г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Жорж Руо» (до 13 июня); «Космос» (до 27 июня); «Сезоны современного искусства» (до 27 июля); «Галстук» из цикла «Простые вещи» (до 25 июля); «Живопись петербургских художников из собрания музея» (до 29 августа); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

5 июня – 14.00

В главном здании Мурманского областного художественного музея состоится мастер-класс «Луговые цветы» в смешанной технике из цикла «Творить просто!». Лёгкое, летнее, лиричное настроение возникает у человека, рассматривающего пышный цветущий луг. На мастер-классе посетители попробуют изобразить при помощи акварели и пастели разнообразие и красоту луговых цветов.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Святые Праведные Воины» (до 20 июня); «Живопись Игоря Грустнева» (до 27 июня); «Друг сердечный…» (до 27 июня); «Наша Победа» (до 27 июня); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря).

5 и 6 июня – 14.00

Состоится мероприятие «Пушкин-художник!» из цикла встреч семейного клуба выходного дня «Вместе в музей». Встреча будет посвящена дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вас ждёт увлекательный рассказ о незаурядном даровании «солнца русской поэзии», знакомство с его рисунками, иллюстрирующими жизнь и творчество поэта. И в завершение, конечно, пробы собственного пера.

6 июня - 16.00

В рамках абонемента «Рассказы о Русском музее» состоится показ фильмов: «XX век в Русском музее. История коллекции» (Россия, 2008 г .), «Отдел новейших течений» (Россия, 2005 г .). (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «На страже мира» (до 17 июня); «Пограничники Арктики» (до 30 июня).

6 июня - 14.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «История Мурманска». (16+)

6 июня - 15.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области». (6+)

4 - 9 июня

На базе Мурманского областного краеведческого музея пройдет онлайн-курс «Тайм-менеджмент». Занятия организованы в рамках регионального образовательного проекта «КультFAQ» и подготовлен специалистами Лаборатории публичной речи и коммуникации «Step2Future».

Курс «Тайм-менеджмент» состоит из 4 вебинаров по 90 минут. Между вебинарами участники будут выполнять практические упражнения, на которые тренер будет писать обратную связь. Для участия в курсе необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6UIiBiuyIOAxnlVaoxjpLGHQRKGurTdQTYx7ml0AivywjjA/viewform.

Вебинары будут проходить на площадке «ZOOM», всего предполагается 4 занятия:

7 июня – 10.00-11.30

«Продуктивность».

9 июня – 10.00-11.30

«Работа с поглотителями времени».

ОНЛАЙН:

На сайте музея работает виртуальная выставка «Семейный альбом».

В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики: «Мурманск уникальный», «Знаете ли вы?», «Письма с фронта», «Улицы Мурманска» и другие. (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книга Севера» (до 13 июня); «В мире красок» (до 10 сентября); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

4 и 5 июня

X Фестиваль культуры Индии в Мурманске. Из-за эпидемиологической ситуации организаторы из Центра ведической культуры Мурманска решили пока отказаться от самой зрелищной и массовой его части – Праздника колесниц, или Джаганнатха Ратха-ятры, но зато предложили рекордно разнообразную и длительную программу других мероприятий.

Главной площадкой фестиваля станет Мурманская областная научная библиотека. Мероприятия фестиваля будут посвящены йоге, здоровому образу жизни, индийским кино, музыке и даже литературе. (5+)

4 июня - 18.00

О секретах долголетия и счастья расскажут на лекции по аюрведе.

5 июня - 13.00

Главный день праздника. Всех желающих приглашают освоить секреты йоги в студии «Намасте».

5 июня - 16.00

Состоится концерт студии индийского танца «Савитри».

5 июня - 17.00

Начнётся фестивальный концерт.

5 июня - 18.15

Демонстрация фильма «Мать Ганга».

Также в программе фестиваля выставки, дегустации индийской ведической кухни и многое другое. Информация в группе фестиваля https://vk.com/india_murmansk и на ресурсах научной библиотеки.

