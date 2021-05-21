г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: к 150-летию со дня рождения А. П. Остроумовой-Лебедевой (до 30 мая); «Космос» (до 27 июня); «Сезоны Современного Искусства» (до 27 июля); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

21 мая откроются выставки:

«Живопись петербургских художников из собрания музея» (до 29 августа). В экспозицию войдут произведения Ирины Музыриной, Сергея Киселева и Евгения Гиндпера;

«Галстук» из цикла «Простые вещи» (до 25 июля). Гости увидят экспонаты из частных коллекций северян: около 30 галстуков различных расцветок, форм и материалов.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Горячо любимый батик» (до 30 мая); «Друг сердечный…» (до 27 июня); «Наша Победа» (до 27 июня); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря).

21 мая

Откроется выставка живописи Игоря Грустнева (до 27 июня). Посетители увидят около 20 живописных произведений автора, в основном пейзажи Кольского Заполярья.

Культурно-выставочный центр Русского музея

21 мая - 17.00

Лекция «История искусственных цветов». Это вторая из трех лекций цикла «Цветы, цветы, цветы…!». Слушатели узнают, где и когда появились первые искусственные цветы, а также способы их изготовления в разные исторические эпохи в разных странах. (6+)

23 мая - 14.00

Семейный клуб выходного дня «Вместе в музей» приглашает на «День полярника» по выставке «Скульптура XX – XXI вв.». (6+)

23 мая - 16.00

Проект «Рассказы о Русском музее» - показ фильма «Реставрация - искусство и профессия» (Россия, 2001 г.). (12+)

27 мая - 13.00

В рамках абонемента «Арт-проектор» состоится показ фильма «Винсент Ван Гог» - авторской программы Паолы Волковой «Мост над бездной» (Россия, 2012г.). (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выставка: «На страже мира» (до 17 июня).

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики «Знаете ли вы?», «Письма с фронта», «Улицы Мурманска» и другие. (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Я служил русской книге…» (до 24 мая); «Дыши свободно» (до 30 мая); «Основано на реальных событиях» (до 30 мая); «Книги, которые на пальцах объясняют работу организма человека» (до 30 мая); «Зелёная» (до 30 мая); «Книга Севера» (до 13 июня); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая); «Музыкальный календарь» «Нобелевский лауреат Боб Дилан» (до 30 мая).

22 мая

В преддверии Дня славянской письменности и культуры, на площадках Мурманской областной научной библиотеки пройдёт тематический марафон «Слово».

Посетителей учреждения ждут экскурсии по книгохранению, все желающие смогут увидеть факсимильное воспроизведение «Остромирова Евангелия» – древнейшей датированной книги середины XI века и уникального памятника восточнославянской письменности, а также издания XVIII века, напечатанные кириллицей.

Для юных северян в библиотеке будет организовано эрудит-шоу, где участники смогут продемонстрировать свои знания в интеллектуальной игре и выполнить творческое задание, создав свою современную азбуку, а также музейная игра, основанная на кириллической древнерусской азбуке. Программу мероприятий дополнит исторический урок «Откуда азбука пришла» и интеллектуальная командная игра «Поговорим на русском».

22 мая – 16.00

На площадке библиотеки пройдёт юбилейный творческий вечер известного мурманского писателя и журналиста Дмитрия Коржова. Он был участником первого Международного православного Славянского хода Мурман – Черногория и последующих славянских ходов, а в 2018 году выступил одним из организаторов и участников Славянского Хода Мурман – Балканы. Дмитрий Валерьевич – лауреат многих литературный премий, в том числе литературной премии Губернатора Мурманской области имени Константина Баева и Александра Подстаницкого, премии Губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства Мурманской области» и многих других. Поздравить литератора с юбилеем придут его друзья, коллеги, поклонники литературного творчества.

22 мая – 18.00-20.00

Конференц-зал библиотеки превратится в кинозал – там пройдут показы и обсуждения документального кино о Дне славянской письменности и культуры, истории Славянских ходов. Кроме того, в «Научке» в этот день пройдет лекция «История русского литературного языка» от Никиты Сафронова – лингвиста, блогера, популяризатора языкознания и лауреата премий «Просветитель. Digital».

