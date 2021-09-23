АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Батик без границ» (до 3 октября); «Шарм ширм» (до 31 октября); «Графика Владимира Борисовича Чернова» (до 31 октября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда» (до 31 октября).
До 27 сентября
Приглашает принять участие в выставке-конкурсе «Один день в любимом городе», которая будет экспонироваться с 29 сентября по 31 октября. Необходимо принести фотографии любого жанра, выполненные в черно-белой или цветной печати, в формате не менее А4, на пенокартоне или пластике. Каждый участник может представить не более пяти снимков. Победители фотовыставки будут награждены дипломами и памятными подарками.
ОНЛАЙН:
На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Где крепнет дух!» (до 26 сентября); «Точка. Линия. Пятно» (до 10 октября); «Медицина северных рубежей» (до 31 октября); «Графика Евсея Моисеенко» (до 7 ноября); «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.» (до 31 декабря).
23 и 24 сентября - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Театральный художник» по выставке «Сергей Дягилев и его окружение». (6+)
23 и 24 сентября - 17.00
Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды» в рамках выставки «Русский фарфор ХХ века. Из собрания и частных коллекций». (12+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Воспоминания почтового ящика» (до 30 сентября); «Совет да любовь» (до 30 сентября); «На страже мира» (до 30 сентября); «Пограничники Арктики» (до 30 сентября).
ОНЛАЙН:
До 24 сентября
Для виртуальной выставки «Любимый Север», которая откроется 4 октября, начался сбор фотографий. Сотрудники музея ждут снимки с «северными» названиями за пределами города, области, страны. Это могут быть названия кафе, отелей, улиц. Фото принимают до 24 сентября.
По 17 октября
К своему 95-летнему юбилею краеведческий музей приготовил 95 подарков. В течение двух месяцев, с 17 августа по 17 октября, призы будут (билеты и сувениры) разыграны в группе «ВКонтакте». Акция проводится каждые две недели. По вторникам на стене будут опубликованы посты с условиями конкурса, а через неделю - имена победителей.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Евгений Халдей - фотограф Победы» (до 30 сентября); «В мире красок. Продолжение» (до 30 сентября); «Учишься? Поможем!» (до 30 сентября); «Станислав Лем, провидец и мистификатор...» (до 30 сентября); «Проза жизни Сергея Довлатова» (до 30 сентября); «Интеллектуальное чтение: новые имена» (до 30 сентября); «Жёлтая» (до 30 сентября); «Общага: жизнь студенческая» (до 30 сентября); «Мировая классика на английском языке» (до 30 сентября); «Книги, которые научат учиться» (до 30 сентября); «Новые книги» (до 30 сентября); «О чем не напишут в учебниках…» (до 30 сентября); «Похвальное слово собаке» (до 30 сентября); «Думай и богатей» (до 30 сентября); «Журнал «Нива» начала XX в.» (до 30 октября); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).
23 сентября - 18.00
Презентация антологии поэзии Кольского края «Отсюда начинается Россия…». Издание охватывает пространство от первых стихов о Мурмане конца XIX века до произведений молодых поэтов-мурманчан конца XX века. В книгу вошли более 600 стихотворений 190 авторов. Антологию представит ее составитель, писатель и журналист Дмитрий Коржов. (12+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
ОНЛАЙН:
До 5 октября
Стартовал новый сезон творческого проекта «СуперКлассики». Необходимо превратить любого классика в супергероя, но так, чтобы образ соответствовал его жизни и творчеству. Работы принимаются в виде фанфика, рисунка, косплея, видеоролика, комикса, мультфильма. Заявки ждут до 5 октября. (12+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
26 сентября - 17.00
«Шесть звёзд Голливуда». Квартет «ART CINEMA». Концертный зал.
28 сентября - 19.00
Национальный филармонический оркестр России. Главный дирижёр - Владимир Спиваков. Концертный зал.
30 сентября - 19.00
Национальный филармонический оркестр России. Главный дирижёр - Владимир Спиваков. Концертный зал.
2 октября - 17.00
«Аленький цветочек». «Сказки с оркестром». Концертный зал.
