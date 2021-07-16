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Мурманская область. Арктика (16+)16.07.21 08:30

АФИША

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: к 225-летию со дня рождения Жана-Батиста Камиля Коро (до 25 июля); «Галстук» (до 25 июля); «Сезоны современного искусства» (до 27 июля); «Полотенце» (до 29 августа); «Фантазеры» (до 29 августа); «Живопись петербургских художников из собрания музея» (до 29 августа); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

17 июля - 14.00 и 16.00

Игра «Угадай предмет» по постоянной экспозиции «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России». (12+)

18 июля - 14.00

Мероприятие «Сладкий арбуз» из цикла «Музейный калейдоскоп». (6+).

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Автопортрет. Живопись и графика из собрания музея» (до 1 августа); «Морская стихия. Образ моря в живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве» (до 29 августа); «Русский фарфор» (до 29 августа); «Иллюстрации к произведениям Уильяма Теккерея» (до 29 августа); «1941. Защитить Север» (до 5 сентября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

16 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Дымковская игрушка». (6+)

16 июля - 16.00

Лекция «Александр Иванов» к 215-летию со дня рождения художника. (18+)

16 июля - 17.30

Экскурсия по выставке «Морская стихия. Образ моря в живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве». (0+)

17 и 18 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Море волнуется раз...». (6+)

17 и 18 июля - 17.00

Экскурсия по постоянной тактильной выставке «Скульптура ХХ-ХХI веков». (0+)

21-23 июля - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Хохломская роспись». (6+)

21-23 июля - 17.00

Экскурсия по выставке «Старая квартира». (0+)

18 июля - 16.00

В рамках видеоабонемента «Рассказы о Русском музее» состоится показ фильмов: «Проект реконструкции и реставрации Большого двора Михайловского замка с элементами воссоздания» (Россия, 2009 г.), «После Павла…» (Россия, 2005 г.), «Архитектурный автопортрет Павла I» (Россия, 2003 г.), «История Михайловского замка» (Россия, 2003 г.), «Внутреннее убранство Михайловского замка» (Россия, 2003 г.), «Михайловский замок: реальный и виртуальный» (Россия, 2003 г.). (16+)

ОНЛАЙН

Русский музей приглашает стать участниками онлайн-проекта «К юбилею великого писателя: 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского» (12+). Показы состоятся на Ютуб-канале музея. Программа:

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Совет да любовь» (до 30 июля); «На страже мира» (до 30 июля); «Пограничники Арктики» (до 30 июля).

16 июля - 15.00

Пешеходная экологическая экскурсия «По скверам центральной части города Мурманска» в рамках просветительского проекта «ЭкоСевер». Экскурсанты узнают об истории озеленения города, о вкладе Полярного-альпийского ботанического сада в развитие города и о том, какие представители флоры произрастают сегодня. Пункт сбора группы - у мурманской «Кировки». (12+)

17 июля - 11.00-16.00

Лотерея «Счастливый билет». Каждый посетитель получит возможность выиграть подарок: входной билет в музей, билет на экскурсию или сувенирную продукцию. Для юных гостей будет подготовлена интерактивная площадка «Играй-ка!», которая включает математические раскраски, графические диктанты и оригами. (0+ и 16+)

17 июля – 14.00

Состоятся демонстрации учебно-интерактивных программ.  «История Мурманска». (16+)

17 июля - 15.00

Состоятся демонстрации учебно-интерактивных программ.  «Природа Мурманской области». (6+)

19 июля - 15.00

Музейное занятие из цикла «Удивительное Заполярье». (6+)

