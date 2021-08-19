г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «День Военно-Морского флота» (до 22 августа); «По волнам моей памяти» (до 29 августа); «Полотенце» (до 29 августа); «Фантазеры» (до 29 августа); «Живопись петербургских художников из собрания музея» (до 29 августа); «Точка. Линия. Пятно» (до 5 сентября); «Шарм ширм» (до 31 октября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «К 85-летию художника Вадима Конева» (до 29 августа); «Путешествие длиною в жизнь» (до 29 августа); «Морская стихия. Образ моря в живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве» (до 29 августа); «Русский фарфор» (до 29 августа); «Иллюстрации к произведениям Уильяма Теккерея» (до 29 августа); «1941. Защитить Север» (до 5 сентября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

ОНЛАЙН

Русский музей приглашает стать участниками онлайн-проекта «К юбилею великого писателя: 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского» (12+). Показы состоятся на Ютуб-канале музея. Программа:

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Воспоминания почтового ящика» (до 30 августа); «Совет да любовь» (до 30 августа); «На страже мира» (до 30 августа); «Пограничники Арктики» (до 30 августа).

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещен хит-парад отзывов посетителей. (6+)

Об освоении Арктики в 30-е годы ХХ века расскажут фотоработы Дмитрия Дебабова, размещенные в сообществе. Работают рубрики: «Улицы Мурманска», «День в истории», «Экспонат месяца», «Рыбий жир», «Геральдика Мурманской области» и другие. (6+ и 12+)

25 августа и 2 сентября

На базе Мурманского областного краеведческого музея в рамках культурного проекта «КультFAQ» состоится онлайн-курс «Основы видеомонтажа». Занятия на эту тему подготовила лаборатория публичной речи и коммуникации «Step2Future».

Участников вебинара разделят на группы по пять человек, в которых они освоят программы для редактирования видео и сделают ролики. Занятие продлится от 1,5 до 2 часов, после него будет необходимо выполнить домашнее задание. Обучение будет проходить в программе «Movavi».

Участник онлайн-курса научатся правильно выстраивать композицию кадра, составлять план съёмки, выбирать площадку, оборудование, реквизит. Мероприятие проведёт мероприятие Яна Миронова, основатель и продюсер видеопродакшн-центра, специалист по публичным выступлениям с десятилетним опытом работы в медиабизнесе.

Встречи будут проходить на Zoom-платформе согласно расписанию:

25 августа - с 11.00 до 13.00 – простые программы для монтажа;

2 сентября - с 11.00 до 13.00 – итоговая встреча.

Ссылка для регистрации: https://clck.ru/WBkVj (регистрация завершится 3 августа в 12.00).

Мероприятия «КультFAQ» открыты для всех желающих. Проект инициирован региональным Министерством культуры.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Читай про себя! Молодежный формат XXI столетия» (до 31 августа); «Я просто живу» (до 31 августа); «Современное искусство - это интересно» (до 31 августа); «Битва за Север» (до 31 августа); «Туристический потенциал Мурманской области» (до 31 августа); «Арктика - от легенд до научных знаний» (до 31 августа); «Книги, которые легко поместятся в дорожный чемоданчик» (до 31 августа); «Новые книги» (до 31 августа); «Круиз без виз» (до 31 августа); «Книги летнего формата» (до 31 августа); «Веселый зоопарк» (до 31 августа); «Рыцари без страха и упрека» (до 31 августа); «Истории поколений. Лучшие в жанре» (до 31 августа); «Названия не помню, но обложка… синяя!» (до 31 августа); «Кольский Север в новых изданиях» (до 1 сентября); «Природа Хибин» (до 6 сентября); «В мире красок» (до 10 сентября); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

19-22 августа - 12.00-20.00

Информационная акция «Равнение на флаг». Посетители смогут принять участие в виртуальной игре «Флаг России. Вехи пути», смартмобе «Равнение на флаг». (12+)

Также в течение акции будет демонстрироваться трилогия «Государственные символы России» Санкт-Петербургской студии документальных фильмов «Триумф». (12+)

