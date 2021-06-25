г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Космос» (до 27 июня); «Сезоны современного искусства» (до 27 июля); «Галстук» из цикла «Простые вещи» (до 25 июля); Валерия Алфеевского (до 1 июля); «Живопись петербургских художников из собрания музея» (до 29 августа); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Живопись Игоря Грустнева» (до 27 июня); «Друг сердечный…» (до 27 июня); «Наша Победа» (до 27 июня); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Пограничники Арктики» (до 30 июня).

ОНЛАЙН:

На сайте музея работает виртуальная выставка «Семейный альбом».

В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики: «Мурманск уникальный», «Знаете ли вы?», «Письма с фронта», «Улицы Мурманска» и другие. (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Сделай правильный выбор» (до 30 июня); «Истории Победы» (до 30 июня); «Живой язык, родное слово» (до 30 июня); «Кольский Север в новых изданиях» (до 1 сентября); «В мире красок» (до 10 сентября); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

26 июня – 19.00

«Страсти по-итальянски». спектакль-фантазия. (16+)

27 июня – 12.00

«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (0+)

27 июня- 19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

26 июня -15.30

Корней Чуковский. «Муха - Цокотуха». 3+

27 июня - 17.00

Корней Чуковский. «Муха - Цокотуха». 3+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» продолжает работу рубрика «Переходим на личности». В новом выпуске - рассказ о руководителе юннатского кружка Татьяне Свердликовой. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «За гранью возможного» (до 15 июля); выставка живописи Галины Ампировой «Эмоции цвета» (до 21 июля).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: работ лауреатов регионального смотра-конкурса художественного творчества преподавателей детских школ искусств Мурманской области (до 28 августа); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Открыта выставка Марины Таран «2020» (до 16 июля).

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

Продолжают работу выставки: живописи Ларисы Кукушкиной (до 1 июля), выставка работ участников творческих курсов и клубных формирований отдела ремесел (до 2 сентября).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В группе ДК «ВКонтакте» размещена виртуальная выставка изобразительного искусства «Россией горжусь!». (0+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В музее работает обновленная экспозиция, рассказывающая о животном мире нашего края. Посетители узнают, как называли саами росомаху, труслив ли на самом деле заяц, чем отличается зубатый кит от усатого и многое другое.

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

ОНЛАЙН:

В сообществе музея «ВКонтакте» работает видеорубрика «Главный о главном». Новый сюжет называется «Туфли. Каблук, твист и стремена». Зрители узнают о хранящейся в фондах паре обуви, хозяйка которых ходила по славному городу Полярному в 60-х годах. (6+)

г.ОЛЕНЕГОРСК

В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» работает этнографическая выставка «Русская ярмарка» (до 30 июня).

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

На базе ГЦК работает «Творческая мастерская». Её участников ждут занятия творчеством, прогулки, экскурсии, забавные конкурсы и викторины. (6+)

г.АПАТИТЫ

В городском Дворце культуры продолжает работать выставка работ одного из самых ярких российских документальных фотографов Алексея Мякишева «Колодозеро» (до 3 июля).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

29 июня – 15.00

Вышивка по мешковине «Птичка». Продолжение. (10+)

г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК работает рубрика «Театр у микрофона» (0+), размещён ролик о «семейных куклах» (0+), а также мастер-класс по изготовлению закладки для книг: «Аз да Буки - начало всей науки» (6+). Очередной выпуск проекта «Лекторий ЗОЖ» рассказывает о профилактике гипертонии (12+).

г.КИРОВСК

ОНЛАЙН:

В городском ДК ждут заявки на интернет-фотоконкурс «Самые важные события 90-летней истории города», посвященный 90-летию города Кировска. Он проводится в номинациях для профессиональных фотохудожников и любителей. Фотографии исторических и знаменательных событий города, памятных дат, культурно-массовых мероприятий, праздников и другие необходимо прислать до 4 октября. (6+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В ГДК продолжают работу выставки: Евгения Попова «Художник живёт в каждом» (до 26 июня), фотовыставка Валентины Колинько «Дикие и свободные» (до 28 августа).

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «ВКонтакте» продолжается рубрика «Военные были для детей». В новом выпуске зрители найдут рассказ о том, как мультипликаторам удалось оживить знаменитый рассказ Константина Паустовского «Стальное колечко», и посмотреть этот замечательный и трогательный мультфильм. А раздел «Детям о Победе» пополнился драматическим мультфильмом «Скрипка пионера» (СССР, 1971 г .). (6+)

г.КАНДАЛАКША

Каждую субботу - 12.00

«Клуб настольных игр». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

Каждую среду - 15.00

Будет работать «Школа полезных навыков». На занятиях в такой необычной школе дети узнают, как работать ниткой с иголкой, пришить пуговичку, зашить дырку, завязать узелки, шнурки и бантики, работать с ножницами, сделать своими руками интересную поделку и сувенир. (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

ОНЛАЙН:

В сообществе Кандалакшской библиотечной системы размещена ссылка для бесплатного доступа к подборке книг. В список из 30 книг вошли захватывающие произведения современных авторов для младшей, средней и старшей школы. Некоторые из них можно слушать в аудиоформате. Доступ к подборке будет открыт до 31 августа. (6+)

Там же вы увидите мультфильм «Просто космос», снятый в кружке «БИБЛИОМУЛЬТиК». Ребята сами придумали сценарий и создали его в технике пластилинографии. (6+)

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «ВКонтакте» опубликована запись и фотоотчёт концерта «Ты живи, моя Россия!» (0+).

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

п.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В группе ДК размещён гала-концерт фестиваля в поддержку талантливых детей «Радуга талантов». Он прошёл в дистанционном формате, благодаря чему участниками стали не только дети поселка Африканда, но и творческие коллективы Полярных Зорь, Мурманска и даже Республики Мордовия. (0+)

Там же вы найдёте мастер-класс «Книжкины помощники» из рубрики «Уроки Мастерилки», в котором узнаете, как легко и просто можно сделать закладки для книг (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. Её участники побывали на высоте 206 - здесь немецко-фашистские войска перешли границу СССР и двинулись в направлении Мурманска.

Также в сообществе опубликован письменный перевод документального фильма ВВС «Гонка холодной войны к центру земли» о Кольской сверхглубокой, премьера которого состоялась недавно. (6+)