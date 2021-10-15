АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Один день в любимом городе» (до 31 октября); «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда» (до 31 октября); «Шарм ширм» (до 31 октября); «Графика Владимира Чернова» (до 31 октября); «Не вдруг» (до 14 ноября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).
15-17 октября и 20-21 октября - 11.15, 15.00 и 17.00
Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (0+)
15-17 октября и 20-21 октября - 12.00, 14.00, 16.00
Экскурсии по выставке «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда». (0+)
16 октября - 17.00
Мероприятие «Октябрь-свадебник». (12+)
17 октября - 17.00
Мероприятие «Что расскажет узор. Символика» по постоянной экспозиции «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России». (6+)
ОНЛАЙН:
На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Зримый Петербург» (до 31 октября); «Размышления. Поиск. Мастерство» (до 31 октября); «Медицина северных рубежей» (до 31 октября); «Графика Евсея Моисеенко» (до 7 ноября); «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).
15 октября - 14.00
Мастер-класс в технике холст, масло «Русский импрессионизм». (12+)
15 октября - 16.00
Мероприятие с мастер-классом «Тайна фарфора». (6+)
16 и 17 октября - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Дымковская игрушка» по выставке «Художественные промыслы России». (6+)
17 октября - 16.00
В рамках видеоабонемента «Что вы хотите этим сказать» состоится показ фильма «Ротко: «Чёрное на сером»» (США, 2006 г.). (16+)
20-22 октября - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Жостовская роспись» по выставке «Художественные промыслы России». (6+)
21 октября - 17.00
Начало работы выставки «Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева (1911-1990). Народный художник РСФСР. Посвящается 110-летию со дня рождения. Живопись, графика, сценография» (до 28 ноября). Экспозиция приурочена к 110-летию выдающегося сценографа, народного художника РСФСР, члена-корреспондента Академии художеств СССР Александра Павловича Васильева (1911-1990). Собранные воедино произведения живописи, графики, сценографии свидетельствуют о ярком таланте мастера, образном и философском взгляде на мир.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Первая цифровая перепись населения» (до 30 октября); «На страже мира» (до 30 октября); «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 7 ноября).
15-17 октября
В течение трёх дней жители и гости города Мурманска будут знакомиться и принимать участие в мероприятиях музеев России, расположенных за Полярным кругом. Участвуют музеи Чукотки, Красноярского Края, Якутии, Ненецкого и Ямало-ненецкого округов, Карелии, Архангельской и Мурманской областей. Фестиваль проводится при поддержке Мурманского морского торгового порта.
Площадкой, объединяющей музеи, выступит Мурманский областной краеведческий музей. Программа фестиваля:
15 октября - 12.00-12.30 – торжественное открытие фестиваля;
15–17 октября - 12.30-18.00 – работа площадок фестиваля.
Жители и гости Мурманска примут участие в тематических мастер-классах, настольных играх, культурно-образовательных и мультимедийных программах музеев Арктики.
17 октября
День открытых дверей, вход свободный для всех категорий посетителей.
19 октября - 15.00
Обзорная экскурсия по музею. (16+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» идёт знакомство с участниками фестиваля музеев Арктики «Museum crossing Arctic World», который состоится 15-17 октября. (12+)
Также в группе можно посмотреть виртуальную фотоэкспозицию, посвященную истории Мурманска. (6+)
По 17 октября
К своему 95-летнему юбилею краеведческий музей приготовил 95 подарков. В течение двух месяцев, с 17 августа по 17 октября, призы будут (билеты и сувениры) разыграны в группе «ВКонтакте». Акция проводится каждые две недели. По вторникам на стене будут опубликованы посты с условиями конкурса, а через неделю - имена победителей.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Япония многоликая» (до 31 октября); «Убить Дракона» (до 31 октября); «НеМелодия» (до 31 октября); «Муза Дальних Странствий»: путешествия в судьбе писателей, поэтов, ученых» (до 31 октября); «От печали до радости: книги-антидепрессанты» (до 31 октября); «Супербабушка» (до 31 октября); «Семейный ЧИТАЙмер» (до 31 октября); «Детектив и политика» (до 31 октября); «Большая перемена» (до 31 октября); «Желтая» (до 31 октября); «Журнал «Нива» начала XX в.» (до 31 октября); «Викинг полярных морей» (до 30 ноября); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).