В рамках празднования Дня славянской письменности в библиотеке также пройдёт конкурс чтецов «Живая русская речь». Тексты стихотворений каждый будет выбирать вслепую, как на экзамене с билетами. А в течение дня в зале отраслевой литературы и периодических изданий на втором этаже будет работать тематическая выставка из фонда библиотеки «Как слово наше зародилось».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

24 мая - 11.00

На Аллее писателей перед зданием библиотеки состоится церемония открытия памятного бюста писателя Виктора Тимофеева. (6+)

24 мая - 18.00

Открытая лекция кандидата филологических наук Марины Наумлюк, посвященная современной литературе Франции, Германии, США, Финляндии, в которой отразились интерпретации событий Второй мировой и Великой Отечественной войн, образ советского солдата, тема победы над фашистской Германией. (12+)

27 мая – 12.00-14.00

На улицах в центре Мурманска пройдет акция «Бегущая книга». Библиотекари будут задавать жителям города вопросы о библиотеках, книгах, литературе, а за правильные ответы вручать призы. (6+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

22 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

23 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

29 мая – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

30 мая – 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам сказки. (0+)

30 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

25 мая -15.30 и 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

24 мая -11.00 и 13.30

В. Баджи. «Снегурушка».

24 мая -15.30 и 17.00

Премьера! С. Озерская. «Сказки для принцесс».

25 мая -11.00 и 13.30

П. Васильев. «Умка».

Для зрителей старше 12 лет:

23 мая -19.00

Премьера! С. Дорожко. «Эйнар и Брунилла».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

23 мая - 17.00

The Latin Jazz Mass. Латинская джазовая месса для солистов, хора и джазового ансамбля. Концертный зал.

29 мая - 17.00

«Дуэль оперетты и мюзикла». Солисты оперетты и оркестр филармонии. Дирижер Ксения Жарко. Концертный зал.

30 мая - 16.00

«Прекрасное далёко...». Ансамбль «До-Ми-Но», песочная анимация. Концертный зал.

12 июня - 17.00

«Астор Пьяццолла. Век танго». Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина), Сауле Искакова (сопрано). Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

22 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

23 мая - 19.00

ОДК им. Кирова. «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

28 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

29 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

23 мая

Выставка комнатных растений «Цветущий май». Коллекционеры из Кировска, Апатитов, Мончегорска, Североморска, Мурманска и поселка Мурмаши привезут лучшие цветущие растения из своих коллекций. В рамках мероприятия пройдёт мастер-класс по шаромоделированию «ЧудоРучки», будет работать интерактивная площадка «Аквагрим», а также состоится лекция на тему «Растения и отпуск». (12+)

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» начала работу рубрика «С визитом в Мурманск». Первая публикация посвящена первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Кольский Север - неиссякаемый источник вдохновения» (до 24 мая); «В краю белого медведя» (до 14 июня); «Связаны одним космосом» (до 17 июня).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжает работу выставаи: «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

22 мая

Откроется выставка работ лауреатов регионального смотра-конкурса художественного творчества преподавателей детских школ искусств Мурманской области (до 28 августа). Будут представлены разные виды искусства: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, художественная фотография. В экспозицию войдут работы разных поколений художников: признанных и опытных преподавателей и молодых авторов.

22 мая - 18.00

Музыкально-поэтический спектакль «Добрый день, веселый час» по мотивам пьесы З.К. Тоболкина «Похоронок не было». Его подготовили участники образцового детского коллектива театра-студии «Катарсис» Дома детского творчества им. А. Торцева. (12+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

21 мая - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

21 мая - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

21 мая - 18.30

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

21 мая - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

22 мая - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

22 мая - 13.30 и 17.00

«Космонавтика для детей». (6+)

22 мая - 14.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

22 мая - 16.00

«Вода - чудо природы». (6+)

22 мая - 18.00

«В глубины Вселенной». (12+)

