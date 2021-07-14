г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Галстук» (до 25 июля); «Сезоны современного искусства» (до 27 июля); «Полотенце» (до 29 августа); «Живопись петербургских художников из собрания музея» (до 29 августа); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

14 июля

Начнёт работу выставка, посвященная 225-летию со дня рождения Жана-Батиста Камиля Коро - французского художника и гравера, одного из самых выдающихся пейзажистов эпохи романтизма, оказавшего большое влияние на импрессионистов (до 25 июля).

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Автопортрет. Живопись и графика из собрания музея» (до 1 августа); «Морская стихия. Образ моря в живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве» (до 29 августа); «Иллюстрации к произведениям Уильяма Теккерея» (до 29 августа); «1941. Защитить Север» (до 5 сентября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

14 и 15 июля - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Дымковская игрушка» по выставке «Художественные промыслы России». (6+)

14 и 15 июля - 17.00

Экскурсия по выставке «Морская стихия. Образ моря в живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве». (0+)

ОНЛАЙН

Русский музей приглашает стать участниками онлайн-проекта «К юбилею великого писателя: 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского» (12+). Показы состоятся на Ютуб-канале музея. Программа:

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «На страже мира» (до 30 июля); «Пограничники Арктики» (до 30 июля).

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» выпуск рубрики «Из музейной кладовой...» рассказывает об общегосударственных монетах 1699-1917 гг, чеканенных в серебре и золоте, а раздел «Калейдоскоп наук» познакомит с альгологией - изучением водорослей. Также работают рубрики: «Мурманск уникальный», «Знаете ли вы?», «Письма с фронта», «Улицы Мурманска» и другие. (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Монеты славы» (до 31 июля); «Названия не помню, но обложка…синяя!» (до 31 июля); «А мне тепло на Севере, не тесно…» (до 31 июля); «Мир семейных увлечений» (до 31 июля); «Истории поколений. Лучшие в жанре» (до 31 июля); «В поисках Марселя Пруста» (до 31 июля); «Книги летнего формата» (до 31 июля); «Рыбалка - дело клеевое!» (до 31 июля); «Цветочная болезнь» (до 31 июля); «Туристский потенциал Мурманской области» (до 29 августа); «Книги, которые легко поместятся в дорожный чемоданчик» (до 30 августа); «Круиз без виз» (до 31 августа); «Кольский Север в новых изданиях» (до 1 сентября); «Природа Хибин» (до 6 сентября); «В мире красок» (до 10 сентября); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

14 июля - 13.00

Мастер-класс «Обложка для книги». Его проведёт дизайнер, художник Наталья Романенко. (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

По 5 сентября

В отделе детского чтения - межрегиональный творческий фестиваль «Лето. Дети. Книга». От участников ждут видео с записью выступления (танец, песня, чтение стихов о лете, логически завершенные отрывки художественных произведений, отзывы (рецензии) о прочитанной летом книги. Также можно прислать фото рисунка или иллюстрации. Номинации: «Индивидуальное выступление», «Индивидуальное творчество», «Семейное выступление», «Театрализация». (6+)

До 15 сентября

В преддверии 105-летия города-героя Мурманска библиотека проводит областной литературный конкурс «105 слов о любимом городе». Приём заявок продлится до 15 сентября. По итогам конкурса планируется издание сборника, куда войдут лучшие произведения. (6+)

ОНЛАЙН:

15 июля - 14.00

На платформе MyQuiz пройдёт новый тематический квиз, посвящёный книгам-ужастикам и их экранизациям. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова приглашает северян передать «Летний привет для Кировки» из отпуска и поделиться настроением. Для этого необходимо сделать фото или видео своего отдыха и выставить в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами #КировкаМурманск #ЛетнийПриветДляКировки.

Итоги конкурса подведут в начале сентября. Фото и видеоматериалы оценят по пяти номинациям: «Летний компас» (самый северный, самый южный, самый западный и самый восточный); «уДачный момент» (фото или видео отдыха на даче, в деревне и др.); «Вокруг света за один коллаж» (фото или видео, где семья запечатлела весь отпуск в одном коллаже); «Лето на вытянутой руке» (селфи со своей семьей в отпуске); «На Севере – отдыхать!» (фото или видео отдыха в Мурманской области).

