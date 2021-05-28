г.МУРМАНСК

28 - 30 мая

28 мая Мурманская область отметит 83-летие со дня основания. В честь этого события в муниципальных образованиях региона пройдут десятки мероприятий, посвященных этой дате: книжные выставки, фотоконкурсы, квесты, праздничные концерты, спортивные мероприятия и онлайн-поздравления. Основные праздничные мероприятия в Мурманске запланированы на 29 мая. В честь годовщины области на площади Пять Углов в этот день пройдёт праздник для жителей и гостей региона.

29 мая – 15.00

В программе хореографическая зарисовка «Северное сияние» в исполнении ансамбля танца «Радость». Праздник продолжит театрализованный концерт творческих делегаций 11 муниципалитетов Мурманской области. Зрителей также ждёт тематический флешмоб «На Севере – жить!» с участием вокального ансамбля «Тоника» и хореографических коллективов североморского Дворца культуры «Строитель», Дома детского творчества им. Саши Ковалева и Областного Дворца культуры им. Кирова.

29 мая – 18.30

На сцену выйдут гости праздника – музыкальная группа из Санкт-Петербурга «Айова».

29 мая – 19.30

Северян ждёт молодёжная дискотека от DJ Решетникова. Кроме того, на площади будут работать интерактивные площадки.

Площадка «На Севере ЗОЖ» на деревянных помостах справа от сцены предложит горожанам спортивные аттракционы и конкурсы. Площадка «Цветные истории об Арктике» на пешеходной зоне вдоль ул. Ленинградская пригласит детей к творческим конкурсам. На площадке «Поздравим вместе» на деревянных помостах слева от сцены участники и гости праздника смогут оставить свои поздравления и пожелания на специально подготовленных баннерах.

Кинотеатр «Мурманск»

(г. Мурманск, ул. Полярные Зори 51/33)

28 и 29 мая

В Мурманске пройдут Дни корейского кино. Показы организует Генеральное консульство Республики Корея в Санкт-Петербурге при поддержке правительства Мурманской области. В честь юбилейной для двух государств даты – 30-летия установления дипломатических отношений, 2020-2021-й годы были объявлены годами взаимных обменов между Республикой Корея и Российской Федерацией. В Мурманске будут представлены три выдающиеся корейские кинокартины последних лет. Вход бесплатный по пригласительным билетам. Пригласительные билеты можно получить в кассе кинотеатра.

28 мая – 19.00

Северяне смогут увидеть фильм «Минари». В российский прокат фильм вышел в апреле 2021 года. Эта картина американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна рассказывает историю семьи корейских мигрантов, приехавших в 1980-е в Арканзас. «Минари» получил шесть номинаций на «Оскар» в 2021 году — в том числе за лучший фильм и режиссуру. Минари – это популярная в Азии съедобная приправа, растущая где угодно. В основе сюжета лежит метафора – мигрантам приходится быть такой всепобеждающей травой, растущей и в дождь, и в засуху, иначе не выжить.

29 мая – 11.00

Зрителям представят криминальный боевик Ли Бён-хона «Экстремальная работа». Картина рассказывает о детективах из отдела по борьбе с наркотиками, у которых никак не получается ловить подозреваемых, зато прекрасно выходит устраивать автоаварии и получать нагоняи от начальства. Однажды они получают наводку о том, что преступники часто заказывают доставку еды, и начинают там работать под прикрытием. Внезапно их жареная курица становится невероятно популярной, заведение раскручивается, и назревает конфликт между долгом и неожиданно найденным призванием.

29 мая – 13.20

Северяне смогут увидеть фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. Комедийно-драматический фильм с элементами триллера в 2019 году получил Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского кинофестиваля, а в 2020 стал лауреатом премии «Оскар» 2020 года в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший иностранный художественный фильм». Сюжет фильма «Паразиты» сфокусирован вокруг нищей корейской семьи. Они проживают в подвале, вынуждены вести настоящую борьбу за место под солнцем.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: к 150-летию со дня рождения А. П. Остроумовой-Лебедевой (до 30 мая); «Космос» (до 27 июня); «Сезоны Современного Искусства» (до 27 июля); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); «Живопись петербургских художников из собрания музея» (до 29 августа); «Галстук» из цикла «Простые вещи» (до 25 июля).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Горячо любимый батик» (до 30 мая); «Друг сердечный…» (до 27 июня); «Наша Победа» (до 27 июня); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); выставка живописи Игоря Грустнева (до 27 июня).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выставка: «На страже мира» (до 17 июня).

1 - 9 июня

На базе Мурманского областного краеведческого музея пройдет онлайн-курс «Тайм-менеджмент». Занятия организованы в рамках регионального образовательного проекта «КультFAQ» и подготовлен специалистами Лаборатории публичной речи и коммуникации «Step2Future».

Курс «Тайм-менеджмент» состоит из 4 вебинаров по 90 минут. Между вебинарами участники будут выполнять практические упражнения, на которые тренер будет писать обратную связь. Для участия в курсе необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6UIiBiuyIOAxnlVaoxjpLGHQRKGurTdQTYx7ml0AivywjjA/viewform.

