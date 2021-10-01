г.МУРМАНСК

3 октября

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню города-героя Мурманск.

Спортивные мероприятия:

10.50 – старт XI авто-мотопробега «Кола — Мурманск» (г. Кола — просп. Ленина до ул. Карла Маркса);

11.00 – старт 85-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола — Мурманск» (стартовые точки: площадь возле ТК «Магнит» в городе Кола, театр Северного флота, просп. Кольский 86. Далее по прросп. Кольскому и просп. Ленина. Финиш - возле памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову);

13.00 – награждение победителей и призеров 85-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола - Мурманск» (Центральный стадион профсоюзов);

12.30 – заплыв на открытой воде на дистанцию 105 метров, посвященный 105-й годовщине со дня основания города Мурманска (озеро Семёновское, домик «моржей»).

Площадки на проспекте Ленина:

10.00 - начало работы ярмарок на ул. Воровского и просп. Ленина;

11.00 – 19.00 - работает детский городок с аттракционами (площадь у гостиницы «Меридиан»);

13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск спортивный» (просп. Ленина от ул. Профсоюзов до ул. Карла Маркса) - соревнования «Родной двор – родной город», физкультурно-танцевальное мероприятие «Подзарядка», интерактивные площадки: стритбол, роллер спорт, гиревой спорт, кроссфит, велоспорт, хоккей, скандинавская ходьба и другие.

13.00 – 17.00 - площадка «Давайте потанцуем» (ул. Воровского) - Щербаков Бэнд, МимоNOT, Оркестр, Денис Яковлев (Санкт-Петербург), группа «Пиплы» (Санкт-Петербург), Петербуржские баритоны, группа «Колотый лёд»;

13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск – город-герой» (ул. Комсомольская): показательные выступления морской пехоты, патриотического клуба «Витязь», МЧС, кинологов УФСИН, рыцарские поединки, площадка кузнечного мастерства, чеканка сувенирных монет, посвященных 105-летию Мурманска, выставка техники и исторического оружия;

13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск – город романтиков!» (переулок Пионерский) - палаточный городок, концерт клуба авторской песни «Пять углов», стихи о любимом городе, романтические признания и творческие номера, квест от библиотек «Мой милый город, как я тебя люблю»;

13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск – город талантливых людей!» (ул. Егорова) - выступление команд КВН, молодёжные игры и розыгрыши, современные танцевальные коллективы, рэп-баттл;

13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск – город добра» (ул. Дзержинского) - народные игры и забавы, установка праздничной деревни с ярмаркой, прикладным и народным творчеством, мастер-классы, творческие номера, кукольный театр, юбилейный хоровод;

13.00 – 17.00 - площадка «Мурманск – город хорошего настроения!» (просп. Ленина, 52) - шоу мыльных пузырей, концертный блок «Драм Там Там», научное шоу, экстрим-шоу профессионалов, команда джамеров Jamp Energy (Санкт-Петербург), Лесапед-шоу (Москва), бармен-шоу от А. Королева, шоу-оркестр Street band (Санкт-Петербург);

17.00 – 18.00 - празднично-театрализованное шествие (от просп. Ленина, 52 до главной сцены праздника – ГДЦ «Арктика»).

Главная сцена, ГДЦ «Арктика»:

10.00 – 16.00 - саунд-чек артистов,

17.00 – 17.30- конкурс колясок,

17.30 – 17.45 - парад артистов,

17.45 – 18.15 - показ мод,

18.15 – 19.00 - концерт творческих коллективов образовательных учреждений,

19.00 – 21.20 - гала-концерт лучших творческих коллективов города и гостей праздника - артистов из Москвы и Санкт- Петербурга (ГДЦ «Арктика», ул. Буркова),

19.00 – 19.15 - празднично-песенный пролог «В стихах и песнях воспет мой гордый город»: выступление Ансамбля песни и пляски КСФ, музыкального альянса «Петербургские баритоны», музыкально-танцевальный марафон от Дениса Яковлева, «Мурманские частушки» от воспитанников Детской театральной школы города Мурманска, выступление шоу-группы «Пиплы»,

20.30-20.35 - творческие коллективы городов Мурманской области поздравляют Мурманск с юбилеем,

20.35 - приветственное слово губернатора Мурманской области Андрея Чибиса,

20.40 - шоу дронов (подарок правительства Мурманской области),

20.50 – 21.05 - выступление оркестра «Стрит-бенд» (Санкт-Петербург),

21.05 – 21.10 - поздравление главы муниципального образования город Мурманск и главы администрации города Мурманска,

