АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: к 150-летию со дня рождения А. П. Остроумовой-Лебедевой (до 30 мая); «Космос» (до 27 июня); «Сезоны Современного Искусства» (до 27 июля); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); «Живопись петербургских художников из собрания музея» (до 29 августа); «Галстук» из цикла «Простые вещи» (до 25 июля).
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)
Продолжают работу выставки: «Горячо любимый батик» (до 30 мая); «Друг сердечный…» (до 27 июня); «Наша Победа» (до 27 июня); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); выставка живописи Игоря Грустнева (до 27 июня).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжает работу выставка: «На страже мира» (до 17 июня).
1 - 9 июня
На базе Мурманского областного краеведческого музея пройдет онлайн-курс «Тайм-менеджмент». Занятия организованы в рамках регионального образовательного проекта «КультFAQ» и подготовлен специалистами Лаборатории публичной речи и коммуникации «Step2Future». Курс «Тайм-менеджмент» состоит из 4 вебинаров по 90 минут. Между вебинарами участники будут выполнять практические упражнения, на которые тренер будет писать обратную связь. Для участия в курсе необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6UIiBiuyIOAxnlVaoxjpLGHQRKGurTdQTYx7ml0AivywjjA/viewform.
Вебинары будут проходить на площадке «ZOOM», всего предполагается 4 занятия:
1 июня – 10.00-11.30
«Стратегический тайм-менеджмент».
3 июня – 10.00-11.30
«Тактический тайм-менеджмент».
7 июня – 10.00-11.30
«Продуктивность».
9 июня – 10.00-11.30
«Работа с поглотителями времени».
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики «Знаете ли вы?», «Письма с фронта», «Улицы Мурманска» и другие. (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Дыши свободно» (до 30 мая); «Основано на реальных событиях» (до 30 мая); «Книги, которые на пальцах объясняют работу организма человека» (до 30 мая); «Зелёная» (до 30 мая); «Книга Севера» (до 13 июня); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая); «Музыкальный календарь» «Нобелевский лауреат Боб Дилан» (до 30 мая).
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
27 мая – 12.00-14.00
На улицах в центре Мурманска пройдет акция «Бегущая книга». Библиотекари будут задавать жителям города вопросы о библиотеках, книгах, литературе, а за правильные ответы вручать призы. (6+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
29 мая – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
30 мая – 12.00
«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам сказки. (0+)
30 мая – 19.00
Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
Для самых маленьких (2-4 лет):
5 июня -15.30
Светлана Озерская. «Барто пожаловать». 3+
6 июня - 15.30
Светлана Озерская. «Барто пожаловать». 3+
13 июня - 17.00
Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». 3+
14 июня - 17.00
Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». 3+
19 июня -15.30
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». 2+
20 июня - 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». 2+
26 июня -15.30
Корней Чуковский. «Муха - Цокотуха». 3+
27 июня - 17.00
Корней Чуковский. «Муха - Цокотуха». 3+
Для тех, кто постарше (от 5 лет)
4 июня - 11.00
Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». 4+
5 июня -11.00
Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». 4+
6 июня - 17.00
Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». 16+
13 июня - 15.30
Николай Шувалов. «Колобок». 4+
14 июня - 15.30
Светлана Озерская. «Дюймовочка». 5+
16 июня - 11.00
Светлана Озерская. «Дюймовочка». 5+
18 июня - 11.00
Пётр Васильев. «Чудо в перьях». 4+
19 июня -11.00
Пётр Васильев. «Чудо в перьях». 4
19 июня -11.00
Пётр Васильев. «Чудо в перьях». 4+
20 июня - 15.30
Корней Чуковский. «Бармалей». 4+
22 июня - 11.00
Сергей Харламов. «Горькая память войны». 7+
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
29 мая - 18.00
На сцене филармонии зрители увидят «Дуэль оперетты и мюзикла» в исполнении солистов театра «Московская оперетта» и Мурманского филармонического оркестра под руководством московского дирижёра Ксении Жарко. Слушателям предоставляется замечательная возможность провести вечер в непринуждённой, весёлой атмосфере самых популярных оперетт и мюзиклов «Моя прекрасная леди», «Сильва», «Весёлая вдова», «Призрак оперы», «Принцесса цирка», «Марица». Театрализованное шоу, наполненное музыкой и сценами, ставшими уже мировой классикой, заканчивается знаменитой «Карамболиной Кальмана из оперетты «Фиалка Монмартра».
30 мая - 16.00
Вместе с группой «До-Ми-Но» слушатели отправятся в будущее, научатся отличать истинную красоту и ценить настоящую дружбу. Впервые представление пройдёт в сопровождении песочной анимации от мурманской художницы Людмилы Семеновой. В программе прозвучит музыка композиторов ХХ века и современных авторов.
12 июня - 17.00
«Астор Пьяццолла. Век танго». Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина), Сауле Искакова (сопрано). Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
28 мая - 19.00
Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)
29 мая - 19.00
Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)
1 июня - 18.00
Международный день защиты детей.
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
2 июня - 19.00
МОДКиНТ им.С.М. Кирова.
«Страсти по Трчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. (16+)
3 июня - 19.00
МОДКиНТ им.С.М. Кирова.
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)
4 июня - 19.00
МОДКиНТ им.С.М. Кирова.
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)
5 июня - 19.00
МОДКиНТ им.С.М. Кирова.
«Ужин с дураком». Ф. Фебер, комедия в двух действиях. (16+)
6 июня - 19.00
МОДКиНТ им.С.М. Кирова.
