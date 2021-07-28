г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Полотенце» (до 29 августа); «Фантазеры» (до 29 августа); «Живопись петербургских художников из собрания музея» (до 29 августа); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Автопортрет. Живопись и графика из собрания музея» (до 1 августа); «Морская стихия. Образ моря в живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве» (до 29 августа); «Русский фарфор» (до 29 августа); «Иллюстрации к произведениям Уильяма Теккерея» (до 29 августа); «1941. Защитить Север» (до 5 сентября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

28 и 29 июля - 15.00

Экскурсия по выставке «Художественные промыслы России». (6+)

28 и 29 июля - 17.00

Мастер-класс «Русский импрессионизм» в технике холст, масло. (12+)

ОНЛАЙН

Русский музей приглашает стать участниками онлайн-проекта «К юбилею великого писателя: 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского» (12+). Показы состоятся на Ютуб-канале музея. Программа:

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Совет да любовь» (до 30 июля); «На страже мира» (до 30 июля); «Пограничники Арктики» (до 30 июля).

31 июля

Начнёт работу мини-выставка «Воспоминания почтового ящика», приуроченная ко Дню рождения почтового ящика (до 30 августа).

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещен хит-парад отзывов посетителей, публикация, посвященная слюде, краткая информация о старейшем селе Кольского Севера - Варзуге. Очередной выпуск рубрики «Имя на борту» рассказывает познавательную историю о мурманском научно-исследовательском судне «Академик Примаков», а новый сюжет раздела «Мост времени» знакомит с первым «небоскребом» Мурманска - зданием ТПО. Выпуск «Музыкального киоска» содержит рассказ о пионерском барабане. (6+и 12+)

4, 11, 18, 25 августа и 2 сентября

На базе Мурманского областного краеведческого музея в рамках культурного проекта «КультFAQ» состоится онлайн-курс «Основы видеомонтажа». Занятия на эту тему подготовила лаборатория публичной речи и коммуникации «Step2Future».

Участников вебинара разделят на группы по пять человек, в которых они освоят программы для редактирования видео и сделают ролики. Занятие продлится от 1,5 до 2 часов, после него будет необходимо выполнить домашнее задание. Обучение будет проходить в программе «Movavi».

Участник онлайн-курса научатся правильно выстраивать композицию кадра, составлять план съёмки, выбирать площадку, оборудование, реквизит. Мероприятие проведёт мероприятие Яна Миронова, основатель и продюсер видеопродакшн-центра, специалист по публичным выступлениям с десятилетним опытом работы в медиабизнесе.

Встречи будут проходить на Zoom-платформе согласно расписанию:

4 августа - с 11.00 до 13.00 – разработка концепта и сценария видео;

11 августа - с 11.00 до 13.00 – подготовка к съёмке;

18 августа - с 11.00 до 13.00 – видеосъёмка;

25 августа - с 11.00 до 13.00 – простые программы для монтажа;

2 сентября - с 11.00 до 13.00 – итоговая встреча.

Ссылка для регистрации: https://clck.ru/WBkVj (регистрация завершится 3 августа в 12.00).

Мероприятия «КультFAQ» открыты для всех желающих. Проект инициирован региональным Министерством культуры.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Монеты славы» (до 31 июля); «Названия не помню, но обложка… синяя!» (до 31 июля); «А мне тепло на Севере, не тесно…» (до 31 июля); «Мир семейных увлечений» (до 31 июля); «Истории поколений. Лучшие в жанре» (до 31 июля); «В поисках Марселя Пруста» (до 31 июля); «Книги летнего формата» (до 31 июля); «Рыбалка - дело клевое!» (до 31 июля); «Цветочная болезнь» (до 31 июля); «Туристский потенциал Мурманской области» (до 29 августа); «Книги, которые легко поместятся в дорожный чемоданчик» (до 30 августа); «Круиз без виз» (до 31 августа); «Кольский Север в новых изданиях» (до 1 сентября); «Природа Хибин» (до 6 сентября); «В мире красок» (до 10 сентября); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» размещены: видеоэкскурсия «Заповедные острова Кандалакшского залива» и мастер-класс «Обложка для книги». (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