Основные условия конкурса «Летний привет для Кировки» – открытая страница автора поста «ВКонтакте», отметка Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова (@odkkirova).

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» стартовал конкурс «Летний привет для Кировки». Северяне могут поделиться фото или видео своего отдыха, выставить их на своей страничке ВКонтакте с хэштегами #КировкаМурманск #ЛетнийПриветДляКировки. Номинации: «Летний компас» (Самый Северный, Самый Южный, Самый западный или Самый Восточный), «уДачный момент», «Вокруг света за один коллаж», «Лето на вытянутой руке», «НаСевере - отдыхать!». Итоги конкурса подведут в начале сентября. (0+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки : «За гранью возможного» (до 15 июля); «Калейдоскоп творчества» (до 19 июля); «Эмоции цвета» (до 21 июля).

До 10 сентября

Идёт приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Начался приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: работ лауреатов регионального смотра-конкурса художественного творчества преподавателей детских школ искусств Мурманской области (до 28 августа); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

14 июля - 15.00

Фолк-урок «Куклы из бабушкиного сундука. Куклы День и Ночь». (6+)

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Открыта выставка Марины Таран «2020» (до 16 июля).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

14 июля - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

14 июля - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

14 июля - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

Продолжают работу выставки: работ участников творческих курсов и клубных формирований отдела ремёсел (до 2 сентября), живописи Игоря Грустнева (до 29 июля). (12+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В группе ДК «ВКонтакте» размещены: развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», виртуальная выставка изобразительного искусства «Россией горжусь!», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)

Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В музее работают экспозиции о животном мире нашего края (до 31 декабря), «Ожившие ремесла» (до 15 июля), «Рецепт жизни» (до 25 июля), «Муза в солдатской шинели» (до 27 июля), «Космос» (до 1 августа), «О Северном флоте» (до 1 августа).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

ОНЛАЙН:

В сообществе музея «ВКонтакте» - виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

На базе ГЦК работает «Творческая мастерская». Её участников ждут занятия творчеством, прогулки, экскурсии, забавные конкурсы и викторины. (6+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

В группе ГЦК опубликованы работы участников конкурса «Все краски творчества - ЗА!». Подростки и молодёжь могут присоединиться к пропаганде ЗОЖ и добавить фото своих рисунков или коллажей. (6+)

г.АПАТИТЫ

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещены авторский спектакль-демотиватор «Бесценный дар Жизнь» и онлайн-экскурсия «История города. Посвир». (16+)

15 июля

12.00 - культурный онлайн-стриминг «ИСКушение книгой» (обзоры книг о деятелях искусства, обсуждение книг с художниками, музыкантами и др.) https://vk.com/club34512011

14.00 - видеобзор «5 книг о дружбе» https://vk.com/apatitygdub

15.00 - рубрика для детей и их родителей «Это интересно» https://vk.com/dkapatity

15.00 - летняя мастерская «Рыжий кот» (мастер-класс): поделка из цветной бумаги «Весёлые паучки» https://vk.com/club161708821

15.00 - книжная онлайн-выставка «Жемчужина Кольского Севера» (Варзуга) https://vk.com/apatitylibr

15.00 – «Social» – рубрика о ментальном и физическом здоровье https://vk.com/public197001451

16.00 - «Культпросвет»- рекомендации по книгам, фильмам и обучению для молодёжи. https://vk.com/mump_msc

17.00 – «Искусство своими руками» - мастер-класс от ОЭР «Ковчег» https://vk.com/kovcheg_apatity

16 июля

12.00 - «Современный штрих»: видеобзоры книг по искусству https://vk.com/club34512011

14.00 - занимательные онлайн-уроки для маленьких почемучек: «Откуда берутся соль и сахар:» и эксперимент «Разные свойства» https://vk.com/apatitygdub

15.00 - книжная онлайн-выставка «Любителям кулинарного искусства» https://vk.com/apatitylibr

16.00 – «Social» – рубрика о ментальном и физическом здоровье https://vk.com/mump_msc и https://vk.com/public197001451