4 - 13 июня

Информационная акция «Россия - Родина моя!». Участников ждут: интеллектуальная игра в формате квиза с вопросами по истории нашей страны, документальные фильмы из коллекции Президентской библиотеки о государственных символах России, исторический нарратив «Сделано в России» о достижениях наших соотечественников. Для юных читателей подготовлена викторина «Государственные символы России» и виртуальная игра «Знатоки истории». (12+)

4 июня - 17.00

Презентация трёхтомника Виктора Георги «Мурманский траловый флот» (12+). Первая книга трехтомника охватывает полувековой период: от первых научных рыбопромысловых исследований в Баренцевом море и первых отечественных рыболовных тральщиков до создания принципиально новых судов кормового траления. Второй том рассказывает о событиях с середины 1950-х до конца 1970-х гг., со времени поступления на флот судов БМРТ до первых больших автономных траулеров. Третья книга посвящена новейшей истории тралфлота. (16+)

6 июня - 15.00

Встреча, посвященная памяти Николая Колычева. Центральным событием станет показ документального фильма «Два человеческих счастья: Родина и Семья», посвящённого поэту. Представит картину сценарист, режиссер и оператор фильма Александр Еремеев. (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

5 июня - 12.00

Игра-путешествие «В волшебной Пушкинской стране». Участники отправятся в виртуальное путешествие по сказкам А.С. Пушкина, ответят на вопросы викторины. (6+)

6 июня - 11.00

Акция «Пушкинское Лукоморье». Юные читатели в игровой форме познакомятся с бессмертными произведениями великого поэта: сравнят иллюстрации, прочитают отрывок и попытаются вспомнить, из какой он сказки, нарисуют любимого героя и сделают коллективный коллаж «Лукоморье» по мотивам сказок. (6+)

6 июня - 13.00

Мастер-класс «Веселая бабочка». (6+)

8, 9 и 10 июня - 11.00

Игра-квест «Путешествие в Лукоморье», приуроченная к дню рождения А.С. Пушкина. (6+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

5 июня – 19.00

«Туман над заливом». И. Шток (сценическая редакция А. Шарапко). Мурманская история. (12+)

6 июня – 12.00

«Кот в сапогах». Н. Шувалов. Сказка. (6+)

6 июня – 19.00

«Шампанского!..». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)

12 июня – 19.00

«Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское привидение». (12+)

13 июня – 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

13 июня – 19.00

«Не все коту масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

19 июня – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

20 июня – 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

20 июня – 19.00

«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)

26 июня – 19.00

«Страсти по-итальянски». спектакль-фантазия. (16+)

27 июня – 12.00

«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (0+)

27 июня- 19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

5 июня -15.30

Светлана Озерская. «Барто пожаловать». 3+

6 июня - 15.30

Светлана Озерская. «Барто пожаловать». 3+

13 июня - 17.00

Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». 3+

14 июня - 17.00

Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». 3+

19 июня -15.30

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». 2+

20 июня - 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». 2+

26 июня -15.30

Корней Чуковский. «Муха - Цокотуха». 3+

27 июня - 17.00

Корней Чуковский. «Муха - Цокотуха». 3+

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

4 июня - 11.00

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». 4+

5 июня -11.00

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». 4+

6 июня - 17.00

Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». 16+

13 июня - 15.30

Николай Шувалов. «Колобок». 4+

14 июня - 15.30

Светлана Озерская. «Дюймовочка». 5+

16 июня - 11.00

Светлана Озерская. «Дюймовочка». 5+

18 июня - 11.00

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». 4+

19 июня -11.00

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». 4

19 июня -11.00

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». 4+

20 июня - 15.30

Корней Чуковский. «Бармалей». 4+

22 июня - 11.00

Сергей Харламов. «Горькая память войны». 7+

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

5 июня – 17.00

«Cinema! Cinema! Cinema!». Квартет «Art Cinema»: Ашот Хоецян (скрипка), Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано). Концертный зал. (12+)

В первую программу коллектива вошли популярные мелодии Нино Рота («Крестный отец»), Генри Манчини («Завтрак у Тиффани»), Джорджа Гарваренца («Тегеран-43»), Эннио Морриконе («Миссия», «Спрут»), российских композиторов Андрея Петрова («Служебный роман»), Арно Бабаджаняна («Песня первой любви») и многие другие. Аранжировки всех саундтреков сделаны новым солистом филармонии, автором проекта Ашотом Хоецяном. Вместе с ним на сцену выйдут известные мурманские музыканты Евгений Попов – скрипка, Екатерина Охраминская и Петр Макаров.

