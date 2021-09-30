АФИША
г.МУРМАНСК
3 октября
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню города-героя Мурманск.
Спортивные мероприятия:
10.50 – старт XI авто-мотопробега «Кола — Мурманск» (г. Кола — просп. Ленина до ул. Карла Маркса);
11.00 – старт 85-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола — Мурманск» (стартовые точки: площадь возле ТК «Магнит» в городе Кола, театр Северного флота, просп. Кольский 86. Далее по прросп. Кольскому и просп. Ленина. Финиш - возле памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову);
13.00 – награждение победителей и призеров 85-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола - Мурманск» (Центральный стадион профсоюзов);
12.30 – заплыв на открытой воде на дистанцию 105 метров, посвященный 105-й годовщине со дня основания города Мурманска (озеро Семёновское, домик «моржей»).
Площадки на проспекте Ленина:
10.00 - начало работы ярмарок на ул. Воровского и просп. Ленина;
11.00 – 19.00 - работает детский городок с аттракционами (площадь у гостиницы «Меридиан»);
13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск спортивный» (просп. Ленина от ул. Профсоюзов до ул. Карла Маркса) - соревнования «Родной двор – родной город», физкультурно-танцевальное мероприятие «Подзарядка», интерактивные площадки: стритбол, роллер спорт, гиревой спорт, кроссфит, велоспорт, хоккей, скандинавская ходьба и другие.
13.00 – 17.00 - площадка «Давайте потанцуем» (ул. Воровского) - Щербаков Бэнд, МимоNOT, Оркестр, Денис Яковлев (Санкт-Петербург), группа «Пиплы» (Санкт-Петербург), Петербуржские баритоны, группа «Колотый лёд»;
13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск – город-герой» (ул. Комсомольская): показательные выступления морской пехоты, патриотического клуба «Витязь», МЧС, кинологов УФСИН, рыцарские поединки, площадка кузнечного мастерства, чеканка сувенирных монет, посвященных 105-летию Мурманска, выставка техники и исторического оружия;
13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск – город романтиков!» (переулок Пионерский) - палаточный городок, концерт клуба авторской песни «Пять углов», стихи о любимом городе, романтические признания и творческие номера, квест от библиотек «Мой милый город, как я тебя люблю»;
13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск – город талантливых людей!» (ул. Егорова) - выступление команд КВН, молодёжные игры и розыгрыши, современные танцевальные коллективы, рэп-баттл;
13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск – город добра» (ул. Дзержинского) - народные игры и забавы, установка праздничной деревни с ярмаркой, прикладным и народным творчеством, мастер-классы, творческие номера, кукольный театр, юбилейный хоровод;
13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск – город хорошего настроения!» (просп. Ленина, 52) - шоу мыльных пузырей, концертный блок «Драм Там Там», научное шоу, экстрим-шоу профессионалов, команда джамеров Jamp Energy (Санкт-Петербург), Лесапед-шоу (Москва), бармен-шоу от А. Королева, шоу-оркестр Street band (Санкт-Петербург);
17.00 – 18.00 - празднично-театрализованное шествие (от просп. Ленина, 52 до главной сцены праздника – ГДЦ «Арктика»).
Главная сцена, ГДЦ «Арктика»:
10.00 – 16.00 - саунд-чек артистов,
17.00 – 17.30- конкурс колясок,
17.30 – 17.45 - парад артистов,
17.45 – 18.15 - показ мод,
18.15 – 19.00 - концерт творческих коллективов образовательных учреждений,
19.00 – 21.20 - гала-концерт лучших творческих коллективов города и гостей праздника - артистов из Москвы и Санкт- Петербурга (ГДЦ «Арктика», ул. Буркова),
19.00 – 19.15 - празднично-песенный пролог «В стихах и песнях воспет мой гордый город»: выступление Ансамбля песни и пляски КСФ, музыкального альянса «Петербургские баритоны», музыкально-танцевальный марафон от Дениса Яковлева, «Мурманские частушки» от воспитанников Детской театральной школы города Мурманска, выступление шоу-группы «Пиплы»,
20.30-20.35 - творческие коллективы городов Мурманской области поздравляют Мурманск с юбилеем,
20.35 - приветственное слово губернатора Мурманской области Андрея Чибиса,
20.40 - шоу дронов (подарок правительства Мурманской области),
20.50 – 21.05 - выступление оркестра «Стрит-бенд» (Санкт-Петербург),
21.05 – 21.10 - поздравление главы муниципального образования город Мурманск и главы администрации города Мурманска,
21.10 – 21.25 - маппинг-шоу «Мы городом нашим гордимся», фейерверк,
21.25 - подарок губернатора Мурманской области.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Батик без границ» (до 3 октября); «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда» (до 31 октября); «Шарм ширм» (до 31 октября); «Графика Владимира Чернова» (до 31 октября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); фотовыставка-конкурс «Один день в любимом городе» (до 31 октября).
