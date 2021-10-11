АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: выставка живописи Сергея Чеботаря «Не вдруг» (до 14 ноября); «Один день в любимом городе» (до 31 октября); «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда» (до 31 октября); «Шарм ширм» (до 31 октября); «Графика Владимира Чернова» (до 31 октября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).
13 и 14 октября - 11.15, 15.00 и 17.00
Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (0+)
13 и 14 октября - 12.00, 14.00, 16.00
Экскурсии по выставке «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда». (0+)
ОНЛАЙН:
На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Зримый Петербург» (до 31 октября); «Размышления. Поиск. Мастерство» (до 31 октября); «Медицина северных рубежей» (до 31 октября); «Графика Евсея Моисеенко» (до 7 ноября); «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).
13-15 октября - 14.00
Мастер-класс в технике холст, масло «Русский импрессионизм». (12+)
13-15 октября - 16.00
Мероприятие с мастер-классом «Тайна фарфора». (6+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: выставка «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 7 ноября); «Первая цифровая перепись населения» (до 30 октября); «На страже мира» (до 30 октября); «Пограничники Арктики» (до 30 октября).
12 октября - 15.00
Обзорные экскурсии по музею. (16+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» идёт знакомство с участниками фестиваля музеев Арктики «Museum crossing Arctic World», который состоится 15-17 октября. (12+)
Также в группе можно посмотреть виртуальную фотоэкспозицию, посвященную истории Мурманска. (6+)
По 17 октября
К своему 95-летнему юбилею краеведческий музей приготовил 95 подарков. В течение двух месяцев, с 17 августа по 17 октября, призы будут (билеты и сувениры) разыграны в группе «ВКонтакте». Акция проводится каждые две недели. По вторникам на стене будут опубликованы посты с условиями конкурса, а через неделю - имена победителей.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Япония многоликая» (до 31 октября); «Убить Дракона» (до 31 октября); «НеМелодия» (до 31 октября); «Муза Дальних Странствий»: путешествия в судьбе писателей, поэтов, ученых» (до 31 октября); «От печали до радости: книги-антидепрессанты» (до 31 октября); «Супербабушка» (до 31 октября); «Семейный ЧИТАЙмер» (до 31 октября); «Детектив и политика» (до 31 октября); «Большая перемена» (до 31 октября); «Желтая» (до 31 октября); «Журнал «Нива» начала XX в.» (до 31 октября); «Викинг полярных морей» (до 30 ноября); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
13-17 октября
X Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона.
22 октября -19.00
«Маленькие трагедии». Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». (16+)
23 октября -11.00 и 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
23 октября -15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (12+)
24 октября -11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
24 октября -15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)
30 октября -11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)
30 октября -15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
31 октября -11.00 и 13.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
31 октября -15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
12 октября - 18.00
Виртуальный зал. Увертюры и вальсы Иоганна Штрауса. Концертный зал.
16 октября - 18.00
«Любовь - волшебная страна...». Концерт, посвященный творчеству Андрея Петрова. Камерный зал.
17 октября - 18.00
Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель и главный дирижёр Юрий Башмет. Концертный зал.
31 октября - 11.00
«Я слушаю». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.
31 октября - 17.00
«Если б не было войны...». Ансамбль «Серенада». Музыкальная гостиная.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
14 октября - 14.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова (6+)
г.Полярный.
30 октября - 15.00
Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
ОДК им. С.М. Кирова.
30 октября - 19.00
Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
ОДК им. С.М. Кирова.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
ОНЛАЙН:
«ВКонтакте» продолжает работу рубрика «Переходим на личности». Новый выпуск рассказывает о заведующей отделом информационно-аналитической и методической работы Яне Анисимовой. (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «Омск: город, события, люди. Фотолетопись прошлого века в снимках фотографов Мамакиных» (до 19 октября); «Mixed media» (до 21 октября).
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжает работу выстава «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
13 октября - 18.00
Мастер-класс по апсайклингу одежды «Мезенские мотивы». Занятие реализуется в рамках проекта «Вторая жизнь вещей». (12+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
12 октября - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
12 октября - 17.30
«Космонавтика для детей». (6+)
12 октября - 18.30
«В глубины Вселенной». (12+)
12 октября - 19.15
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
13 октября - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
13 октября - 17.30
«Как Месяц к Солнцу - гости ходил». (6+)
13 октября - 18.30
«Зрение». (12+)
14 октября - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
14 октября - 17.30
«Как Месяц к Солнцу - гости ходил». (6+)
14 октября - 18.30
«Зрение». (12+)
14 октября - 19.15
«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: живописи и графики Анастасии Сажиной «Где крепнет дух» (до 21 октября), «Пароходу - 25» (до 21 октября), постеров из собрания областного художественного музея «Русская мода» и «Иконы стиля» (до 28 октября), отчетная экспозиция «Выставка флористики» (до 28 октября).
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.
ОНЛАЙН:
В группе Центра досуга молодёжи размещено видео Дня открытых дверей «Культурная Суббота». (12+)
Также доступна запись концерта, посвященного открытию нового творческого сезона. (12+)
пгт.МУРМАШИ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)
пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
ОНЛАЙН:
В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)
Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа» (до 10 октября), «Александр III и Александровск» (до 7 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
Виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)
ЗАТО ВИДЯЕВО
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)
Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
Работает выставка «Защитники Заполярья» (по 15 ноября). (6+)
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».
ОНЛАЙН:
В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» опубликованы фото- и видеоотчёты празднования Дня города. Там же работает рубрика «Дары Севера», которая рассказывает о приусадебных участках оленегорцев. (0+)
г.МОНЧЕГОРСК
В выставочном зале работает выставка мончегорской художницы Маргариты Соловьевой «Линия творчества» (до 31 октября).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 39а. Выставочный зал ГЦК.
ОНЛАЙН:
В группе ГЦК «ВКонтакте» работают рубрики: «Весёлые занимашки» с Екатериной Кирьяновой. (0+).
Там же можно посмотреть познавательную онлайн-программу «По страницам русского фольклора. Осенины». (6+)
г.КИРОВСК
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» продолжается интернет-конкурс «Best Blogger - 2021». Необходимо записать видео (стихи, танцы, лайфхаки, поздравления с 90-летием г. Кировска, видео путешествия по Хибинам, прогулки по историческим объектам города; занятия любимым спортом и пр.). (0+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В ГДК работает выставка творческих работ преподавателя художественного отделения Детской школы искусств Нины Сизовой (до 2 ноября). Представлены этюды и пленэрные работы, посвященные нашему Северу. (12+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
13 октября - 10.00
Познавательная программа «В мире мультипликации». (0+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
г.КАНДАЛАКША
В ГКЦ «Нива» работают выставки: художественных работ дошкольных образовательных учреждений «Если ты любишь Север» и Гурия Сиротина «Привет тебе, мой родной край!». (0+)
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
14 октября - 18.00
Клуб «Правовая сфера». (12+)
г.Кандалакша, Первомайская ул. 40. Центральная детско-юношеская библиотека.
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Металлург» опубликована запись сказки Татьяны Кирюшатовой «Как Таня макраме осваивала» из цикла «Сундучок рукодельницы». (6+)
п.АФРИКАНДА
ОНЛАЙН:
В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
Открыта выставка творческих работ в рамках ХI открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир», номинация «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». (0+)
г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
Централизованная библиотечная система в рамках проекта областной научной библиотеки «Читай книги в цифре» получила доступ на октябрь ко всему контенту электронно-библиотечной системы издательства «Лань». Это система, включающая в себя электронные версии книг издательства «Лань», электронные версии книг ведущих издательств учебной литературы и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. (0+)