г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «День Военно-Морского флота» (до 22 августа); «По волнам моей памяти» (до 29 августа); «Полотенце» (до 29 августа); «Фантазеры» (до 29 августа); «Живопись петербургских художников из собрания музея» (до 29 августа); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); «Шарм ширм» из цикла «Простые вещи» - представлены экспонаты из частных коллекций - ширмы, созданные в XIX веке и выполненные современными художниками (до 31 октября).

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Автопортрет. «Морская стихия. Образ моря в живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве» (до 29 августа); «Русский фарфор» (до 29 августа); «Иллюстрации к произведениям Уильяма Теккерея» (до 29 августа); «1941. Защитить Север» (до 5 сентября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря); выставка Фёдора Конюхова «Путешествие длиною в жизнь».

ОНЛАЙН

Русский музей приглашает стать участниками онлайн-проекта «К юбилею великого писателя: 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского» (12+). Показы состоятся на Ютуб-канале музея. Программа:

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Начала работу мини-выставка «Воспоминания почтового ящика», приуроченная ко Дню рождения почтового ящика (до 30 августа).

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещен хит-парад отзывов посетителей, публикация, посвященная слюде, краткая информация о старейшем селе Кольского Севера - Варзуге. Очередной выпуск рубрики «Имя на борту» рассказывает познавательную историю о мурманском научно-исследовательском судне «Академик Примаков», а новый сюжет раздела «Мост времени» знакомит с первым «небоскребом» Мурманска - зданием ТПО. Выпуск «Музыкального киоска» содержит рассказ о пионерском барабане. (12+).

11, 18, 25 августа и 2 сентября

На базе Мурманского областного краеведческого музея в рамках культурного проекта «КультFAQ» состоится онлайн-курс «Основы видеомонтажа». Занятия на эту тему подготовила лаборатория публичной речи и коммуникации «Step2Future».

Участников вебинара разделят на группы по пять человек, в которых они освоят программы для редактирования видео и сделают ролики. Занятие продлится от 1,5 до 2 часов, после него будет необходимо выполнить домашнее задание. Обучение будет проходить в программе «Movavi».

Участник онлайн-курса научатся правильно выстраивать композицию кадра, составлять план съёмки, выбирать площадку, оборудование, реквизит. Мероприятие проведёт мероприятие Яна Миронова, основатель и продюсер видеопродакшн-центра, специалист по публичным выступлениям с десятилетним опытом работы в медиабизнесе.

Встречи будут проходить на Zoom-платформе согласно расписанию:

11 августа - с 11.00 до 13.00 – подготовка к съёмке;

18 августа - с 11.00 до 13.00 – видеосъёмка;

25 августа - с 11.00 до 13.00 – простые программы для монтажа;

2 сентября - с 11.00 до 13.00 – итоговая встреча.

Ссылка для регистрации: https://clck.ru/WBkVj (регистрация завершится 3 августа в 12.00).

Мероприятия «КультFAQ» открыты для всех желающих. Проект инициирован региональным Министерством культуры.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Кольский Север в новых изданиях» (до 1 сентября); «Природа Хибин» (до 6 сентября); «В мире красок» (до 10 сентября); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая); «Читай про себя! Молодежный формат 21 столетия» (до 31 августа); «Я просто живу» - будут представлены издания и музыкальные записи, посвященные 90-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева (до 31 августа); «Современное искусство - это интересно» (до 31 августа); «Битва за Север» (до 31 августа); «Туристический потенциал Мурманской области» (до 31 августа); «Арктика - от легенд до научных знаний» (до 31 августа); «Книги, которые легко поместятся в дорожный чемоданчик» (до 31 августа); «Новые книги» (до 31 августа); «Круиз без виз» (до 31 августа); «Книги летнего формата» (до 31 августа); «Веселый зоопарк» (до 31 августа); «Рыцари без страха и упрека» (до 31 августа); «Истории поколений. Лучшие в жанре» (до 31 августа); «Названия не помню, но обложка…синяя!» (до 31 августа).