По 5 сентября

В отделе детского чтения - межрегиональный творческий фестиваль «Лето. Дети. Книга». От участников ждут видео с записью выступления (танец, песня, чтение стихов о лете, логически завершенные отрывки художественных произведений, отзывы (рецензии) о прочитанной летом книги. Также можно прислать фото рисунка или иллюстрации. Номинации: «Индивидуальное выступление», «Индивидуальное творчество», «Семейное выступление», «Театрализация». (6+)

До 15 сентября

В преддверии 105-летия города-героя Мурманска библиотека проводит областной литературный конкурс «105 слов о любимом городе». Приём заявок продлится до 15 сентября. По итогам конкурса планируется издание сборника, куда войдут лучшие произведения. (6+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» продолжается конкурс «Летний привет для «Кировки» (0+). Северяне могут поделиться фото или видео своего отдыха, выставить их на своей страничке «ВКонтакте» с хэштегами #КировкаМурманск #ЛетнийПриветДляКировки. Номинации: «Летний компас» («Самый северный», «Самый южный», «Самый западный» или «Самый восточный»), «уДачный момент», «Вокруг света за один коллаж», «Лето на вытянутой руке», «На Севере - отдыхать!». Итоги конкурса подведут в начале сентября.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (до 23 августа); «Летний калейдоскоп» (до 16 сентября); выставка декоративно-прикладного искусства «Текстильные фантазии» народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Лоскутная сказка» МБУК «Междуреченский СДК» (до 25 августа).

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Идёт приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Начался приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Продолжает работу выставка «THE VOID OF TIME» (до 31 июля).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

28 июля - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

28 июля - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

28 июля - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

Продолжают работу выставки: «Живопись Игоря Грустнева» (до 29 июля), картин и предметов из фондового собрания Военно-морского музея СФ и СМВК (до 5 августа), «Творческая мастерская» (до 2 сентября).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре. (12+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)

Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В музее работают экспозиции: «Космос» (до 1 августа); «О Северном флоте» (до 1 августа); «Долгожданное...» (до 30 августа); «Кольская экспериментальная опорная сверхглубокая скважина. История мирового рекорда» (до 30 августа), «Корабли моей Родины» (до 30 августа), о животном мире нашего края (до 31 декабря).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

ОНЛАЙН:

В сообществе музея «ВКонтакте» - виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)

г.МОНЧЕГОРСК

На базе ГЦК работает «Творческая мастерская». Её участников ждут занятия творчеством, прогулки, экскурсии, забавные конкурсы и викторины. (6+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

В группе ГЦК открыта рубрика «Сказки на ночь», возобновлены мастер-классы по скетчингу, а также все желающие смогут научиться создавать цветы в технике аппликации. (6+).

г.АПАТИТЫ

ОНЛАЙН:

В «ВКонтакте» можно посмотреть мультфильм «Дом». Там же начала работу рубрика для детей и их родителей «Это интересно». Зрителей ждут забавные опыты и задания, материалы для которых найдутся у каждого.

28 июля

10.00 - рубрика «События. Народный календарь». (6+) https.//vk.com/muzeibibliotekа

11.00 – рубрика «Знаменательная дата. Художник». (6+) https.//vk.com/gallery_m

11.00 - громкие онлайн-чтения «Абсолютный слух» (книги по искусству). https.//vk.com/club34512011

11.00 - «Книжная среда». Онлайн-чтения книги Лены Гессе «Фред & Анабель». https.//vk.com/gorbib1_apatity

17.00 - PR-акция «Апатиты в каждом из нас» (к юбилею города Апатиты). https.//vk.com/apatitylibr

