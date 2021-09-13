г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Батик без границ» (до 3 октября); «Шарм ширм» (до 31 октября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

18 сентября - 15.00 и 17.00

Арт-забег «От сентиментализма до подстаканника» по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков». (12+)

19 сентября - 14.00

Мероприятие «Потешный промысел. Глиняная игрушка» по постоянной экспозиции «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России». (6+)

29 сентября - 31 октября

Приглашает принять участие в выставке-конкурсе «Один день в любимом городе», которая будет экспонироваться с 29 сентября по 31 октября. Необходимо до 27 сентября принести художественные фотографии любого жанра, выполненные в черно-белой или цветной печати, в формате не менее А4, на пенокартоне или пластике. Каждый участник может представить не более пяти снимков. Победители фотовыставки будут награждены дипломами и памятными подарками.

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Где крепнет дух!» (до 26 сентября); «Точка. Линия. Пятно» (до 10 октября); «Графика Евсея Моисеенко» (до 7 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря); из собрания Государственного Русского музея «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября).

15 сентября

Начнёт работу выставка «Медицина северных рубежей», которая была создана в Военно-медицинском музее при участии Санкт-Петербургского института истории РАН, компании «Норникель» и АНО Издательство «Политическая энциклопедия» (до 31 октября). Экспозиция является частью научного проекта, посвященного 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

15-17 сентября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Жостовская роспись». (6+)

15-17 сентября - 17.00

Мастер-класс «Русский импрессионизм» в технике холст, масло. (12+)

18- 9 сентября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Хохломская роспись» (6+).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Воспоминания почтового ящика» (до 30 сентября); «Совет да любовь» (до 30 сентября); «На страже мира» (до 30 сентября); «Пограничники Арктики» (до 30 сентября).

14 сентября - 15.00

Обзорная экскурсия по музею. (16+)

ОНЛАЙН:

До 24 сентября

Для виртуальной выставки «Любимый Север», которая откроется 4 октября, начался сбор фотографий. Сотрудники музея ждут снимки с «северными» названиями за пределами города, области, страны. Это могут быть названия кафе, отелей, улиц. Фото принимают до 24 сентября.

По 17 октября

К своему 95-летнему юбилею краеведческий музей приготовил 95 подарков. В течение двух месяцев, с 17 августа по 17 октября, призы будут (билеты и сувениры) разыграны в группе «ВКонтакте». Акция проводится каждые две недели. По вторникам на стене будут опубликованы посты с условиями конкурса, а через неделю - имена победителей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Евгений Халдей - фотограф Победы» (до 30 сентября); «В мире красок. Продолжение» (до 30 сентября); «Учишься? Поможем!» (до 30 сентября); «Станислав Лем, провидец и мистификатор...» (до 30 сентября); «Проза жизни Сергея Довлатова» (до 30 сентября); «Интеллектуальное чтение: новые имена» (до 30 сентября); «Жёлтая» (до 30 сентября); «Общага: жизнь студенческая» (до 30 сентября); «Мировая классика на английском языке» (до 30 сентября); «Книги, которые научат учиться» (до 30 сентября); «Новые книги» (до 30 сентября); «О чем не напишут в учебниках…» (до 30 сентября); «Похвальное слово собаке» (до 30 сентября); «Думай и богатей» (до 30 сентября); «Журнал «Нива» начала XX в.» (до 30 октября); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

ОНЛАЙН:

До 15 сентября

В преддверии 105-летия города-героя Мурманска библиотека проводит областной литературный конкурс «105 слов о любимом городе». Приём заявок продлится до 15 сентября. По итогам конкурса планируется издание сборника, куда войдут лучшие произведения. (6+)

До 5 октября

Стартовал новый сезон творческого проекта «СуперКлассики». Необходимо превратить любого классика в супергероя, но так, чтобы образ соответствовал его жизни и творчеству. Работы принимаются в виде фанфика, рисунка, косплея, видеоролика, комикса, мультфильма. Заявки ждут до 5 октября. (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

14 сентября - 18.00

Государственный академический хореографический ансамбль «Березка». им.Н.С. Надеждиной.

