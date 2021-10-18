АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Один день в любимом городе» (до 31 октября); «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда» (до 31 октября); «Шарм ширм» (до 31 октября); «Графика Владимира Чернова» (до 31 октября); «Не вдруг» (до 14 ноября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).
ОНЛАЙН:
На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Зримый Петербург» (до 31 октября); «Размышления. Поиск. Мастерство» (до 31 октября); «Медицина северных рубежей» (до 31 октября); «Графика Евсея Моисеенко» (до 7 ноября); «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).
20-22 октября - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Жостовская роспись» по выставке «Художественные промыслы России». (6+)
21 октября - 17.00
Начало работы выставки «Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева (1911-1990). Народный художник РСФСР. Посвящается 110-летию со дня рождения. Живопись, графика, сценография» (до 28 ноября). Экспозиция приурочена к 110-летию выдающегося сценографа, народного художника РСФСР, члена-корреспондента Академии художеств СССР Александра Павловича Васильева (1911-1990). Собранные воедино произведения живописи, графики, сценографии свидетельствуют о ярком таланте мастера, образном и философском взгляде на мир.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Первая цифровая перепись населения» (до 30 октября); «На страже мира» (до 30 октября); «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 7 ноября).
19 октября - 15.00
Обзорная экскурсия по музею. (16+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» можно посмотреть виртуальную фотоэкспозицию, посвященную истории Мурманска. (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Япония многоликая» (до 31 октября); «Убить Дракона» (до 31 октября); «НеМелодия» (до 31 октября); «Муза Дальних Странствий»: путешествия в судьбе писателей, поэтов, ученых» (до 31 октября); «От печали до радости: книги-антидепрессанты» (до 31 октября); «Супербабушка» (до 31 октября); «Семейный ЧИТАЙмер» (до 31 октября); «Детектив и политика» (до 31 октября); «Большая перемена» (до 31 октября); «Желтая» (до 31 октября); «Журнал «Нива» начала XX в.» (до 31 октября); «Викинг полярных морей» (до 30 ноября); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
18-31 октября
К 200-летию Федора Достоевского молодёжный культурно-досуговый центр «БиблиоДвиж» (12+) приглашает на киберквест по мотивам произведений автора. (12+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
22 октября -19.00
«Маленькие трагедии». Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». (16+)
23 октября -11.00 и 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
23 октября -15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (12+)
24 октября -11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
24 октября -15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)
30 октября -11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)
30 октября -15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
31 октября -11.00 и 13.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
31 октября -15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
18 октября – 5 декабря
Мурманская областная филармония приглашает северян на Международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021. Фестиваль проводится в Заполярье с 2013 года и даёт возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран. Привлекает мероприятие и своей разнообразной программой, включающей концерты разных музыкальных жанров.
Фестиваль 2021 года, который пройдёт с 17 октября по 5 декабря, также порадует громкими именами и разнообразием музыкальных жанров. Его откроет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета.
Жизнерадостное выступление преподнесет заполярным слушателям легендарный питерский «Терем-квартет», отмечающий свое 35-летие, продолжит зажигательные ритмы джазовой ансамбль под руководством народного артиста РФ Даниила Крамера: музыканты представят новую программу «MÚSICA LATINA».
Кроме того, в рамках фестиваля главный коллектив филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, в качестве солиста – пианист-виртуоз, лауреат XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Онищенко. Продолжит классическую тему органный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга Дениса Маханькова и Дины Ихиной, а завершится праздник музыки на яркой мажорной ноте – выступлением трио Олега Бутмана – одного из самых известных джазовых барабанщиков современности и американского вокалиста Тайя Стивенса – победителя многочисленных конкурсов джазового вокала, R&B и джазовой композиции.
Региональное Министерство культуры напоминает о действующих противоэпидемических ограничениях: концерты будут проходить при 50% наполняемости зала и рассадке в шахматном порядке, зрителей также просят соблюдать масочный режим.
31 октября - 11.00
«Я слушаю». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.