ОНЛАЙН:

Смотрите на «Ютуб-канале» библиотеки и в сообществе «ВКонтакте»:

5 и 7 августа - 18.00

Мастер-класс по импровизации и актерскому мастерству. Его проведёт актёр Арктического театра и коуч по импровизации Валерий Сакович. Занятия помогут стать увереннее в себе и своих действиях, найти новые возможности для голоса и мимики, развить креативность. Мастер-класс пройдет на платформе Zoom. Необходима предварительная запись в группе библиотеки «ВКонтакте». (12+)

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Также «ВКонтакте» размещены: видеоэкскурсия «Заповедные острова Кандалакшского залива» и мастер-класс «Обложка для книги». (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

По 5 сентября

В отделе детского чтения - межрегиональный творческий фестиваль «Лето. Дети. Книга». От участников ждут видео с записью выступления (танец, песня, чтение стихов о лете, логически завершенные отрывки художественных произведений, отзывы (рецензии) о прочитанной летом книги. Также можно прислать фото рисунка или иллюстрации. Номинации: «Индивидуальное выступление», «Индивидуальное творчество», «Семейное выступление», «Театрализация». (6+)

До 15 сентября

В преддверии 105-летия города-героя Мурманска библиотека проводит областной литературный конкурс «105 слов о любимом городе». Приём заявок продлится до 15 сентября. По итогам конкурса планируется издание сборника, куда войдут лучшие произведения. (6+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

ОНЛАЙН:

До 15 августа

В преддверии Дня государственного флага «Кировка» проводит акцию #символмоейстраны. Ее задача - собрать воедино представления граждан о символе нашей родины. Итогом станет выставка под открытым небом лучших работ в виде баннеров у дворца. Участникам необходимо до 15 августа сделать скан рисунка или фото, заполнить заявку, опубликовать работу «ВКонтакте» с хештегами #символмоейстраны #кировкамурманск. (0+)

В сообществе «ВКонтакте» продолжается конкурс «Летний привет для Кировки». (0+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (до 23 августа); «Текстильные фантазии» (до 25 августа); «Летний калейдоскоп» (до 16 сентября).

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Идёт приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Начался приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

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Отдел приглашает мастеров, народные самодеятельные коллективы и клубные формирования принять участие в областной выставке ткачества «Дороги Параскевы». Условие - владение техникой ручного ткачества и возраст старше 18 лет. Заявки принимают до 30 августа.

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Продолжают работу выставки: «Границы» (до 5 августа).

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

Продолжают работу выставки: экспозиция картин и предметов из фондового собрания Военно-морского музея СФ и СМВК (до 5 августа), «Творческая мастерская» (до 2 сентября); фотовыставка работ участников клуба «Флеш» (до 26 августа).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре. (12+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)

Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В музее работают экспозиции: «Корабли моей родины» (до 29 августа), «Кольская экспериментальная опорная сверхглубокая скважина. История мирового рекорда» (до 30 августа), «Чёрно-белое» (до 30 августа), «Памятники наскального искусства на территории Мурманской области» (до 30 августа), о животном мире нашего края (до 31 декабря).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

ОНЛАЙН:

В сообществе музея «ВКонтакте» - виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)

г.МОНЧЕГОРСК

На базе ГЦК работает «Творческая мастерская». Её участников ждут занятия творчеством, прогулки, экскурсии, забавные конкурсы и викторины. (6+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

В группе ГЦК открыта рубрика «Сказки на ночь», возобновлены мастер-классы по скетчингу, а также все желающие смогут научиться создавать цветы в технике аппликация. (6+).

г.АПАТИТЫ

ОНЛАЙН:

В «ВКонтакте» можно посмотреть рубрику «Мульт-парад». Там же начал работу раздел для детей и их родителей «Это интересно». Зрителей ждут забавные опыты и задания, материалы для которых найдутся у каждого. (6+)

***

В сообществе началась акция «Мое лето». От участников ждут фотографии природы, гор, красивых мест, где вы побывали этим летом. Альбом будет опубликован 15 августа. Там же стартовала акция «Строители нашего города». Все желающие могут опубликовать снимки своих родных - представителей этой профессии - и их истории. (6+)

5 августа

11.00 – рубрика «Знаменательная дата. Художник». (6+) https.//vk.com/gallery_m

11.00 - «Книжные новинки». Видеобзор «Экстремальный пикник» (обзор книг Евгения Рудашевского). https.//vk.com/gorbib1_apatity

12.00 - культурный онлайн-стриминг «ИСКушение книгой» (обзоры книг о деятелях искусства, обсуждение книг с художниками, музыкантами и др.). https.//vk.com/club34512011

14.00 - видеопрезентация «День рождения светофора». https.//vk.com/apatitygdub

15.00 - летняя мастерская «Рыжий кот». Мастер-класс «Шоколадные конфеты». https.//vk.com/club161708821

6 августа

12.00 - «Современный штрих». Видеобзоры книг по искусству. https.//vk.com/club34512011

13.00 - цикл видеообзоров «Anno Libro» (книги – юбиляры 2021 года). https.//vk.com/club34512011