ОНЛАЙН:
На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Точка. Линия. Пятно» (до 10 октября); «Медицина северных рубежей» (до 31 октября); «Графика Евсея Моисеенко» (до 7 ноября); «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря); «Зримый Петербург» (до 31 октября).
30 сентября - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Дымковская игрушка» (6+) по выставке «Художественные промыслы России». (0+)
30 сентября - 17.00
Экскурсия по постоянной тактильной выставке «Скульптура XX-XXI вв.». (0+)
30 сентября - 13.00
В рамках молодёжного дискуссионного клуба «Арт-проектор» состоится показ фильма «Диего Веласкес. «Менины» (Россия, 2012 г.). (16+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
ОНЛАЙН:
По 17 октября
К своему 95-летнему юбилею краеведческий музей приготовил 95 подарков. В течение двух месяцев, с 17 августа по 17 октября, призы будут (билеты и сувениры) разыграны в группе «ВКонтакте». Акция проводится каждые две недели. По вторникам на стене будут опубликованы посты с условиями конкурса, а через неделю - имена победителей.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).
30 сентября - 18.00
Презентация антологии поэзии Кольского края «Отсюда начинается Россия…». Издание охватывает пространство от первых стихов о Мурмане конца XIX века до произведений молодых поэтов-мурманчан конца XX. В книгу вошли более 600 стихотворений 190 авторов. Антологию представит ее составитель, писатель и журналист Дмитрий Коржов. (12+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
Работает выставка Сергея Еремкина «Мурманск дарит вдохновенье…» (до 9 октября).
30 сентября - 13.00
На аллее Писателей состоится открытие Дня поэзии Заполярья. (6+)
ОНЛАЙН:
До 5 октября
Стартовал новый сезон творческого проекта «СуперКлассики». Необходимо превратить любого классика в супергероя, но так, чтобы образ соответствовал его жизни и творчеству. Работы принимаются в виде фанфика, рисунка, косплея, видеоролика, комикса, мультфильма. Заявки ждут до 5 октября. (12+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
30 сентября - 19.00
Национальный филармонический оркестр России. Главный дирижёр - Владимир Спиваков. Концертный зал.
2 октября - 17.00
«Аленький цветочек». «Сказки с оркестром». Концертный зал.
3 октября - 11.00
«Репка». Группа «До-ми-но». Камерный зал.
3 октября - 17.00
«HELLO, SATCHMO!». К 120-летию со дня рождения Луи Армстронга. Концертный зал.
9 октября - 18.00
«Куда приводят мечты». Ансамбль «Ударная кампания». Камерный зал.
10 октября - 11.00
«Я хочу услышать музыку». Программа для самых маленьких. Камерный зал.
10 октября - 17.00
«Абрикосовые мелодии». Аргишти (армянский дудук), Артур Бочкивский (гитара). г.Санкт-Петербург.
12 октября - 18.00
Виртуальный зал. Увертюры и вальсы Иоганна Штрауса. Концертный зал.
16 октября - 18.00
«Любовь - волшебная страна...». Концерт, посвященный творчеству Андрея Петрова. Камерный зал.
17 октября - 18.00
Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель и главный дирижёр Юрий Башмет. Концертный зал.
31 октября - 11.00
«Я слушаю». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.
31 октября - 17.00
«Если б не было войны...». Ансамбль «Серенада». Музыкальная гостиная.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
30 сентября - 19.00
«Ужин с дураком». Ф.Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
ОДК им. С.М. Кирова.
1 октября - 18.00
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
Премьера. Акция «В театр всей семьёй». ОДК им. С.М. Кирова.
5 октября - 19.00
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+)
ОДК им. С.М. Кирова.
7 октября - 10.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
г.Кандалакша.
7 октября – 19.00
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
г.Кандалакша.
8 октября - 10.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
г.Кандалакша.
8 октября - 19.00
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
п.Умба.
9 октября - 11.00
«Золотой цыплёнок». В.Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
п.Умба.
14 октября - 14.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова (6+)
г.Полярный.
30 октября - 15.00
Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
ОДК им. С.М. Кирова.
