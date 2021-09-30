г.МУРМАНСК

3 октября

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню города-героя Мурманск.

Спортивные мероприятия:

10.50 – старт XI авто-мотопробега «Кола — Мурманск» (г. Кола — просп. Ленина до ул. Карла Маркса);

11.00 – старт 85-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола — Мурманск» (стартовые точки: площадь возле ТК «Магнит» в городе Кола, театр Северного флота, просп. Кольский 86. Далее по прросп. Кольскому и просп. Ленина. Финиш - возле памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову);

13.00 – награждение победителей и призеров 85-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола - Мурманск» (Центральный стадион профсоюзов);

12.30 – заплыв на открытой воде на дистанцию 105 метров, посвященный 105-й годовщине со дня основания города Мурманска (озеро Семёновское, домик «моржей»).

Площадки на проспекте Ленина:

10.00 - начало работы ярмарок на ул. Воровского и просп. Ленина;

11.00 – 19.00 - работает детский городок с аттракционами (площадь у гостиницы «Меридиан»);

13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск спортивный» (просп. Ленина от ул. Профсоюзов до ул. Карла Маркса) - соревнования «Родной двор – родной город», физкультурно-танцевальное мероприятие «Подзарядка», интерактивные площадки: стритбол, роллер спорт, гиревой спорт, кроссфит, велоспорт, хоккей, скандинавская ходьба и другие.

13.00 – 17.00 - площадка «Давайте потанцуем» (ул. Воровского) - Щербаков Бэнд, МимоNOT, Оркестр, Денис Яковлев (Санкт-Петербург), группа «Пиплы» (Санкт-Петербург), Петербуржские баритоны, группа «Колотый лёд»;

13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск – город-герой» (ул. Комсомольская): показательные выступления морской пехоты, патриотического клуба «Витязь», МЧС, кинологов УФСИН, рыцарские поединки, площадка кузнечного мастерства, чеканка сувенирных монет, посвященных 105-летию Мурманска, выставка техники и исторического оружия;

13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск – город романтиков!» (переулок Пионерский) - палаточный городок, концерт клуба авторской песни «Пять углов», стихи о любимом городе, романтические признания и творческие номера, квест от библиотек «Мой милый город, как я тебя люблю»;

13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск – город талантливых людей!» (ул. Егорова) - выступление команд КВН, молодёжные игры и розыгрыши, современные танцевальные коллективы, рэп-баттл;

13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск – город добра» (ул. Дзержинского) - народные игры и забавы, установка праздничной деревни с ярмаркой, прикладным и народным творчеством, мастер-классы, творческие номера, кукольный театр, юбилейный хоровод;

13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск – город хорошего настроения!» (просп. Ленина, 52) - шоу мыльных пузырей, концертный блок «Драм Там Там», научное шоу, экстрим-шоу профессионалов, команда джамеров Jamp Energy (Санкт-Петербург), Лесапед-шоу (Москва), бармен-шоу от А. Королева, шоу-оркестр Street band (Санкт-Петербург);

17.00 – 18.00 - празднично-театрализованное шествие (от просп. Ленина, 52 до главной сцены праздника – ГДЦ «Арктика»).

Главная сцена, ГДЦ «Арктика»:

10.00 – 16.00 - саунд-чек артистов,

17.00 – 17.30- конкурс колясок,

17.30 – 17.45 - парад артистов,

17.45 – 18.15 - показ мод,

18.15 – 19.00 - концерт творческих коллективов образовательных учреждений,

19.00 – 21.20 - гала-концерт лучших творческих коллективов города и гостей праздника - артистов из Москвы и Санкт- Петербурга (ГДЦ «Арктика», ул. Буркова),

19.00 – 19.15 - празднично-песенный пролог «В стихах и песнях воспет мой гордый город»: выступление Ансамбля песни и пляски КСФ, музыкального альянса «Петербургские баритоны», музыкально-танцевальный марафон от Дениса Яковлева, «Мурманские частушки» от воспитанников Детской театральной школы города Мурманска, выступление шоу-группы «Пиплы»,

20.30-20.35 - творческие коллективы городов Мурманской области поздравляют Мурманск с юбилеем,

20.35 - приветственное слово губернатора Мурманской области Андрея Чибиса,

20.40 - шоу дронов (подарок правительства Мурманской области),

20.50 – 21.05 - выступление оркестра «Стрит-бенд» (Санкт-Петербург),

21.05 – 21.10 - поздравление главы муниципального образования город Мурманск и главы администрации города Мурманска,

21.10 – 21.25 - маппинг-шоу «Мы городом нашим гордимся», фейерверк,

21.25 - подарок губернатора Мурманской области.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Батик без границ» (до 3 октября); «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда» (до 31 октября); «Шарм ширм» (до 31 октября); «Графика Владимира Чернова» (до 31 октября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); фотовыставка-конкурс «Один день в любимом городе» (до 31 октября).

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Точка. Линия. Пятно» (до 10 октября); «Медицина северных рубежей» (до 31 октября); «Графика Евсея Моисеенко» (до 7 ноября); «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря); «Зримый Петербург» (до 31 октября).