3 октября - 11.00
«Репка». Группа «До-ми-но». Камерный зал.
3 октября - 17.00
«HELLO, SATCHMO!». К 120-летию со дня рождения Луи Армстронга. Концертный зал.
9 октября - 18.00
«Куда приводят мечты». Ансамбль «Ударная кампания». Камерный зал.
10 октября - 11.00
«Я хочу услышать музыку». Программа для самых маленьких. Камерный зал.
10 октября - 17.00
«Абрикосовые мелодии». Аргишти (армянский дудук), Артур Бочкивский (гитара). г.Санкт-Петербург.
12 октября - 18.00
Виртуальный зал. Увертюры и вальсы Иоганна Штрауса. Концертный зал.
16 октября - 18.00
«Любовь - волшебная страна...». Концерт, посвященный творчеству Андрея Петрова. Камерный зал.
17 октября - 18.00
Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель и главный дирижёр Юрий Башмет. Концертный зал.
31 октября - 11.00
«Я слушаю». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.
31 октября - 17.00
«Если б не было войны...». Ансамбль «Серенада». Музыкальная гостиная.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
26 сентября - 16.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
с.Териберка.
27 сентября - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)
ОДК им. С.М. Кирова.
29 сентября - 19.00
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
ОДК им. С.М. Кирова.
30 сентября - 19.00
«Ужин с дураком». Ф.Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
ОДК им. С.М. Кирова.
1 октября - 18.00
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
Премьера. Акция «В театр всей семьёй». ОДК им. С.М. Кирова.
5 октября - 19.00
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+)
ОДК им. С.М. Кирова.
7 октября - 10.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
г.Кандалакша.
7 октября – 19.00
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
г.Кандалакша.
8 октября - 10.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
г.Кандалакша.
8 октября - 19.00
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
п.Умба.
9 октября - 11.00
«Золотой цыплёнок». В.Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
п.Умба.
14 октября - 14.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова (6+)
г.Полярный.
30 октября - 15.00
Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
ОДК им. С.М. Кирова.
30 октября - 19.00
Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
ОДК им. С.М. Кирова.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
Для самых маленьких:
25 сентября - 15.30
Гастроли Крымского академического театра кукол. Галина Латышева, по мотивам произведения Лилиан Муур «Крошка енот». (3+)
25 сентября - 17.00
Гастроли Крымского академического театра кукол. Галина Латышева, по мотивам произведения Лилиан Муур «Крошка енот». (3+)
26 сентября - 15.30
Гастроли Крымского академического театра кукол. Галина Латышева, по мотивам произведения Лилиан Муур «Крошка енот». (3+)
26 сентября - 17.00
Гастроли Крымского академического театра кукол. Галина Латышева, по мотивам произведения Лилиан Муур «Крошка енот». (3+)
Для тех, кто постарше:
24 сентября - 19.00
Светлана Дорожко. «Эйнар и Брунилла». (18+)
25 сентября - 11.00
Гастроли Крымского академического театра кукол. Ирина Уварова, по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Принцесса и свинопас». (7+)
25 сентября - 13.30
Гастроли Крымского академического театра кукол. Ирина Уварова, по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Принцесса и свинопас». (7+)
26 сентября - 11.00
Гастроли Крымского академического театра кукол. Наталья Пахомова, по мотивам произведения Алексея Толстого «Тайна Золотого ключика». (7+)
26 сентября - 13.30
Гастроли Крымского академического театра кукол. Наталья Пахомова, по мотивам произведения Алексея Толстого «Тайна Золотого ключика». (7+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
25 сентября - 16.00
Состоится концерт «Влюблённые по собственному желанию», посвящённый 35-летию клуба авторской песни «Пять углов». Он был образован на базе областной «Кировки» в 1986 году и объединил талантливых авторов-исполнителей и исполнителей музыкальных произведений разных возрастных категорий и самых различных профессий. В настоящее время в клубе «Пять углов» состоит около 40 человек. В программе – не только песни, которые вызывают душевный отклик у зрителей уже на протяжении многих лет, но и новые, подготовленные специально к этому событию. У присутствующих будет возможность насладиться творчеством как нынешних участников клуба «Пять углов», так и тех, кто стоял у истоков его создания.
