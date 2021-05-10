г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Плакат молодых художников» (до 16 мая); «Твое лицо в его простой оправе….» (до 16 мая); «Космос» (до 27 июня); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

12 мая

Начнёт работу выставка к 150-летию со дня рождения А. П. Остроумовой-Лебедевой (до 30 мая). Будут представлены графические работы народного художника РСФСР, лауреата Сталинской премии второй степени Георгия Верейского и художника и педагога Николая Синицына.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Мурманск. Ночь музеев» (до 16 мая); «Молодежь Мурмана» (до 16 мая); «Горячо любимый батик» (до 30 мая); «Друг сердечный…» (до 27 июня); «Наша Победа» (до 27 июня); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Наш Гагарин» (до 11 мая); «Мурман - берег надежды. История колонизации 1840-1940 гг.» (до 19 мая).

ОНЛАЙН:

Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

«ВКонтакте» раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Белые голубки» (до 15 мая); «Война. Победа. Память» (до 16 мая); «Владимир Кумашов. Живопись» (до 19 мая); «Я служил русской книге…» (до 24 мая); «Основано на реальных событиях» (до 30 мая); «Книги, которые на пальцах объясняют работу организма человека» (до 30 мая); «Зеленая» (до 30 мая); «Книга Севера» (до 13 июня); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

10 - 14 мая

Единая областная информационная акция «Победный май». Специалисты окажут помощь в поиске информации в электронных базах данных о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. В рамках акции состоятся квиз «Морские орлята - юнги Победы». (12+)

Онлайн-викторина «Шаги к Победе: 1418 дней и ночей».

11 мая - 19.00

Мастер-класс «Обучение основным поэтическим размерам». Поэтесса Алена Кидун расскажет о наиболее распространенных поэтических размерах, их истории и заложенных в них смыслах. (12+)

ОНЛАЙН:

К празднованию Дня Победы присоединится и Мурманская областная научная библиотека. В праздничные дни библиотека примет участие в единой областной акции «Победный май». В рамках акции сотрудники библиотек Мурманской области окажут помощь в поиске информации в электронных базах данных о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

В дни майских каникул в Мурманской областной научной библиотеке пройдёт квиз «Морские орлята – юнги Победы», читатели примут участие в онлайн-викторине «Шаги к Победе. 1418 дней и ночей», познакомятся с виртуальной выставкой современных книг о войне «Эхо войны», виртуальной выставкой аудиокниг о войне «Они сражались за Родину», интерактивной выставкой «Мурман прифронтовой».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

По 10 мая

Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. В центре чтения «Читай и познавай» посетителей ждут на мастер-классах и других тематических мероприятиях.

В праздничные дни библиотекари также предлагают присоединиться к акции «Мирным небо сохраним…». Каждый желающий может вырезать голубя из бумаги и разместить его на специальном стенде в знак благодарности ветеранам за мирное небо над головой.

10 мая - 14.00

Мастер-класс по рисованию.

ОНЛАЙН:

По 16 мая

Виртуальная интерактивная выставка «Сохраняя память о войне». (12+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

15 мая – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов. (16+)

16 мая – 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

16 мая – 19.00

«Кто-то должен уйти». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

22 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

23 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

29 мая – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

30 мая – 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам сказки. (0+)

30 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

10 мая -15.30 и 17.00

Н. Шмитько. «Звёздочка».

11 мая -15.30 и 17.00

Н. Шмитько. «Звёздочка».

17 мая -15.30 и 17.00

К. Чуковский. «Муха – Цокотуха».

18 мая -15.30 и 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – Лебеди».

25 мая -15.30 и 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

10 мая -11.00 и 13.30

Н. Шувалов. «Колобок».

11 мая -11.00 и 13.30

А. Усачёв. «По разным странам с балаганом».

17 мая -11.00 и 13.30

Премьера! С. Маршак. «Кошкин дом».

18 мая -11.00 и 13.30

Премьера! П. Васильев. «Снежная королева».

24 мая -11.00 и 13.30

В. Баджи. «Снегурушка».

24 мая -15.30 и 17.00

Премьера! С. Озерская. «Сказки для принцесс».

25 мая -11.00 и 13.30

П. Васильев. «Умка».

Для зрителей старше 12 лет:

10 мая – 11.00 и 13.30

Северян ждёт хорошо знакомый мурманскому зрителю спектакль «Горькая память войны», который расскажет о воспоминаниях детей, прошедших все ужасы войны. В основу спектакля легли архивные материалы.

16 мая -19.00

Д. Левитес. «Концерт ансамбля КЛюП-студия».

23 мая -19.00

Премьера! С. Дорожко. «Эйнар и Брунилла».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

10 мая - 17.00

«Весеннее настроение». Надежда Сергеева (арфа), Олеся Кравченко (орган). г.Москва. Концертный зал.

16 мая - 11.00

«Музыкальный теремок». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал.

16 мая - 17.00

«Под чарующей лаской твоею». Галина Сидоренко (меццо-сопрано), г.Санкт-Петербург и артисты филармонии. Концертный зал.