30 октября - 19.00
Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
ОДК им. С.М. Кирова.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» продолжается конкурс «Летний привет для Кировки». (0+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
ОНЛАЙН:
Продолжает работу выставка «Mixed media» (до 21 октября).
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: «Школа ремёсел приглашает» (до 3 октября); «Дороги Параскевы» (до 10 октября); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
30 сентября - 18.00
Встреча с преподавателем курса «Кройка и шитьё» Галиной Горячевойю (12+)
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе продолжает работу выставка посвященная 25-летию компании «Пароход» (до 21 октября).
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.
ОНЛАЙН:
Клуб «Счастливы вместе» запускает семейный онлайн-квест «Тайны моего города». Подробности - в сообществе клуба «ВКонтакте». (0+)
В группе Центра досуга молодёжи размещена онлайн-выставка рисунков, фото и декоративно-прикладного творчества «Осенние фантазии» кружка декоративно-прикладного творчества «Радуга». (6+)
пгт.МУРМАШИ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)
пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
ОНЛАЙН:
В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)
Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа» (до 10 октября), «Александр III и Александровск» (до 7 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
Виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)
ЗАТО ВИДЯЕВО
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)
Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
ОНЛАЙН:
В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» опубликованы фото- и видеоотчёты празднования Дня города. Там же работает рубрика «Дары Севера», которая рассказывает о приусадебных участках оленегорцев. (0+)
г.МОНЧЕГОРСК
ОНЛАЙН:
В группе ГЦК «ВКонтакте» работают рубрики: «Веселые занимашки» с Екатериной Кирьяновой. (0+)
Там же можно посмотреть познавательную онлайн-программу «По страницам русского фольклора. Осенины» от образцового самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Золотица». (6+)
В сообществе Выставочного зала размещены идеи осенних композиций из природных материалов, фильм о неизвестных сторонах личности Леонардо Да Винчи, рассказ о фламандском художнике Франсе Пурбюсе Младшем, а также видеоэкскурсии по музею Императорского фарфорового завода. (12+)
г.АПАТИТЫ
30 сентября - 14.00
Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает всех желающих на развлекательную программу «Супер-бабушки», посвященную Дню пожилого человека. В программе: выступление ансамбля «Долинушка», игры, частушки. (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
30 сентября - 15.00
Во Дворце культуры откроется фотовыставка «Открытые миру». Организатор выставки - ГОАУСОН «Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения». Витрины Дворца культуры украсят фотографии семей-участников фотопроекта, воспитывающие особенных детей. Автором работ является фотограф Галина Войнова - детский и семейный фотограф фотостудии «Baby Art». Выставка продлится до 7 октября 2021 года.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
30 сентября - 16.00
Библиотека семейного чтения приглашает детей на занятие в студию «Давайте рисовать». Для ребят пройдёт мастер-класс по созданию панно «Осенние узоры» в технике дудлинг. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
30 сентября - 16.00
Молодёжный центр и отдел эстетического развития «Ковчег» приглашают на мастер-класс по созданию картины в технике шерстяная акварель. Это теплое, мягкое и уютное творчество, им можно заниматься, даже если Вы никогда не умели рисовать. Вам не потребуются кисти и краски, только цветная шерсть и вдохновение. Запись по телефону 8965-800-08-91. (10+)
г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег».
30 сентября 19.00
Городская библиотека имени Л.А. Гладиной приглашает на «книжную дегустацию» в кафе «Джага». Участников ждёт знакомство с литературными именами – Михаилом Бару, Ольгой Елагиной и «дегустация» новых романов Степновой, Яхиной, Абгарян и др. (16+)
г.Апатиты, ул. Ферсмана, 18. Кафе «Джага».