31 октября - 17.00
«Если б не было войны...». Ансамбль «Серенада». Музыкальная гостиная.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
30 октября - 15.00
Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
ОДК им. С.М. Кирова.
30 октября - 19.00
Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
ОДК им. С.М. Кирова.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
18 октября - 15.00
Спектакль «Запретный плод». (12+)
ОНЛАЙН:
«ВКонтакте» продолжает работу рубрика «Переходим на личности». Новый выпуск знакомит с хормейстером ансамбля солистов «Орфей» Андреем Макаровым. (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «Омск: город, события, люди. Фотолетопись прошлого века в снимках фотографов Мамакиных» (до 19 октября); «Mixed media» (до 21 октября).
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» опубликован видеоурок по созданию лыковой игрушки «Птичка». (6+)
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря), областная выставка семейного творчества «Семья» (до 21 ноября).
20 октября - 15.00
Мастер-класс в рамках проекта «Вторая жизнь вещей» «Крафтовая открытка». (6+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
19 октября - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
19 октября - 17.30
«Космонавтика для детей». (6+)
19 октября - 18.30
«В глубины Вселенной». (12+)
19 октября - 19.15
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
20 октября - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
20 октября - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
20 октября - 18.30
«Зрение». (12+)
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: выставки живописи и графики Анастасии Сажиной «Где крепнет дух» (до 21 октября), «Пароходу - 25» (до 21 октября), постеров из собрания областного художественного музея «Русская мода» и «Иконы стиля» (до 28 октября), отчетная экспозиция «Выставка флористики» (до 28 октября).
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.
ОНЛАЙН:
В группе Центра досуга молодёжи размещено видео Дня открытых дверей «Культурная суббота». (12+)
Также доступна запись концерта, посвященного открытию нового творческого сезона. (12+)
пгт.МУРМАШИ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)
пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
ОНЛАЙН:
В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)
Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Мурман. Начало» (до 24 октября), «Первый после бога» (до 24 октября), «Александр III и Александровск» (до 7 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря); «В искусстве - жизнь» (до 21 ноября).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
20 октября
Откроется персональная экспозиция Ольги Цылевой «Калейдоскоп впечатлений» (до 28 ноября).
ОНЛАЙН:
Виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)
ЗАТО ВИДЯЕВО
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)
Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
Работает выставка «Защитники Заполярья», передвижная экспозиция «Растоптанное детство» - представлены фотографии, личные вещи, предметы, произведения, отображающие жизнь детей во времена войны. Экспозиция представлена из личного фонда поискового добровольческого отряда «Патриоты - наследники Победы». (6+)
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».
ОНЛАЙН:
В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» опубликованы фото- и видеоотчёты празднования Дня города. Там же работает рубрика «Дары Севера», которая рассказывает о приусадебных участках оленегорцев. (0+)
г.МОНЧЕГОРСК
В выставочном зале работает выставка мончегорской художницы Маргариты Соловьевой «Линия творчества» (до 31 октября).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 39а. Выставочный зал ГЦК.
НЛАЙН:
В группе ГЦК «ВКонтакте» работают рубрики: «Весёлые занимашки» с Екатериной Кирьяновой. (0+).
Там же можно посмотреть познавательную онлайн-программу «По страницам русского фольклора. Осенины». (6+)
г.КИРОВСК
20 октября - 14.00
Мастер-класс «Ключница. Домики». (18+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» продолжается интернет-конкурс «Best Blogger - 2021». До 21 октября необходимо записать видео (стихи, танцы, лайфхаки, поздравления с 90-летием г. Кировска, путешествия по Хибинам, прогулки по историческим объектам города; занятия любимым спортом и пр.). (0+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.АПАТИТЫ
20 октября - 15.00
Мастер-класс по изготовлению слаймов. (6+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
22 октября - 12.00
Акция памяти «Вспомним всех поимённо». 22 октября - 12.00 в Апатитах у памятного знака «Землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны» состоится акция памяти «Вспомним всех поимённо», посвященная 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
Вместе с гостями акции памяти мы вспомним о годах изнурительной войны на Мурманском рубеже, беспримерном героизме, мужестве и стойкости воинов на передовой и жителей, израненной, но несломленной Мурманской области.