17.00 – «Искусство своими руками» - мастер-класс от ОЭР «Ковчег» https://vk.com/kovcheg_apatity

17 июля

14.00 - литературно-творческая онлайн-мастерская «ДеТвоРа»: чтение стихов Станислава Востокова «Я бы так не смог» и мастер-класс по рисованию «Веселое НЛО» https://vk.com/apatitygdub

16.00 - видеоверсия «Виниловый чай»: популярно о грамзаписях для любителей и коллекционеров https://vk.com/club34512011

16.00 – «Social» – рубрика о ментальном и физическом здоровье https://vk.com/mump_msc и https://vk.com/public197001451

17.00 – «Искусство своими руками» - мастер-класс от ОЭР «Ковчег» https://vk.com/kovcheg_apatity

17.00 - онлайн-студия «Хобби-клуб»: мастер-класс по скетчингу «Маки» https://vk.com/apatitylibr

18 июля

15.00 - рубрика «Семейный выходной» https://vk.com/dkapatity

16.00 - онлайн-студия чтения «В гостях у сказки»: сказка «Белая уточка» в обработке А.Н. Афанасьева https://vk.com/apatitylibr

16.00 – «Social» – рубрика о ментальном и физическом здоровье https://vk.com/mump_msc и https://vk.com/public197001451

17.00 – «Искусство своими руками» - мастер-класс от ОЭР «Ковчег» https://vk.com/kovcheg_apatity

19.00 - «Совиные истории»: читаем перед сном https://vk.com/apatitygdub

г.КИРОВСК

ОНЛАЙН:

В городском ДК ждут заявки на интернет-конкурсы фотографий «Самые важные события 90-летней истории города», посвященный 90-летию города Кировска (6+). Он проводится в номинациях для профессиональных фотохудожников и любителей. Фотографии исторических и знаменательных событий города, памятных дат, культурно-массовых мероприятий, праздников и другие необходимо прислать до 4 октября. И для видеоблогеров «Best Blogger - 2021». Заявки принимаются до 1 октября. (12+)

В преддверии 91-летия Кукисвумчорра проводятся онлайн-конкурс детских рисунков «Я люблю Кукисвумчорр» (до 16 июля), онлайн-фотосушка «История микрорайона Кукисвумчорр» (до 16 июля), онлайн-фотоконкурс «Моя профессия - мой выбор» (до 16 июля). (6+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В ГДК продолжают работу выставки: Евгения Попова «Художник живёт в каждом» (до 26 июля), фотовыставка Валентины Колинько «Дикие и свободные» (до 28 августа). (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В группе «ВКонтакте» опубликованы видеоролик, посвященный правилам дорожного движения и общего безопасного поведения во время езды на велосипедах, самокатах, роликах, видео детского карнавала-фестиваля «Сказочный город детства», познавательная передача о быте, культуре и верованиях славянского народа, фольклорная экспедиция по городу. (12+)

г.КАНДАЛАКША

Каждую субботу - 12.00

«Клуб настольных игр». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

Каждую среду - 15.00

Будет работать «Школа полезных навыков». На занятиях в такой необычной школе дети узнают, как работать ниткой с иголкой, пришить пуговичку, зашить дырку, завязать узелки, шнурки и бантики, работать с ножницами, сделать своими руками интересную поделку и сувенир. (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

ОНЛАЙН:

В сообществе Кандалакшской библиотечной системы размещена ссылка для бесплатного доступа к подборке книг. Доступ открыт до 31 августа. (6+)

В группе ДК «Металлург» опубликованы мастер-классы «Как пришить пуговицу на удачу», «Венок из полевых цветов», «Идеи прически: легко и просто», рассказ «Кормушка» и мастер-класс «Жаворонки», запись концерта «На стиле» вокальной молодёжной группы «Народный артист». (12+)

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «ВКонтакте» работают рубрики: «Психолог и Я», «Профориентация. Мой выбор». (12+)

В группе централизованной библиотечной системы размещён информационно-краеведческий видеоролик «Водные кладовые Ковдорского района». (6+)

п.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК опубликован мастер-класс «Волшебное превращение». (6+)

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)