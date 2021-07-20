г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: к 225-летию со дня рождения Жана-Батиста Камиля Коро (до 25 июля); «Галстук» (до 25 июля); «Сезоны современного искусства» (до 27 июля); «Полотенце» (до 29 августа); «Фантазеры» (до 29 августа); «Живопись петербургских художников из собрания музея» (до 29 августа); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Автопортрет. Живопись и графика из собрания музея» (до 1 августа); «Морская стихия. Образ моря в живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве» (до 29 августа); «Русский фарфор» (до 29 августа); «Иллюстрации к произведениям Уильяма Теккерея» (до 29 августа); «1941. Защитить Север» (до 5 сентября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

21-23 июля - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Хохломская роспись». (6+)

21-23 июля - 17.00

Экскурсия по выставке «Старая квартира». (0+)

ОНЛАЙН

Русский музей приглашает стать участниками онлайн-проекта «К юбилею великого писателя: 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского» (12+). Показы состоятся на Ютуб-канале музея. Программа:

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Совет да любовь» (до 30 июля); «На страже мира» (до 30 июля); «Пограничники Арктики» (до 30 июля).

20 июля - 15.00

Музейное занятие из цикла «От древности до современности». (6+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещён хит-парад отзывов посетителей, публикация, посвященная слюде, краткая информация о старейшем селе Кольского Севера - Варзуге. Очередной выпуск рубрики «Герой музейного труда» рассказывает о художнике Александре Воронове. Также работают разделы: «Мурманск уникальный», «Знаете ли вы?», «Письма с фронта», «Улицы Мурманска» и другие. (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Монеты славы» (до 31 июля); «Названия не помню, но обложка…синяя!» (до 31 июля); «А мне тепло на Севере, не тесно…» (до 31 июля); «Мир семейных увлечений» (до 31 июля); «Истории поколений. Лучшие в жанре» (до 31 июля); «В поисках Марселя Пруста» (до 31 июля); «Книги летнего формата» (до 31 июля); «Рыбалка - дело клевое!» (до 31 июля); «Цветочная болезнь» (до 31 июля); «Туристский потенциал Мурманской области» (до 29 августа); «Книги, которые легко поместятся в дорожный чемоданчик» (до 30 августа); «Круиз без виз» (до 31 августа); «Кольский Север в новых изданиях» (до 1 сентября); «Природа Хибин» (до 6 сентября); «В мире красок» (до 10 сентября); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

ОНЛАЙН:

20 июля - 13.00

Смотрите на «Ютуб-канале» библиотеки видеообзор «Тайна. Мистика. Загадка». Книги, представленные в видеоролике, отправят читателей в мир необычного, удивительного, мрачно-притягательного и подлинно-страшного. (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

По 5 сентября

В отделе детского чтения - межрегиональный творческий фестиваль «Лето. Дети. Книга». От участников ждут видео с записью выступления (танец, песня, чтение стихов о лете, логически завершенные отрывки художественных произведений, отзывы (рецензии) о прочитанной летом книги. Также можно прислать фото рисунка или иллюстрации. Номинации: «Индивидуальное выступление», «Индивидуальное творчество», «Семейное выступление», «Театрализация». (6+)

До 15 сентября

В преддверии 105-летия города-героя Мурманска библиотека проводит областной литературный конкурс «105 слов о любимом городе». Приём заявок продлится до 15 сентября. По итогам конкурса планируется издание сборника, куда войдут лучшие произведения. (6+)

ОНЛАЙН:

20 июля - 16.00

Вебинар «Как стать YouTube-блогером?». Занятие пройдет в ZOOM. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова приглашает северян передать «Летний привет для Кировки» из отпуска и поделиться настроением. Для этого необходимо сделать фото или видео своего отдыха и выставить в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами #КировкаМурманск #ЛетнийПриветДляКировки.