14.00 - познавательный онлайн-урок для маленьких почемучек «Как получается хлеб?» и занимательный эксперимент «Мука из зернышек». https.//vk.com/apatitygdub

15.00 - Видеообзор «Детективные романы Евгении Горской». https.//vk.com/apatitylibr

7 августа

15.00 - литературно-творческая онлайн-мастерская «ДеТвоРа». Чтение книги Андрея Усачёва «Мышонок, который жил по часам» и мастер-класс поделка «Мышонок». https.//vk.com/apatitygdub

16.00 - онлайн-студия «Хобби-клуб». Мастер-класс «Из бутылки в вазу» (декор в смешанной технике). https.//vk.com/apatitylibr

8 августа –

10.00 - День кошек. Подборка фильмов про кошек. Факты о кошках. https.//vk.com/msc_apatity

12.00 - онлайн-фотоэкскурс «Так строился город». https.//vk.com/apatitylibr

15.00 - онлайн-выставка краеведческой литературы «Они строили город». https.//vk.com/apatitylibr

19.00 - «Совиные истории». Читаем перед сном. https.//vk.com/apatitygdub

9 августа - 11.00

День коренных народов мира. Викторина по саамскому фольклору «В гостях у Чахкли». https.//vk.com/club34512011

9 августа - 12.00

День коренных народов мира. Онлайн мастер-класс «Волшебный саамский мячик». https.//vk.com/kovcheg_apatity

9 августа - 12.00

День коренных народов мира. Викторина, посвященная Дню коренных народов мира. (6+) https.//vk.com/dkapatity

9 августа - 12.00

День коренных народов мира. День информации онлайн «Коренные народы Земли Кольской». https.//vk.com/apatitylibr

9 августа - 13.00

День коренных народов мира. Саамские сказки. (6+) https.//vk.com/msc_apatity

9 августа - 13.20

День коренных народов мира. Онлайн-ликбез «9 фактов о саамах, которые вас удивят». https.//vk.com/msc_apatity

9 августа - 13.30

День коренных народов мира. «Сказки Терского берега». (6+) https.//vk.com/dkapatity

9 августа - 14.00

День коренных народов мира. Онлайн-экскурс «Загадочный народ Северного края». https.//vk.com/club161708821

9 августа - 14.00

День коренных народов мира. Онлайн мастер-класс «Саамская рукавичка». https.//vk.com/apatitygdub

9 августа - 14.00

День коренных народов мира. Рубрика «Знакомство с саамской культурой». (6+) https.//vk.com/dkapatity

9 августа - 15.00

День коренных народов мира. Онлайн мастер-класс «Лопарочка». https.//vk.com/club161708821

9 августа - 15.00

День коренных народов мира. Видеозапись научного фильма про коренные народы мира. (6+) https.//vk.com/dkapatity

9 августа - 15.00

День коренных народов мира. Громкие чтения-онлайн «Сказки под северным сиянием. саамские сказки». https.//vk.com/apatitylibr

9 августа - 15.20

День коренных народов мира. Онлайн-викторина, посвященная международному дню коренных народов мира. https.//vk.com/msc_apatity

9 августа - 16.20

День коренных народов мира. Онлайн-кинопоказ «Редкие люди» (Саами. Тайны Сейдозера»). https.//vk.com/msc_apatity

9 августа - 17.00

День коренных народов мира. Онлайн-студия интересных сообщений «Ужасно интересно!». https.//vk.com/club161708821

9 августа - 17.00

День коренных народов мира. Мастер-класс от руководителя студии ДПТ «Иван да Марья», Саамский мяч-паал. (6+) https.//vk.com/dkapatity

9 августа - 18.00

День коренных народов мира. Онлайн-знакомство с художником В. Цикота (автором иллюстраций к саамским сказкам). https.//vk.com/msc_apatity

10 августа - 9.00

Цикл видеообзоров «Первая полоса». ретроспектива статей из местных газет. https.//vk.com/club34512011

10 августа - 15.00

Видеозарисовки о животных «Дикие и домашние – все такие важные». https.//vk.com/apatitygdub

10 августа - 15.00

Онлайн-студия чтения «Книги с Домовёнком». русская народная сказка «По щучьему велению». https.//vk.com/club161708821

11 августа - 11.00

Громкие онлайн-чтения «Абсолютный слух» (книги по искусству). https.//vk.com/club34512011

11 августа - 11.00

«Книжная среда». онлайн-чтения сказки Кадзуо Ивамура «14 лесных мышей». https.//vk.com/gorbib1_apatity

