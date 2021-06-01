г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Космос» (до 27 июня); «Сезоны Современного Искусства» (до 27 июля); «Галстук» из цикла «Простые вещи» (до 25 июля); «Живопись петербургских художников из собрания музея» (до 29 августа); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Живопись Игоря Грустнева» (до 27 июня); «Друг сердечный…» (до 27 июня); «Наша Победа» (до 27 июня); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «На страже мира» (до 17 июня); «Пограничники Арктики», приуроченной ко Дню пограничника (до 30 июня).

1 - 9 июня

На базе Мурманского областного краеведческого музея пройдет онлайн-курс «Тайм-менеджмент». Занятия организованы в рамках регионального образовательного проекта «КультFAQ» и подготовлен специалистами Лаборатории публичной речи и коммуникации «Step2Future».

Курс «Тайм-менеджмент» состоит из 4 вебинаров по 90 минут. Между вебинарами участники будут выполнять практические упражнения, на которые тренер будет писать обратную связь. Для участия в курсе необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6UIiBiuyIOAxnlVaoxjpLGHQRKGurTdQTYx7ml0AivywjjA/viewform.

Вебинары будут проходить на площадке «ZOOM», всего предполагается 4 занятия:

1 июня – 10.00-11.30

«Стратегический тайм-менеджмент».

3 июня – 10.00-11.30

«Тактический тайм-менеджмент».

7 июня – 10.00-11.30

«Продуктивность».

9 июня – 10.00-11.30

«Работа с поглотителями времени».

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики «Знаете ли вы?», «Письма с фронта», «Улицы Мурманска» и другие. (6+)

1 июня

День открытых дверей. Посетителей ждет культурно-развлекательная программа, на которой они узнают о многообразии растительного и животного мира Кольского края. Вход в музей и мероприятия бесплатны для всех категорий посетителей. (6+)

1 июня - 12.00

Экскурсия «Удивительное Заполярье» и мастер-класс «Рыбка» в технике моделирования. (6+)

1 июня - 14.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области». (6+)

1 июня - 15.00

Мастер-класс «Открытка» в технике аппликация. (6+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики «Знаете ли вы?», «Письма с фронта», «Улицы Мурманска» и другие (6+).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книга Севера» (до 13 июня); «В мире красок» (до 10 сентября); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

5 июня – 19.00

«Туман над заливом». И. Шток (сценическая редакция А. Шарапко). Мурманская история. (12+)

6 июня – 12.00

«Кот в сапогах». Н. Шувалов. Сказка. (6+)

6 июня – 19.00

«Шампанского!..». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)

12 июня – 19.00

«Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское привидение». (12+)

13 июня – 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

13 июня – 19.00

«Не все коту масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

19 июня – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

20 июня – 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

20 июня – 19.00

«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)

26 июня – 19.00

«Страсти по-итальянски». спектакль-фантазия. (16+)

27 июня – 12.00

«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (0+)

27 июня- 19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

5 июня -15.30

Светлана Озерская. «Барто пожаловать». 3+

6 июня - 15.30

Светлана Озерская. «Барто пожаловать». 3+

13 июня - 17.00

Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». 3+

14 июня - 17.00

Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». 3+

19 июня -15.30

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». 2+

20 июня - 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». 2+

26 июня -15.30

Корней Чуковский. «Муха - Цокотуха». 3+

27 июня - 17.00

Корней Чуковский. «Муха - Цокотуха». 3+

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

4 июня - 11.00

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». 4+

5 июня -11.00

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». 4+

6 июня - 17.00

Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». 16+

13 июня - 15.30

Николай Шувалов. «Колобок». 4+

14 июня - 15.30

Светлана Озерская. «Дюймовочка». 5+

16 июня - 11.00

Светлана Озерская. «Дюймовочка». 5+

18 июня - 11.00

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». 4+

19 июня -11.00

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». 4

19 июня -11.00

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». 4+

20 июня - 15.30

Корней Чуковский. «Бармалей». 4+

22 июня - 11.00

Сергей Харламов. «Горькая память войны». 7+

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

5 июня – 17.00

«Cinema! Cinema! Cinema!». Квартет «Art Cinema»: Ашот Хоецян (скрипка), Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано). Концертный зал. (12+)

6 июня – 11.00

«Добро пожаловать в Теремок!». Концерт из цикла познавательных программ «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал. (0+)

12 июня - 17.00

«Астор Пьяццолла. Век танго». Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина), Сауле Искакова (сопрано). Концертный зал. (12+)

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

1 июня - 18.00

Международный день защиты детей.

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

2 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Страсти по Трчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. (16+)

3 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

4 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

5 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Ужин с дураком». Ф. Фебер, комедия в двух действиях. (16+)

6 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Ужин с дураком». Ф. Фебер, комедия в двух действиях. (16+)

10 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

11 июня - 19.00

Премьера. Центр современного искусства (ул. Софьи Перовской, 21А).

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

12 июня - 15.00

Премьера. Центр современного искусства (ул. Софьи Перовской, 21А).

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)

13 июня - 12.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)

16 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Ужин с дураком». Ф. Фебер, комедия в двух действиях. (16+)

17 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

18 июня - 19.00

Премьера. Центр современного искусства (ул. Софьи Перовской, 21А).

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

1 июня

Праздник «Самый детский день». (6+).

1 июня - 14.00

Конкурс рисунка на асфальте «МелФест». (6+)

1 июня - 14.30

Интерактивная игровая программа «Веселиться разрешается». (6+)

1 июня - 14.30

Познавательная программа «Живые тропики» с посещением зооуголка и зимнего сада (6+), в это же время начнётся танцевальный интенсив «Просто танцуй». (12+).