18 сентября - 18.00

«Ave, Maria». Юлия Иконникова, орган и Алексей Балашов, гобой (г.Москва).

19 сентября - 11.00

«Tervetuloa – Добро пожаловать!». Автор и ведущая – Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал.

19 сентября - 17.00

«Музыка света». Артисты филармонии. Музыкальная гостиная.

26 сентября - 17.00

«Шесть звёзд Голливуда». Квартет «ART CINEMA». Концертный зал.

28 сентября - 19.00

Национальный филармонический оркестр России. Главный дирижёр - Владимир Спиваков. Концертный зал.

30 сентября - 19.00

Национальный филармонический оркестр России. Главный дирижёр - Владимир Спиваков. Концертный зал.

2 октября - 17.00

«Аленький цветочек». «Сказки с оркестром». Концертный зал.

3 октября - 11.00

«Репка». Группа «До-ми-но». Камерный зал.

3 октября - 17.00

«HELLO, SATCHMO!». К 120-летию со дня рождения Луи Армстронга. Концертный зал.

9 октября - 18.00

«Куда приводят мечты». Ансамбль «Ударная кампания». Камерный зал.

10 октября - 11.00

«Я хочу услышать музыку». Программа для самых маленьких. Камерный зал.

10 октября - 17.00

«Абрикосовые мелодии». Аргишти (армянский дудук), Артур Бочкивский (гитара). г.Санкт-Петербург.

12 октября - 18.00

Виртуальный зал. Увертюры и вальсы Иоганна Штрауса. Концертный зал.

16 октября - 18.00

«Любовь - волшебная страна...». Концерт, посвященный творчеству Андрея Петрова. Камерный зал.

17 октября - 18.00

Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель и главный дирижёр Юрий Башмет. Концертный зал.

31 октября - 11.00

«Я слушаю». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

31 октября - 17.00

«Если б не было войны...». Ансамбль «Серенада». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

22 сентября - 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

Открытие 83-го театрального сезона. ОДК им. С.М.Кирова.

26 сентября - 16.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

с.Териберка.

27 сентября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

ОДК им. С.М. Кирова.

29 сентября - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

ОДК им. С.М. Кирова.

30 сентября - 19.00

«Ужин с дураком». Ф.Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

ОДК им. С.М. Кирова.

1 октября - 18.00

«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

Премьера. Акция «В театр всей семьёй». ОДК им. С.М. Кирова.

5 октября - 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+)

ОДК им. С.М. Кирова.

7 октября - 10.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

г.Кандалакша.

7 октября – 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

г.Кандалакша.

8 октября - 10.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

г.Кандалакша.

8 октября - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

п.Умба.

9 октября - 11.00

«Золотой цыплёнок». В.Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

п.Умба.

14 октября - 14.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова (6+)

г.Полярный.

30 октября - 15.00

Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

ОДК им. С.М. Кирова.

30 октября - 19.00

Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

ОДК им. С.М. Кирова.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких:

18 сентября - 15.30

Тамара Волынкина. «Гуси - лебеди». (2+)

18 сентября - 17.00

Тамара Волынкина. «Гуси - лебеди». (2+)

19 сентября - 15.30

Корней Чуковский. «Муха - Цокотуха». (3+)

19 сентября - 17.00

Корней Чуковский. «Муха - Цокотуха». (3+)

25 сентября - 15.30

Гастроли Крымского академического театра кукол. Галина Латышева, по мотивам произведения Лилиан Муур «Крошка енот». (3+)

25 сентября - 17.00

Гастроли Крымского академического театра кукол. Галина Латышева, по мотивам произведения Лилиан Муур «Крошка енот». (3+)

26 сентября - 15.30

Гастроли Крымского академического театра кукол. Галина Латышева, по мотивам произведения Лилиан Муур «Крошка енот». (3+)