26 сентября - 15.00
Жители Заполярья смогут увидеть выступление заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» имени В.М. Колбасы, который в следующем году отметит свой 55-летний юбилей. Это уникальный самобытный коллектив, который свято хранит традиции удивительного певческого искусства Руси, обогащая наследие новыми интонациями. Концерт под названием «Северный край» станет подарком жителям и гостям Мурманска к 105-летию столицы Кольского Заполярья. Участники коллектива исполнят не только хорошо знакомые песни, но и премьерные. Мурманск – родной город для большинства участников ансамбля «Россия», именно поэтому в концерте прозвучат произведения, рассказывающие о любви и преданности северному краю.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» продолжается конкурс «Летний привет для Кировки». (0+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
ОНЛАЙН:
Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: «Школа ремесел приглашает» (до 3 октября); «Дороги Параскевы» (до 10 октября); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
23 сентября - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
23 сентября - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
23 сентября - 18.30
«Зрение». (12+)
23 сентября - 19.15
«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: «Вдохновение души» (до 30 сентября), «Моя Териберка» (до 30 сентября).
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра досуга молодёжи опубликовано видео, рассказывающее о заброшенном аэродроме в Килпъявре. (12+)
пгт.МУРМАШИ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)
пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
ОНЛАЙН:
В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)
Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Чёрно-белое» (до 28 сентября), «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа» (до 10 октября), «Александр III и Александровск» (до 7 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
Виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)
ЗАТО ВИДЯЕВО
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)
Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
ОНЛАЙН:
В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» опубликованы фото- и видеоотчёты празднования Дня города. Там же работает рубрика «Дары Севера», которая рассказывает о приусадебных участках оленегорцев. (0+)
г.МОНЧЕГОРСК
ОНЛАЙН:
В группе ГЦК «ВКонтакте» работают рубрики: «Весёлые занимашки» с Екатериной Кирьяновой. (0+)
В сообществе выставочного зала размещены: цикл документальных фильмов о творчестве Михаила Врубеля, Василия Поленова, Бориса Кустодиева и других знаменитых живописцев, идеи осенних композиций из природных материалов, фильм о неизвестных сторонах личности Леонардо да Винчи, головоломки, мастер-класс по вязанию котенка крючком, раскраски по номерам. (12+)
г.АПАТИТЫ
23 сентября - 16.00
Арт-студия «Хобби-микс». Библиотека семейного чтения приглашает детей на творческое занятие арт-студии «Хобби-микс», на котором ребята нарисуют аквариум в смешанной технике. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
24 сентября - 16.00
Библиотека семейного чтения приглашает подростков и молодёжь в клуб настольных игр «Логово дракона», где их ждёт знакомство с захватывающей игрой «Ticket To Ride. Европа». Каждому участнику настольной игры предстоит разработать лучшую стратегию, чтобы стать величайшим железнодорожным магнатом. (12+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
24 сентября - 17.00
Городская детско-юношеская библиотека приглашает ребят на занятие литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа», где они познакомятся с книгой Деборы Дисен «Рыбка Унывака идёт в школу» и создадут поделку-барельеф «Рыбка». (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
25 сентября - 17.00
Музыкальный вечер «Квартирник в лофте». (16+)
Библиотека им. Л.А. Гладиной и творческий центр «АртАрктик.Loft» (г. Апатиты, Академгородок, 39а) приглашают на концерт джазовой музыки в исполнении «ДК БЭНД».
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.
26 сентября - 15.00
Поэтический марафон «Поэтами воспетый край». (12+)
Центральная библиотека приглашает принять участие в поэтическом марафоне в рамках областной краеведческой акции «Поэтами воспетый край», приуроченной ко Дню поэзии Заполярья. В этот день прозвучат стихи и песни о родном городе и крае в исполнении участников ЛИТО «Хибины» и гостей встречи.