29 июля

12.00 - культурный онлайн-стриминг «ИСКушение книгой» (обзоры книг о деятелях искусства, обсуждение книг с художниками, музыкантами и др.). https.//vk.com/club34512011

15.00 - летняя мастерская «Рыжий кот» (мастер-класс). интерактивная игрушка из носка «Кробозябра. https.//vk.com/club161708821

16.00 - онлайн-студия «Хобби-клуб». мастер-класс по твистингу «Игрушки из воздушных шаров». https.//vk.com/apatitylibr

16.00 - онлайн-выставка «5 книг о первой любви». https.//vk.com/apatitygdub

30 июля

12.00 - «Современный штрих». Видеобзоры книг по искусству. https.//vk.com/club34512011

30 июля - День дружбы. https.//vk.com/msc_apatity

14.00 - занимательный онлайн-урок для маленьких почемучек «Из чего делают масло?». Познавательный эксперимент «Масло из сливок». https.//vk.com/apatitygdub

16.20 - информационный пост, приуроченный к Международному дню психолога. https.//vk.com/msc_apatity

18.00 - цикл онлайн-встреч «Где бывали, что видали». «Велопокатушки по столице». https.//vk.com/club34512011

31 июля

11.00 – онлайн-чтения «Бабушкины сказки» (серебряный волонтёр читает сказку «Якоб и бобовое зернышко»). https.//vk.com/gorbib1_apatity

15.00 - рубрика «Семейный выходной». (0+) https.//vk.com/dkapatity

15.00 - литературно-творческая онлайн-мастерская «ДеТвоРа». Чтение книги Бригитта Э., Турлонья Ж. «Послушайте, я здесь!» и мастер-класс «Хамелеон» (аппликация). https.//vk.com/apatitygdub

18.00 - цикл онлайн-встреч с интересными людьми «Такие девушки – как звёзды!» (женский клуб «Девичник»). https.//vk.com/club34512011

1 августа

12.00 - виртуальная экскурсия. История города. Железная дорога. (6+) https.//vk.com/muzeibibliotekа

19.00 - «Совиные истории». Читаем перед сном. https.//vk.com/apatitygdub

2 августа

10.00 - рубрика. «События. Народный календарь». (6+) https.//vk.com/muzeibibliotekа

15.00 - видеозарисовки о животных «Дикие и домашние – все такие важные». Белка. https.//vk.com/apatitygdub

15.00 - онлайн-студия интересных сообщений «Ужасно интересно!». https.//vk.com/club161708821

3 августа

9.00 - цикл видеообзоров «Первая полоса». ретроспектива статей из местных газет. https.//vk.com/club34512011

15.00 - онлайн-студия чтения «Книги с Домовёнком». Русская народная сказка. https.//vk.com/club161708821

4 августа

11.00 - громкие онлайн-чтения «Абсолютный слух» (книги по искусству). https.//vk.com/club34512011

11.00 - «Книжная среда». Онлайн-чтения рассказа Радия Погодина «Пират». https.//vk.com/gorbib1_apatity

15.00 - экологический онлайн-урок «Эко-среда!». «Заповедники Кольского полуострова». https.//vk.com/apatitygdub

5 августа

11.00 – рубрика «Знаменательная дата. Художник». (6+) https.//vk.com/gallery_m

11.00 - «Книжные новинки». Видеобзор «Экстремальный пикник» (обзор книг Евгения Рудашевского). https.//vk.com/gorbib1_apatity

12.00 - культурный онлайн-стриминг «ИСКушение книгой» (обзоры книг о деятелях искусства, обсуждение книг с художниками, музыкантами и др.). https.//vk.com/club34512011

14.00 - видеопрезентация «День рождения светофора». https.//vk.com/apatitygdub

15.00 - летняя мастерская «Рыжий кот». Мастер-класс «Шоколадные конфеты». https.//vk.com/club161708821

6 августа

12.00 - «Современный штрих». Видеобзоры книг по искусству. https.//vk.com/club34512011

