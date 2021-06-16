АФИША
г.МУРМАНСК
16-22 июня
В стране отметят 80–ю годовщину начала Великой Отечественной войны. В данный период на всей территории области пройдёт 78 мероприятий, приуроченных к памятной дате. «Традиционно Мурманская область присоединится к проведению всероссийских акций. В 9 муниципальных образованиях в рамках проведения международной акции «Сад памяти» будут высажены свыше 2 тысяч саженцев сосны, ели, рябины, черемухи, сирени в память о каждом погибшем солдате.
17 июня
В городе-герое Мурманске пройдёт торжественная церемония профилактики устройства, обеспечивающего стабильное горение Вечного огня».
20-22 июня
На городских площадках проведения молодёжных мероприятий, у памятников и мемориалов Великой Отечественной войны активная молодёжь, общественные организации, трудовые коллективы и профессиональные творческие песенные коллективы исполнят песню «Аист на крыше».
В рамках международного культурно-исторического проекта «V-кино» будут показаны фильмы международного кинофестиваля «Северный Характер», среди них лента московского кинорежиссера Анны Родионовой «Незабвенные павших» – о пропавших без вести солдатах на фронтах Великой Отечественной войны, «Нереида – Дети войны» – мурманских режиссеров Руслана Мавлютова и Алексея Рогового о прифронтовом Мурманске, фильм «Блокадный дневник Тани Савичевой» московского кинорежиссера Александра Ефимова и другие фильмы.
22 июня – 4.00
В Мурманске и Оленегорске у памятников защитников Заполярья будут зажжены свечи памяти. Продолжая традицию 2020 года, акция «Свеча памяти» пройдёт и в онлайн-формате, что позволит большему количеству жителей Мурманской области присоединиться к общенациональному Дню памяти и скорби путем зажжения виртуальных свечей на сайте деньпамяти.рф в знак памяти о погибших.
22 июня – 12.15
Жители Мурманской области присоединятся к общероссийской минуте молчания в знак памяти по всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Космос» (до 27 июня); «Сезоны современного искусства» (до 27 июля); «Галстук» из цикла «Простые вещи» (до 25 июля); «Живопись петербургских художников из собрания музея» (до 29 августа); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).
16 июня - 16.00
Мероприятие «Загадочная Вселенная». Гостей ждёт мастер-класс «Космомир» в технике пастели. (6+)
16 июня
Откроется выставка, посвященная 115-летию со дня рождения советского иллюстратора детских книг, художника, графика, заслуженного художника РСФСР Валерия Алфеевского (до 1 июля). Посетители увидят работу «На стрелке Васильевского острова», написанную в 1959 году. В этот период художник уделял особое внимание передаче впечатления от изображаемого сюжета, используя при этом линии как самостоятельные средства эстетического выражения.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Святые праведные воины» (до 20 июня); «Живопись Игоря Грустнева» (до 27 июня); «Друг сердечный…» (до 27 июня); «Наша Победа» (до 27 июня); «Художественный промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря).
16 - 18 июня - 15.00
Музейное занятие «Тайны фарфора» по выставке «Друг сердечный...». (6+)
16 - 18 июня - 17.00
«Любовная тема в живописи и ДПИ. Из собрания Тверской картинной галереи». (0+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «На страже мира» (до 17 июня); «Пограничники Арктики» (до 30 июня).
ОНЛАЙН:
На сайте музея работает виртуальная выставка «Семейный альбом».
В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики: «Мурманск уникальный», «Знаете ли вы?», «Письма с фронта», «Улицы Мурманска» и другие. (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «В День России с именем Александра Невского» (до 18 июня); «Кандалакшский заповедник» (до 24 июня); «Истории Победы» (до 30 июня); «Живой язык, родное слово» (до 30 июня); «В мире красок» (до 10 сентября); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).
16 июня
Откроется выставка изданий «Сделай правильный выбор», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией (до 30 июня).
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
17 июня - 11.00
Игровая развлекательная программа «Радуга желаний». Увлекательное мероприятие начнется с веселой зарядки и игры-кричалки. Забавные конкурсы, игры, весёлые танцы не дадут скучать всем зрителям. В конце праздника всех ребят ждет сладкий сюрприз. (6+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
19 июня – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
20 июня – 12.00
«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)
20 июня – 19.00
«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)
26 июня – 19.00
«Страсти по-итальянски». спектакль-фантазия. (16+)
27 июня – 12.00
«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (0+)
27 июня- 19.00
«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
Для самых маленьких (2-4 лет):
19 июня -15.30
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». 2+
20 июня - 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». 2+
26 июня -15.30
Корней Чуковский. «Муха - Цокотуха». 3+
27 июня - 17.00
Корней Чуковский. «Муха - Цокотуха». 3+
Для тех, кто постарше (от 5 лет)
16 июня - 11.00
Светлана Озерская. «Дюймовочка». 5+
18 июня - 11.00
Пётр Васильев. «Чудо в перьях». 4+
19 июня -11.00
Пётр Васильев. «Чудо в перьях». 4
19 июня -11.00
Пётр Васильев. «Чудо в перьях». 4+
20 июня - 15.30
Корней Чуковский. «Бармалей». 4+
22 июня - 11.00
Сергей Харламов. «Горькая память войны». 7+
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
16 июня - 19.00
МОДКиНТ им.С.М. Кирова.
«Ужин с дураком». Ф. Фебер, комедия в двух действиях. (16+)
17 июня - 19.00
МОДКиНТ им.С.М. Кирова.
«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
18 июня - 19.00
Премьера. Центр современного искусства (ул. Софьи Перовской, 21А).
«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» продолжает работу рубрика «Переходим на личности». В новом выпуске - рассказ о руководителе юннатского кружка Татьяне Свердликовой. (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «Связаны одним космосом» (до 17 июня); «О городе любимом» (до 21 июня).