В акции памяти примут участие представители администрации, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, учащиеся образовательных учреждений и жители г. Апатиты.
Горожане смогут возложить цветы к памятному знаку землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. (0+)
г.Апатиты, Памятный знак «Землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны».
23 октября - 11.00-19.00
Состоится ярмарка «Наша рыба». В Мурманской области реализуется проект мобильной ярмарки «Наша рыба». Следующая остановка ярмарки – Апатиты.
Мобильная ярмарка организована в рамках социального проекта «Наша рыба», реализуемого на территории Мурманской области АНО «Мурманконгресс» по инициативе главы региона Андрея Владимировича Чибиса.
На ярмарке «Наша рыба» можно приобрести охлажденную, мороженую, копченую рыбу, пресервы и морепродукты по привлекательным ценам. (0+)
г.Апатиты, площадь Ленина.
24 октября - 16.00
Во Дворце культуры состоится интерактивный спектакль «Новая история о трёх богатырях».
Зрителям предлагают окунуться в мир старой доброй сказки, где есть хитрая Баба Яга, коварный Кощей Бессмертный, могучий Змей Горыныч. И конечно сильные, смелые Богатыри, которые справятся с любыми задачами!
Во время представления герои постоянно взаимодействуют с ребятами. Все зрители станут непосредственными участниками сказки! Готовьтесь прыгать, хлопать, танцевать, помогать Бабе Яге, сражаться с Кощеем Бессмертным, познакомиться с гигантским дружелюбным Змеем Горынычем!
А ещё, зрителей ждёт невероятное шоу мыльных пузырей и самые необычные и невероятные чудеса! Режиссёр Екатерина Гавура. (6+)
Вход строго в масках.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
25 октября
В честь освобождения советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков видеофильм, посвящённый 77-летию освобождения Заполярья «Оборона Заполярья»
г.Апатиты МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова.
По 28 октября
«Весёлый октябрь в Ковчеге». Молодёжный социальный центр приглашает всех желающих на творческие мастер-классы.
г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег». Запись по телефонам: 8965-800-08-91; 8902-139-71-30.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» к Дню отца начался фотоконкурс. Организаторы ждут рисунки с изображением папы, его увлечений, семейных традиций. (0+)
16 октября - 10.00
«Знаменательная дата. Художник». (6+)
19 октября - 10.00
«События. Народный календарь». (6+)
19 октября - 11.00
«Знаменательная дата. Художник». (6+).
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В ГДК работает выставка творческих работ преподавателя художественного отделения Детской школы искусств Нины Сизовой (до 2 ноября). Представлены этюды и пленэрные работы, посвященные нашему Северу; «Северный рубеж». (15 ноября). (12+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
21 октября - 18.30
Интерактивный спектакль «Новая история о трёх богатырях». Его представит театр «Зазеркалье & Ко». (0+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
г.КАНДАЛАКША
В ГКЦ «Нива» работают выставки: художественных работ дошкольных образовательных учреждений «Если ты любишь Север» и Гурия Сиротина «Привет тебе, мой родной край!». (0+)
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Металлург» опубликована запись сказки Татьяны Кирюшатовой «Как Таня макраме осваивала» из цикла «Сундучок рукодельницы». (6+)
п.АФРИКАНДА
ОНЛАЙН:
В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
Открыта выставка творческих работ в рамках ХI открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир», номинация «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». (0+)
г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
Централизованная библиотечная система в рамках проекта областной научной библиотеки «Читай книги в цифре» получила доступ на октябрь ко всему контенту электронно-библиотечной системы издательства «Лань». Это система, включающая в себя электронные версии книг издательства «Лань», электронные версии книг ведущих издательств учебной литературы и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. (0+)