г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Один день в любимом городе» (до 31 октября); «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда» (до 31 октября); «Шарм ширм» (до 31 октября); «Графика Владимира Чернова» (до 31 октября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

6-10 октября - 12.00, 14.00 и 16.00

Экскурсии по выставке «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда. К 315-летию постройки». (12+)

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Точка. Линия. Пятно» (до 10 октября); «Зримый Петербург» (до 31 октября); «Медицина северных рубежей» (до 31 октября); «Графика Евсея Моисеенко» (до 7 ноября); «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря); «Размышления. Поиск. Мастерство», приуроченная к 105-летию основания Мурманска и 55-летию образовательной организации (до 31 октября).

6-8 октября - 14.00

Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды». (6+)

6-8 октября - 16.00

Мероприятие «Что такое графика». (12+)?

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Воспоминания почтового ящика» (до 30 октября); «Совет да любовь» (до 30 октября); «На страже мира» (до 30 октября); «Пограничники Арктики» (до 30 октября).

5 октября - 15.00

Обзорная экскурсия по музею. (16+)

7 октября - 17.00

Открытие выставки «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 7 ноября). Выставка организована совместно с Российским государственным музеем Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург) и приурочена к 105-летию города Мурманска.

ОНЛАЙН:

По 17 октября

К своему 95-летнему юбилею краеведческий музей приготовил 95 подарков. В течение двух месяцев, с 17 августа по 17 октября, призы будут (билеты и сувениры) разыграны в группе «ВКонтакте». Акция проводится каждые две недели. По вторникам на стене будут опубликованы посты с условиями конкурса, а через неделю - имена победителей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Журнал «Нива» начала XX в.» (до 30 октября); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая); «Япония многоликая» (до 31 октября); «Убить Дракона» (до 31 октября); «НеМелодия» (до 31 октября); «Муза Дальних Странствий»: путешествия в судьбе писателей, поэтов, ученых» (до 31 октября); «От печали до радости: книги-антидепрессанты» (до 31 октября); «Супербабушка» (до 31 октября); «Семейный ЧИТАЙмер» (до 31 октября); «Детектив и политика» (до 31 октября); «Большая перемена» (до 31 октября); «Жёлтая» (до 31 октября).

5 октября

Откроется выставка изданий к 160-летию со дня рождения Фритьофа Нансена «Викинг полярных морей» (до 30 ноября).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

Работает выставка Сергея Еремкина «Мурманск дарит вдохновенье…» (до 9 октября).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

9 октября - 18.00

«Куда приводят мечты». Ансамбль «Ударная кампания». Камерный зал.

10 октября - 11.00

«Я хочу услышать музыку». Программа для самых маленьких. Камерный зал.

10 октября - 17.00

«Абрикосовые мелодии». Аргишти (армянский дудук), Артур Бочкивский (гитара). г.Санкт-Петербург.

12 октября - 18.00

Виртуальный зал. Увертюры и вальсы Иоганна Штрауса. Концертный зал.

16 октября - 18.00

«Любовь - волшебная страна...». Концерт, посвященный творчеству Андрея Петрова. Камерный зал.

17 октября - 18.00

Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель и главный дирижёр Юрий Башмет. Концертный зал.

31 октября - 11.00

«Я слушаю». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

31 октября - 17.00

«Если б не было войны...». Ансамбль «Серенада». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

5 октября - 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+)

ОДК им. С.М. Кирова.

7 октября - 10.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

г.Кандалакша.

7 октября – 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

г.Кандалакша.

8 октября - 10.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

г.Кандалакша.

8 октября - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

п.Умба.

9 октября - 11.00

«Золотой цыплёнок». В.Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

п.Умба.

14 октября - 14.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова (6+)

г.Полярный.

30 октября - 15.00

Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

ОДК им. С.М. Кирова.