ОНЛАЙН:
Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: работы лауреатов регионального смотра-конкурса художественного творчества преподавателей детских школ искусств Мурманской области (до 28 августа); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
Центр современного искусства «21А»
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)
Открыта выставка Марины Таран «2020» (до 16 июля).
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
16 и 17 июня - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
16 и 17 июня - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
16 и 17 июня - 18.00
«Зрение». (12+)
16 и 17 июня - 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
г.КОЛА
ОНЛАЙН:
В преддверии Международного дня отца, празднование которого ежегодно приходится на третье воскресенье июня, Кольский районный центр культуры предлагает принять участие в онлайн-фотоконкурсе «Папа может». (6+) Организаторы ждут снимки, на которых запечатлены замечательные тёплые моменты общения папы и ребёнка. Работы принимаются до 15 июня. Номинации: «Мы с папой вдвоем никогда не скучаем», «Папины таланты».
Также в сообществе КРЦК в рамках подготовки к Фестивалю полярного дня проходит конкурс «Поэтические послания Солнцу». Заявки и произведения участников принимаются до 12 июня. (12+)
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
Продолжают работу выставки: живописи Ларисы Кукушкиной (до 1 июля), «Красочный мир» (до 25 июня); выставка работ участников творческих курсов и клубных формирований отдела ремесел (до 2 сентября).
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)
пгт.МУРМАШИ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)
пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».
г.ОЛЕНЕГОРСК
В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» работает этнографическая выставка «Русская ярмарка» (до 30 июня).
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочны зал «У Оленьей горы».
г.МОНЧЕГОРСК
В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
На базе ГЦК работает «Творческая мастерская». Её участников ждут занятия творчеством, прогулки, экскурсии, забавные конкурсы и викторины. (6+)
г.АПАТИТЫ
В городском Дворце культуры продолжает работать выставка работ одного из самых ярких российских документальных фотографов Алексея Мякишева «Колодозеро» (до 3 июля).
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
16 июня – 16.00
Скетч «Привет, лето!». (12+)
г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».
17 июня – 15.00
Домик с секретом. Продолжение. (10+)
г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».
21 июня – 16.00
Скетч «Привет, лето!». (12+)
г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».
22 июня – 15.00
Брошь «Котик». Сухое валяние. (10+)
г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».
23 июня — 16.00
Магнит «Конь в яблоках». Акрил. (12+)
г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».
24 июня – 15.00
Вышивка по мешковине «Птичка». (10+)
г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».
29 июня – 15.00
Вышивка по мешковине «Птичка». Продолжение. (10+)
г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК работает рубрика «Театр у микрофона» (0+), размещён ролик о «семейных куклах» (0+), а также мастер-класс по изготовлению закладки для книг: «Аз да Буки - начало всей науки» (6+). Очередной выпуск проекта «Лекторий ЗОЖ» рассказывает о профилактике гипертонии (12+).
г.КИРОВСК
ОНЛАЙН:
В городском ДК ждут заявки на интернет-фотоконкурс «Самые важные события 90-летней истории города», посвященный 90-летию города Кировска . Он проводится в номинациях для профессиональных фотохудожников и любителей. Фотографии исторических и знаменательных событий города, памятных дат, культурно-массовых мероприятий, праздников и другие необходимо прислать до 4 октября. (6+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В Выставочном зале ДК продолжает работу этнографическая экспозиция «Жители окраинной земли». Её автор и собиратель Нина Афанасьева долгие годы коллекционировала все, что связано с коренным народом Кольского Севера.
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
16 июня - 11.00
Показ мультфильмов. (0+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «ВКонтакте» продолжается рубрика «Военные были для детей». В новом выпуске зрители найдут рассказ о том, как мультипликаторам удалось оживить знаменитый рассказ Константина Паустовского «Стальное колечко», и посмотреть этот замечательный и трогательный мультфильм. А раздел «Детям о Победе» пополнился драматическим мультфильмом «Скрипка пионера» (СССР,
г.КАНДАЛАКША
Каждую субботу - 12.00
«Клуб настольных игр». (6+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
Каждую среду - 15.00
Будет работать «Школа полезных навыков». На занятиях в такой необычной школе дети узнают, как работать ниткой с иголкой, пришить пуговичку, зашить дырку, завязать узелки, шнурки и бантики, работать с ножницами, сделать своими руками интересную поделку и сувенир. (6+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
ОНЛАЙН:
В сообществе Кандалакшской библиотечной системы размещена ссылка для бесплатного доступа к подборке книг. В список из 30 книг вошли захватывающие произведения современных авторов для младшей, средней и старшей школы. Некоторые из них можно слушать в аудиоформате. Доступ к подборке будет открыт до 31 августа. (6+)
Там же вы увидите мультфильм «Просто космос», снятый в кружке «БИБЛИОМУЛЬТиК». Ребята сами придумали сценарий и создали его в технике пластилинографии. (6+)
г.КОВДОР
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК начался цикл передач «Психолог и я». В первом выпуске учитель-дефектолог Дарья Симонцева рассказала о проблемах дошкольного возраста. (6+)
п.АФРИКАНДА
ОНЛАЙН:
В группе ДК размещён гала-концерт фестиваля в поддержку талантливых детей «Радуга талантов». Он прошёл в дистанционном формате, благодаря чему участниками стали не только дети поселка Африканда, но и творческие коллективы Полярных Зорь, Мурманска и даже Республики Мордовия. (0+)
Там же вы найдёте мастер-класс «Книжкины помощники» из рубрики «Уроки Мастерилки», в котором узнаете, как легко и просто можно сделать закладки для книг (6+).
п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК размещена запись вечера-концерта «Победная весна». (0+)