1 октября - 16.00
Клуб настольных игр «Логово дракона». Библиотека семейного чтения приглашает подростков и молодёжь в клуб настольных игр «Логово дракона» на знакомство с настольной игрой «Плоский мир: Анк-Морпорк», события которой разворачиваются в одноимённом городе, известном по циклу книг британского писателя Терри Пратчетта. Участников ждут интриги, тролли, волшебники и даже один дракон. (16+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
1 октября - 16.00
Уличная акция «От сердца к сердцу». Городская детско-юношеская библиотека проведёт уличную акцию «От сердца к сердцу», приуроченную ко Дню пожилого человека. (6+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
2 октября - 14.00
Студия чтения «КнигаГав». Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей в студию чтения «КнигаГав». Ребята прочитают свои любимые книги собаке и поиграют с ней в прятки. (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
2 октября - 15.00
«Академия субботних знаний». В городской детско-юношеской библиотеке пройдёт познавательное занятие «Эти удивительные насекомые», где ребята познакомятся с миром насекомых и смогут понаблюдать за ними с помощью VIAR-очков. (6+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
2 октября - 15.00
Лекторий «Навстречу искусству». В центральной городской библиотеке возобновляет работу лекторий «Навстречу искусству». Состоится первая встреча по теме «Искусство Древнего Рима», которую проведет искусствовед Марина Борисова. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
3 октября 13.00
Студия английского языка «Movie – talk» («Муви – ток») приглашает детей и родителей на просмотр и обсуждение на английском языке видеокниги Джи Сомма Имбренда «Начиная с этого дня». (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
3 октября - 15.00
Апатитский городской Дворец культуры приглашает старшее поколение на праздничный концерт «Давайте улыбаться!». Концерт посвящен Международному Дню пожилого человека и направлен на создание хорошего настроения и позитивного восприятия жизни. В концерте принимают участие творческие коллективы Дворца культуры и гости праздника.
День пожилого человека – это повод еще раз напомнить, что к пожилым людям нужно относится бережно и с уважением. (12+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
3 октября - 15.00
Литературно-творческая мастерская «ДеТвоРа». В городской детско-юношеской библиотеке пройдёт занятие литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа». Дети познакомятся с «Лесной сказкой» Натальи Чарушиной-Капустиной и создадут поделку в технике объемный трафарет «Сказка». (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
4-9 октября
«Неделя космоса». С 4 по 9 октября - рамках Всемирной недели космоса в Центральной городской библиотеке пройдут мероприятия, посвященные освоению космического пространства. Участникам будут предложены познавательные мероприятия об освоении космоса, книжная выставка «Всё о космосе», интеллектуальная викторина «Космическое путешествие», виртуальное путешествие на космическую станцию с помощью VIAR-очков.
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
4-7 октября - 12.00, 14.00, 15.00, 16.00
В библиотеке будет работать мобильный планетарий с показом научно-популярных фильмов о планетах Солнечной системы, о космонавтике, звездных светилах.
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
9 октября - 15.00
Для детей пройдёт мастер-класс, на котором с помощью 3D-ручки ребята создадут космическую ракету.
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
9 октября - 16.00
В Центральной городской библиотеке в арт-студии любителей японских комиксов состоится просмотр аниме-фильма «Воспоминания о Марни» по книге Джоан Робинсон «Когда здесь была Марни». Количество мест ограничено, мероприятие проводится по предварительной записи. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
ОНЛАЙН:
В группе ГДК «ВКонтакте» размещены онлайн-программа «В куклы поиграем, историю узнаем. Мясоед», фотоотчет с празднования 55-летия Апатитов, запись концерта «Классика, танго и джаз» в исполнении мурманского филармонического оркестра под управлением дирижера Ильи Ситкина. (12+)
г.КИРОВСК
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» выложены видеоролики участников молодежной онлайн-акции «Мой выбор - моя Родина». (12+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В ГДК работают выставки: «Мозаика моря» (до 9 октября); выставка-конкурс поделок из природного материала «Чудо осень». (0+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
До 3 октября
Сообщество ГДК «ВКонтакте» начинает приём работ на конкурс-выставку детских фотографий, приуроченный к Всемирному дню животных. Номинации: «У животных есть чувство юмора», «Умелые лапы, уши, хвост», «Модники и модницы среди домашних питомцев». Работы принимаются с 20 сентября по 3 октября на вахте ГДК. Фото необходимо распечатать в формате А4. (6+)
г.КАНДАЛАКША
В ГКЦ «Нива» работают выставки: Гурий Сиротин «Привет тебе, мой родной край!»; выставка художественных работ дошкольных образовательных учреждений «Если ты любишь Север». (0+)
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Металлург» опубликована запись сказки «Как Настя шарф вязала» и мастер-класс «Веничек благополучия», видеовыставка работ мастера Людмилы Медведевой, которая вяжет для взрослых и детей забавные шапочки с мордочками животных. (6+)
п.АФРИКАНДА
ОНЛАЙН:
В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
ОНЛАЙН:
В группе Централизованной библиотечной системы размещен информационно-краеведческий видеоролик «Водные кладовые Ковдорского района». (6+)
По средам - 15.00
Новая рубрика «Кроссворды для всей семьи». (0+)
По пятницам - 15.00
В сообществе ДК «ВКонтакте» до конца лета будет проходить еженедельная рубрика #MusicBOX».