г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Плакат молодых художников» (до 16 мая); «Твое лицо в его простой оправе…» (до 16 мая); «Космос» (до 27 июня); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

12 мая

Начнёт работу выставка к 150-летию со дня рождения А. П. Остроумовой-Лебедевой (до 30 мая). Будут представлены графические работы народного художника РСФСР, лауреата Сталинской премии второй степени Георгия Верейского и художника и педагога Николая Синицына.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Мурманск. Ночь музеев» (до 16 мая); «Молодёжь Мурмана» (до 16 мая); «Горячо любимый батик» (до 30 мая); «Друг сердечный…» (до 27 июня); «Наша Победа» (до 27 июня); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мурман - берег надежды. История колонизации 1840-1940 гг.» (до 19 мая).

14 мая – 12.00

Открытие выставки «Форма одежды военнослужащих армии СССР в 1955-1991 годах». Выставочный проект организован музеем совместно с Вадимом Витальевичем Ковалевым - обладателем обширной коллекции военной униформы Советской армии. Экспозиция рассказывает о поэтапных изменениях в 1955-1991 годах в системе знаков различий, воинских званий и формы военнослужащих Советской армии. На выставке представлены образцы формы одежды, знаков различий Советской армии и стран-участниц Варшавского договора. Экспозицию дополняют документы, фотографии предметы быта военнослужащих, проходивших срочную и сверхсрочную службу в рядах Советской армии на территории Советского Союза и стран-участниц Варшавского договора.

15 мая

После затяжного периода пандемии музей приглашает на масштабное мероприятие – Всероссийскую акцию «Ночь музеев»! Акция пройдёт под девизом «Больше, чем музей» и будет посвящена Году науки и техники. Данная тема позволит обратить внимание посетителей на музеи не только как на учреждения, в которых хранятся культурные ценности, но и место, где создаются технические и научные достижения человечества в различных сферах жизни.

16 мая

Состоится демонстрация учебно-интерактивных программ и обзорная экскурсия. Фильмы расскажут о природе Мурманской области, а также познакомят гостей с главными этапами развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени.

ОНЛАЙН:

Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

«ВКонтакте» раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Белые голубки» (до 15 мая); «Война. Победа. Память» (до 16 мая); «Владимир Кумашов. Живопись» (до 19 мая); «Я служил русской книге…» (до 24 мая); «Основано на реальных событиях» (до 30 мая); «Книги, которые на пальцах объясняют работу организма человека» (до 30 мая); «Зеленая» (до 30 мая); «Книга Севера» (до 13 июня); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

12 - 14 мая

Единая областная информационная акция «Победный май». Специалисты окажут помощь в поиске информации в электронных базах данных о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. В рамках акции состоятся квиз «Морские орлята - юнги Победы». (12+)

Онлайн-викторина «Шаги к Победе: 1418 дней и ночей».

ОНЛАЙН:

К празднованию Дня Победы присоединится и Мурманская областная научная библиотека. В праздничные дни библиотека примет участие в единой областной акции «Победный май». В рамках акции сотрудники библиотек Мурманской области окажут помощь в поиске информации в электронных базах данных о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

В дни майских каникул в Мурманской областной научной библиотеке пройдёт квиз «Морские орлята – юнги Победы», читатели примут участие в онлайн-викторине «Шаги к Победе. 1418 дней и ночей», познакомятся с виртуальной выставкой современных книг о войне «Эхо войны», виртуальной выставкой аудиокниг о войне «Они сражались за Родину», интерактивной выставкой «Мурман прифронтовой».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

ОНЛАЙН:

По 16 мая

Виртуальная интерактивная выставка «Сохраняя память о войне». (12+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

15 мая – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов. (16+)

16 мая – 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

16 мая – 19.00

«Кто-то должен уйти». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

22 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

23 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

29 мая – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

30 мая – 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам сказки. (0+)

30 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

17 мая -15.30 и 17.00

К. Чуковский. «Муха – Цокотуха».

18 мая -15.30 и 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – Лебеди».

25 мая -15.30 и 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

17 мая -11.00 и 13.30

Премьера! С. Маршак. «Кошкин дом».

18 мая -11.00 и 13.30

Премьера! П. Васильев. «Снежная королева».

24 мая -11.00 и 13.30

В. Баджи. «Снегурушка».

24 мая -15.30 и 17.00

Премьера! С. Озерская. «Сказки для принцесс».

25 мая -11.00 и 13.30

П. Васильев. «Умка».

Для зрителей старше 12 лет:

16 мая -19.00

Д. Левитес. «Концерт ансамбля КЛюП-студия».

23 мая -19.00

Премьера! С. Дорожко. «Эйнар и Брунилла».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

16 мая - 11.00

«Музыкальный теремок». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал. Концерт из цикла познавательных программ «Кантеле – волшебное приключение».