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
26 сентября – 11.00
На сцене Апатитского Дворца культуры произойдет настоящее чудо! Спектакль «Дюймовочка» поразит своей необычностью, яркостью и душевной теплотой. В сказке использованы элементы на уровне современной компьютерной графики, теневые куклы, а также неожиданные сценические приемы! Все это позволит увидеть спектакль с новой, необычной стороны и насладиться эстетикой сказочного мира. (0+)
Мало кто знает, что в далекие времена сказки были не просто развлечением для детей, а настоящим напутствием перед сложной жизненной дорогой для маленького человека! В «Дюймовочке» Андерсен наделил свою «Лизу размером с пальчик» непростой судьбой и маленькими подвигами.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
27 сентября - 16.00 и 18.15
Молодёжный центр и отдел эстетического развития «Ковчег» приглашают на мастер-классы «Девочка и осень» в технике рисования быстрых рисунков.
На мастер-классе вы научитесь получать удовольствие от самого процесса рисования, а может даже и вести художественный дневник своей повседневной жизни и окружающего мира. Запись по телефону 8903-139-71-30. (12+)
В 16.00 – группа 12-14 лет, в 18.15 – группа 14+
г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».
28 сентября - 16.00
Молодёжный центр и отдел эстетического развития «Ковчег» приглашают на мастер-класс по изготовлению броши в виде осеннего листа в технике мокрое валяние. Техника мокрого валяния подойдёт тем, кто любит практичность и оригинальные дизайны. На мастер-классе Вы своими руками изготовите брошь, которая может стать любимым аксессуаром и украсит любой образ. Запись по телефону 8965-800-08-91. (10+)
г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».
30 сентября - 16.00
Молодёжный центр и отдел эстетического развития «Ковчег» приглашают на мастер-класс по созданию картины в технике шерстяная акварель. Это теплое, мягкое и уютное творчество, им можно заниматься, даже если Вы никогда не умели рисовать. Вам не потребуются кисти и краски, только цветная шерсть и вдохновение. Запись по телефону 8965-800-08-91. (10+)
г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».
ОНЛАЙН:
В группе ГДК «ВКонтакте» размещены онлайн-программа «В куклы поиграем, историю узнаем. Мясоед», фотоотчет с празднования 55-летия Апатитов, запись концерта «Классика, танго и джаз» в исполнении мурманского филармонического оркестра под управлением дирижера Ильи Ситкина. (12+)
г.КИРОВСК
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» выложены видеоролики участников молодежной онлайн-акции «Мой выбор - моя Родина». (12+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В ГДК работают выставки: «Чудеса акварели» (до 30 сентября), «Мозаика моря» (до 9 октября).
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
До 3 октября
Сообщество ГДК «ВКонтакте» начинает приём работ на конкурс-выставку детских фотографий, приуроченный к Всемирному дню животных. Номинации: «У животных есть чувство юмора», «Умелые лапы, уши, хвост», «Модники и модницы среди домашних питомцев». Работы принимаются с 20 сентября по 3 октября на вахте ГДК. Фото необходимо распечатать в формате А4. (6+)
г.КАНДАЛАКША
В ГКЦ «Нива» работает выставка: Гурий Сиротин «Привет тебе, мой родной край!» (0+)
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
Каждую субботу - 12.00
«Клуб настольных игр». (6+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
Каждую среду - 15.00
Будет работать «Школа полезных навыков». На занятиях в такой необычной школе дети узнают, как работать ниткой с иголкой, пришить пуговичку, зашить дырку, завязать узелки, шнурки и бантики, работать с ножницами, сделать своими руками интересную поделку и сувенир. (6+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Металлург» опубликована запись сказки «Веник-бездельник» и мастер-класс «Веничек благополучия», видеовыставка работ мастера Людмилы Медведевой, которая вяжет для взрослых и детей забавные шапочки с мордочками животных. (6+)
п.АФРИКАНДА
ОНЛАЙН:
В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
ОНЛАЙН:
В группе Централизованной библиотечной системы размещен информационно-краеведческий видеоролик «Водные кладовые Ковдорского района». (6+)
По средам - 15.00
Новая рубрика «Кроссворды для всей семьи». (0+)
По пятницам - 15.00
В сообществе ДК «ВКонтакте» до конца лета будет проходить еженедельная рубрика #MusicBOX».