АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: к 150-летию со дня рождения А. П. Остроумовой-Лебедевой (до 30 мая); «Космос» (до 27 июня); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)
Продолжают работу выставки: «Горячо любимый батик» (до 30 мая); «Друг сердечный…» (до 27 июня); «Наша Победа» (до 27 июня); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «На страже мира» - экспозиция рассказывает о поэтапных изменениях в 1955-1991 годах в системе знаков различий, воинских званий и формы военнослужащих Советской армии; «Форма одежды военнослужащих армии СССР в 1955-1991 годах».
ОНЛАЙН:
Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».
«ВКонтакте» раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Я служил русской книге…» (до 24 мая); «Основано на реальных событиях» (до 30 мая); «Книги, которые на пальцах объясняют работу организма человека» (до 30 мая); «Зелёная» (до 30 мая); «Книга Севера» (до 13 июня); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая); выставка изданий, посвященная Всемирному дню без табака, «Дыши свободно» (до 30 мая); выставка изданий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, «Как слово наше зародилось» (до 30 мая); выставка к 50-летию со дня рождения Дмитрия Коржова «Жизнь состоит из слов и пауз…» (до 30 мая).
20 мая
Стартует выставка аудиоматериалов и книжных изданий из цикла «Музыкальный календарь» «Нобелевский лауреат Боб Дилан» (до 30 мая).
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
22 мая – 19.00
Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)
23 мая – 19.00
Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)
29 мая – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
30 мая – 12.00
«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам сказки. (0+)
30 мая – 19.00
Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
Для самых маленьких (2-4 лет):
25 мая -15.30 и 17.00
В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу»?».
Для тех, кто постарше (от 5 лет)
24 мая -11.00 и 13.30
В. Баджи. «Снегурушка».
24 мая -15.30 и 17.00
Премьера! С. Озерская. «Сказки для принцесс».
25 мая -11.00 и 13.30
П. Васильев. «Умка».
Для зрителей старше 12 лет:
23 мая -19.00
Премьера! С. Дорожко. «Эйнар и Брунилла».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
23 мая - 17.00
The Latin Jazz Mass. Латинская джазовая месса для солистов, хора и джазового ансамбля. Концертный зал.
29 мая - 17.00
«Дуэль оперетты и мюзикла». Солисты оперетты и оркестр филармонии. Дирижер Ксения Жарко. Концертный зал.
30 мая - 16.00
«Прекрасное далёко...». Ансамбль «До-Ми-Но», песочная анимация. Концертный зал.
12 июня - 17.00
«Астор Пьяццолла. Век танго». Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина), Сауле Искакова (сопрано). Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
20 мая - 18.00
г. Полярные Зори. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)
22 мая - 19.00
ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
23 мая - 19.00
ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
28 мая - 19.00
Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)
29 мая - 19.00
Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Работает фотовыставка «Мурманск - четыре сезона» (до 15 мая). Представлено более 40 работ фотохудожника, члена фотостудии «Мурманск» Людмилы Белозёровой.
ОНЛАЙН:
«ВКонтакте» начала работу рубрика «С визитом в Мурманск». Первая публикация посвящена первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «Кольский Север - неиссякаемый источник вдохновения» (до 24 мая); «В краю белого медведя» (до 14 июня).
ОНЛАЙН:
Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Продолжают работу выставки: «Лоскутная мозаика Заполярья» (до 16 мая); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
г.КОЛА
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра культуры размещена запись отчетного концерта народного самодеятельного коллектива модельной студии «Стиль» (6+).
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В североморском музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: живопись Ларисы Кукушкиной (до 1 июля), предметы и фотографии, посвященные пятилетию поискового отряда «Ваенга» (до 3 июня), «Красочный мир» (до 25 июня).
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)
пгт.МУРМАШИ
ОНЛАЙН:
В сообществе «Мурмаши» опубликована виртуальная экскурсия по Детской школе искусств, а в группе ДК «Энергетик» - «История закулисья», знакомящая с тем, как осуществляются подготовка и проведение одного мероприятия. (6+)
г.МОНЧЕГОРСК
В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
На странице Городского выставочного зала «ВКонтакте» размещены видеоурок петриковской росписи и сюжет «История искусств вместе с Хрюшей», рассказывающий об истории мозаики. (6+)
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
20 мая - 18.00
Спектакль «Золотой цыпленок». (0+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
г.КАНДАЛАКША
Февраль-май
В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).
г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Металлург»: сюжет рубрики «Бабушкины рецептики» рассказывает, как приготовить торт-медовик. (6+) Запись молодёжного концерта. (6+)
г.КОВДОР
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК начался цикл передач «Психолог и я». В первом выпуске учитель-дефектолог Дарья Симонцева рассказала о проблемах дошкольного возраста. (6+)
нп.АФРИКАНДА
ОНЛАЙН:
В группе ДК проходят: «Уроки Мастерилки», работают рубрики «Народная мудрость» и «Какой сегодня день». (6+).
п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК размещена запись вечера-концерта «Победная весна». (0+)