6 июня – 11.00

«Добро пожаловать в Теремок!». Концерт из цикла познавательных программ «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал. (0+)

Мероприятие входит в цикл познавательных программ «Кантеле – волшебное приключение». В этой программе дети вместе с ведущей Ириной Волокославской знакомятся с музыкальными традициями и обычаями, характерными для народов, проживающих на Севере, а также музицируют, разучивают песенные и танцевальные номера, развивают свои творческие способности, слушают звучание кантеле.

12 июня - 17.00

«Астор Пьяццолла. Век танго». Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина), Сауле Искакова (сопрано). Концертный зал. (12+)

Заключительный концерт сезона будет посвящён «королю аргентинского танго», «Великому Астору» – выдающемуся аргентинскому композитору ХХ века Астору Пьяццолле, 100-летие со дня рождения которого отмечает в этом году все музыкальное сообщество. Гостями Мурманской областной филармонии станут заслуженный артист Республики Карелия, лауреат Международного конкурса, солист Карельской филармонии музыкант-виртуоз Михаил Тоцкий и солистка Петербургского театра «Зазеркалье» Сауле Искакова (сопрано). В концерте примут участие артисты филармонии Евгений Попов, Пётр Макаров, а также Алексей Морев и Мирослав Володин, ведущая – Екатерина Ефремова.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

4 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

5 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Ужин с дураком». Ф. Фебер, комедия в двух действиях. (16+)

6 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Ужин с дураком». Ф. Фебер, комедия в двух действиях. (16+)

10 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

11 июня - 19.00

Премьера. Центр современного искусства (ул. Софьи Перовской, 21А).

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

12 июня - 15.00

Премьера. Центр современного искусства (ул. Софьи Перовской, 21А).

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)

13 июня - 12.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)

16 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Ужин с дураком». Ф. Фебер, комедия в двух действиях. (16+)

17 июня - 19.00

МОДКиНТ им.С.М. Кирова.

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

18 июня - 19.00

Премьера. Центр современного искусства (ул. Софьи Перовской, 21А).

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

5 июня - 18.00

Показ спектакля «Чашка чая с лимоном» по одноименной пьесе Ингер Хагеруп. Постановку представят актеры драматического театра «Комедиограф». Режиссеры: Марина Бабкина и Дмитрий Руденко, художник - Ольга Дмитриева. (16+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» продолжает работу рубрика «Переходим на личности». В новом выпуске - рассказ о руководителе юннатского кружка Татьяне Свердликовой. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «В краю белого медведя» (до 14 июня); «Связаны одним космосом» (до 17 июня); «О городе любимом» (до 21 июня).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: выставка работ лауреатов регионального смотра-конкурса художественного творчества преподавателей детских школ искусств Мурманской области (до 28 августа); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

4 июня – 14.00

Приглашают семейную аудиторию на музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка…» в отдел народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея. У посетителей будет возможность погрузиться в былые времена и узнать, как выращивали и обрабатывали лён, как пряли пряжу и изготавливали льняное полотно. Каждый участник сможет поработать за ткацким станком, увидеть изделия, выполненные в различных техниках (ткачество на бердо, ткачество на дощечках и др.).

В завершение урока состоится мастер-класс по изготовлению изделия в технике витой пояс.

9 июня – 17.00

Приглашают семейную аудиторию на фолк-урок «Куклы из бабушкиного сундука. День и Ночь». На фолк-уроке дети и их родители узнают о разнообразии традиционных текстильных кукол и связанных с ними обычаях, а также своими руками изготовят куклу-оберег «День и Ночь».

Кукла «День и Ночь» символизирует хранительницу жилища и его домочадцев, оберегает смену дня и ночи, порядок в мире.

Группа до 10 человек.

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Открыта выставка «COVID ART PUZZLE» (до 3 июня). Это проект о жизни, радости, людях, добрососедстве, а вовсе не о коронавирусе. В течение четырех месяцев команда художников разрабатывала концепцию, работала над привлечением широкой аудитории, проводила анализ и отбор наиболее интересных фотографий. В итоге мурманские художники собрали общую картинку из фотографий жителей норвежской Альты и российского Мурманска.