ОНЛАЙН:

Смотрите на «Ютуб-канале» библиотеки и в сообществе «ВКонтакте»:

20 августа - 11.00

Пройдёт виртуальная командная игра «Росквиз». Она будет организована на платформе Zoom. (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

По 5 сентября

В отделе детского чтения - межрегиональный творческий фестиваль «Лето. Дети. Книга». От участников ждут видео с записью выступления (танец, песня, чтение стихов о лете, логически завершенные отрывки художественных произведений, отзывы (рецензии) о прочитанной летом книги. Также можно прислать фото рисунка или иллюстрации. Номинации: «Индивидуальное выступление», «Индивидуальное творчество», «Семейное выступление», «Театрализация». (6+)

До 15 сентября

В преддверии 105-летия города-героя Мурманска библиотека проводит областной литературный конкурс «105 слов о любимом городе». Приём заявок продлится до 15 сентября. По итогам конкурса планируется издание сборника, куда войдут лучшие произведения. (6+)

До 5 октября

Стартовал новый сезон творческого проекта «СуперКлассики». Необходимо превратить любого классика в супергероя, но так, чтобы образ соответствовал его жизни и творчеству. Работы принимаются в виде фанфика, рисунка, косплея, видеоролика, комикса, мультфильма. Заявки ждут до 5 октября. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» продолжается конкурс «Летний привет для Кировки». (0+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (до 23 августа); «Текстильные фантазии» (до 25 августа); «Летний калейдоскоп» (до 16 сентября).

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Идёт приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Начался приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

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Отдел приглашает мастеров, народные самодеятельные коллективы и клубные формирования принять участие в областной выставке ткачества «Дороги Параскевы». Условие - владение техникой ручного ткачества и возраст старше 18 лет. Заявки принимают до 30 августа.

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

19 августа - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

19 августа - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

19 августа - 18.30

«Зрение». (12+)

19 августа - 19.15

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

Продолжают работу выставки: графика «Космос» (до 26 августа), «Художник на все времена», посвященная Рембрандту ван Рейну (до 26 августа), фотовыставка клуба «Флеш» (до 26 августа), «Творческая мастерская» (до 2 сентября).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре. (12+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)

Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В музее работают экспозиции: «Артефакт» (до 29 августа), «Корабли моей родины» (до 29 августа), «Кольская экспериментальная опорная сверхглубокая скважина. История мирового рекорда» (до 30 августа), «Памятники наскального искусства на территории Мурманской области» (до 29 августа), «Черно-белое» (до 28 сентября), «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа» (до 10 октября), о животном мире нашего края (до 31 декабря).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

ОНЛАЙН:

В сообществе музея «ВКонтакте» - виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)

ЗАТО ВИДЯЕВО

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)

Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В нееёвошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)

г.МОНЧЕГОРСК

На базе ГЦК работает «Творческая мастерская». Её участников ждут занятия творчеством, прогулки, экскурсии, забавные конкурсы и викторины. (6+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.АПАТИТЫ

ОНЛАЙН:

В «ВКонтакте» можно посмотреть рубрику «Мульт-парад». Там же начал работу раздел для детей и их родителей «Это интересно». Зрителей ждут забавные опыты и задания, материалы для которых найдутся у каждого. (6+)

19 августа

11.00 - «Книжные новинки»: видеобзор «С детективом не скучаем». https://vk.com/gorbib1_apatity

11.00 - рубрика «Знаменательная дата. Художник». (6+). https://vk.com/gallery_m

12.00 - культурный онлайн-стриминг «ИСКушение книгой» (обзоры книг о деятелях искусства, обсуждение книг с художниками, музыкантами и др.). https://vk.com/club34512011

15.00 - летняя мастерская «Рыжий кот»: мастер-класс по созданию интерактивной игрушки «Паучок». https://vk.com/club161708821

15.00 - книжная онлайн-выставка «Мышкин дом» (5 книг о мышах). https://vk.com/apatitygdub

