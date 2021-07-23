г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: к 225-летию со дня рождения Жана-Батиста Камиля Коро (до 25 июля); «Галстук» (до 25 июля); «Сезоны современного искусства» (до 27 июля); «Полотенце» (до 29 августа); «Фантазеры» (до 29 августа); «Живопись петербургских художников из собрания музея» (до 29 августа); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

23 июля - 15.00

В главном здании Мурманского областного художественного музея пройдёт знакомство с проектом «Умная гостиная». «Умная гостиная» заработала в музее в начале июня этого года. Проект позволяет посетителям самостоятельно изучать предметы фондового собрания Мурманского областного художественного музея – в том числе и те, которые никогда не покидали запасников.

Технологии дополненной реальности дают возможность детально рассмотреть картины, погружаясь в мир изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. Поиск информации возможен как через виды и жанры, так и через призму авторства.

Кроме того, гости музея при помощи путеводителя смогут больше узнать о продуктах музея: воспользоваться приложением-викториной «Кто художник?», прослушать аудиогид по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков», познакомиться с мультимедийным гидом «Artefact», зайти на информационный портал, посвященный группе «Арктика», и многое другое.

Посетителям также будет доступно разработанное в рамках проекта «Сезоны современного искусство» приложение «Fontan», которое включает в себя медиаконтент о современном искусстве, коллаборациях музейных проектов с деятелями культуры и искусства, новостях музейной жизни.

Для участия в мероприятиях требуется предварительная запись.

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Автопортрет. Живопись и графика из собрания музея» (до 1 августа); «Морская стихия. Образ моря в живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве» (до 29 августа); «Русский фарфор» (до 29 августа); «Иллюстрации к произведениям Уильяма Теккерея» (до 29 августа); «1941. Защитить Север» (до 5 сентября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

23 июля - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Хохломская роспись». (6+)

23 июля - 17.00

Экскурсия по выставке «Старая квартира». (0+)

24 и 25 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Мой портрет» по выставке «Автопортрет». (6+)

24 и 25 июля -17.00

Экскурсия по выставке «Морская стихия. Образ моря в живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве». (0+)

25 июля - 16.00

В рамках видеоабонемента «Что вы хотите этим сказать?» состоится показ фильма «Постимпрессионисты. Поль Сезанн» (Великобритания, 2000 г.). (16+)

28 и 29 июля - 15.00

Экскурсия по выставке «Художественные промыслы России». (6+)

28 и 29 июля - 17.00

Мастер-класс «Русский импрессионизм» в технике холст, масло. (12+)

ОНЛАЙН

Русский музей приглашает стать участниками онлайн-проекта «К юбилею великого писателя: 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского» (12+). Показы состоятся на Ютуб-канале музея. Программа:

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Совет да любовь» (до 30 июля); «На страже мира» (до 30 июля); «Пограничники Арктики» (до 30 июля).

24 июля - 14.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «История Кольского края». (12+)

25 июля - 15.00

Обзорная экскурсия по музею. Гости познакомятся с историей Кольского края: узнают о древних жителях нашего края, культуре и быте саамов, о появлении русского населения на Крайнем Севере, рождении города Романов-на-Мурмане, событиях Великой Отечественной войны в Заполярье 1941-1945 гг. Также экскурсантам расскажут о геологии и природе территории Мурманской области. (6+)

26 июля - 14.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (12+)

26 июля - 15.00

Музейное занятие из цикла «Удивительное Заполярье». (6+)

26 июля - 15.00

Начнется пешеходная экскурсия «Город на берегу залива» в рамках проекта «Мой мачтовый город». (6+)

Экскурсия начинается в центре города у Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Маршрут проходит от железнодорожного к морскому вокзалу. Участники увидят памятник треске и узнают, какое значение имеет рыбная промышленность для жизни города, посмотрят на главные предприятия города: Мурманские морские торговый и рыбный порты, судоремонтные предприятия. В завершение экскурсии гостям расскажут об атомном ледоколе «Ленин».

27 июля – 14.00

Состоятся показы учебных интерактивных программ: «Великая Отечественная война в Заполярье». (12+)

27 июля – 15.00

Состоятся показы учебных интерактивных программ: «История освоения и развития Арктики». (16+)

27 июля – 15.00

Музейное занятие из цикла «От древности до современности». (6+)

31 июля

Начнёт работу мини-выставка «Воспоминания почтового ящика», приуроченная ко Дню рождения почтового ящика (до 30 августа).