Итоги конкурса подведут в начале сентября. Фото и видеоматериалы оценят по пяти номинациям: «Летний компас» (самый северный, самый южный, самый западный и самый восточный); «уДачный момент» (фото или видео отдыха на даче, в деревне и др.); «Вокруг света за один коллаж» (фото или видео, где семья запечатлела весь отпуск в одном коллаже); «Лето на вытянутой руке» (селфи со своей семьей в отпуске); «На Севере – отдыхать!» (фото или видео отдыха в Мурманской области).

Основные условия конкурса «Летний привет для Кировки» – открытая страница автора поста «ВКонтакте», отметка Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова (@odkkirova).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Эмоции цвета» (до 21 июля); выставка живописи и графики из фондов «Летний калейдоскоп» (до 16 сентября).

***

Идёт приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Начался приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

21 июля - 17.00

Фолк-урок «Поморская козуля - маленькое чудо». (6+)

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Продолжает работу выставка «THE VOID OF TIME» (до 31 июля).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

20 июля - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

20 июля - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

20 июля - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

20 июля - 19.15

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

21 июля - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

21 июля - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

21 июля - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

22 июля - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

22 июля - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

22 июля - 18.30

«Зрение». (12+)

22 июля - 19.15

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

Продолжают работу выставки: работ участников творческих курсов и клубных формирований отдела ремёсел (до 2 сентября), живописи Игоря Грустнева (до 29 июля); выставка картин и предметов из фондового собрания Военно-морского музея СФ и СМВК (до 5 августа). (12+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре, а также запись концерта ансамбля современной хореографии «Импровизация». (6+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В группе ДК «ВКонтакте» размещены: развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», виртуальная выставка изобразительного искусства «Россией горжусь!», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)

Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В музее работают экспозиции: о животном мире нашего края (до 31 декабря), «Рецепт жизни» (до 25 июля), «Муза в солдатской шинели» (до 27 июля), «Космос» (до 1 августа), «О Северном флоте» (до 1 августа), «Корабли моей Родины» (до 30 августа).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

ОНЛАЙН:

В сообществе музея «ВКонтакте» - виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)

г.МОНЧЕГОРСК

В фойе ГЦК проходит выставка Татьяны Кугавды «Мечты о весне».

На базе ГЦК работает «Творческая мастерская». Её участников ждут занятия творчеством, прогулки, экскурсии, забавные конкурсы и викторины. (6+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

В группе ГЦК открыта рубрика «Сказки на ночь», возобновлены мастер-классы по скетчингу. (6+)

г.АПАТИТЫ

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещены авторский спектакль-демотиватор «Бесценный дар Жизнь» и онлайн-экскурсия «История города. Посвир». (16+)

20 июля

10.00 - рубрика: «События. Народный календарь» https://vk.com/muzeibibliotekа

14.00 - видеообзор «В шахматы играют все» (к Международному дню шахмат) https://vk.com/apatitylibr

15.00 - мастер-класс по dancehall choreo от хореографа студии «Dance Evolution Studio» - https://vk.com/dkapatity

15.00 - летний онлайн-кинотеатр: мультфильм «Стань легендой! Бигфут младший» https://vk.com/club161708821

21 июля

10.00 - «Знаменательная дата. Художник» https://vk.com/gallery_m

11.00 - громкие онлайн-чтения «Абсолютный слух» (книги по искусству) https://vk.com/club34512011

11.00 - «Книжная среда»: онлайн-чтения книги Рене Гуишу «Самый лучший папа» https://vk.com/gorbib1_apatity

15.00 - краеведческий онлайн-урок «По северным тропинкам» https://vk.com/apatitygdub

15.00 - страноведческий онлайн-экскурс «Путешествие на диване»: «Объединённые Арабские Эмираты – восточная сказка. Ч.2» https://vk.com/club161708821

17.00 - PR-акция «Апатиты в каждом из нас» (к юбилею города Апатиты) https://vk.com/apatitylibr