20 августа

12.00 - «Современный штрих»: видеобзоры книг по искусству. https://vk.com/club34512011

13.00 - цикл видеообзоров «Anno Libro» (книги–юбиляры 2021 года). https://vk.com/club34512011

14.00 - познавательный онлайн-урок для маленьких почемучек «Почему мухи не падают с потолка?» и занимательный эксперимент. https://vk.com/apatitygdub

15.00 - видеообзор «Триллеры Ю. Несбе». https://vk.com/apatitylibr

15.00 - видеозапись мастер-класса от тренера фитнес-клуба «Максимал Джим», Ольги Абрамовой. (6+) https://vk.com/dkapatity

21 августа

15.00 - литературно-творческая онлайн-мастерская «ДеТвоРа»: чтение книги Марины Кремер «Зачем тигрёнку полоски» и мастер класс: поделка «Тигренок». https://vk.com/apatitygdub

16.00 - онлайн-студия «Хобби-клуб»: мастер-класс. https://vk.com/apatitylibr

22 августа

День Государственного флага Российской Федерации (22 августа г.)

12.30, 14.30, 16.30 - рубрика «Поздравление от творческих коллективов». (0+) https://vk.com/dkapatity

12.00 - День флага «Три цвета России» (цикл онлайн-мероприятий). https://vk.com/apatitylibr

13.00 - онлайн-викторина «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед». https://vk.com/apatitygdub

13.00 - ликбез – «История Российского флага». https://vk.com/msc_apatity

14.00 - интеллектуальная викторина, приуроченная ко Дню флага РФ. https://vk.com/msc_apatity

15.00 - история Государственного флага Российской Федерации. (6+) https://vk.com/dkapatity

16.00 - викторина «Государственный флаг Российской Федерации». (6+) https://vk.com/dkapatity

19.00 - «Совиные истории»: читаем перед сном. https://vk.com/apatitygdub

23 августа

13.00 - видеопрезентация «День воинской славы. Курская битва». https://vk.com/apatitylibr

15.00 - онлайн-студия интересных сообщений «Ужасно интересно!». https://vk.com/club161708821

15.00 - видеозарисовки о животных «Дикие и домашние – все такие важные». https://vk.com/apatitygdub

24 августа

09.00 - цикл видеообзоров «Первая полоса»: ретроспектива статей из местных газет. https://vk.com/club34512011

10.00 - рубрика «Лучше гор могут быть только горы». (6+) https://vk.com/muzeibibliotekа

15.00 - онлайн-студия чтения «Книги с Домовёнком»: русские народные пословицы и поговорки. https://vk.com/club161708821

25 августа

11.00 - громкие онлайн-чтения «Абсолютный слух» (книги по искусству). https://vk.com/club34512011

11.00 - «Книжная среда»: онлайн-чтения книги Лены Гессе «Фред&Анабель». https://vk.com/gorbib1_apatity

15.00 - экологический онлайн-урок «Эко-среда!»: «Сортировка мусора». https://vk.com/apatitygdub

26 августа

12.00 - Культурный онлайн-стриминг «ИСКушение книгой» (обзоры книг о деятелях искусства, обсуждение книг с художниками, музыкантами и др.). https://vk.com/club34512011

15.00 - Онлайн-мастерская «Рыжий кот»: поделка из бумажных стаканчиков «Крокодил Гена» https://vk.com/club161708821

27 августа

10.00 - рубрика «События. Народный календарь». (6+) https://vk.com/muzeibibliotekа

11.00 - рубрика «Знаменательная дата. Художник». (6+) https://vk.com/gallery_m

13.00 - онлайн-игра «Угадай фильм по кадру» (ко Дню российского кино). https://vk.com/apatitylibr

14.00 - познавательный онлайн-урок для маленьких почемучек «Как паук плетет паутину?» и мастер-класс «Паучок». https://vk.com/apatitygdub

17.00 - книжная онлайн-выставка «Любимые актеры советского кино». https://vk.com/apatitylibr