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» начала работу рубрика «С визитом в Мурманск». Первая публикация посвящена первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Раздел «Улицы Мурманска» знакомит ближе с историей заполярной столицы, возобновлена рубрика «По грибы, по ягоды». (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «В краю белого медведя» (до 14 июня); «Связаны одним космосом» (до 17 июня); «О городе любимом» (до 21 июня).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: работ лауреатов регионального смотра-конкурса художественного творчества преподавателей детских школ искусств Мурманской области (до 28 августа); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Открыта выставка «COVID ART PUZZLE» (до 3 июня). Это проект о жизни, радости, людях, добрососедстве, а вовсе не о коронавирусе. В течение четырех месяцев команда художников разрабатывала концепцию, работала над привлечением широкой аудитории, проводила анализ и отбор наиболее интересных фотографий. В итоге мурманские художники собрали общую картинку из фотографий жителей норвежской Альты и российского Мурманска.

г.КОЛА

1 июня - 11.00

Яркий детский праздник. В программе: «Путешествие троллей», конкурс рисунков на асфальте «Краски лета», велопарад «Солнечное детство», велозаезд «Летняя велогонка». (0+)

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры. Площадь.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра культуры размещена запись отчётного концерта народного самодеятельного коллектива модельной студии «Стиль». (6+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

Продолжают работу выставки: живописи Ларисы Кукушкиной (до 1 июля), предметов и фотографий, посвященных пятилетию поискового отряда «Ваенга» (до 3 июня), «Красочный мир» (до 25 июня); выставка работ участников творческих курсов и клубных формирований отдела ремесел (до 2 сентября).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)

пгт.МУРМАШИ

1 июня - 12.00

Конкурс «Рисунок на асфальте». (0+)

пгт.Мурмаши, площадь перед ДК «Мурмаши».

ОНЛАЙН:

В сообществе «Мурмаши» опубликована виртуальная экскурсия по Детской школе искусств, а в группе ДК «Энергетик» - «История закулисья», знакомящая с тем, как осуществляются подготовка и проведение одного мероприятия. (6+)

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

В группе ГЦК размещена запись концертной программы «Народная карусель» ансамбля песни и танца «Полянка». (0+)

г.АПАТИТЫ

В городском Дворце культуры продолжает работу выставка работ одного из самых ярких российских документальных фотографов Алексея Мякишева. Представлены избранные произведения из серии «Колодозеро». Там же открыта отчётная выставка «Не учись безделью, а учись рукоделью», посвященная 25-летию студии «Иван да Марья». Гости увидят около 100 работ по направлениям: традиционная кукла, вышивка, лоскутное шитье, ткачество, войлоковаляние, орнаментальное вязание.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК работает рубрика «Театр у микрофона» (0+), размещён ролик о «семейных куклах» (0+), а также мастер-класс по изготовлению закладки для книг: «Аз да буки - начало всей науки». (6+) Очередной выпуск проекта «Лекторий ЗОЖ» рассказывает о профилактике гипертонии. (12+)

г.КИРОВСК

В ДК ждут заявки на интернет-фотоконкурс «Самые важные события 90-летней истории города», посвященный 90-летию города Кировска. Он проводится в номинациях для профессиональных фотохудожников и любителей. Организаторы ждут фотографии исторических и знаменательных событий города, культурно-массовых мероприятий, праздников и другие. Фотографии необходимо прислать до 4 октября.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

1 июня - 11.00

Праздник, посвящённый Дню защиты детей «Ура, зажигает детвора!» (0+)

г.Кировск, Театральный дворик.

1 июня - 16.00

«Нескучная компания, или Отдых с пользой». (6+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В фойе первого этажа ДК открыта выставка фотохудожника Николая Скалина из поселка Умба «Край, в котором я живу» (до 3 июня). А в выставочном зале продолжает работу этнографическая экспозиция «Жители окраинной земли». Её автор и собиратель Нина Афанасьева долгие годы коллекционировала все, что связано с коренным народом Кольского Севера.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «ВКонтакте» продолжается рубрика «Военные были для детей». В новом выпуске зрители найдут рассказ о том, как мультипликаторам удалось оживить знаменитый рассказ Константина Паустовского «Стальное колечко», и посмотреть этот замечательный и трогательный мультфильм. А раздел «Детям о Победе» пополнился драматическим мультфильмом «Скрипка пионера» (СССР, 1971 г .). (6+)

г.КАНДАЛАКША

Каждую субботу - 12.00

«Клуб настольных игр». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

2 июня и каждую среду - 15.00

Будет работать «Школа полезных навыков». На занятиях в такой необычной школе дети узнают, как работать ниткой с иголкой, пришить пуговичку, зашить дырку, завязать узелки, шнурки и бантики, работать с ножницами, сделать своими руками интересную поделку и сувенир. (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Металлург» размещена онлайн-викторина, посвященная 100-летию со дня рождения академика Андрея Дмитриевича Сахарова. (12+)

Там же вы увидите запись номеров концерта ансамбля русских народных инструментов «Забава». (0+)

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

1 июня - 12.00

Праздничная игровая программа «Детство - это я и ты!». (0+)

г.Ковдор, Шольная ул., 2. Дом культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК начался цикл передач «Психолог и я». В первом выпуске учитель-дефектолог Дарья Симонцева рассказала о проблемах дошкольного возраста. (6+)

нп.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В группе ДК проходят: «Уроки Мастерилки», работают рубрики «Народная мудрость» и «Какой сегодня день». (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК размещена запись вечера-концерта «Победная весна». (0+)