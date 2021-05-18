г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: к 150-летию со дня рождения А. П. Остроумовой-Лебедевой (до 30 мая); «Космос» (до 27 июня); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

19 мая

МУЗЕЙ НЕ РАБОТАЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Горячо любимый батик» (до 30 мая); «Друг сердечный…» (до 27 июня); «Наша Победа» (до 27 июня); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мурман - берег надежды. История колонизации 1840-1940 гг.» (до 19 мая); «На страже мира» - экспозиция рассказывает о поэтапных изменениях в 1955-1991 годах в системе знаков различий, воинских званий и формы военнослужащих Советской армии; «Форма одежды военнослужащих армии СССР в 1955-1991 годах».

ОНЛАЙН:

Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

«ВКонтакте» раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Владимир Кумашов. Живопись» (до 19 мая); «Я служил русской книге…» (до 24 мая); «Основано на реальных событиях» (до 30 мая); «Книги, которые на пальцах объясняют работу организма человека» (до 30 мая); «Зелёная» (до 30 мая); «Книга Севера» (до 13 июня); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая); выставка изданий, посвященная Всемирному дню без табака, «Дыши свободно» (до 30 мая); выставка изданий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, «Как слово наше зародилось» (до 30 мая).

19 мая

Откроется выставка к 50-летию со дня рождения Дмитрия Коржова «Жизнь состоит из слов и пауз…» (до 30 мая).

20 мая

Стартует выставка аудиоматериалы и книжные издания из цикла «Музыкальный календарь» «Нобелевский лауреат Боб Дилан» (до 30 мая).

ОНЛАЙН:

К празднованию Дня Победы присоединится и Мурманская областная научная библиотека. В праздничные дни библиотека примет участие в единой областной акции «Победный май». В рамках акции сотрудники библиотек Мурманской области окажут помощь в поиске информации в электронных базах данных о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

В дни майских каникул в Мурманской областной научной библиотеке пройдёт квиз «Морские орлята – юнги Победы», читатели примут участие в онлайн-викторине «Шаги к Победе. 1418 дней и ночей», познакомятся с виртуальной выставкой современных книг о войне «Эхо войны», виртуальной выставкой аудиокниг о войне «Они сражались за Родину», интерактивной выставкой «Мурман прифронтовой».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

22 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

23 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

29 мая – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

30 мая – 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам сказки. (0+)

30 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

18 мая -15.30 и 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – Лебеди».

25 мая -15.30 и 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

18 мая -11.00 и 13.30

Премьера! П. Васильев. «Снежная королева».

24 мая -11.00 и 13.30

В. Баджи. «Снегурушка».

24 мая -15.30 и 17.00

Премьера! С. Озерская. «Сказки для принцесс».

25 мая -11.00 и 13.30

П. Васильев. «Умка».

Для зрителей старше 12 лет:

23 мая -19.00

Премьера! С. Дорожко. «Эйнар и Брунилла».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

18 мая – 18.00

В концертном зале состоится трансляция концерта «Мелодии любви» Российского государственного симфонического оркестра кинематографии. Дирижёр – Сергей Скрипка, вокал - Анна Бутурлина и Евгений Вальц.

В программе: музыка Доги, Цветкова, Петрова, Минкова, Дашкевича, Крылатова, Мокроусова, Баснера, Френкеля, Богословского и др.из кинофильмов: «Безымянная звезда», «Валентин и Валентина», «Влюблен по собственному желанию», «Вокзал для двоих», «Ещё люблю, ещё надеюсь», «Забытая мелодия для флейты», «Зимняя вишня», «Когда деревья были большими», «О любви», «Почти смешная история», «Мужики!», «Мама вышла замуж», «Личное дело судьи Ивановой», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Уходя уходи», «Трижды о любви», «Весна на Заречной улице», «Воскресный папа», «Дело было в Пенькове», «Женщины», «Разные судьбы», «Повесть о первой любви», «Судьба».

23 мая - 17.00

The Latin Jazz Mass. Латинская джазовая месса для солистов, хора и джазового ансамбля. Концертный зал.

29 мая - 17.00

«Дуэль оперетты и мюзикла». Солисты оперетты и оркестр филармонии. Дирижер Ксения Жарко. Концертный зал.

30 мая - 16.00

«Прекрасное далёко...». Ансамбль «До-Ми-Но», песочная анимация. Концертный зал.

12 июня - 17.00

«Астор Пьяццолла. Век танго». Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина), Сауле Искакова (сопрано). Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

19 мая - 19.00

г. Полярные Зори. «Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

20 мая - 18.00

г. Полярные Зори. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

22 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

23 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

28 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

29 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка «Мурманск - четыре сезона» (до 15 мая). Представлено более 40 работ фотохудожника, члена фотостудии «Мурманск» Людмилы Белозёровой.

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» начала работу рубрика «С визитом в Мурманск». Первая публикация посвящена первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Кольский Север - неиссякаемый источник вдохновения» (до 24 мая); «В краю белого медведя» (до 14 июня).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Лоскутная мозаика Заполярья» (до 16 мая); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

18 мая - 16.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

18 мая - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

18 мая - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

18 мая - 19.15

«Тёмная материя и Свет». (12+).

19 мая - 16.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

19 мая - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

19 мая - 18.30

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

19 мая - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

г.КОЛА

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра культуры размещена запись отчетного концерта народного самодеятельного коллектива модельной студии «Стиль» (6+).

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В североморском музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: живопись Ларисы Кукушкиной (до 1 июля), предметы и фотографии, посвященные пятилетию поискового отряда «Ваенга» (до 3 июня), «Роднополис» (до 20 мая), «Красочный мир» (до 25 июня).

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе «Мурмаши» опубликована виртуальная экскурсия по Детской школе искусств, а в группе ДК «Энергетик» - «История закулисья», знакомящая с тем, как осуществляются подготовка и проведение одного мероприятия. (6+)

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

На странице Городского выставочного зала «ВКонтакте» размещены видеоурок петриковской росписи и сюжет «История искусств вместе с Хрюшей», рассказывающий об истории мозаики. (6+)

г.АПАТИТЫ

18 мая - 15.00

Профориентационная встреча «Новое время - новые профессии». В модельной библиотеке пройдёт профориентационная встреча «Новое время – новые профессии», посвященная профессиям, которые станут наиболее востребованными в ближайшие 10 лет. Участники примут участие в игре «Профнавигатор» и познакомятся с профессиями будущего. С помощью VR-очков они познакомятся с различными видами профессиональной деятельности. Во время мероприятия будет работать книжная выставка «На пороге выбора профессии», на которой будет представлена литература о профессиональном самоопределении.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Модельная библиотека.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

19 мая - 19.00

Трагикомедия «Женитьба» в исполнении артистов Мурманского областного драматического театра. Режиссёр - Вадим Данцигер. (16+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

20 мая - 18.00

Спектакль «Золотой цыпленок». (0+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.КАНДАЛАКША

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Металлург»: сюжет рубрики «Бабушкины рецептики» рассказывает, как приготовить торт-медовик. (6+) Запись молодёжного концерта. (6+)

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК начался цикл передач «Психолог и я». В первом выпуске учитель-дефектолог Дарья Симонцева рассказала о проблемах дошкольного возраста. (6+)

нп.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В группе ДК проходят: «Уроки Мастерилки», работают рубрики «Народная мудрость» и «Какой сегодня день». (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК размещена запись вечера-концерта «Победная весна». (0+)