В этой программе дети продолжают знакомиться с музыкальными традициями и обычаями, характерными для народов, проживающих на севере. Музицируют, разучивают песенные и танцевальные номера, развивают свои творческие способности. Слушают звучание традиционного и профессионального инструментов кантеле. У маленьких слушателей появляется возможность стать участниками интерактивного представления по мотивам известной сказки «Теремок».

16 мая - 17.00

«Под чарующей лаской твоею». Галина Сидоренко (меццо-сопрано), г.Санкт-Петербург и артисты филармонии. Концертный зал.

18 мая – 18.00

В концертном зале состоится трансляция концерта «Мелодии любви» Российского государственного симфонического оркестра кинематографии. Дирижёр – Сергей Скрипка, вокал - Анна Бутурлина и Евгений Вальц.

В программе: музыка Доги, Цветкова, Петрова, Минкова, Дашкевича, Крылатова, Мокроусова, Баснера, Френкеля, Богословского и др.из кинофильмов: «Безымянная звезда», «Валентин и Валентина», «Влюблен по собственному желанию», «Вокзал для двоих», «Ещё люблю, ещё надеюсь», «Забытая мелодия для флейты», «Зимняя вишня», «Когда деревья были большими», «О любви», «Почти смешная история», «Мужики!», «Мама вышла замуж», «Личное дело судьи Ивановой», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Уходя уходи», «Трижды о любви», «Весна на Заречной улице», «Воскресный папа», «Дело было в Пенькове», «Женщины», «Разные судьбы», «Повесть о первой любви», «Судьба».

23 мая - 17.00

The Latin Jazz Mass. Латинская джазовая месса для солистов, хора и джазового ансамбля. Концертный зал.

29 мая - 17.00

«Дуэль оперетты и мюзикла». Солисты оперетты и оркестр филармонии. Дирижер Ксения Жарко. Концертный зал.

30 мая - 16.00

«Прекрасное далёко...». Ансамбль «До-Ми-Но», песочная анимация. Концертный зал.

12 июня - 17.00

«Астор Пьяццолла. Век танго». Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина), Сауле Искакова (сопрано). Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

12 мая - 18.00

п. Ревда. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

12 мая - 19.00

ОДК им.Кирова. «Эти свободные бабочки». Л. Герш. Комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)

14 мая - 19.00

ЗАТО г. Заозерск. «Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)

15 мая - 14.00

ЗАТО г. Заозерск. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

г. Заозерск

19 мая - 19.00

г. Полярные Зори. «Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

20 мая - 18.00

г. Полярные Зори. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

22 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

23 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

28 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

29 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка «Мурманск - четыре сезона» (до 15 мая). Представлено более 40 работ фотохудожника, члена фотостудии «Мурманск» Людмилы Белозёровой.

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» начала работу рубрика «С визитом в Мурманск». Первая публикация посвящена первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

16 мая – 18.00

Арктический театр приглашает северян на премьеру спектакля «Враг народа». Новая постановка основана на тексте одноимённой пьесы норвежского драматурга Генрика Ибсена, написанной 140 лет назад. Как и полагается классике, она актуальна до сих пор. Курортный врач Томас Стокман якобы обнаруживает вредоносные бактерии в водопроводной сети новой водолечебницы и спешит сообщить об этом общественности. Однако дело обретает неожиданный поворот.

Свет софитов, костюмы с иголочки, операторы, вспышки фотокамер, живые рыбы в аквариумах: именно такая обстановка ждёт зрителей на премьере спектакля «Враг народа». Им предстоит полное погружение в атмосферу настоящего телевизионного ток-шоу. Зрителям также необходимо не выключать свои смартфоны, ведь во время спектакля важно слышать голос каждого и узнать истинное мнение народа.

Слова Ибсена остались практически неизменными, но как обычно в Арктическом театре – зритель является активным участником событий постановки. (18+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Мурманск. Времена года» (до 13 мая); «Аринушкины сказки» (до 13 мая); «Очевидное - невероятное» (до 17 мая); «Кольский Север - неиссякаемый источник вдохновения» (до 24 мая).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Лоскутная мозаика Заполярья» (до 16 мая); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

12 мая - 16.00

В рамках проекта «Творческая среда» состоится фолк-урок «Куклы из бабушкиного сундука». Гости узнают о разнообразии традиционных текстильных кукол, познакомятся с выставкой «Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области» и своими руками изготовят народную текстильную куклу «Сорока», приносящую благие вести. (6+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

12 мая - 16.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

12 мая - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

12 мая - 18.30

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

12 мая - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+).

г.КОЛА

ОНЛАЙН в сообществе Центра культуры:

Работают рубрики «Праздничный дайджест» (6+), «Музыкальная шкатулка» (12+).