Вебинары будут проходить на площадке «ZOOM», всего предполагается 4 занятия:

1 июня – 10.00-11.30

«Стратегический тайм-менеджмент».

3 июня – 10.00-11.30

«Тактический тайм-менеджмент».

7 июня – 10.00-11.30

«Продуктивность».

9 июня – 10.00-11.30

«Работа с поглотителями времени».

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики «Знаете ли вы?», «Письма с фронта», «Улицы Мурманска» и другие. (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Дыши свободно» (до 30 мая); «Основано на реальных событиях» (до 30 мая); «Книги, которые на пальцах объясняют работу организма человека» (до 30 мая); «Зелёная» (до 30 мая); «Книга Севера» (до 13 июня); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая); «Музыкальный календарь» «Нобелевский лауреат Боб Дилан» (до 30 мая).

29 мая – 15.00

Вв подиум-холле на 4-м этаже «Научки» пройдёт лекция профессора, доктора исторических наук, доцента кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета Сергея Александровича Никонова. Лекция посвящена артели зверобоев – участников промыслов на архипелагах Шпицберген и Новая Земля. Исследователь рассмотрит вопросы комплектования и состава артели, ее структуру, порядок взаимоотношений с хозяином и покрут. Отдельное внимание будет уделено биографиям кормщиков-груманланов Акима Старостина и Филата Вожевольного.

Присоединиться к лекции можно также в режиме онлайн – трансляция пройдет на Youtube – канале библиотеки.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

27 мая – 12.00-14.00

На улицах в центре Мурманска пройдет акция «Бегущая книга». Библиотекари будут задавать жителям города вопросы о библиотеках, книгах, литературе, а за правильные ответы вручать призы. (6+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

29 мая – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

30 мая – 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам сказки. (0+)

30 мая – 19.00

Премьера. «Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

5 июня – 19.00

«Туман над заливом». И. Шток (сценическая редакция А. Шарапко). Мурманская история. (12+)

6 июня – 12.00

«Кот в сапогах». Н. Шувалов. Сказка. (6+)

6 июня – 19.00

«Шампанского!..». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)

12 июня – 19.00

«Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское привидение». (12+)

13 июня – 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

13 июня – 19.00

«Не все коту масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

19 июня – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

20 июня – 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

20 июня – 19.00

«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)

26 июня – 19.00

«Страсти по-итальянски». спектакль-фантазия. (16+)

27 июня – 12.00

«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (0+)

27 июня- 19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

5 июня -15.30

Светлана Озерская. «Барто пожаловать». 3+

6 июня - 15.30

Светлана Озерская. «Барто пожаловать». 3+

13 июня - 17.00

Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». 3+

14 июня - 17.00

Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». 3+

19 июня -15.30

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». 2+

20 июня - 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». 2+

26 июня -15.30

Корней Чуковский. «Муха - Цокотуха». 3+

27 июня - 17.00

Корней Чуковский. «Муха - Цокотуха». 3+

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

4 июня - 11.00

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». 4+

5 июня -11.00

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». 4+

6 июня - 17.00

Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». 16+

13 июня - 15.30

Николай Шувалов. «Колобок». 4+

14 июня - 15.30

Светлана Озерская. «Дюймовочка». 5+

16 июня - 11.00

Светлана Озерская. «Дюймовочка». 5+

18 июня - 11.00

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». 4+

19 июня -11.00

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». 4

19 июня -11.00

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». 4+

20 июня - 15.30

Корней Чуковский. «Бармалей». 4+

22 июня - 11.00

Сергей Харламов. «Горькая память войны». 7+

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

29 мая - 18.00

На сцене филармонии зрители увидят «Дуэль оперетты и мюзикла» в исполнении солистов театра «Московская оперетта» и Мурманского филармонического оркестра под руководством московского дирижёра Ксении Жарко. Слушателям предоставляется замечательная возможность провести вечер в непринуждённой, весёлой атмосфере самых популярных оперетт и мюзиклов «Моя прекрасная леди», «Сильва», «Весёлая вдова», «Призрак оперы», «Принцесса цирка», «Марица». Театрализованное шоу, наполненное музыкой и сценами, ставшими уже мировой классикой, заканчивается знаменитой «Карамболиной Кальмана из оперетты «Фиалка Монмартра».

30 мая - 16.00

Вместе с группой «До-Ми-Но» слушатели отправятся в будущее, научатся отличать истинную красоту и ценить настоящую дружбу. Впервые представление пройдёт в сопровождении песочной анимации от мурманской художницы Людмилы Семеновой. В программе прозвучит музыка композиторов ХХ века и современных авторов.

5 июня – 17.00

«Cinema! Cinema! Cinema!». Квартет «Art Cinema»: Ашот Хоецян (скрипка), Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано). Концертный зал. (12+)

6 июня – 11.00

«Добро пожаловать в Теремок!». Концерт из цикла познавательных программ «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал. (0+)

12 июня - 17.00

«Астор Пьяццолла. Век танго». Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина), Сауле Искакова (сопрано). Концертный зал. (12+)

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

28 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

29 мая - 19.00

Центр современного искусства «21А». «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт. Чёрная комедия в 1-ом действии. Премьера. (16+)

1 июня - 18.00

Международный день защиты детей.