11 августа - 12.00

Рубрика для детей и их родителей «Это интересно». (0+) https.//vk.com/dkapatity

11 августа - 15.00

Экологический онлайн-урок «Эко-среда!». «Чистый и загрязненный воздух». https.//vk.com/apatitygdub

12 августа - в течение дня

Викторина к международному дню молодёжи. https.//vk.com/msc_apatity

12 августа - 11.00

Рубрика «Знаменательная дата. Художник». (6+) https.//vk.com/gallery_m

12 августа - 12.00

Культурный онлайн-стриминг «ИСКушение книгой» (обзоры книг о деятелях искусства, обсуждение книг с художниками, музыкантами и др.). https.//vk.com/club34512011

12 августа - 15.00

Летняя мастерская «Рыжий кот». Мастер-класс «Капитошка из воздушного шарика». https.//vk.com/club161708821

13 августа - 12.00

«Современный штрих». Видеобзоры книг по искусству. https.//vk.com/club34512011

13 августа - 13.00

Цикл видеообзоров «Anno Libro» (книги–юбиляры 2021 года). https.//vk.com/club34512011

13 августа - 14.00

Познавательный онлайн-урок для маленьких почемучек «Почему появляются лужи?» и занимательный эксперимент. https.//vk.com/apatitygdub

14 августа - 14.00

Онлайн-викторина «Код здоровья» (ко Дню физкультурника). https.//vk.com/apatitylibr

14 августа - 15.00

Литературно-творческая онлайн-мастерская «ДеТвоРа». Чтение книги Виктора Лунина «Слонёнок и письмо» и мастер класс. поделка «Слонёнок». https.//vk.com/apatitygdub

14 августа - 15.00

Рубрика «Семейный выходной». (0+) https.//vk.com/dkapatity

14 августа - 16.00

Онлайн-студия «Хобби-клуб». Мастер-класс «Закладка для книги» в технике изонить». https.//vk.com/apatitylibr

15 августа - 19.00

«Совиные истории». Читаем перед сном. https.//vk.com/apatitygdub

г.КИРОВСК

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК размещены ролики праздничных выступлений творческих коллективов Кировского городского Дворца культуры. Там же проходит интернет-конкурс детского рисунка на асфальте «Я рисую сказку», посвященного Дню воспоминания любимых книжек. Работы принимаются до 29 июля. (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В ГДК продолжает работу фотовыставка «Дикие и свободные» (до 28 августа). (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В группе «ВКонтакте» опубликованы: произведения русских классиков в подборке мультфильмов, памятка юного пешехода, видеоролик, посвященный правилам дорожного движения и общего безопасного поведения во время езды на велосипедах, самокатах, роликах, фольклорная экспедиция по городу. (12+)

г.КАНДАЛАКША

Каждую субботу - 12.00

«Клуб настольных игр». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

Каждую среду - 15.00

Будет работать «Школа полезных навыков». На занятиях в такой необычной школе дети узнают, как работать ниткой с иголкой, пришить пуговичку, зашить дырку, завязать узелки, шнурки и бантики, работать с ножницами, сделать своими руками интересную поделку и сувенир. (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

ОНЛАЙН:

В сообществе Кандалакшской библиотечной системы размещена ссылка для бесплатного доступа к подборке книг. Доступ открыт до 31 августа. Там же каждую пятницу в 16.00 будет появляться новый обзор «Книжки из рюкзачка» (6+).

***

В группе ДК «Металлург» проходит акция «Тепло из добрых рук» по сбору школьных принадлежностей, вещей и средств личной гигиены для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Там же опубликованы сказка «Как Анютка нитки искала да гладью вышивала», мастер-классы «Северная берегиня», «Рисование мыльными пузырями», «Игровая кукла-закрутка «Хороводница», «Идеи прически: легко и просто», акция «Солнце, лето, я!» (6+).

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

ОНЛАЙН:

В группе Централизованной библиотечной системы размещен информационно-краеведческий видеоролик «Водные кладовые Ковдорского района». (6+)

По средам - 15.00

Новая рубрика «Кроссворды для всей семьи». (0+)

Также в группе музыкальная рубрика «Летнее настроение», интервью с фотографами. (6+)

По пятницам - 15.00

В сообществе ДК «ВКонтакте» по пятницам в 15.00 до конца лета будет проходить еженедельная рубрика #MusicBOX. 30 июля - «Эмодзи ребус». Отвечайте на музыкальные головоломки и станьте победителями. (12+)

п.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК опубликованы мастер-классы: «Чердачная игрушка», «Чайник-контейнер для вкусняшек», «Хорошо, когда все дома». (6+)

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)