15 октября - 18.00
Встреча в рамках проекта «Север в лицах». Героиней станет журналист, специалист по рекламе, руководитель журнала «Северный стиль» Анна Кожушко. Гости узнают, как собрать команду и создать журнал с нуля, сложно ли найти яркие информационные поводы, какова изнанка журналисткой работы. Встреча будет транслироваться в прямом эфире на Ютуб-канале библиотеки. (12=)
16 октября - 14.00
Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)
16 октября - 18.00
Встреча в рамках проекта «Школа критики». Участников ждет лекция искусствоведа Виктории Лазаревой «Как читать картины. (12+)
17 октября - 17.00
Встреча проекта «Киноклуб». Запланирован просмотр триллера знаменитого южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука «Служанка». (18+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
15 октября
Стартует XIV областной конкурс чтецов, который посвящен особенному, главному и близкому человеку в жизни каждого из нас – маме. (6+)
17 октября - 12.00
Финансовая игра «Drive your life». (6+)
17 октября - 13.00
Мастер-класс «Кот-морячок». (6+)
17 октября - 15.00
В рамках проекта «Школа ролевика» пройдёт первая лекция о настольных ролевых играх. (6+)
18-31 октября
К 200-летию Федора Достоевского молодёжный культурно-досуговый центр «БиблиоДвиж» (12+) приглашает на киберквест по мотивам произведений автора. (12+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
15-17 октября
X Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона проходит в Мурманской области с 13 по 17 октября. Его площадками станут Мурманский областной театр кукол и Детская театральная школа Мурманска. В рамках фестиваля состоятся показы спектаклей театров Саратова, Пскова, Вологды, Котласа, Белгорода, Архангельска и Санкт-Петербурга, в онлайн-формате – Финляндии, Швеции и Норвегии.
22 октября -19.00
«Маленькие трагедии». Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». (16+)
23 октября -11.00 и 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
23 октября -15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (12+)
24 октября -11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
24 октября -15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)
30 октября -11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)
30 октября -15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
31 октября -11.00 и 13.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
31 октября -15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
16 октября - 18.00
«Любовь - волшебная страна...». Концерт, посвященный творчеству Андрея Петрова. Камерный зал.
17 октября – 5 декабря
Мурманская областная филармония приглашает северян на Международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021. Фестиваль проводится в Заполярье с 2013 года и даёт возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран. Привлекает мероприятие и своей разнообразной программой, включающей концерты разных музыкальных жанров.
Фестиваль 2021 года, который пройдёт с 17 октября по 5 декабря, также порадует громкими именами и разнообразием музыкальных жанров. Его откроет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета.
Жизнерадостное выступление преподнесет заполярным слушателям легендарный питерский «Терем-квартет», отмечающий свое 35-летие, продолжит зажигательные ритмы джазовой ансамбль под руководством народного артиста РФ Даниила Крамера: музыканты представят новую программу «MÚSICA LATINA».
Кроме того, в рамках фестиваля главный коллектив филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, в качестве солиста – пианист-виртуоз, лауреат XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Онищенко. Продолжит классическую тему органный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга Дениса Маханькова и Дины Ихиной, а завершится праздник музыки на яркой мажорной ноте – выступлением трио Олега Бутмана – одного из самых известных джазовых барабанщиков современности и американского вокалиста Тайя Стивенса – победителя многочисленных конкурсов джазового вокала, R&B и джазовой композиции.
Региональное Министерство культуры напоминает о действующих противоэпидемических ограничениях: концерты будут проходить при 50% наполняемости зала и рассадке в шахматном порядке, зрителей также просят соблюдать масочный режим.
17 октября - 18.00
Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель и главный дирижёр Юрий Башмет. Концертный зал.
31 октября - 11.00
«Я слушаю». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.
31 октября - 17.00
«Если б не было войны...». Ансамбль «Серенада». Музыкальная гостиная.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
30 октября - 15.00
Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
ОДК им. С.М. Кирова.
30 октября - 19.00
Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
ОДК им. С.М. Кирова.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
17 октября - 11.00
Выставка цветущих комнатных растений «Осенняя палитра». (0+)
17 октября - 15.00
Гала-концерт международного фестиваля-конкурса творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие». (0+)
18 октября - 15.00
Спектакль «Запретный плод». (12+)
ОНЛАЙН:
«ВКонтакте» продолжает работу рубрика «Переходим на личности». Новый выпуск знакомит с хормейстером ансамбля солистов «Орфей» Андреем Макаровым. (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «Омск: город, события, люди. Фотолетопись прошлого века в снимках фотографов Мамакиных» (до 19 октября); «Mixed media» (до 21 октября).