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

2 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Страсти по Трчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. (16+)

3 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

4 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

5 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Ужин с дураком». Ф. Фебер, комедия в двух действиях. (16+)

6 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Ужин с дураком». Ф. Фебер, комедия в двух действиях. (16+)

10 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

11 июня - 19.00

Премьера. Центр современного искусства (ул. Софьи Перовской, 21А).

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

12 июня - 15.00

Премьера. Центр современного искусства (ул. Софьи Перовской, 21А).

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)

13 июня - 12.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)

16 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Ужин с дураком». Ф. Фебер, комедия в двух действиях. (16+)

17 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

18 июня - 19.00

Премьера. Центр современного искусства (ул. Софьи Перовской, 21А).

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» начала работу рубрика «С визитом в Мурманск». Первая публикация посвящена первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «В краю белого медведя» (до 14 июня); «Связаны одним космосом» (до 17 июня).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря); выставка работ лауреатов регионального смотра-конкурса художественного творчества преподавателей детских школ искусств Мурманской области (до 28 августа).

г.КОЛА

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра культуры размещена запись отчетного концерта народного самодеятельного коллектива модельной студии «Стиль». (6+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

Продолжают работу выставки: живописи Ларисы Кукушкиной (до 1 июля), предметов и фотографий, посвященных пятилетию поискового отряда «Ваенга» (до 3 июня), «Красочный мир» (до 25 июня); выставка работ участников творческих курсов и клубных формирований отдела ремесел (до 2 сентября).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе «Мурмаши» опубликована виртуальная экскурсия по Детской школе искусств, а в группе ДК «Энергетик» - «История закулисья», знакомящая с тем, как осуществляются подготовка и проведение одного мероприятия. (6+)

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

В группе ГЦК размещена запись концертной программы «Народная карусель» ансамбля песни и танца «Полянка». (0+)

г.АПАТИТЫ

В городском Дворце культуры продолжает работу выставка работ одного из самых ярких российских документальных фотографов Алексея Мякишева. Представлены избранные произведения из серии «Колодозеро». Там же открыта отчётная выставка «Не учись безделью, а учись рукоделью», посвященная 25-летию студии «Иван да Марья». Гости увидят около 100 работ по направлениям: традиционная кукла, вышивка, лоскутное шитье, ткачество, войлоковаляние, орнаментальное вязание.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

Работает выставка «Святые праведные воины», приуроченной к 800-летию князя Александра Невского (до 30 мая). (6+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК работает рубрика «Театр у микрофона», размещён ролик о «семейных куклах». (0+)

г.КИРОВСК

Дворец культуры приглашает к участию в онлайн-конкурсе детского творчества «Шаг в науку», посвященном Году науки и технологий. Необходимо создать изделие, отражающее тематику конкурса и сделать фото: оформление или процесс с автором/авторами, а также готовой работы в разных ракурсах. Заявки принимаются до 15.00 30 мая. (6+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

В ДК ждут заявки на интернет-фотоконкурс «Самые важные события 90-летней истории города», посвященный 90-летию города Кировска. Он проводится в номинациях для профессиональных фотохудожников и любителей. Организаторы ждут фотографии исторических и знаменательных событий города, культурно-массовых мероприятий, праздников и другие. Фотографии необходимо прислать до 4 октября.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

27 мая - 19.00

Концерт скрипичной музыки, посвященный вальсу зарубежных и отечественных композиторов. На сцене - Юрий Кругликов и друзья. (6+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В фойе первого этажа ДК открыта выставка фотохудожника Николая Скалина из поселка Умба «Край, в котором я живу» (до 3 июня). А в выставочном зале продолжает работу этнографическая экспозиция «Жители окраинной земли». Её автор и собиратель Нина Афанасьева долгие годы коллекционировала все, что связано с коренным народом Кольского Севера.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «ВКонтакте» продолжается рубрика «Военные были для детей». В новом выпуске зрители найдут рассказ о том, как мультипликаторам удалось оживить знаменитый рассказ Константина Паустовского «Стальное колечко», и посмотреть этот замечательный и трогательный мультфильм. А раздел «Детям о Победе» пополнился драматическим мультфильмом «Скрипка пионера» (СССР, 1971 г .). (6+)

г.КАНДАЛАКША

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

Каждую субботу - 12.00

«Клуб настольных игр». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Металлург» размещена онлайн-викторина, посвященная 100-летию со дня рождения академика Андрея Дмитриевича Сахарова. (12+)

Там же вы увидите запись номеров концерта ансамбля русских народных инструментов «Забава». (0+)

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК начался цикл передач «Психолог и я». В первом выпуске учитель-дефектолог Дарья Симонцева рассказала о проблемах дошкольного возраста. (6+)

нп.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В группе ДК проходят: «Уроки Мастерилки», работают рубрики «Народная мудрость» и «Какой сегодня день». (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК размещена запись вечера-концерта «Победная весна». (0+)