21.10 – 21.25 - маппинг-шоу «Мы городом нашим гордимся», фейерверк,

21.25 - подарок губернатора Мурманской области.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Батик без границ» (до 3 октября); «Один день в любимом городе» (до 31 октября); «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда» (до 31 октября); «Шарм ширм» (до 31 октября); «Графика Владимира Чернова» (до 31 октября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

3 октября - 14.00

Мероприятие «Мой город - повелитель кораблей». Посетители познакомятся с произведениями мурманских художников, посвященных городу, а на мастер-классе создадут море в технике монотипии. (6+)

3 октября

Акция «ARTMMUSEUM - 51», посвященная 105-летию Мурманска. Посещение любой выставки на всех трёх площадках музея - 51 рубль. (6+)

6-10 октября - 12.00, 14.00 и 16.00

Экскурсии по выставке «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда. К 315-летию постройки». (12+)

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Точка. Линия. Пятно» (до 10 октября); «Зримый Петербург» (до 31 октября); «Медицина северных рубежей» (до 31 октября); «Графика Евсея Моисеенко» (до 7 ноября); «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

1 октября - 11.00

Начнёт работу выставка «Размышления. Поиск. Мастерство», приуроченная к 105-летию основания Мурманска и 55-летию образовательной организации (до 31 октября). Гости увидят творческие работы студентов и преподавателей Мурманского технологического колледжа сервиса: живопись, графику, плакат, фотографию. (12+)

1 октября - 12.00

Экскурсия по выставке «Точка. Линия. Пятно». (6+)

1 октября - 14.00

Мастер-класс в технике холст, масло «Русский импрессионизм». (12+)

2 октября - 14.00

Мероприятие с творческим заданием «Мурманску - 105!». (6+)

3 октября - 13.00 и 16.00

«Мурманск в изобразительном искусстве». Гости познакомятся с работами художников, которые изображали город в разные годы. На встрече состоится премьера видеосюжета, в котором будет показана мастерская заслуженного художника РФ Анатолия Сергиенко, его размышления о Мурманске, а также тёплые пожелания горожан юбиляру. (0+)

3 октября - 14.00

«Мурманску - 105!» С мастер-классом по созданию арт-коллажа. (6+)

3 октября - 16.00

Видеоабонемент в рамках выставки из собрания Государственного Русского музея «Дягилев и его окружение». Состоится показ фильмов: «Возвращение имен. Н. Гончарова, Л. Бакст» (Россия, 2002 г.). (16+)

6-8 октября - 14.00

Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды». (6+)

6-8 октября - 16.00

Мероприятие «Что такое графика». (12+)?

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Воспоминания почтового ящика» (до 30 октября); «Совет да любовь» (до 30 октября); «На страже мира» (до 30 октября); «Пограничники Арктики» (до 30 октября).

2 и 3 октября – 14.00

Демонстрация учебных интерактивных программ: «История Мурманска». (16+)

2 и 3 октября – 15.00

Демонстрация учебных интерактивных программ: «Природа Мурманской области». (6+)

3 и 5 октября - 15.00

Обзорная экскурсия по музею. (16+)

4 октября - 11.00-18.00

День открытых дверей. (12+)

12.00 - интерактивная площадка «Мурманск: мост времени». (12+)

13.00 - мастер-класс по рисованию гуашью «Любимый город». (12+)

15.00 - демонстрация фильма «Нереида - Дети войны». (16+)

15.00 - пешеходная экскурсия «Рождение столицы Заполярья» (старт у крыльца ДК и НТ им. С.М. Кирова. (6+)

16.00 - демонстрация учебной интерактивной программы «История Мурманска». (16+)

7 октября - 17.00

Открытие выставки «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 7 ноября). Выставка организована совместно с Российским государственным музеем Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург) и приурочена к 105-летию города Мурманска.

ОНЛАЙН:

По 17 октября

К своему 95-летнему юбилею краеведческий музей приготовил 95 подарков. В течение двух месяцев, с 17 августа по 17 октября, призы будут (билеты и сувениры) разыграны в группе «ВКонтакте». Акция проводится каждые две недели. По вторникам на стене будут опубликованы посты с условиями конкурса, а через неделю - имена победителей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Журнал «Нива» начала XX в.» (до 30 октября); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

1 октября

Начинают работу выставки: «Япония многоликая» (до 31 октября); «Убить Дракона» (до 31 октября); «НеМелодия» (до 31 октября); «Муза Дальних Странствий»: путешествия в судьбе писателей, поэтов, ученых» (до 31 октября); «От печали до радости: книги-антидепрессанты» (до 31 октября); «Супербабушка» (до 31 октября); «Семейный ЧИТАЙмер» (до 31 октября); «Детектив и политика» (до 31 октября); «Большая перемена» (до 31 октября); «Желтая» (до 31 октября).