16 октября - 12.00
Мастер-класс по тульской традиционной тряпичной кукле «День-ночь». Эта кукла считалась оберегом домашнего очага. У каждой ее стороны были свои обязанности: дневная охраняла дом, отгоняя злые силы, ночная - сон людей от кошмаров. (6+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» опубликован видеоурок по созданию лыковой игрушки «Птичка». (6+)
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
15 октября
Откроется областная выставка семейного творчества «Семья» (до 21 ноября). Будут представлены работы из Мурманска, Кировска, Апатитов, Североморска, Колы и других городов.
16 октября - 14.00
Мастер-класс «Авторская текстильная кукла Маня в кармане». (12+)
20 октября - 15.00
Мастер-класс в рамках проекта «Вторая жизнь вещей» «Крафтовая открытка». (6+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
15 октября - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
15 октября - 17.30
«Космонавтика для детей». (6+)
15 октября - 18.30
«Призрак Вселенной». (6+)
15 октября - 19.15
«В глубины Вселенной». (12+)
16 октября - 12.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
16 октября - 13.30
«Приключения Виктора и Гару». (6+)
16 октября - 14.30
«Космонавтика для детей». (6+)
16 октября - 16.00
«В глубины Вселенной». (12+)
16 октября - 17.00
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
16 октября - 18.00
«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)
16 октября - 19.15
«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)
17 октября - 12.30
«Приключения Виктора и Гару». (6+)
17 октября - 13.30
«Космонавтика для детей». (6+)
17 октября - 14.30
«Вода - чудо природы». (6+)
17 октября - 16.00
«Зрение». (12+)
17 октября - 17.00
«В глубины Вселенной». (12+)
17 октября - 18.00
«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)
17 октября - 19.00
«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)
19 октября - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
19 октября - 17.30
«Космонавтика для детей». (6+)
19 октября - 18.30
«В глубины Вселенной». (12+)
19 октября - 19.15
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
20 октября - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
20 октября - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
20 октября - 18.30
«Зрение». (12+)
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: живописи и графики Анастасии Сажиной «Где крепнет дух» (до 21 октября), «Пароходу - 25» (до 21 октября), постеров из собрания областного художественного музея «Русская мода» и «Иконы стиля» (до 28 октября), отчетная экспозиция «Выставка флористики» (до 28 октября).
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.
ОНЛАЙН:
В группе Центра досуга молодёжи размещено видео Дня открытых дверей «Культурная Суббота». (12+)
Также доступна запись концерта, посвященного открытию нового творческого сезона. (12+)
пгт.МУРМАШИ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)
пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
ОНЛАЙН:
В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)
Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Мурман. Начало» (до 24 октября), «Первый после бога» (до 24 октября), «Александр III и Александровск» (до 7 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря); «В искусстве - жизнь» (до 21 ноября).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
17 октября - 11.00
День открытых дверей «С папой в музей». (0+)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
20 октября
Откроется персональная экспозиция Ольги Цылевой «Калейдоскоп впечатлений» (до 28 ноября).
ОНЛАЙН:
Виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)
ЗАТО ВИДЯЕВО
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)
Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
Работает выставка «Защитники Заполярья», передвижная экспозиция «Растоптанное детство» - представлены фотографии, личные вещи, предметы, произведения, отображающие жизнь детей во времена войны. Экспозиция представлена из личного фонда поискового добровольческого отряда «Патриоты - наследники Победы». (6+)
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».
16 октября - 16.00Кинопоказы в ЦКиД «Полярная звезда»: «Виво» (США, 2021 г.). (6+)
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
16 октября - 18.00
Кинопоказы в ЦКиД «Полярная звезда»: «Заклинание» (США, ЮАР, 2020 г.). (18+)
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
ОНЛАЙН:
В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» опубликованы фото- и видеоотчёты празднования Дня города. Там же работает рубрика «Дары Севера», которая рассказывает о приусадебных участках оленегорцев. (0+)
г.МОНЧЕГОРСК
В выставочном зале работает выставка мончегорской художницы Маргариты Соловьевой «Линия творчества» (до 31 октября).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 39а. Выставочный зал ГЦК.
ОНЛАЙН:
В группе ГЦК «ВКонтакте» работают рубрики: «Весёлые занимашки» с Екатериной Кирьяновой. (0+).