13.00 - цикл видеообзоров «Anno Libro» (книги – юбиляры 2021 года). https.//vk.com/club34512011

14.00 - познавательный онлайн-урок для маленьких почемучек «Как получается хлеб?» и занимательный эксперимент «Мука из зернышек». https.//vk.com/apatitygdub

15.00 - Видеообзор «Детективные романы Евгении Горской». https.//vk.com/apatitylibr

7 августа

15.00 - литературно-творческая онлайн-мастерская «ДеТвоРа». Чтение книги Андрея Усачёва «Мышонок, который жил по часам» и мастер-класс поделка «Мышонок». https.//vk.com/apatitygdub

16.00 - онлайн-студия «Хобби-клуб». Мастер-класс «Из бутылки в вазу» (декор в смешанной технике). https.//vk.com/apatitylibr

8 августа –

10.00 - День кошек. Подборка фильмов про кошек. Факты о кошках. https.//vk.com/msc_apatity

12.00 - онлайн-фотоэкскурс «Так строился город». https.//vk.com/apatitylibr

15.00 - онлайн-выставка краеведческой литературы «Они строили город». https.//vk.com/apatitylibr

19.00 - «Совиные истории». Читаем перед сном. https.//vk.com/apatitygdub

г.КИРОВСК

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК размещены ролики праздничных выступлений творческих коллективов Кировского городского Дворца культуры. Там же проходит интернет-конкурс детского рисунка на асфальте «Я рисую сказку», посвященного Дню воспоминания любимых книжек. Работы принимаются до 29 июля. (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В ГДК продолжает работу фотовыставка «Дикие и свободные» (до 28 августа). (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В группе «ВКонтакте» опубликованы памятка юного пешехода (6+), видеоролик, посвященный правилам дорожного движения и общего безопасного поведения во время езды на велосипедах, самокатах, роликах, видео детского карнавала-фестиваля «Сказочный город детства», фольклорная экспедиция по городу, а также история создания пяти самых популярных детских песен и воспоминания о Владимире Маяковском его коллег по рекламе и «Окнам РОСТА», возлюбленных и друзей, соратников по футуристическим группам и театральной работе. (12+)

г.КАНДАЛАКША

Каждую субботу - 12.00

«Клуб настольных игр». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

Каждую среду - 15.00

Будет работать «Школа полезных навыков». На занятиях в такой необычной школе дети узнают, как работать ниткой с иголкой, пришить пуговичку, зашить дырку, завязать узелки, шнурки и бантики, работать с ножницами, сделать своими руками интересную поделку и сувенир. (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

ОНЛАЙН:

В сообществе Кандалакшской библиотечной системы размещена ссылка для бесплатного доступа к подборке книг. Доступ открыт до 31 августа. Там же каждую пятницу в 16.00 будет появляться новый обзор «Книжки из рюкзачка». (6+)

В группе ДК «Металлург» стартовала акция «Тепло из добрых рук» (0+) по сбору школьных принадлежностей, вещей и средств личной гигиены для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Там же опубликованы сказка «Как Анютка нитки искала да гладью вышивала», мастер-классы «Игровая кукла-закрутка «Хороводница», «Все гениальное просто: рисуем с детками лисичку», «Как пришить пуговицу на удачу», «Идеи прически: легко и просто», акция «Солнце, лето, я!». (12+)

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «ВКонтакте» по пятницам в 15.00 до конца лета будет проходить еженедельная рубрика #MusicBOX.

По средам в 15.00

Новая рубрика «Кроссворды для всей семьи». (0+)

Также в группе музыкальная рубрика «Летнее настроение», интервью с фотографами. (6+)

В группе централизованной библиотечной системы размещён информационно-краеведческий видеоролик «Водные кладовые Ковдорского района». (6+)

п.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК опубликованы мастер-классы «Чайник-контейнер для вкусняшек», «Волшебное превращение» и «Хорошо, когда все дома». (6+)

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)