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В североморском музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: «Роднополис» (до 20 мая); «Красочный мир» (до 25 июня).

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

На странице Городского выставочного зала «ВКонтакте» размещены видеоурок петриковской росписи и сюжет «История искусств вместе с Хрюшей», рассказывающий об истории мозаики. (6+)

г.АПАТИТЫ

14 мая - 18.00

На главной сцене города Апатиты состоится отчётный концерт «Против правил» детского вокального ансамбля «Лучики надежды». «Лучики надежды» - самый многочисленный детский вокальный коллектив Апатитского городского Дворца Культуры – превратит ваш вечер пятницы в праздник звука, света и отличного настроения.

Юные, но невероятно талантливые вокалисты в возрасте от 6 до 17 лет в этом году идут «Против правил». «Лучики» не просто подарят любимые песни, зажигательные танцы и море веселья, но и удивят неожиданными номерами.

А друзья «Лучиков» - ансамбль современного танца «Джосс», театр – студия «Диалог» и цирк «Улыбка» помогут превратить концерт в незабываемое шоу. (6+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

16 мая - 13.00

Городская детско-юношеская библиотека приглашает детей и родителей на семейный праздник «Изумрудное приключение в библиотеке». Вместе с Волшебницей Стеллой, Элли и песиком Тотошкой участники отправятся в увлекательное путешествие по сказке Александра Волкова. В «Голубой» стране волшебницы Гингемы «сварят» колдовское зелье из разных ингредиентов, ответят на вопросы мудрого филина. В Желтой стране волшебница Виллина встретит ребят викторинами из волшебной книги. Участники праздника смогут проявить все свои таланты, сочинить короткие стихи и рассказы. В Фиолетовой стране гости разгадают тайну Бастинды, расшифруют таинственные надписи и создадут оригинальный букет для Элли.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

16 мая - 15.00

Краеведческая встреча «История Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина». В модельной библиотеке в рамках цикла «Спроси краеведа» состоится встреча с Евгением Александровичем Боровичёвым - заместителем председателя по научной работе Федерального исследовательского центра Кольского научного центра Российской академии наук. Евгений Александрович расскажет о становлении самого северного ботанического сада в России, о его деятельности в годы Великой Отечественной войны, об учёных, которые работали в саде-институте и ответит на вопросы жителей г. Апатиты.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Модельная библиотека.

16 мая - 18.00

Состоится отчётный концерт образцового самодеятельного коллектива ансамбля бального танца «Тандем» (балетмейстер Нина Брынева). В программе уже полюбившиеся зрителям яркие номера прошлых лет. «Сударушка», «Венский вальс», «Микс-стандарт», а также хореографические постановки, созданные совсем недавно. «Квикстеп-шоу», «Калинка», испанский танец.

Также в программе участвует вокальный коллектив «Созвездие» из Кировска (руководитель Мария Паладий). В их исполнении прозвучат песни «Сердце», «Красиво», «Раз ладошка» и другие.

Ярким моментом программы станет выступление танцевального ансамбля «Юный спасатель», в котором занимаются кадеты школы №4.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

17 мая - 19.00

В зрительном зале Дворца культуры состоится концерт Мурманской областной филармонии «Под чарующей лаской твоею», посвященный Анастасии Вяльцевой.

Минувший век подарил миру немало звёзд оперы и эстрады, носивших титулы «Божественная», «Восхитительная», «Феноменальная». Но «Несравненной» остается только одна - Анастасия Вяльцева. В чем причина её успеха? Почему каждый звук голоса рождал эхо в сердце народном?

«В народе всегда живет мечта о воле вольной. Она идеализируется, приобретает романтические очертания, душа рвётся к вечному празднику свободы и любви. И все это воспевается в цыганских романсах и песнях» (журнал «Солнце России», февраль 1913 г.). (12+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

18 мая - 15.00

Профориентационная встреча «Новое время - новые профессии». В модельной библиотеке пройдёт профориентационная встреча «Новое время – новые профессии», посвященная профессиям, которые станут наиболее востребованными в ближайшие 10 лет. Участники примут участие в игре «Профнавигатор» и познакомятся с профессиями будущего. С помощью VR-очков они познакомятся с различными видами профессиональной деятельности. Во время мероприятия будет работать книжная выставка «На пороге выбора профессии», на которой будет представлена литература о профессиональном самоопределении.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Модельная библиотека.

г.КАНДАЛАКША

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Металлург»: сюжет рубрики «Бабушкины рецептики» рассказывает, как приготовить торт-медовик. (6+) Запись молодёжного концерта. (6+)

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

нп.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В группе ДК проходят: «Уроки Мастерилки», работают рубрики «Народная мудрость» и «Какой сегодня день». (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.