22 мая - 19.00

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

23 мая - 12.30

«Космонавтика для детей». (6+)

23 мая - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

23 мая - 14.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

23 мая - 16.00

«Вода - чудо природы». (6+)

23 мая - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

23 мая - 18.00

«Призрак Вселенной». (12+)

23 мая - 19.00

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

25 мая - 16.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

25 мая - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

25 мая - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

25 мая - 19.15

«Тёмная материя и Свет». (12+)

26 мая - 16.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

26 мая - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

26 мая - 18.30

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

26 мая - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

г.КОЛА

21 мая - 19.00

Праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Принимают участие коллективы ДК и НТ им. С.М. Кирова, ГДК «Гармония» поселка Молочный, ДК «Мурмаши», Колы. (0+)

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра культуры размещена запись отчетного концерта народного самодеятельного коллектива модельной студии «Стиль». (6+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

Продолжают работу выставки: живописи Ларисы Кукушкиной (до 1 июля), предметов и фотографий, посвященных пятилетию поискового отряда «Ваенга» (до 3 июня), «Красочный мир» (до 25 июня).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

22 мая

Североморском музейно-выставочном комплексе откроется выставка работ участников творческих курсов и клубных формирований отдела ремесел (до 2 сентября).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

22 мая - 16.00

Отчётный концерт клуба для людей с ОВЗ «Надежда». (0+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)

пгт.МУРМАШИ

22 мая - 18.00

Юбилейный концерт народного самодеятельного коллектива бит-группы «ПОТОК». (6+).

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

23 мая - 15.00

Шахматный турнир имени Владимира Петровского. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

ОНЛАЙН:

В сообществе «Мурмаши» опубликована виртуальная экскурсия по Детской школе искусств, а в группе ДК «Энергетик» - «История закулисья», знакомящая с тем, как осуществляются подготовка и проведение одного мероприятия. (6+)

г.ОЛЕНЕГОРСК

21 мая - 19.00

Парад костюмов «Этно-десант». (6+)

г.Оленегорск, сквер «Молодёжный».

21-23 мая

В рамках 35-летия Дня славянской письменности и культуры пройдет межрегиональный фестиваль славянских культур «Ворота солнца». На Центральной площади вырастет настоящий ярмарочный город. Гостей праздника ждут мастер-классы от известных мастеров Заполярья, уличный балаганный театр, увлекательные игры и забавы, интерактивные программы и конкурсы. А 22 мая - всех приглашают к участию в конкурсе «Славянская трапеза», на котором можно представить кухню любой славянской страны. Кульминацией фестиваля станет зажигательная фолк-дискотека с группой «Партизан FM» (г. Москва). Прозвучат народные, казачьи и авторские песни, зрители услышат живой звук и мужское многоголосие, увидят пляски и трюки с казачьей шашкой. (6+)

г.Оленегорск, Центральная площадь.

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

22 мая - 15.00

Прогулка по городу и онлайн-игра «Рецепт хорошего настроения», посвященные Международному дню соседей. (0+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

22 мая - 17.00

Кукольный спектакль по мотивам поморских сказок «Жили-были зайцы». (0+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

23 мая - 14.00

Открытый городской фестиваль духовной музыки «Светоч», приуроченный к Дню славянской письменности и культуры. (0+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

В группе ГЦК размещена запись концертной программы «Народная карусель» ансамбля песни и танца «Полянка». (0+)

г.АПАТИТЫ

В городском Дворце культуры продолжает работу выставка работ одного из самых ярких российских документальных фотографов Алексея Мякишева. Представлены избранные произведения из серии «Колодозеро». Там же открыта отчётная выставка «Не учись безделью, а учись рукоделью», посвященная 25-летию студии «Иван да Марья». Гости увидят около 100 работ по направлениям: традиционная кукла, вышивка, лоскутное шитье, ткачество, войлоковаляние, орнаментальное вязание.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

24 мая - 13.00

Открытие выставки «Святые праведные воины», приуроченной к 800-летию князя Александра Невского (до 30 мая). (6+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК работает рубрика «Театр у микрофона», размещён ролик о «семейных куклах». (0+)