«Ужин с дураком». Ф. Фебер, комедия в двух действиях. (16+)
10 июня - 19.00
МОДКиНТ им.С.М. Кирова.
«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
11 июня - 19.00
Премьера. Центр современного искусства (ул. Софьи Перовской, 21А).
«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
12 июня - 15.00
Премьера. Центр современного искусства (ул. Софьи Перовской, 21А).
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)
13 июня - 12.00
МОДКиНТ им.С.М. Кирова.
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)
16 июня - 19.00
МОДКиНТ им.С.М. Кирова.
«Ужин с дураком». Ф. Фебер, комедия в двух действиях. (16+)
17 июня - 19.00
МОДКиНТ им.С.М. Кирова.
«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
18 июня - 19.00
Премьера. Центр современного искусства (ул. Софьи Перовской, 21А).
«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
ОНЛАЙН:
«ВКонтакте» начала работу рубрика «С визитом в Мурманск». Первая публикация посвящена первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «В краю белого медведя» (до 14 июня); «Связаны одним космосом» (до 17 июня).
ОНЛАЙН:
Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Продолжают работу выставки: «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря); выставка работ лауреатов регионального смотра-конкурса художественного творчества преподавателей детских школ искусств Мурманской области (до 28 августа).
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
26 мая - 16.30
«Приключения Виктора и Гару». (6+)
26 мая - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
26 мая - 18.30
«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)
26 мая - 19.15
«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)
г.КОЛА
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра культуры размещена запись отчетного концерта народного самодеятельного коллектива модельной студии «Стиль». (6+)
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
Продолжают работу выставки: живописи Ларисы Кукушкиной (до 1 июля), предметов и фотографий, посвященных пятилетию поискового отряда «Ваенга» (до 3 июня), «Красочный мир» (до 25 июня); выставка работ участников творческих курсов и клубных формирований отдела ремесел (до 2 сентября).
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)
пгт.МУРМАШИ
ОНЛАЙН:
В сообществе «Мурмаши» опубликована виртуальная экскурсия по Детской школе искусств, а в группе ДК «Энергетик» - «История закулисья», знакомящая с тем, как осуществляются подготовка и проведение одного мероприятия. (6+)
г.МОНЧЕГОРСК
В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
В группе ГЦК размещена запись концертной программы «Народная карусель» ансамбля песни и танца «Полянка». (0+)
г.АПАТИТЫ
В городском Дворце культуры продолжает работу выставка работ одного из самых ярких российских документальных фотографов Алексея Мякишева. Представлены избранные произведения из серии «Колодозеро». Там же открыта отчётная выставка «Не учись безделью, а учись рукоделью», посвященная 25-летию студии «Иван да Марья». Гости увидят около 100 работ по направлениям: традиционная кукла, вышивка, лоскутное шитье, ткачество, войлоковаляние, орнаментальное вязание.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
Работает выставка «Святые праведные воины», приуроченной к 800-летию князя Александра Невского (до 30 мая). (6+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК работает рубрика «Театр у микрофона», размещён ролик о «семейных куклах». (0+)
г.КИРОВСК
Дворец культуры приглашает к участию в онлайн-конкурсе детского творчества «Шаг в науку», посвященном Году науки и технологий. Необходимо создать изделие, отражающее тематику конкурса и сделать фото: оформление или процесс с автором/авторами, а также готовой работы в разных ракурсах. Заявки принимаются до 15.00 30 мая. (6+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
В ДК ждут заявки на интернет-фотоконкурс «Самые важные события 90-летней истории города», посвященный 90-летию города Кировска. Он проводится в номинациях для профессиональных фотохудожников и любителей. Организаторы ждут фотографии исторических и знаменательных событий города, культурно-массовых мероприятий, праздников и другие. Фотографии необходимо прислать до 4 октября.
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
27 мая - 19.00
Концерт скрипичной музыки, посвященный вальсу зарубежных и отечественных композиторов. На сцене - Юрий Кругликов и друзья. (6+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В фойе первого этажа ДК открыта выставка фотохудожника Николая Скалина из поселка Умба «Край, в котором я живу» (до 3 июня). А в выставочном зале продолжает работу этнографическая экспозиция «Жители окраинной земли». Её автор и собиратель Нина Афанасьева долгие годы коллекционировала все, что связано с коренным народом Кольского Севера.
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «ВКонтакте» продолжается рубрика «Военные были для детей». В новом выпуске зрители найдут рассказ о том, как мультипликаторам удалось оживить знаменитый рассказ Константина Паустовского «Стальное колечко», и посмотреть этот замечательный и трогательный мультфильм. А раздел «Детям о Победе» пополнился драматическим мультфильмом «Скрипка пионера» (СССР,
г.КАНДАЛАКША
Февраль-май
В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).
г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.
Каждую субботу - 12.00
«Клуб настольных игр». (6+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Металлург» размещена онлайн-викторина, посвященная 100-летию со дня рождения академика Андрея Дмитриевича Сахарова. (12+)
Там же вы увидите запись номеров концерта ансамбля русских народных инструментов «Забава». (0+)
г.КОВДОР
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК начался цикл передач «Психолог и я». В первом выпуске учитель-дефектолог Дарья Симонцева рассказала о проблемах дошкольного возраста. (6+)
нп.АФРИКАНДА
ОНЛАЙН:
В группе ДК проходят: «Уроки Мастерилки», работают рубрики «Народная мудрость» и «Какой сегодня день». (6+).
п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК размещена запись вечера-концерта «Победная весна». (0+)