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещен хит-парад отзывов посетителей, публикация, посвященная слюде, краткая информация о старейшем селе Кольского Севера - Варзуге. Очередной выпуск рубрики «Имя на борту» рассказывает познавательную историю о мурманском научно-исследовательском судне «Академик Примаков», а новый сюжет раздела «Мост времени» знакомит с первым «небоскребом» Мурманска - зданием ТПО. Выпуск «Музыкального киоска» содержит рассказ о пионерском барабане. (6+и 12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Монеты славы» (до 31 июля); «Названия не помню, но обложка… синяя!» (до 31 июля); «А мне тепло на Севере, не тесно…» (до 31 июля); «Мир семейных увлечений» (до 31 июля); «Истории поколений. Лучшие в жанре» (до 31 июля); «В поисках Марселя Пруста» (до 31 июля); «Книги летнего формата» (до 31 июля); «Рыбалка - дело клевое!» (до 31 июля); «Цветочная болезнь» (до 31 июля); «Туристский потенциал Мурманской области» (до 29 августа); «Книги, которые легко поместятся в дорожный чемоданчик» (до 30 августа); «Круиз без виз» (до 31 августа); «Кольский Север в новых изданиях» (до 1 сентября); «Природа Хибин» (до 6 сентября); «В мире красок» (до 10 сентября); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

ОНЛАЙН:

23 июля - 13.00

Смотрите на Ютуб-канале библиотеки и в сообществе «ВКонтакте» видеообзор «Обо всем на свете». Зрители узнают о жанре нон-фикшн, объединяющем в себе множество разных направлений нехудожественной литературы, которые помогают расширить кругозор, научиться чему-то новому и разобраться в себе. Видеоролик знакомит с новинками и уже признанной классикой этого жанра. (12+)

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Также «ВКонтакте» размещены: видеоэкскурсия «Заповедные острова Кандалакшского залива» и мастер-класс «Обложка для книги». (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

По 5 сентября

В отделе детского чтения - межрегиональный творческий фестиваль «Лето. Дети. Книга». От участников ждут видео с записью выступления (танец, песня, чтение стихов о лете, логически завершенные отрывки художественных произведений, отзывы (рецензии) о прочитанной летом книги. Также можно прислать фото рисунка или иллюстрации. Номинации: «Индивидуальное выступление», «Индивидуальное творчество», «Семейное выступление», «Театрализация». (6+)

До 15 сентября

В преддверии 105-летия города-героя Мурманска библиотека проводит областной литературный конкурс «105 слов о любимом городе». Приём заявок продлится до 15 сентября. По итогам конкурса планируется издание сборника, куда войдут лучшие произведения. (6+)

23 июля - 12.00

На платформе MyQuiz для желающих проверить свои знания по отечественной истории пройдёт онлайн-квиз «Александр Невский - непобедимый воин». (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

25 июля - 12.00

Новый квест по центру Мурманска. Способ передвижения может быть любым: пешком, на самокате или на велосипеде. Маршруты участников не пересекаются, соблюдены все меры предосторожности. Для участия необходимы смартфон с доступом в Интернет и рабочей камерой, приложение WhatsApp, классная компания, отличное настроение. (6+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» продолжается конкурс «Летний привет для «Кировки» (0+). Северяне могут поделиться фото или видео своего отдыха, выставить их на своей страничке «ВКонтакте» с хэштегами #КировкаМурманск #ЛетнийПриветДляКировки. Номинации: «Летний компас» («Самый северный», «Самый южный», «Самый западный» или «Самый восточный»), «уДачный момент», «Вокруг света за один коллаж», «Лето на вытянутой руке», «На Севере - отдыхать!». Итоги конкурса подведут в начале сентября.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (до 23 августа); «Летний калейдоскоп» (до 16 сентября).

23 июля

Начнёт работу выставка декоративно-прикладного искусства «Текстильные фантазии» народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Лоскутная сказка» МБУК «Междуреченский СДК» (до 25 августа). В экспозицию вошло более 90 работ.

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Идёт приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Начался приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

23 и 26 июля - 16.00

Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка...». (6+)

25 июля - 14.00

Экскурсия по выставке работ лауреатов регионального смотра-конкурса художественного творчества преподавателей детских школ искусств Мурманской области. (6+)

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Продолжает работу выставка «THE VOID OF TIME» (до 31 июля).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

23 июля - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

23 июля - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

23 июля - 18.30

«Призрак Вселенной». (12+)

23 июля - 19.15

«В глубины Вселенной». (12+)

24 июля - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

24 июля - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

24 июля - 14.30

«Космонавтика для детей». (6+)

24 июля - 17.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

24 июля - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

24 июля - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

25 июля - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

25 июля - 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

25 июля - 14.30

«Вода - чудо природы». (6+)

25 июля - 16.00

«Зрение». (12+)

25 июля - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

25 июля - 18.00

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

25 июля - 19.00

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

26 июля - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

26 июля - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

26 июля - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

26 июля - 19.15

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

28 июля - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

28 июля - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

28 июля - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

Продолжают работу выставки: «Живопись Игоря Грустнева» (до 29 июля), картин и предметов из фондового собрания Военно-морского музея СФ и СМВК (до 5 августа), «Творческая мастерская» (до 2 сентября).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре. (12+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)

Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В музее работают экспозиции: «Рецепт жизни» (до 25 июля); «Муза в солдатской шинели» (до 27 июля); «Космос» (до 1 августа); «О Северном флоте» (до 1 августа); «Долгожданное...» (до 30 августа); «Кольская экспериментальная опорная сверхглубокая скважина. История мирового рекорда» (до 30 августа), «Корабли моей Родины» (до 30 августа), о животном мире нашего края (до 31 декабря).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

ОНЛАЙН:

В сообществе музея «ВКонтакте» - виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)

г.МОНЧЕГОРСК

На базе ГЦК работает «Творческая мастерская». Её участников ждут занятия творчеством, прогулки, экскурсии, забавные конкурсы и викторины. (6+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

В группе ГЦК открыта рубрика «Сказки на ночь», возобновлены мастер-классы по скетчингу, а также все желающие смогут научиться создавать цветы в технике аппликации. (6+).