30 сентября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Дымковская игрушка» (6+) по выставке «Художественные промыслы России». (0+)

30 сентября - 17.00

Экскурсия по постоянной тактильной выставке «Скульптура XX-XXI вв.». (0+)

30 сентября - 13.00

В рамках молодёжного дискуссионного клуба «Арт-проектор» состоится показ фильма «Диего Веласкес. «Менины» (Россия, 2012 г.). (16+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

ОНЛАЙН:

По 17 октября

К своему 95-летнему юбилею краеведческий музей приготовил 95 подарков. В течение двух месяцев, с 17 августа по 17 октября, призы будут (билеты и сувениры) разыграны в группе «ВКонтакте». Акция проводится каждые две недели. По вторникам на стене будут опубликованы посты с условиями конкурса, а через неделю - имена победителей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

30 сентября - 18.00

Презентация антологии поэзии Кольского края «Отсюда начинается Россия…». Издание охватывает пространство от первых стихов о Мурмане конца XIX века до произведений молодых поэтов-мурманчан конца XX. В книгу вошли более 600 стихотворений 190 авторов. Антологию представит ее составитель, писатель и журналист Дмитрий Коржов. (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

Работает выставка Сергея Еремкина «Мурманск дарит вдохновенье…» (до 9 октября).

30 сентября - 13.00

На аллее Писателей состоится открытие Дня поэзии Заполярья. (6+)

ОНЛАЙН:

До 5 октября

Стартовал новый сезон творческого проекта «СуперКлассики». Необходимо превратить любого классика в супергероя, но так, чтобы образ соответствовал его жизни и творчеству. Работы принимаются в виде фанфика, рисунка, косплея, видеоролика, комикса, мультфильма. Заявки ждут до 5 октября. (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

30 сентября - 19.00

Национальный филармонический оркестр России. Главный дирижёр - Владимир Спиваков. Концертный зал.

2 октября - 17.00

«Аленький цветочек». «Сказки с оркестром». Концертный зал.

3 октября - 11.00

«Репка». Группа «До-ми-но». Камерный зал.

3 октября - 17.00

«HELLO, SATCHMO!». К 120-летию со дня рождения Луи Армстронга. Концертный зал.

9 октября - 18.00

«Куда приводят мечты». Ансамбль «Ударная кампания». Камерный зал.

10 октября - 11.00

«Я хочу услышать музыку». Программа для самых маленьких. Камерный зал.

10 октября - 17.00

«Абрикосовые мелодии». Аргишти (армянский дудук), Артур Бочкивский (гитара). г.Санкт-Петербург.

12 октября - 18.00

Виртуальный зал. Увертюры и вальсы Иоганна Штрауса. Концертный зал.

16 октября - 18.00

«Любовь - волшебная страна...». Концерт, посвященный творчеству Андрея Петрова. Камерный зал.

17 октября - 18.00

Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель и главный дирижёр Юрий Башмет. Концертный зал.

31 октября - 11.00

«Я слушаю». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

31 октября - 17.00

«Если б не было войны...». Ансамбль «Серенада». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

30 сентября - 19.00

«Ужин с дураком». Ф.Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

ОДК им. С.М. Кирова.

1 октября - 18.00

«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

Премьера. Акция «В театр всей семьёй». ОДК им. С.М. Кирова.

5 октября - 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+)

ОДК им. С.М. Кирова.

7 октября - 10.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

г.Кандалакша.

7 октября – 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

г.Кандалакша.

8 октября - 10.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

г.Кандалакша.

8 октября - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

п.Умба.

9 октября - 11.00

«Золотой цыплёнок». В.Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

п.Умба.

14 октября - 14.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова (6+)

г.Полярный.

30 октября - 15.00

Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

ОДК им. С.М. Кирова.

30 октября - 19.00

Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

ОДК им. С.М. Кирова.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» продолжается конкурс «Летний привет для Кировки». (0+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

ОНЛАЙН:

Продолжает работу выставка «Mixed media» (до 21 октября).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Школа ремёсел приглашает» (до 3 октября); «Дороги Параскевы» (до 10 октября); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

30 сентября - 18.00

Встреча с преподавателем курса «Кройка и шитьё» Галиной Горячевойю (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В музейно-выставочном комплексе продолжает работу выставка посвященная 25-летию компании «Пароход» (до 21 октября).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

Клуб «Счастливы вместе» запускает семейный онлайн-квест «Тайны моего города». Подробности - в сообществе клуба «ВКонтакте». (0+)

В группе Центра досуга молодёжи размещена онлайн-выставка рисунков, фото и декоративно-прикладного творчества «Осенние фантазии» кружка декоративно-прикладного творчества «Радуга». (6+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)

Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа» (до 10 октября), «Александр III и Александровск» (до 7 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря). г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей. ОНЛАЙН: Виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+) ЗАТО ВИДЯЕВО ОНЛАЙН: В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+) Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+) г.ОЛЕНЕГОРСК ОНЛАЙН: В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» опубликованы фото- и видеоотчёты празднования Дня города. Там же работает рубрика «Дары Севера», которая рассказывает о приусадебных участках оленегорцев. (0+) г.МОНЧЕГОРСК ОНЛАЙН: В группе ГЦК «ВКонтакте» работают рубрики: «Веселые занимашки» с Екатериной Кирьяновой. (0+) Там же можно посмотреть познавательную онлайн-программу «По страницам русского фольклора. Осенины» от образцового самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Золотица». (6+) В сообществе Выставочного зала размещены идеи осенних композиций из природных материалов, фильм о неизвестных сторонах личности Леонардо Да Винчи, рассказ о фламандском художнике Франсе Пурбюсе Младшем, а также видеоэкскурсии по музею Императорского фарфорового завода. (12+)