26 сентября - 17.00

Гастроли Крымского академического театра кукол. Галина Латышева, по мотивам произведения Лилиан Муур «Крошка енот». (3+)

Для тех, кто постарше:

18 сентября - 11.00

Пётр Васильев. «Снежная королева». (5+)

18 сентября - 13.30

Пётр Васильев «Снежная королева». (5+)

19 сентября - 11.00

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

19 сентября - 13.30

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

24 сентября - 19.00

Светлана Дорожко. «Эйнар и Брунилла». (18+)

25 сентября - 11.00

Гастроли Крымского академического театра кукол. Ирина Уварова, по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Принцесса и свинопас». (7+)

25 сентября - 13.30

Гастроли Крымского академического театра кукол. Ирина Уварова, по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Принцесса и свинопас». (7+)

26 сентября - 11.00

Гастроли Крымского академического театра кукол. Наталья Пахомова, по мотивам произведения Алексея Толстого «Тайна Золотого ключика». (7+)

26 сентября - 13.30

Гастроли Крымского академического театра кукол. Наталья Пахомова, по мотивам произведения Алексея Толстого «Тайна Золотого ключика». (7+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

15 сентября – 16.00

В Фестивальном зале состоится презентация сборника, который был издан по итогам конкурса поэтических переводов «АрктикЛирика». Мероприятие проходило в рамках международного форума «Россия и Норвегия – на перекрёстке эпох и культур», посвящённого 200-летию Фёдора Достоевского. Цель мероприятия – популяризация современной и классической поэзии Мурманской области и Северной Норвегии, а также поиск талантливых авторов и переводчиков для трансграничного сотрудничества в области литературного творчества.

Участниками конкурса стали поэты и переводчики из двух стран Алла Матюх, Екатерина Яковлева, Дмитрий Коржов, Лада Карицкая, Олег Таргонский, Надежда Новосёлова, Илья Виноградов, Максим Салтыков, Henning Waerp, Karen Аnne Buljo, Linda Tangen, Marit Barbo.

История перевода стихотворения норвежского поэта Henning Waerp, который делала Алла Матюх, легла в основу сценария короткометражного фильма «Достоевский и свитер», который был снят этим летом в Мурманске. Премьера фильма состоится также на презентации поэтического сборника.

На презентацию приглашены все, кто участвовал в конкурсе и съёмках фильма.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» продолжается конкурс «Летний привет для Кировки». (0+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Возвращаясь на Родину» (до 20 сентября).

***

Идёт приём работ на городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Условия и требования размещены на сайте комитета по культуре администрации Мурманска. Работы принимаются до 10 сентября включительно. (0+)

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Школа ремесел приглашает» (до 3 октября); «Дороги Параскевы» (до 10 октября); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

14 сентября - 18.00

Мастер-класс «Волшебная сила искусства» в смешанной технике. (0+)

15 сентября - 18.00

Мастер-класс по изготовлению броши с элементами мезенской росписи. (12+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

14 сентября - 16.30

«Вода - чудо природы.» (6+)

14 сентября - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

14 сентября - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

14 сентября - 19.15

«Майя. Наблюдатели Вселенной.» (12+)

15 сентября - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

15 сентября - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

15 сентября - 18.30

«Зрение». (12+)

15 сентября - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: «Наше поле» (до 23 сентября), «Вдохновение души» (до 30 сентября), «Моя Териберка» (до 30 сентября).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре. (12+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)

Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Чёрно-белое» (до 28 сентября), «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа» (до 10 октября), «Александр III и Александровск» (до 7 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря). г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей. ОНЛАЙН: Виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)

ЗАТО ВИДЯЕВО

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)

Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)

г.ОЛЕНЕГОРСК

ОНЛАЙН:

В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» рубрика «Дары Севера» рассказывает о приусадебных участках оленегорцев. (0+)

г.МОНЧЕГОРСК