30 октября - 19.00

Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

ОДК им. С.М. Кирова.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» продолжает работу рубрика «Переходим на личности». Новый выпуск рассказывает о заведующей отделом информационно-аналитической и методической работы Яне Анисимовой. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжает работу выставка «Mixed media» (до 21 октября).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Школа ремесел приглашает» (до 3 октября); «Дороги Параскевы» (до 10 октября); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

6 октября - 12.30

Интеллектуальная игра «ХитроСплетение». Участников ждут необычные задания, которые раскроют секреты древнейшего из искусств. Встреча с преподавателем курса «Кройка и шитьё» Галиной Горячевойю. (12+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

6 октября - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

6 октября - 17.30

«Как Месяц к Солнцугости ходил». (6+)

6 октября - 18.30

«Зрение». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: посвященная 25-летию компании «Пароход» (до 21 октября); живописи и графики Анастасии Сажиной «Где крепнет дух» (до 21 октября), постеров из собрания областного художественного музея «Русская мода» и «Иконы стиля» (до 28 октября), отчётная экспозиция «Выставка флористики» (до 28 октября). ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс. ОНЛАЙН: В группе центра досуга молодёжи размещено видео дня открытых дверей «КультурнаяСуббота». (12+) Клуб «Счастливы вместе» запускает семейный онлайн-квест «Тайны моего города». Подробности - в сообществе клуба «ВКонтакте». (0+) В группе Центра досуга молодёжи размещена онлайн-выставка рисунков, фото и декоративно-прикладного творчества «Осенние фантазии» кружка декоративно-прикладного творчества «Радуга». (6+) пгт.МУРМАШИ ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)

Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа» (до 10 октября), «Александр III и Александровск» (до 7 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря). г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей. ОНЛАЙН: Виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+) ЗАТО ВИДЯЕВО ОНЛАЙН: В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+) Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+) г.ОЛЕНЕГОРСК 5 октября - 19.00 Спектакль «Уж замуж невтерпёж». (16+) г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда». ОНЛАЙН: В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» опубликованы фото- и видеоотчёты празднования Дня города. Там же работает рубрика «Дары Севера», которая рассказывает о приусадебных участках оленегорцев. (0+) г.МОНЧЕГОРСК ОНЛАЙН: В группе ГЦК «ВКонтакте» работают рубрики: «Весёлые занимашки» с Екатериной Кирьяновой. (0+). Там же можно посмотреть познавательную онлайн-программу «По страницам русского фольклора. Осенины». (6+) г.АПАТИТЫ Во Дворце культуры открыта фотовыставка «Открытые миру». Организатор выставки - ГОАУСОН «Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения». Витрины Дворца культуры украсят фотографии семей-участников фотопроекта, воспитывающие особенных детей. Автором работ является фотограф Галина Войнова - детский и семейный фотограф фотостудии «Baby Art» (до 7 октября). г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова. 5-9 октября «Неделя космоса». С 4 по 9 октября - рамках Всемирной недели космоса в Центральной городской библиотеке пройдут мероприятия, посвященные освоению космического пространства. Участникам будут предложены познавательные мероприятия об освоении космоса, книжная выставка «Всё о космосе», интеллектуальная викторина «Космическое путешествие», виртуальное путешествие на космическую станцию с помощью VIAR-очков. г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека». 5-7 октября - 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 В библиотеке будет работать мобильный планетарий с показом научно-популярных фильмов о планетах Солнечной системы, о космонавтике, звездных светилах. г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека». 6-10 октября Универсальная ярмарка «Осенний калейдоскоп». (0+) г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь перед ДК имени В.К. Егорова. 9 октября - 15.00 Для детей пройдёт мастер-класс, на котором с помощью 3D-ручки ребята создадут космическую ракету. г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека». 9 октября - 16.00 В Центральной городской библиотеке в арт-студии любителей японских комиксов состоится просмотр аниме-фильма «Воспоминания о Марни» по книге Джоан Робинсон «Когда здесь была Марни». Количество мест ограничено, мероприятие проводится по предварительной записи. (12+) г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека». ОНЛАЙН: 5 октября - 10.00 «События. Народный календарь». (6+) 5 октября - 15.00 Поздравление от творческих коллективов в рамках Всемирного дня учителя. (0+) г.КИРОВСК 6 октября - 19.00