20 июля - 15.00

Музейное занятие из цикла «От древности до современности». (6+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещён хит-парад отзывов посетителей, публикация, посвященная слюде, краткая информация о старейшем селе Кольского Севера - Варзуге. Очередной выпуск рубрики «Герой музейного труда» рассказывает о художнике Александре Воронове. Также работают разделы: «Мурманск уникальный», «Знаете ли вы?», «Письма с фронта», «Улицы Мурманска» и другие. (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Монеты славы» (до 31 июля); «Названия не помню, но обложка…синяя!» (до 31 июля); «А мне тепло на Севере, не тесно…» (до 31 июля); «Мир семейных увлечений» (до 31 июля); «Истории поколений. Лучшие в жанре» (до 31 июля); «В поисках Марселя Пруста» (до 31 июля); «Книги летнего формата» (до 31 июля); «Рыбалка - дело клевое!» (до 31 июля); «Цветочная болезнь» (до 31 июля); «Туристский потенциал Мурманской области» (до 29 августа); «Книги, которые легко поместятся в дорожный чемоданчик» (до 30 августа); «Круиз без виз» (до 31 августа); «Кольский Север в новых изданиях» (до 1 сентября); «Природа Хибин» (до 6 сентября); «В мире красок» (до 10 сентября); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

ОНЛАЙН:

16 июля - 13.00

Смотрите на «Ютуб-канале» библиотеки видеоэкскурсию «Заповедные острова Кандалакшского залива». Экскурсию ведёт Ирина Андрианова - специалист по экологическому просвещению Кандалакшского природного заповедника. Ролик подготовлен в рамках всероссийского фестиваля «Дни заповедных территорий», который объединил библиотеки и особо охраняемые природные территории страны. (12+)

20 июля - 13.00

Смотрите на «Ютуб-канале» библиотеки видеообзор «Тайна. Мистика. Загадка». Книги, представленные в видеоролике, отправят читателей в мир необычного, удивительного, мрачно-притягательного и подлинно-страшного. (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

По 5 сентября

В отделе детского чтения - межрегиональный творческий фестиваль «Лето. Дети. Книга». От участников ждут видео с записью выступления (танец, песня, чтение стихов о лете, логически завершенные отрывки художественных произведений, отзывы (рецензии) о прочитанной летом книги. Также можно прислать фото рисунка или иллюстрации. Номинации: «Индивидуальное выступление», «Индивидуальное творчество», «Семейное выступление», «Театрализация». (6+)

До 15 сентября

В преддверии 105-летия города-героя Мурманска библиотека проводит областной литературный конкурс «105 слов о любимом городе». Приём заявок продлится до 15 сентября. По итогам конкурса планируется издание сборника, куда войдут лучшие произведения. (6+)

ОНЛАЙН:

17 июля - 15.00

Вебинар «3 секрета достижения целей». Занятие пройдет в ZOOM. (16+)

18 июля - 17.00

Словесная ролевая игра по мотивам книг Дж. Р. Р. Толкина «Фернан Магадан: некругосветные путешествия». Запись будет доступна в сообществе библиотеки «ВКонтакте».  (12+)

20 июля - 16.00

Вебинар «Как стать YouTube-блогером?». Занятие пройдет в ZOOM. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова приглашает северян передать «Летний привет для Кировки» из отпуска и поделиться настроением. Для этого необходимо сделать фото или видео своего отдыха и выставить в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами #КировкаМурманск #ЛетнийПриветДляКировки.

Итоги конкурса подведут в начале сентября. Фото и видеоматериалы оценят по пяти номинациям: «Летний компас» (самый северный, самый южный, самый западный и самый восточный); «уДачный момент» (фото или видео отдыха на даче, в деревне и др.); «Вокруг света за один коллаж» (фото или видео, где семья запечатлела весь отпуск в одном коллаже); «Лето на вытянутой руке» (селфи со своей семьей в отпуске); «На Севере – отдыхать!» (фото или видео отдыха в Мурманской области).

Основные условия конкурса  «Летний привет для Кировки» – открытая страница автора поста «ВКонтакте», отметка Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова (@odkkirova).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки:  «Калейдоскоп творчества» (до 19 июля); «Эмоции цвета» (до 21 июля).

17 июля

Начнёт работу выставка живописи и графики из фондов «Летний калейдоскоп» (до 16 сентября).

***

Идёт приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Начался приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

21 июля - 17.00

Фолк-урок «Поморская козуля - маленькое чудо». (6+)

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Продолжает работу выставка «THE VOID OF TIME» (до 31 июля).

