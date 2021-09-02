г.МУРМАНСК

4 сентября – 13.00

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области проведёт праздник, приуроченный ко Дню охотника. В рамках мероприятия будет организована жеребьёвка на лося.

Кроме жеребьёвки, в программе мастер-классы для детей по стрельбе из пневматического оружия, выступление творческих коллективов областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Будет работать фуд-корт и ярмарка товаров для охоты и рыбалки.

В связи с действующими противоэпидемическими ограничениями для участия в празднике необходима регистрация. Организаторы просят позвонить по телефонам: 8 (8152) 48-68-38, 48-68-05 или отправить сообщение на электронную почту с указанием ФИО и количества гостей: chumandra@gov-murman.ru. kozlov@gov-murman.ru.

г.Мурманск, восточно-объездная дорога, Спортивно-стрелковый клуб «Кречет».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Точка. Линия. Пятно» (до 5 сентября); «Шарм ширм» (до 31 октября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

2 и 3 сентября - 14.00

В пространстве постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков» состоится интерактивная экскурсия «Жанры живописи». Маленькие посетители в игровой форме познакомятся с фондовым собранием музея, узнают о видах и жанрах изобразительного искусства. Отгадают загадки по теме искусства, выполнят задания и поучаствуют в копировании работ художников. (6+)

2 сентября - 17.00

Откроется выставка «Батик без границ» (до 3 октября). Будут представлены работы членов клуба «Махаон». Посетители увидят декоративные панно, шарфы, платки и другие изделия из натуральных тканей.

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

2 сентября

Начнёт работу выставка графики народного художника СССР, академика АХ СССР, профессора Евсея Моисеенко (до 7 ноября). Работы автора отличаются необычностью ракурсов, экспрессивностью цвета и линий. Для него свойственен отход от классической академической живописи, новаторство художественного языка.

ОНЛАЙН

Русский музей приглашает стать участниками онлайн-проекта «К юбилею великого писателя: 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского» (12+). Показы состоятся на Ютуб-канале музея. Программа:

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

ОНЛАЙН:

2 сентября

На базе Мурманского областного краеведческого музея в рамках культурного проекта «КультFAQ» состоится онлайн-курс «Основы видеомонтажа». Занятия на эту тему подготовила лаборатория публичной речи и коммуникации «Step2Future».

Участников вебинара разделят на группы по пять человек, в которых они освоят программы для редактирования видео и сделают ролики. Занятие продлится от 1,5 до 2 часов, после него будет необходимо выполнить домашнее задание. Обучение будет проходить в программе «Movavi».

Участник онлайн-курса научатся правильно выстраивать композицию кадра, составлять план съёмки, выбирать площадку, оборудование, реквизит. Мероприятие проведёт мероприятие Яна Миронова, основатель и продюсер видеопродакшн-центра, специалист по публичным выступлениям с десятилетним опытом работы в медиабизнесе.

Встречи будут проходить на Zoom-платформе согласно расписанию:

2 сентября - с 11.00 до 13.00 – итоговая встреча.

Ссылка для регистрации: https://clck.ru/WBkVj (регистрация завершится 3 августа в 12.00).

Мероприятия «КультFAQ» открыты для всех желающих. Проект инициирован региональным Министерством культуры.

По 17 октября

К своему 95-летнему юбилею краеведческий музей приготовил 95 подарков. В течение двух месяцев, с 17 августа по 17 октября, призы будут (билеты и сувениры) разыграны в группе «ВКонтакте». Акция проводится каждые две недели. По вторникам на стене будут опубликованы посты с условиями конкурса, а через неделю - имена победителей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Кольский Север в новых изданиях» (до 1 сентября); «Природа Хибин» (до 6 сентября); «В мире красок» (до 10 сентября); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

ОНЛАЙН:

По 5 сентября

В отделе детского чтения - межрегиональный творческий фестиваль «Лето. Дети. Книга». От участников ждут видео с записью выступления (танец, песня, чтение стихов о лете, логически завершенные отрывки художественных произведений, отзывы (рецензии) о прочитанной летом книги. Также можно прислать фото рисунка или иллюстрации. Номинации: «Индивидуальное выступление», «Индивидуальное творчество», «Семейное выступление», «Театрализация». (6+)

До 15 сентября

В преддверии 105-летия города-героя Мурманска библиотека проводит областной литературный конкурс «105 слов о любимом городе». Приём заявок продлится до 15 сентября. По итогам конкурса планируется издание сборника, куда войдут лучшие произведения. (6+)

До 5 октября

Стартовал новый сезон творческого проекта «СуперКлассики». Необходимо превратить любого классика в супергероя, но так, чтобы образ соответствовал его жизни и творчеству. Работы принимаются в виде фанфика, рисунка, косплея, видеоролика, комикса, мультфильма. Заявки ждут до 5 октября. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» продолжается конкурс «Летний привет для Кировки». (0+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Возвращаясь на Родину» (до 20 сентября).

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Идёт приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Начался приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Работает выставка «Школа ремёсел приглашает» (до 3 октября).

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

Продолжают работу выставки: «Творческая мастерская» (до 2 сентября).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре. (12+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)

Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В музее работают экспозиции: «Чёрно-белое» (до 28 сентября), «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа» (до 10 октября), о животном мире нашего края (до 31 декабря).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

ОНЛАЙН:

В сообществе музея «ВКонтакте» - виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)

ЗАТО ВИДЯЕВО

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)

Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В нееёвошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)

г.МОНЧЕГОРСК

ОНЛАЙН:

В группе ГЦК размещены ролики: о саамской одежде, о Рембрандте ван Рейне, мастер-класс «Как нарисовать закат пластилином», онлайн-экскурсия по квартире Михаила Булгакова, работают рубрики: «Лаборатория чудес» и «Сказки на ночь», возобновлены мастер-классы по скетчингу. (12+)

г.АПАТИТЫ

ОНЛАЙН:

В «ВКонтакте» можно посмотреть рубрику «Мульт-парад». (6+)

Работают разделы для детей и их родителей «Это интересно» и «Семейный выходной». (0+)

В сообществе работает рубрика «Знакомство с саамской культурой», размещено видео мастер-класса по созданию саамского мяча паала, «Сказки Терского берега». (6+)

г.КИРОВСК

ОНЛАЙН:

Городской Дворец культуры запускает акцию «Стань первооткрывателем!», приуроченную к Дню российского флага. Необходимо водрузить флаг на новой «высоте»: ею может стать место в городе, в котором он ещё ни разу не был, или гора книг, которую наконец-то удалось «покорить», и прочее с флагом или на его фоне, и сделать фото.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

ОНЛАЙН:

В группе «ВКонтакте» размещена познавательно-развлекательная программа «Казачья честь, казачья слава!».

Там же работает рубрика «Каляки-маляки», опубликованы: лекция о народах России, произведения русских классиков в подборке мультфильмов, памятка юного пешехода, видеоролик, посвященный правилам дорожного движения и общего безопасного поведения во время езды на велосипедах, самокатах, роликах, фольклорная экспедиция по городу. (12+)

г.КАНДАЛАКША

Каждую субботу - 12.00

«Клуб настольных игр». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

Каждую среду - 15.00

Будет работать «Школа полезных навыков». На занятиях в такой необычной школе дети узнают, как работать ниткой с иголкой, пришить пуговичку, зашить дырку, завязать узелки, шнурки и бантики, работать с ножницами, сделать своими руками интересную поделку и сувенир. (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

ОНЛАЙН: