апреля - 19.15
«Тёмная материя и Свет». (12+)
28 апреля - 19.15
«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)
28 апреля - 16.30
«Приключения Виктора и Гару». (6+)
27 апреля - 18.30
«В глубины Вселенной». (12+)
28 апреля- 18.30
«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)
29 апреля - 18.30
«Зрение». (12+)
г.КОЛА
ОНЛАЙН в сообществе Центра культуры:
Работают рубрики «Праздничный дайджест» (6+), «Музыкальная шкатулка» (12+).
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)
ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.
г.ОЛЕНЕГОРСК
27 апреля - 10.00
Спектакль Мурманского областного театра кукол «Кошкин дом». (0+)
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
г.МОНЧЕГОРСК
В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
29 апреля - 19.00
Концерт государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе Ф. Шопен, Э. Григ, Ф. Бридж. (12+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
На странице Городского выставочного зала «ВКонтакте» размещены видеоурок петриковской росписи и сюжет «История искусств вместе с Хрюшей», рассказывающий об истории мозаики. (6+)
До 29 апреля
Продолжается городской конкурс «Пасхальное чудо». Итоги конкурса подводятся заочно, имена победителей будут опубликованы 6 мая в группе учреждения «ВКонтакте» https://vk.com/gckmonch. Выставка работ участников будет демонстрироваться со 2 мая в фойе 1-го этажа ГЦК.
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
г.АПАТИТЫ
28 апреля - 18.00
«Что? Где? Когда?» - турнир на кубок главы города, в котором примут участие школьные, студенческие и сборные команды городов Апатиты и Кировск.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.
29 апреля - 18.00
Дворец культуры приглашает на просмотр спектакля Петра Васильева «Кошкин дом». Режиссёр-постановщик. Пётр Васильев, художник-постановщик. Алевтина Торик, музыкальное оформление. Николай Морозов. (0+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.
29 апреля - 19.00
Ток-шоу «Выбери жизнь». Мероприятие посвящено борьбе с разными видами зависимостей. (18+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.
г.КИРОВСК
29 апреля - 10.00
Спектакль Мурманского областного театра кукол «Кошкин дом». (0+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В Городском Дворце культуры работают выставки: «Игра цвета в декоративном натюрморте», «Северный пейзаж», «Первый космонавт Земли», «Великие театры России», «Разноликая природа». (6+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
г.КАНДАЛАКША
Февраль-май
В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).
г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.
В выставочном зале ГКЦ «Нива» открыты экспозиции «Арт-четверг» (до 30 апреля), «Поехали!» (до 30 апреля).
г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Металлург»: сюжет рубрики «Бабушкины рецептики» рассказывает, как приготовить торт-медовик. (6+) Запись молодёжного концерта. (6+)
г.КОВДОР
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
нп.АФРИКАНДА
ОНЛАЙН:
В группе ДК проходят: «Уроки Мастерилки», работают рубрики «Народная мудрость» и «Какой сегодня день». (6+).
п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.