 

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

16 июля - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

16 июля - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

16 июля - 18.30

«Призрак Вселенной». (12+)

16 июля - 19.15

«В глубины Вселенной». (12+)

17 июля - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

17 июля - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

17 июля - 14.30

«Космонавтика для детей». (6+)

17 июля - 17.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

17 июля - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

17 июля - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

18 июля - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

18 июля - 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

18 июля - 14.30

«Вода - чудо природы». (6+)

18 июля - 16.00

«Зрение». (12+)

18 июля - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

18 июля - 18.00

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

18 июля - 19.00

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

20 июля - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

20 июля - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

20 июля - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

20 июля - 19.15

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

21 июля - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

21 июля - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

21 июля - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

22 июля - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

22 июля - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

22 июля - 18.30

«Зрение». (12+)

22 июля - 19.15

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

Продолжают работу выставки:  работ участников  творческих курсов и клубных формирований отдела ремёсел (до 2 сентября),  живописи Игоря Грустнева (до 29 июля). (12+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

18 июля

В  музейно-выставочном комплексе откроется выставка картин и предметов из фондового собрания Военно-морского музея СФ и СМВК (до 5 августа). (12+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В группе ДК «ВКонтакте» размещены: развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», виртуальная выставка изобразительного искусства «Россией горжусь!», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)

Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В музее работают экспозиции:  о животном мире нашего края (до 31 декабря), «Рецепт жизни» (до 25 июля), «Муза в солдатской шинели» (до 27 июля), «Космос» (до 1 августа), «О Северном флоте» (до 1 августа), «Корабли моей Родины» (до 30 августа).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

ОНЛАЙН:

В сообществе музея «ВКонтакте» - виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

На базе ГЦК работает «Творческая мастерская». Её участников ждут занятия творчеством, прогулки, экскурсии, забавные конкурсы и викторины. (6+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

В группе ГЦК открыта рубрика «Сказки на ночь», возобновлены мастер-классы по скетчингу. (6+)

г.АПАТИТЫ

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещены авторский спектакль-демотиватор «Бесценный дар Жизнь» и онлайн-экскурсия «История города. Посвир». (16+)

16 июля

12.00 - «Современный штрих»: видеобзоры книг по искусству https://vk.com/club34512011

14.00 - занимательные онлайн-уроки для маленьких почемучек: «Откуда берутся соль и сахар:» и эксперимент «Разные свойства» https://vk.com/apatitygdub

15.00 - книжная онлайн-выставка «Любителям кулинарного искусства» https://vk.com/apatitylibr

16.00 – «Social» – рубрика о ментальном и физическом здоровье https://vk.com/mump_msc и https://vk.com/public197001451

17.00 – «Искусство своими руками» - мастер-класс от ОЭР «Ковчег» https://vk.com/kovcheg_apatity

17 июля

14.00 - литературно-творческая онлайн-мастерская «ДеТвоРа»: чтение стихов Станислава Востокова «Я бы так не смог» и мастер-класс по рисованию «Веселое НЛО» https://vk.com/apatitygdub

16.00 - видеоверсия «Виниловый чай»: популярно о грамзаписях для любителей и коллекционеров https://vk.com/club34512011

16.00 – «Social» – рубрика о ментальном и физическом здоровье https://vk.com/mump_msc  и https://vk.com/public197001451

17.00 – «Искусство своими руками» - мастер-класс от ОЭР «Ковчег» https://vk.com/kovcheg_apatity

17.00 - онлайн-студия «Хобби-клуб»: мастер-класс по скетчингу «Маки» https://vk.com/apatitylibr

18 июля

15.00 - рубрика «Семейный выходной» https://vk.com/dkapatity

16.00 - онлайн-студия чтения «В гостях у сказки»: сказка «Белая уточка» в обработке А.Н. Афанасьева https://vk.com/apatitylibr

16.00 – «Social» – рубрика о ментальном и физическом здоровье https://vk.com/mump_msc  и https://vk.com/public197001451

17.00 – «Искусство своими руками» - мастер-класс от ОЭР «Ковчег» https://vk.com/kovcheg_apatity