22 июля

11.00 – «Книжные новинки»: видеобзор «Сказочная исправительная школа» (книги Джен Калонита) https://vk.com/gorbib1_apatity

12.00 - культурный онлайн-стриминг «ИСКушение книгой» (обзоры книг о деятелях искусства, обсуждение книг с художниками, музыкантами и др.) https://vk.com/club34512011

15.00 - книжная онлайн-выставка «Расследование ведет Эрика Фостер: детективы Роберта Брындзы» https://vk.com/apatitylibr

15.00 - летняя мастерская «Рыжий кот» (мастер-класс): поделка из цветной бумаги «Жирафы» https://vk.com/club161708821

23 июля

12.00 - «Современный штрих»: видеобзоры книг по искусству https://vk.com/club34512011

13.00 - видеопрезентация «Открыватель сказочных земель» (к 195-летию со дня рождения А.Н. Афанасьева) https://vk.com/apatitylibr

14.00 - занимательные онлайн-уроки для маленьких почемучек: «Откуда берутся сухофрукты?» и эксперимент «Танцующий изюм» https://vk.com/apatitygdub

24 июля

13.00 - видеопрезентация «Талант сказочника Бориса Шергина» (к 125-летию со дня рождения писателя, фольклориста Б.В. Шергина) https://vk.com/apatitylibr

15.00 - литературно-творческая онлайн-мастерская «ДеТвоРа»: чтение книги Сергея Георгиева «Лучший друг» и мастер-класс по рисованию «Портрет друга» https://vk.com/apatitygdub

16.00 - онлайн-студия «Хобби-клуб»: мастер-класс по плетению фенечек https://vk.com/apatitylibr

16.00 - видеоверсия «Виниловый чай»: популярно о грамзаписях для любителей и коллекционеров https://vk.com/club34512011

25 июля

19.00 - «Совиные истории»: читаем перед сном https://vk.com/apatitygdub

г.КИРОВСК

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК начался интернет-конкурс детского рисунка на асфальте «Я рисую сказку», посвященного Дню вспоминания любимых книжек. Работы принимаются до 29 июля. (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В ГДК продолжают работу выставки: Евгения Попова «Художник живёт в каждом» (до 26 июля), фотовыставка Валентины Колинько «Дикие и свободные» (до 28 августа). (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В группе «ВКонтакте» опубликованы видеоролик, посвященный правилам дорожного движения и общего безопасного поведения во время езды на велосипедах, самокатах, роликах, видео детского карнавала-фестиваля «Сказочный город детства», познавательная передача о быте, культуре и верованиях славянского народа, фольклорная экспедиция по городу. (12+)

г.КАНДАЛАКША

Каждую субботу - 12.00

«Клуб настольных игр». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

Каждую среду - 15.00

Будет работать «Школа полезных навыков». На занятиях в такой необычной школе дети узнают, как работать ниткой с иголкой, пришить пуговичку, зашить дырку, завязать узелки, шнурки и бантики, работать с ножницами, сделать своими руками интересную поделку и сувенир. (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

ОНЛАЙН:

В сообществе Кандалакшской библиотечной системы размещена ссылка для бесплатного доступа к подборке книг. Доступ открыт до 31 августа. (6+)

В группе ДК «Металлург» стартовала акция «Тепло из добрых рук» по сбору школьных принадлежностей, вещей и средств личной гигиены для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Там же опубликованы мастер-классы «Все гениальное просто: рисуем с детками лисичку», «Как пришить пуговицу на удачу», «Венок из полевых цветов», «Идеи прически: легко и просто», акция «Солнце, лето, я!». (12+).

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «ВКонтакте» работают рубрики: «Психолог и Я», «Профориентация. Мой выбор». (12+)

В группе централизованной библиотечной системы размещён информационно-краеведческий видеоролик «Водные кладовые Ковдорского района». (6+)

п.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК опубликованы мастер-классы «Волшебное превращение» и «Хорошо, когда все дома». (6+)

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)