28 августа

15.00 - литературно-творческая онлайн-мастерская «ДеТвоРа»: чтение книги Елены Каргановой «Желтик» и мастер класс: поделка «Цыпленок». https://vk.com/apatitygdub

16.00 - онлайн-студия «Хобби-клуб»: мастер-класс. https://vk.com/apatitylibr

18.00 - женский клуб «Девичник»: цикл встреч с интересными людьми «Такие девушки – как звёзды!». https://vk.com/club34512011

29 августа

15.00 - рубрика «Семейный выходной». (0+) https://vk.com/dkapatity

19.00 - «Совиные истории»: читаем перед сном. https://vk.com/apatitygdub

г.КИРОВСК

ОНЛАЙН:

Городской Дворец культуры запускает акцию «Стань первооткрывателем!», приуроченную к Дню российского флага. Необходимо водрузить флаг на новой «высоте»: ею может стать место в городе, в котором он ещё ни разу не был, или гора книг, которую наконец-то удалось «покорить», и прочее с флагом или на его фоне, и сделать фото.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В ГДК продолжает работу фотовыставка «Дикие и свободные» (до 28 августа). (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В группе «ВКонтакте» работает рубрика «Каляки-маляки», опубликованы: лекция о народах России, произведения русских классиков в подборке мультфильмов, памятка юного пешехода, видеоролик, посвященный правилам дорожного движения и общего безопасного поведения во время езды на велосипедах, самокатах, роликах, фольклорная экспедиция по городу. (12+)

г.КАНДАЛАКША

Каждую субботу - 12.00

«Клуб настольных игр». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

Каждую среду - 15.00

Будет работать «Школа полезных навыков». На занятиях в такой необычной школе дети узнают, как работать ниткой с иголкой, пришить пуговичку, зашить дырку, завязать узелки, шнурки и бантики, работать с ножницами, сделать своими руками интересную поделку и сувенир. (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

ОНЛАЙН:

До 31 августа

В сообществе Кандалакшской библиотечной системы размещена ссылка для бесплатного доступа к подборке книг. Доступ открыт до 31 августа. Там же каждую пятницу в 16.00 будет появляться новый обзор «Книжки из рюкзачка» (6+).

***

В группе ДК «Металлург» проходит акция «Тепло из добрых рук» по сбору школьных принадлежностей, вещей и средств личной гигиены для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. (0+)

Там же опубликованы: сказки «Как Дуся-домовуся за черникой ходила» и «Как Анютка нитки искала да гладью вышивала», мастер-классы «Обережная кукла-закрутка «Отдарок за подарок», «Экосумка», «Северная берегиня», «Игровая кукла-закрутка «Хороводница». (12+)

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

ОНЛАЙН:

В группе Централизованной библиотечной системы размещен информационно-краеведческий видеоролик «Водные кладовые Ковдорского района». (6+)

По средам - 15.00

Новая рубрика «Кроссворды для всей семьи». (0+)

По пятницам - 15.00

В сообществе ДК «ВКонтакте» до конца лета будет проходить еженедельная рубрика #MusicBOX. 6 августа - «Какофония». Отвечайте на музыкальные головоломки и станьте победителями. (12+)

***

В сообществе ДК «ВКонтакте» опубликована сказка «Сампо-лопарёнок», поставленная творческим коллективом ГДК под руководством режиссера Виталия Кривило. (6+)

***

Очередной выпуск раздела «Психолог и Я» расскажет о взаимопонимании в семье. (12+)

п.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК опубликованы мастер-классы: «Чердачная игрушка», «Чайник-контейнер для вкусняшек», «Хорошо, когда все дома». (6+)

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)

пгт.ПЕЧЕНГА

До 28 августа

Культурно-досуговый центр «Платформа» приглашает принять участие в конкурсе, посвященном Дню поселка Печенга, - «Край реки Сосновой» (0+). До 28 августа принимаются работы в любой технике.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 4а. Культурно-досуговый центр «Платформа».