5 октября

Откроется выставка изданий к 160-летию со дня рождения Фритьофа Нансена «Викинг полярных морей» (до 30 ноября).

1 октября - 12.00

День открытых дверей «Любимый возраст». В программе: информационный час «Кибербезопасность для пожилых людей», встреча «Цифровизация для всех», тренинг «Компьютерная грамотность», откроет новый сезон клуб «Покорители Рунета». (12+)

1 октября - 14.00-20.00

День музыки в Мурманской областной научной библиотеке.

1 октября – 14.00-15.00

В зале искусств откроется выставка «НеМелодия». Обзор «Клип на миллион» познакомит с историей появления и развития жанра музыкального видеоклипа и его лучшими образцами.

1 октября – 14.00-19.00

Свободно помузицировать можно на «Летающем фортепиано» в зале-трансформере.

1 октября – 15.00-17.00

Гости смогут послушать записи популярных музыкальных композиций на виниловых пластинках в холле 1-го этажа библиотеки.

1 октября - 17.30-19.00

Состоится знакомство с необычным инструментом - укулеле.

2-3 октября

Дни французского кино. Кинопросмотры современных французских фильмов организованы по инициативе Французского Института в Санкт-Петербурге. Все фильмы будут демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами. Вход бесплатный. (16+)

2 октября - 18.00

«Мелкий фермер». (16+)

3 октября - 17.00

«В час пик». (16+)

ОНЛАЙН:

1 октября

В этот день пройдут и онлайн-мероприятия: в «ВКонтакте» выйдет сюжет с видеообзором выставки «НеМелодия» и небольшой концерт пианистки Анны Мень «Осеннее настроение». (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

Работает выставка Сергея Еремкина «Мурманск дарит вдохновенье…» (до 9 октября).

2 октября - 12.00-15.00

В зале «Мир необычных книг и творчества» состоится встреча с сотрудниками Полярно-альпийского ботанического сада-института. (6+)

ОНЛАЙН:

1 октября - 12.00

«День рождения почтовой открытки». (6+)

1 октября - 13.00

«Мурманску - 105». (6+)

2 октября - 12.00

Онлайн-чтение «Быть здоровым - это круто». (6+)

2 октября - 14.00

Викторина «История с соб@чкой». (12+)

3 октября - 17.00

На платформе ZOOM сотрудники центра «БиблиоДвиж» покажут, как вести страницу в популярном приложении «Инстаграм». (16+)

До 5 октября

Стартовал новый сезон творческого проекта «СуперКлассики». Необходимо превратить любого классика в супергероя, но так, чтобы образ соответствовал его жизни и творчеству. Работы принимаются в виде фанфика, рисунка, косплея, видеоролика, комикса, мультфильма. Заявки ждут до 5 октября. (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

2 октября - 17.00

«Аленький цветочек». «Сказки с оркестром». Концертный зал.

3 октября - 11.00

«Репка». Группа «До-ми-но». Камерный зал.

3 октября - 17.00

«HELLO, SATCHMO!». К 120-летию со дня рождения Луи Армстронга. Концертный зал.

9 октября - 18.00

«Куда приводят мечты». Ансамбль «Ударная кампания». Камерный зал.

10 октября - 11.00

«Я хочу услышать музыку». Программа для самых маленьких. Камерный зал.

10 октября - 17.00

«Абрикосовые мелодии». Аргишти (армянский дудук), Артур Бочкивский (гитара). г.Санкт-Петербург.

12 октября - 18.00

Виртуальный зал. Увертюры и вальсы Иоганна Штрауса. Концертный зал.

16 октября - 18.00

«Любовь - волшебная страна...». Концерт, посвященный творчеству Андрея Петрова. Камерный зал.

17 октября - 18.00

Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель и главный дирижёр Юрий Башмет. Концертный зал.

31 октября - 11.00

«Я слушаю». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

31 октября - 17.00

«Если б не было войны...». Ансамбль «Серенада». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

1 октября - 18.00

«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

Премьера. Акция «В театр всей семьёй». ОДК им. С.М. Кирова.

5 октября - 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+)

ОДК им. С.М. Кирова.

7 октября - 10.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

г.Кандалакша.

7 октября – 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

г.Кандалакша.

8 октября - 10.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

г.Кандалакша.

8 октября - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

п.Умба.

9 октября - 11.00

«Золотой цыплёнок». В.Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

п.Умба.

14 октября - 14.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова (6+)

г.Полярный.

30 октября - 15.00

Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

ОДК им. С.М. Кирова.