Центр современного искусства

5 июня – 15.00

Фестиваль «С.К.А.Т». (12+)

5 июня – 15.00

«Июньский перепляс»: танцевальные битвы в стилях хип-хоп и брейкинг. (12+)

5 июня – 18.00

Открытие выставки Марины Таран «2020». (16+)

5 июня – 19.00

Поэтический час с участием молодых поэтов Мурманска. (12+)

5 июня – 20.00

Специальный кинопоказ в рамках проекта «Киноклуб». (16+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

4 июня - 16.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

4 июня - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

4 июня - 18.30

«Призрак Вселенной». (12+)

4 июня - 19.15

«В глубины Вселенной». (12+)

5 июня - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

5 июня - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

5 июня - 14.30

«Космонавтика для детей». (6+)

5 июня - 16.00

«В глубины Вселенной». (12+)

5 июня - 17.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

5 июня - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

5 июня - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

6 июня - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

6 июня - 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

6 июня - 14.30

«Вода - чудо природы». (6+)

6 июня - 16.00

«Зрение». (12+)

6 июня - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

6 июня - 18.00

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

6 июня - 19.00

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

8 июня - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

9 и 10 июня - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

9 и 10 июня - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

9 и 10 июня - 18.00

«Зрение». (12+)

9 и 10 июня - 19.15

«В глубины Вселенной». (12+)

г.КОЛА

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра культуры размещена запись отчётного концерта народного самодеятельного коллектива модельной студии «Стиль». (6+)

В преддверии Международного дня отца, празднование которого ежегодно приходится на третье воскресенье июня, Кольский районный центр культуры предлагает принять участие в онлайн-фотоконкурсе «Папа может». (6+) Организаторы ждут снимки, на которых запечатлены замечательные теплые моменты общения папы и ребёнка. Работы принимаются до 15 июня. Номинации: «Мы с папой вдвоем никогда не скучаем», «Папины таланты».

Также в сообществе КРЦК в рамках подготовки к Фестивалю полярного дня проходит конкурс «Поэтические послания Солнцу». Заявки и произведения участников принимаются до 12 июня. (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

Продолжают работу выставки: живописи Ларисы Кукушкиной (до 1 июля), «Красочный мир» (до 25 июня); выставка работ участников творческих курсов и клубных формирований отдела ремесел (до 2 сентября).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

г.ОЛЕНЕГОРСК

В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» работает этнографическая выставка «Русская ярмарка» (до 30 июня).

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочны зал «У Оленьей горы».

6 июня - 13.00

Традиционный юбилейный XXV Фестиваль саамской музыки и культуры. В программе: концерт, выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по рукоделию, дефиле саамского костюма, интерактивные детские площадки, угощение традиционной саамской ухой. (0+)

г.Оленегорск, Центральная площадь.

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

7 июня

На базе ГЦК открывается «Творческая мастерская». Её участников ждут занятия творчеством, прогулки, экскурсии, забавные конкурсы и викторины. (16+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

В группе ГЦК размещена запись концертной программы «Народная карусель» ансамбля песни и танца «Полянка». (0+)

г.АПАТИТЫ

В городском Дворце культуры продолжает работу выставка работ одного из самых ярких российских документальных фотографов Алексея Мякишева. Представлены избранные произведения из серии «Колодозеро». Там же открыта отчётная выставка «Не учись безделью, а учись рукоделью», посвященная 25-летию студии «Иван да Марья». Гости увидят около 100 работ по направлениям: традиционная кукла, вышивка, лоскутное шитье, ткачество, войлоковаляние, орнаментальное вязание.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

7 июня - 16.00

Мастер-класс по акварельному дудлингу. (12+)

г.Апатиты, ул.Московкая, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».

8 июня - 15.00

Мастер-класс по созданию мандалы из ниток (клуб «Ковчег», 12+).

г.Апатиты, ул.Московкая, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».

9 июня - 16.00

Мастер-класс по скетчу в один цвет. (12+)

г.Апатиты, ул.Московкая, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».