г.АПАТИТЫ

ОНЛАЙН:

23 июля

12.00 - «Современный штрих»: видеобзоры книг по искусству https://vk.com/club34512011

13.00 - видеопрезентация «Открыватель сказочных земель» (к 195-летию со дня рождения А.Н. Афанасьева) https://vk.com/apatitylibr

14.00 - занимательные онлайн-уроки для маленьких почемучек: «Откуда берутся сухофрукты?» и эксперимент «Танцующий изюм» https://vk.com/apatitygdub

24 июля

13.00 - видеопрезентация «Талант сказочника Бориса Шергина» (к 125-летию со дня рождения писателя, фольклориста Б.В. Шергина) https://vk.com/apatitylibr

15.00 - литературно-творческая онлайн-мастерская «ДеТвоРа»: чтение книги Сергея Георгиева «Лучший друг» и мастер-класс по рисованию «Портрет друга» https://vk.com/apatitygdub

16.00 - онлайн-студия «Хобби-клуб»: мастер-класс по плетению фенечек https://vk.com/apatitylibr

16.00 - видеоверсия «Виниловый чай»: популярно о грамзаписях для любителей и коллекционеров https://vk.com/club34512011

25 июля

19.00 - «Совиные истории»: читаем перед сном https://vk.com/apatitygdub

***

В «ВКонтакте» можно посмотреть мультфильм «Дом». Там же начала работу рубрика для детей и их родителей «Это интересно». Зрителей ждут забавные опыты и задания, материалы для которых найдутся у каждого.

г.КИРОВСК

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК размещены ролики праздничных выступлений творческих коллективов Кировского городского Дворца культуры. Там же проходит интернет-конкурс детского рисунка на асфальте «Я рисую сказку», посвященного Дню воспоминания любимых книжек. Работы принимаются до 29 июля. (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В ГДК продолжают работу выставки: Евгения Попова «Художник живёт в каждом» (до 26 июля), фотовыставка Валентины Колинько «Дикие и свободные» (до 28 августа). (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В группе «ВКонтакте» опубликованы памятка юного пешехода (6+), видеоролик, посвященный правилам дорожного движения и общего безопасного поведения во время езды на велосипедах, самокатах, роликах, видео детского карнавала-фестиваля «Сказочный город детства», фольклорная экспедиция по городу, а также история создания пяти самых популярных детских песен и воспоминания о Владимире Маяковском его коллег по рекламе и «Окнам РОСТА», возлюбленных и друзей, соратников по футуристическим группам и театральной работе. (12+)

г.КАНДАЛАКША

Каждую субботу - 12.00

«Клуб настольных игр». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

Каждую среду - 15.00

Будет работать «Школа полезных навыков». На занятиях в такой необычной школе дети узнают, как работать ниткой с иголкой, пришить пуговичку, зашить дырку, завязать узелки, шнурки и бантики, работать с ножницами, сделать своими руками интересную поделку и сувенир. (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

ОНЛАЙН:

В сообществе Кандалакшской библиотечной системы размещена ссылка для бесплатного доступа к подборке книг. Доступ открыт до 31 августа. Там же каждую пятницу в 16.00 будет появляться новый обзор «Книжки из рюкзачка». (6+)

В группе ДК «Металлург» стартовала акция «Тепло из добрых рук» (0+) по сбору школьных принадлежностей, вещей и средств личной гигиены для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Там же опубликованы сказка «Как Анютка нитки искала да гладью вышивала», мастер-классы «Игровая кукла-закрутка «Хороводница», «Все гениальное просто: рисуем с детками лисичку», «Как пришить пуговицу на удачу», «Идеи прически: легко и просто», акция «Солнце, лето, я!». (12+)

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «ВКонтакте» по пятницам в 15.00 до конца лета будет проходить еженедельная рубрика #MusicBOX.

23 июля

«Музыкальный переворот». Отвечайте на музыкальные головоломки и станьте победителями. (12+)

По средам в 15.00

Новая рубрика «Кроссворды для всей семьи». (0+)

Также в группе музыкальная рубрика «Летнее настроение», интервью с фотографами. (6+)

В группе централизованной библиотечной системы размещён информационно-краеведческий видеоролик «Водные кладовые Ковдорского района». (6+)

п.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК опубликованы мастер-классы «Чайник-контейнер для вкусняшек», «Волшебное превращение» и «Хорошо, когда все дома». (6+)

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)