Там же можно посмотреть познавательную онлайн-программу «По страницам русского фольклора. Осенины». (6+)
г.КИРОВСК
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» продолжается интернет-конкурс «Best Blogger - 2021». Необходимо записать видео (стихи, танцы, лайфхаки, поздравления с 90-летием г. Кировска, видео путешествия по Хибинам, прогулки по историческим объектам города; занятия любимым спортом и пр.). (0+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.АПАТИТЫ
14 и 15 октября
Цикл «ВнеКлассноеЧтение». В рамках цикла «ВнеКлассноеЧтение» городская библиотека им. Л.А. Гладиной проведёт литературные уроки для учащихся второго класса ООШ №3. Участники познакомятся с творчеством и биографией Льва Николаевича Толстого, его сказками и баснями. (6+)
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.
14 октября - 16.00
Встреча «Сказ о заповедном деле» с Петровым В.Н., н.с. ИППЭ КНЦ РАН.
14 октября отмечается неофициальный День работников заповедного дела. Это праздник тех, кто бережёт наши заповедники, национальные парки и заказники, помогает проектировать и создавать их, а также помогает людям узнавать о них. А как возникло заповедное дело? Действительно ли эта работа так необходима людям? Может ли каждый из нас ощутить пользу от нее? И чем заняты сейчас работники заповедного дела в нашей стране и в нашей области? Обо всем этом приглашаем поговорить с руководителем Мурманской областной общественной организации «Кольский центр охраны дикой природы» Виктором Николаевичем Петровым. (12+)
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.
14 октября - 15.00
Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей посетить арт-студию «Брусничка». Ребята познакомятся с книгой Леонида Агутина «Слон» и примут участие в мастер-классе «Слонёнок». (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
16 октября - 15.00
«Академия субботних знаний.
Городская детско-юношеская библиотека приглашает ребят на познавательное занятие «Летающая коровка». Ребята продолжат знакомство с летающими насекомыми и примут участие в эксперименте «Божья коровка». (4+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
16 октября - 18.00
Во Дворце культуры пройдёт спектакль «Вам смешно...А мне жениться!».
Приглашаем на спектакль-комедию в двух действиях, который состоится на сцене Апатитского городского Дворца культуры.
В санатории для престарелых актеров встречаются двое – ОН и ОНА. Когда-то давно в молодости они были влюблены друг в друга, но в первую брачную ночь ОН перепутал свою невесту с другой…. Узнают ли они друг друга или сделают вид, что незнакомы. Что сулит им встреча, ведь в санатории опять намечается свадьба – медсестры Галочки, которая никак не выйдет замуж и постояльца санатория. Чем кончится эта свадьба? Ведь под ногами у всех путается врач-диетолог, посадивший весь санаторий на кефир и свеклу. Как соединятся пары в весёлой, музыкальной и очень смешной комедии известного современного драматурга Л. Моцарь?
В спектакле участвуют: Александра Самохина; Ольга Гордийчук; Денис Портнов/Дмитрий Быстревский; Сергей Выборнов. (16+)
Вход строго в масках.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
17 октября 13.00
Студия английского языка «Movie – talk» («Муви – ток») приглашает детей и родителей на просмотр и обсуждение на английском языке видеокниги Рэгнхилда Скэмела «Яблочная напасть». Встреча пройдёт в секторе художественной и детской литературы. (6+)
г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. Сектор художественной и детской литературы.
17 октября - 15.00
Ретрокинозал на Пушкина. просмотр художественного фильма «Белый флюгер».
Ретрокинозал на Пушкина приглашает на просмотр приключенческого художественного фильма «Белый флюгер», созданного в 1969 году режиссёром Давидом Кочаряном. Ведущий встречи Роман Серов расскажет о творческой жизни известного актера Олега Белова, снимавшегося в этом фильме, о поэтическом сборнике «Четыре кружки пива или поэтическая зависимость», покажет уникальные фотографии из личного архива. (12+) г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
17 октября - 15.00
Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей и родителей посетить студию чтения «Бабушкины сказки». Ребята прослушают «Сказку о серебряном блюдечке и наливном яблочке», примут участие в мастер-классе «Волшебные тарелочки» и отведают угощение от бабушки. (0+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
17 октября - 15.00
Литературно-творческая мастерская «ДеТвоРа.