23 мая - 17.00

The Latin Jazz Mass. Латинская джазовая месса для солистов, хора и джазового ансамбля. Концертный зал.

29 мая - 17.00

«Дуэль оперетты и мюзикла». Солисты оперетты и оркестр филармонии. Дирижер Ксения Жарко. Концертный зал.

30 мая - 16.00

«Прекрасное далёко...». Ансамбль «До-Ми-Но», песочная анимация. Концертный зал.

12 июня - 17.00

«Астор Пьяццолла. Век танго». Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина), Сауле Искакова (сопрано). Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

10 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. Зрители увидят историю о первой любви накануне роковых событий Великой Отечественной войны, о юности, когда так хочется быстрее узнать жизни, так хочется любить и быть счастливыми. Звуковая палитра спектакля привносит на сцену свободное дыхание молодости, не подозревающей о надвигающейся трагедии. (12+)

12 мая - 18.00

п. Ревда. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

12 мая - 19.00

ОДК им.Кирова. «Эти свободные бабочки». Л. Герш. Комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)

14 мая - 19.00

ЗАТО г. Заозерск. «Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)

15 мая - 14.00

ЗАТО г. Заозерск. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

г. Заозерск

19 мая - 19.00

г. Полярные Зори. «Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

20 мая - 18.00

г. Полярные Зори. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

22 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

23 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

28 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

29 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка «Мурманск - четыре сезона» (до 15 мая). Представлено более 40 работ фотохудожника, члена фотостудии «Мурманск» Людмилы Белозёровой.

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» начала работу рубрика «С визитом в Мурманск». Первая публикация посвящена первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

16 мая – 18.00

Арктический театр приглашает северян на премьеру спектакля «Враг народа». Новая постановка основана на тексте одноимённой пьесы норвежского драматурга Генрика Ибсена, написанной 140 лет назад. Как и полагается классике, она актуальна до сих пор. Курортный врач Томас Стокман якобы обнаруживает вредоносные бактерии в водопроводной сети новой водолечебницы и спешит сообщить об этом общественности. Однако дело обретает неожиданный поворот.

Свет софитов, костюмы с иголочки, операторы, вспышки фотокамер, живые рыбы в аквариумах: именно такая обстановка ждёт зрителей на премьере спектакля «Враг народа». Им предстоит полное погружение в атмосферу настоящего телевизионного ток-шоу. Зрителям также необходимо не выключать свои смартфоны, ведь во время спектакля важно слышать голос каждого и узнать истинное мнение народа.

Слова Ибсена остались практически неизменными, но как обычно в Арктическом театре – зритель является активным участником событий постановки. (18+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Мурманск. Времена года» (до 13 мая); «Аринушкины сказки» (до 13 мая); «Очевидное - невероятное» (до 17 мая); «Кольский Север - неиссякаемый источник вдохновения» (до 24 мая).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Лоскутная мозаика Заполярья» (до 16 мая); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

12 мая - 16.00

В рамках проекта «Творческая среда» состоится фолк-урок «Куклы из бабушкиного сундука». Гости узнают о разнообразии традиционных текстильных кукол, познакомятся с выставкой «Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области» и своими руками изготовят народную текстильную куклу «Сорока», приносящую благие вести. (6+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

12 мая - 16.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

12 мая - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

12 мая - 18.30

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

12 мая - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+).

г.КОЛА

ОНЛАЙН в сообществе Центра культуры:

Работают рубрики «Праздничный дайджест» (6+), «Музыкальная шкатулка» (12+).

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В североморском музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: «Роднополис» (до 20 мая); «Красочный мир» (до 25 июня).

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

На странице Городского выставочного зала «ВКонтакте» размещены видеоурок петриковской росписи и сюжет «История искусств вместе с Хрюшей», рассказывающий об истории мозаики. (6+)

г.АПАТИТЫ

17 мая - 19.00

В зрительном зале Дворца культуры состоится концерт Мурманской областной филармонии «Под чарующей лаской твоею», посвященный Анастасии Вяльцевой.

Минувший век подарил миру немало звезд оперы и эстрады, носивших титулы «Божественная», «Восхитительная», «Феноменальная». Но «Несравненной» остается только одна - Анастасия Вяльцева. В чем причина её успеха? Почему каждый звук голоса рождал эхо в сердце народном?

«В народе всегда живет мечта о воле вольной. Она идеализируется, приобретает романтические очертания, душа рвется к вечному празднику свободы и любви. И все это воспевается в цыганских романсах и песнях» (журнал «Солнце России», февраль 1913 г.). (12+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

г.КАНДАЛАКША

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Металлург»: сюжет рубрики «Бабушкины рецептики» рассказывает, как приготовить торт-медовик. (6+) Запись молодёжного концерта. (6+)

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

нп.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В группе ДК проходят: «Уроки Мастерилки», работают рубрики «Народная мудрость» и «Какой сегодня день». (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.