10 июня - 15.00

Мастер-класс по созданию броши из ниток в технике ткачество. (12+)

г.Апатиты, ул.Московкая, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК работает рубрика «Театр у микрофона» (0+), размещён ролик о «семейных куклах» (0+), а также мастер-класс по изготовлению закладки для книг: «Аз да Буки - начало всей науки» (6+). Очередной выпуск проекта «Лекторий ЗОЖ» рассказывает о профилактике гипертонии (12+).

г.КИРОВСК

В ДК ждут заявки на интернет-фотоконкурс «Самые важные события 90-летней истории города», посвященный 90-летию города Кировска. Он проводится в номинациях для профессиональных фотохудожников и любителей. Организаторы ждут фотографии исторических и знаменательных событий города, культурно-массовых мероприятий, праздников и другие. Фотографии необходимо прислать до 4 октября.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В Выставочном зале ДК продолжает работу этнографическая экспозиция «Жители окраинной земли». Её автор и собиратель Нина Афанасьева долгие годы коллекционировала все, что связано с коренным народом Кольского Севера.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «ВКонтакте» продолжается рубрика «Военные были для детей». В новом выпуске зрители найдут рассказ о том, как мультипликаторам удалось оживить знаменитый рассказ Константина Паустовского «Стальное колечко», и посмотреть этот замечательный и трогательный мультфильм. А раздел «Детям о Победе» пополнился драматическим мультфильмом «Скрипка пионера» (СССР, 1971 г .). (6+)

г.КАНДАЛАКША

Каждую субботу - 12.00

«Клуб настольных игр». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

Каждую среду - 15.00

Будет работать «Школа полезных навыков». На занятиях в такой необычной школе дети узнают, как работать ниткой с иголкой, пришить пуговичку, зашить дырку, завязать узелки, шнурки и бантики, работать с ножницами, сделать своими руками интересную поделку и сувенир. (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

4 июня - 18.00

Молодёжная танцевальная развлекательная программа «Двигай в лето!». (12+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

7 июня - 12.00

«Всё о дерене шведском» (Центральная библиотека имени Н. Колычева. В программе - мастер-класс, экоурок. (12+)

ОНЛАЙН:

В сообществе Кандалакшской библиотечной системы размещена онлайн-викторина «Путешествие по земле Кольской», посвященная 83-летию Мурманской области. (12+)

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

5 июня – 11.00

Стартует легкоатлетический пробег «Гиперборейская миля». С полудня по улицам города пройдёт велоквест «Километры истории Гипербореи», участники отправятся к путевым камням гиперборейцев.

5 июня – 12.30-1400

Будут организованы городские соревнования по стрит-болу.

5 июня – 1400

На площади Кошица начнётся праздничный фестиваль «Гиперборейский Медвежий угол», на котором развернутся мастер-классы творческих объединений города, музыкальные игровые и творческие площадки «Гиперборейская флейта», «Этнические музыкальные инструменты», «Живой мольберт», «Гиперборейская палитра», «Музейный променад», «Гиперборейский шаман», «Гиперборейские лица», «Маленькая Гиперборея», а также выставка работ учащихся Детской школы искусств. Самым ярким событием фестиваля обещают стать первые летние Гиперборейские игры «Сила и Мудрость».

г.Ковдор, площадь Кошица.

6 июня - 14.00

Финал конкурса «Вожатый года - 2021». (12+)

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

6 июня – 16.00

На площади Кошица пройдёт концерт «Гипер-рок 21» с участием местных и областных музыкальных коллективов. (12+)

г.Ковдор, площадь Кошица.

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК начался цикл передач «Психолог и я». В первом выпуске учитель-дефектолог Дарья Симонцева рассказала о проблемах дошкольного возраста. (6+)

нп.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В группе ДК размещён гала-концерт фестиваля в поддержку талантливых детей «Радуга талантов». Он прошёл в дистанционном формате, благодаря чему участниками стали не только дети поселка Африканда, но и творческие коллективы Полярных Зорь, Мурманска и даже Республики Мордовия. (0+)

Там же вы найдете мастер-класс «Книжкины помощники» из рубрики «Уроки Мастерилки», в котором узнаете, как легко и просто можно сделать закладки для книг (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК размещена запись вечера-концерта «Победная весна». (0+)