В городской детско-юношеской библиотеке пройдёт занятие литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа». Дети познакомятся с произведением Евгения Антоненкова «Летающий ослик» и создадут объёмную поделку из бумаги «Ослик». (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
22 октября - 12.00
Акция памяти «Вспомним всех поимённо». 22 октября - 12.00 в Апатитах у памятного знака «Землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны» состоится акция памяти «Вспомним всех поимённо», посвященная 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
Вместе с гостями акции памяти мы вспомним о годах изнурительной войны на Мурманском рубеже, беспримерном героизме, мужестве и стойкости воинов на передовой и жителей, израненной, но несломленной Мурманской области.
В акции памяти примут участие представители администрации, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, учащиеся образовательных учреждений и жители г. Апатиты.
Горожане смогут возложить цветы к памятному знаку землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. (0+)
г.Апатиты, Памятный знак «Землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны».
23 октября - 11.00-19.00
Состоится ярмарка «Наша рыба». В Мурманской области реализуется проект мобильной ярмарки «Наша рыба». Следующая остановка ярмарки – Апатиты.
Мобильная ярмарка организована в рамках социального проекта «Наша рыба», реализуемого на территории Мурманской области АНО «Мурманконгресс» по инициативе главы региона Андрея Владимировича Чибиса.
На ярмарке «Наша рыба» можно приобрести охлажденную, мороженую, копченую рыбу, пресервы и морепродукты по привлекательным ценам. (0+)
г.Апатиты, площадь Ленина.
24 октября - 16.00
Во Дворце культуры состоится интерактивный спектакль «Новая история о трёх богатырях».
Зрителям предлагают окунуться в мир старой доброй сказки, где есть хитрая Баба Яга, коварный Кощей Бессмертный, могучий Змей Горыныч. И конечно сильные, смелые Богатыри, которые справятся с любыми задачами!
Во время представления герои постоянно взаимодействуют с ребятами. Все зрители станут непосредственными участниками сказки! Готовьтесь прыгать, хлопать, танцевать, помогать Бабе Яге, сражаться с Кощеем Бессмертным, познакомиться с гигантским дружелюбным Змеем Горынычем!
А ещё, зрителей ждёт невероятное шоу мыльных пузырей и самые необычные и невероятные чудеса! Режиссёр Екатерина Гавура. (6+)
Вход строго в масках.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
25 октября
В честь освобождения советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков видеофильм, посвящённый 77-летию освобождения Заполярья «Оборона Заполярья»
г.Апатиты МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова.
По 28 октября
«Весёлый октябрь в Ковчеге». Молодёжный социальный центр приглашает всех желающих на творческие мастер-классы.
г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег». Запись по телефонам: 8965-800-08-91; 8902-139-71-30.
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В ГДК работает выставка творческих работ преподавателя художественного отделения Детской школы искусств Нины Сизовой (до 2 ноября). Представлены этюды и пленэрные работы, посвященные нашему Северу. (12+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
15 октября
Начало работы информационно-познавательной выставки, посвященной Дню защитника Заполярья «Северный рубеж». (15 ноября)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
15 октября - 18.00
Молодёжный развлекательный вечер «Воздух». (12+)
г.Полярные Зори, парк.
21 октября - 18.30
Интерактивный спектакль «Новая история о трёх богатырях». Его представит театр «Зазеркалье & Ко». (0+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
г.КАНДАЛАКША
В ГКЦ «Нива» работают выставки: художественных работ дошкольных образовательных учреждений «Если ты любишь Север» и Гурия Сиротина «Привет тебе, мой родной край!». (0+)
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
16 октября - 12.00
Мастер-класс из бумажных салфеток «Балеринки». (6+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
16 октября - 15.00
Музыкальный салон «Эпоха Петра Первого» с участием оркестра народных инструментов. (6+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
16 октября - 18.00
«Поём караоке 80-90-хх». (18+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
17 октября - 15.00
Развлекательная программа «Закрытие дачного сезона». (18+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Металлург» опубликована запись сказки Татьяны Кирюшатовой «Как Таня макраме осваивала» из цикла «Сундучок рукодельницы». (6+)
п.АФРИКАНДА
ОНЛАЙН:
В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
Открыта выставка творческих работ в рамках ХI открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир», номинация «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». (0+)
г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
Централизованная библиотечная система в рамках проекта областной научной библиотеки «Читай книги в цифре» получила доступ на октябрь ко всему контенту электронно-библиотечной системы издательства «Лань». Это система, включающая в себя электронные версии книг издательства «Лань», электронные версии книг ведущих издательств учебной литературы и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. (0+)