г.КИРОВСК

Дворец культуры приглашает к участию в онлайн-конкурсе детского творчества «Шаг в науку», посвященном Году науки и технологий. Необходимо создать изделие, отражающее тематику конкурса и сделать фото: оформление или процесс с автором/авторами, а также готовой работы в разных ракурсах. Заявки принимаются до 15.00 30 мая. (6+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

В ДК ждут заявки на интернет-фотоконкурс «Самые важные события 90-летней истории города», посвященный 90-летию города Кировска. Он проводится в номинациях для профессиональных фотохудожников и любителей. Организаторы ждут фотографии исторических и знаменательных событий города, культурно-массовых мероприятий, праздников и другие. Фотографии необходимо прислать до 4 октября.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

22 мая - 12.00

Мастер-класс по шитью летнего головного убора «Сорока». (18+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

, в 14.00

Мастер-класс по созданию декора для дачи из бросового материала. (12+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

, в 15.30

Торжественное открытие мемориальной доски заслуженному артисту РСФСР Юрию Юрьевичу Каморному. (12+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры. Центральный вход.

23 мая - 14.00

Детский городской фестиваль творчества «Славянская радуга», посвященный Дню славянской письменности и культуры. (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

27 мая - 19.00

Концерт скрипичной музыки, посвященный вальсу зарубежных и отечественных композиторов. На сцене - Юрий Кругликов и друзья. (6+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В фойе первого этажа ДК открыта выставка фотохудожника Николая Скалина из поселка Умба «Край, в котором я живу» (до 3 июня). А в выставочном зале продолжает работу этнографическая экспозиция «Жители окраинной земли». Её автор и собиратель Нина Афанасьева долгие годы коллекционировала все, что связано с коренным народом Кольского Севера.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

21 мая - 14.00

Городской открытый молодежный форум «Траектория развития». Он посвящен волонтерскому движению. (0+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

22 мая - 14.00

Концерт народного самодеятельного коллектива «Духовой оркестр», приуроченный к Дню славянской письменности и культуры. (0+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «ВКонтакте» продолжается рубрика «Военные были для детей». В новом выпуске зрители найдут рассказ о том, как мультипликаторам удалось оживить знаменитый рассказ Константина Паустовского «Стальное колечко», и посмотреть этот замечательный и трогательный мультфильм. А раздел «Детям о Победе» пополнился драматическим мультфильмом «Скрипка пионера» (СССР, 1971 г.). (6+)

г.КАНДАЛАКША

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

22 мая - 14.00

Развлекательная программа «Потерянные буквы». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург». Площадь.

22 мая - 18.00

Молодёжная танцевальная развлекательная программа «В ритме танца». (12+).

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

23 мая - 15.00

Отчётный концерт «Русской души узоры» вокального ансамбля «Тары-бары». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

24 мая - 12.00

Арт-площадка «2021 секунда поэзии». (6+)

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 51. Центральная библиотека имени Н.В. Колычева.

Каждую субботу - 12.00

«Клуб настольных игр». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Металлург» размещена онлайн-викторина, посвященная 100-летию со дня рождения академика Андрея Дмитриевича Сахарова. (12+)

Там же вы увидите запись номеров концерта ансамбля русских народных инструментов «Забава». (0+)

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

21 мая - 13.30

«Портрет академика А. Д. Сахарова». (6+).

г.Ковдор, «КПК».

22 мая - 12.00

«Последний звонок». (16+)

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

22 мая - 18.00

Первый этап кубка Гипербореи по «Что? Где? Когда?». (16+)

г.Ковдор, ул. Кошица, 32.

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК начался цикл передач «Психолог и я». В первом выпуске учитель-дефектолог Дарья Симонцева рассказала о проблемах дошкольного возраста. (6+)

нп.АФРИКАНДА

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В группе ДК проходят: «Уроки Мастерилки», работают рубрики «Народная мудрость» и «Какой сегодня день». (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

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В сообществе ДК размещена запись вечера-концерта «Победная весна». (0+)