30 октября - 19.00

Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

ОДК им. С.М. Кирова.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

2 октября - 14.00

Уличный квест «В объективе Мурманск». Участники смогут познакомиться с прошлым столицы Кольского Заполярья, перевернуть странички истории, восстанавливая в памяти события далеких лет. (12+)

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» продолжает работу рубрика «Переходим на личности». Новый выпуск рассказывает о заведующей отделом информационно-аналитической и методической работы Яне Анисимовой. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжает работу выставка «Mixed media» (до 21 октября).

2 октября - 12.00

Мастер-класс по изготовлению традиционной тряпичной куклы «Зернушка». Также ее называют «крупеничка», «горошинка»... Крепкая и ладная, кукла считается сильным оберегом на богатство и сытость. (6+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Школа ремесел приглашает» (до 3 октября); «Дороги Параскевы» (до 10 октября); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

3 октября - 12.00

Экскурсия по выставке «Школа ремесел приглашает». Гости познакомятся с работами преподавателей, учащихся и членов клубов школы ремесел. (6+)

6 октября - 12.30

Интеллектуальная игра «ХитроСплетение». Участников ждут необычные задания, которые раскроют секреты древнейшего из искусств. Встреча с преподавателем курса «Кройка и шитьё» Галиной Горячевойю. (12+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

1 октября - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

1 октября - 18.30

«Призрак Вселенной». (6+)

1 октября - 19.15

«В глубины Вселенной». (12+)

2 октября - 12.30

«Как Месяц к Солнцугости ходил». (6+)

2 октября - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

2 октября - 14.30

«Космонавтика для детей». (6+)

2 октября - 16.00

«В глубины Вселенной». (12+)

2 октября - 17.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

2 октября - 18.00

«Далёкие миры. Другая жизнь». (12+)

2 октября - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

3 октября - 12.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

3 октября - 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

3 октября - 14.30

«Вода - чудо природы». (6+)

3 октября - 16.00

«Зрение». (12+)

3 октября - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

3 октября - 18.00

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

3 октября - 19.00

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

4 октября - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

4 октября - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

4 октября - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

4 октября - 19.15

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

6 октября - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

6 октября - 17.30

«Как Месяц к Солнцугости ходил». (6+)

6 октября - 18.30

«Зрение». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В музейно-выставочном комплексе продолжает работу выставка посвященная 25-летию компании «Пароход» (до 21 октября).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.

1 октября - 16.00 Концерт «Чтобы сердце и душа были молоды всегда». (0+) ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи. 2 октября В музейно-выставочном комплексе откроются выставки: живописи и графики Анастасии Сажиной «Где крепнет дух» (до 21 октября), постеров из собрания областного художественного музея «Русская мода» и «Иконы стиля» (до 28 октября), отчётная экспозиция «Выставка флористики» (до 28 октября). ОНЛАЙН: В группе центра досуга молодёжи размещено видео дня открытых дверей «КультурнаяСуббота». (12+) Клуб «Счастливы вместе» запускает семейный онлайн-квест «Тайны моего города». Подробности - в сообществе клуба «ВКонтакте». (0+) В группе Центра досуга молодёжи размещена онлайн-выставка рисунков, фото и декоративно-прикладного творчества «Осенние фантазии» кружка декоративно-прикладного творчества «Радуга». (6+) пгт.МУРМАШИ ОНЛАЙН: В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+) пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши». п.ЗВЕРОСОВХОЗ ОНЛАЙН: В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)

Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа» (до 10 октября), «Александр III и Александровск» (до 7 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря). г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей. ОНЛАЙН: Виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+) ЗАТО ВИДЯЕВО ОНЛАЙН: В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+) Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+) г.ОЛЕНЕГОРСК 5 октября - 19.00 Спектакль «Уж замуж невтерпёж». (16+) г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда». ОНЛАЙН: В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» опубликованы фото- и видеоотчёты празднования Дня города. Там же работает рубрика «Дары Севера», которая рассказывает о приусадебных участках оленегорцев. (0+) г.МОНЧЕГОРСК 1 октября - 17.00 Концертная программа «А в сердце молодость поет!». (6+) г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры. 1 октября Начнёт работу выставка живописи Маргариты Соловьевой «Линия творчества» (выставочный зал, до 31 октября). г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры. 3 октября - 15.00 День открытых дверей в Городском центре культуры. (0+) г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры. ОНЛАЙН: В группе ГЦК «ВКонтакте» работают рубрики: «Весёлые занимашки» с Екатериной Кирьяновой. (0+). Там же можно посмотреть познавательную онлайн-программу «По страницам русского фольклора. Осенины». (6+) г.АПАТИТЫ Во Дворце культуры открыта фотовыставка «Открытые миру». Организатор выставки - ГОАУСОН «Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения». Витрины Дворца культуры украсят фотографии семей-участников фотопроекта, воспитывающие особенных детей. Автором работ является фотограф Галина Войнова - детский и семейный фотограф фотостудии «Baby Art» (до 7 октября). г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова. 1 октября - 16.00 Клуб настольных игр «Логово дракона». Библиотека семейного чтения приглашает подростков и молодёжь в клуб настольных игр «Логово дракона» на знакомство с настольной игрой «Плоский мир: Анк-Морпорк», события которой разворачиваются в одноимённом городе, известном по циклу книг британского писателя Терри Пратчетта. Участников ждут интриги, тролли, волшебники и даже один дракон. (16+) г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения». 1 октября - 16.00 Уличная акция «От сердца к сердцу». Городская детско-юношеская библиотека проведёт уличную акцию «От сердца к сердцу», приуроченную ко Дню пожилого человека. (6+) г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека. 2 октября - 14.00 Студия чтения «КнигаГав». Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей в студию чтения «КнигаГав». Ребята прочитают свои любимые книги собаке и поиграют с ней в прятки. (6+) г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека». 2 октября - 15.00 «Академия субботних знаний». В городской детско-юношеской библиотеке пройдёт познавательное занятие «Эти удивительные насекомые», где ребята познакомятся с миром насекомых и смогут понаблюдать за ними с помощью VIAR-очков. (6+) г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека. 2 октября - 15.00 Лекторий «Навстречу искусству». В центральной городской библиотеке возобновляет работу лекторий «Навстречу искусству». Состоится первая встреча по теме «Искусство Древнего Рима», которую проведет искусствовед Марина Борисова. (12+) г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека». 3 октября 13.00 Студия английского языка «Movie – talk» («Муви – ток») приглашает детей и родителей на просмотр и обсуждение на английском языке видеокниги Джи Сомма Имбренда «Начиная с этого дня». (12+) г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека». 3 октября - 15.00 Апатитский городской Дворец культуры приглашает старшее поколение на праздничный концерт «Давайте улыбаться!». Концерт посвящен Международному Дню пожилого человека и направлен на создание хорошего настроения и позитивного восприятия жизни. В концерте принимают участие творческие коллективы Дворца культуры и гости праздника. День пожилого человека – это повод еще раз напомнить, что к пожилым людям нужно относится бережно и с уважением. (12+) г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова. 3 октября - 15.00 Литературно-творческая мастерская «ДеТвоРа». В городской детско-юношеской библиотеке пройдёт занятие литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа». Дети познакомятся с «Лесной сказкой» Натальи Чарушиной-Капустиной и создадут поделку в технике объемный трафарет «Сказка». (0+) г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека. 4-9 октября «Неделя космоса». С 4 по 9 октября - рамках Всемирной недели космоса в Центральной городской библиотеке пройдут мероприятия, посвященные освоению космического пространства. Участникам будут предложены познавательные мероприятия об освоении космоса, книжная выставка «Всё о космосе», интеллектуальная викторина «Космическое путешествие», виртуальное путешествие на космическую станцию с помощью VIAR-очков. г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека». 4-7 октября - 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 В библиотеке будет работать мобильный планетарий с показом научно-популярных фильмов о планетах Солнечной системы, о космонавтике, звездных светилах. г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека». 6-10 октября Универсальная ярмарка «Осенний калейдоскоп». (0+) г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь перед ДК имени В.К. Егорова. 9 октября - 15.00 Для детей пройдёт мастер-класс, на котором с помощью 3D-ручки ребята создадут космическую ракету. г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека». 9 октября - 16.00 В Центральной городской библиотеке в арт-студии любителей японских комиксов состоится просмотр аниме-фильма «Воспоминания о Марни» по книге Джоан Робинсон «Когда здесь была Марни». Количество мест ограничено, мероприятие проводится по предварительной записи. (12+) г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека». ОНЛАЙН: 1 октября - 15.00 Концерт народного хора ветеранов «От сердца к сердцу». (6+) 2 октября - 11.00 «Знаменательная дата. Художник». (6+) 2 октября - 15.00 Акция «Молодёжь за ЗОЖ». (18+) 3 октября - 10.00 «События. Народный календарь». (6+) 3 октября - 15.00 Программа-портрет мурманского поэта Александра Подстаницкого. (6+) 5 октября - 10.00 «События. Народный календарь». (6+) 5 октября - 15.00 Поздравление от творческих коллективов в рамках Всемирного дня учителя. (0+) г.КИРОВСК