19.00 - «Совиные истории»: читаем перед сном https://vk.com/apatitygdub

19 июля 

9.00 - цикл видеообзоров «Первая полоса»: ретроспектива статей из местных газет https://vk.com/club34512011

20 июля

10.00 - рубрика: «События. Народный календарь» https://vk.com/muzeibibliotekа

14.00 - видеообзор «В шахматы играют все» (к Международному дню шахмат) https://vk.com/apatitylibr

15.00 - мастер-класс по dancehall choreo от хореографа студии «Dance Evolution Studio» - https://vk.com/dkapatity

15.00 - летний онлайн-кинотеатр: мультфильм «Стань легендой! Бигфут младший» https://vk.com/club161708821

21 июля

10.00 - «Знаменательная дата. Художник» https://vk.com/gallery_m

11.00 - громкие онлайн-чтения «Абсолютный слух» (книги по искусству) https://vk.com/club34512011

11.00 - «Книжная среда»: онлайн-чтения книги Рене Гуишу «Самый лучший папа» https://vk.com/gorbib1_apatity

15.00 - краеведческий онлайн-урок «По северным тропинкам» https://vk.com/apatitygdub

15.00 - страноведческий онлайн-экскурс «Путешествие на диване»: «Объединённые Арабские Эмираты – восточная сказка. Ч.2» https://vk.com/club161708821

17.00 - PR-акция «Апатиты в каждом из нас» (к юбилею города Апатиты) https://vk.com/apatitylibr

г.КИРОВСК

ОНЛАЙН:

16 июля - 19.00

17 июля - 11.00

В сообществе ГДК онлайн-викторина «Знатоки микрорайона». (6+)

17 июля

В сообществе ГДК поздравление главы города Кировска, музыкальные открытки от коллективов ДК, подведение итогов интернет-конкурса детского рисунка на асфальте «Я люблю Кукисвумчорр!», онлайн-фотоконкурса «Моя профессия - мой выбор!», онлайн-викторины «Знатоки микрорайона». (6+).

***

В сообществе ГДК начался интернет-конкурс детского рисунка на асфальте «Я рисую сказку», посвященного Дню вспоминания любимых книжек. Работы принимаются до 29 июля. (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В ГДК продолжают работу выставки: Евгения Попова «Художник живёт в каждом» (до 26 июля), фотовыставка Валентины Колинько «Дикие и свободные» (до 28 августа). (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В группе «ВКонтакте» опубликованы видеоролик, посвященный правилам дорожного движения и общего безопасного поведения во время езды на велосипедах, самокатах, роликах, видео детского карнавала-фестиваля «Сказочный город детства», познавательная передача о быте, культуре и верованиях славянского народа, фольклорная экспедиция по городу. (12+)

г.КАНДАЛАКША

Каждую субботу - 12.00

«Клуб настольных игр». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

Каждую среду - 15.00

Будет работать «Школа полезных навыков». На занятиях в такой необычной школе дети узнают, как работать ниткой с иголкой, пришить пуговичку, зашить дырку, завязать узелки, шнурки и бантики, работать с ножницами, сделать своими руками интересную поделку и сувенир. (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

ОНЛАЙН:

В сообществе Кандалакшской библиотечной системы размещена ссылка для бесплатного доступа к подборке книг. Доступ открыт до 31 августа. (6+)

В группе ДК «Металлург» стартовала акция «Тепло из добрых рук» по сбору школьных принадлежностей, вещей и средств личной гигиены для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Там же опубликованы мастер-классы «Все гениальное просто: рисуем с детками лисичку», «Как пришить пуговицу на удачу», «Венок из полевых цветов», «Идеи прически: легко и просто», акция «Солнце, лето, я!». (12+).

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «ВКонтакте» работают рубрики: «Психолог и Я», «Профориентация. Мой выбор». (12+)

В группе централизованной библиотечной системы размещён информационно-краеведческий видеоролик «Водные кладовые Ковдорского района». (6+)

п.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК опубликованы мастер-классы «Волшебное превращение» и «Хорошо, когда все дома». (6+)

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)

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Последние комментарии

Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Светлана Диденко раскрывает секреты российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
Комментарий к новости:На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы
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