г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Один день в любимом городе» (до 31 октября); «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда» (до 31 октября); «Шарм ширм» (до 31 октября); «Графика Владимира Чернова» (до 31 октября); «Не вдруг» (до 14 ноября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

22 октября – 13.00

Мероприятие для детей «День графики». (12+)

30 октября – 17.00

Мероприятие из цикла «Музейный калейдоскоп. Мастер-класс «Семейные неразлучники», текстиль. (12+)

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Зримый Петербург» (до 31 октября); «Размышления. Поиск. Мастерство» (до 31 октября); «Медицина северных рубежей» (до 31 октября); «Графика Евсея Моисеенко» (до 7 ноября); «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

20-22 октября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Жостовская роспись» по выставке «Художественные промыслы России». (6+)

21 октября - 17.00

Начало работы выставки «Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева (1911-1990). Народный художник РСФСР. Посвящается 110-летию со дня рождения. Живопись, графика, сценография» (до 28 ноября). Экспозиция приурочена к 110-летию выдающегося сценографа, народного художника РСФСР, члена-корреспондента Академии художеств СССР Александра Павловича Васильева (1911-1990). Собранные воедино произведения живописи, графики, сценографии свидетельствуют о ярком таланте мастера, образном и философском взгляде на мир.

22 октября - 15.00

«Час истории «Память о войне», посвященное разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье. Просмотр и встреча с авторами короткометражного музыкального фильма «Дети войны». (12+)

22 октября - 18.00

«Русские сезоны Сергея Дягилева и мода». Творческая встреча с историком моды Александром Васильевым. (16+)

23 и 24 октября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Театральный художник» по выставке «Сергей Дягилев и его окружение». (12+)

27-29 октября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Что такое народное искусство?» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 1. Из собрания музея». (12+)

30 и 31 октября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Театральный художник» по выставке «Сергей Дягилев и его окружение». (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Первая цифровая перепись населения» (до 30 октября); «На страже мира» (до 30 октября); «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 7 ноября).

19 октября - 15.00

Обзорная экскурсия по музею. (16+)

23 октября - 14.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области». (16+)

23 октября - 15.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «История Мурманска». (16+)

24 октября - 14.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (16+)

24 октября - 15.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики». (16+)

26 октября

Торжественное открытие выставки «Многоликая Россия», предоставленную государственным музейно-выставочным центром «Росфото» (г.Санкт-Петербург).

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» можно посмотреть виртуальную фотоэкспозицию, посвященную истории Мурманска. (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Япония многоликая» (до 31 октября); «Убить Дракона» (до 31 октября); «НеМелодия» (до 31 октября); «Муза Дальних Странствий»: путешествия в судьбе писателей, поэтов, ученых» (до 31 октября); «От печали до радости: книги-антидепрессанты» (до 31 октября); «Супербабушка» (до 31 октября); «Семейный ЧИТАЙмер» (до 31 октября); «Детектив и политика» (до 31 октября); «Большая перемена» (до 31 октября); «Желтая» (до 31 октября); «Журнал «Нива» начала XX в.» (до 31 октября); «Викинг полярных морей» (до 30 ноября); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой (г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/) 19-31 октября К 200-летию Федора Достоевского молодёжный культурно-досуговый центр «БиблиоДвиж» (12+) приглашает на киберквест по мотивам произведений автора. (12+) 23 октября Есенинская осень: программа мероприятий, посвященных 50-летию со дня создания музея С. Есенина.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

22 октября -19.00

«Маленькие трагедии». Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». (16+)

23 октября -11.00 и 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

23 октября -15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (12+)

24 октября -11.00 и 13.30

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

24 октября -15.30 и 17.00

Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)

30 октября -11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)

30 октября -15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

31 октября -11.00 и 13.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)

31 октября -15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

19 октября – 5 декабря

Мурманская областная филармония приглашает северян на Международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021. Фестиваль проводится в Заполярье с 2013 года и даёт возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран. Привлекает мероприятие и своей разнообразной программой, включающей концерты разных музыкальных жанров.

Фестиваль 2021 года, который пройдёт с 17 октября по 5 декабря, также порадует громкими именами и разнообразием музыкальных жанров. Его откроет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета.

Жизнерадостное выступление преподнесет заполярным слушателям легендарный питерский «Терем-квартет», отмечающий свое 35-летие, продолжит зажигательные ритмы джазовой ансамбль под руководством народного артиста РФ Даниила Крамера: музыканты представят новую программу «MÚSICA LATINA».

Кроме того, в рамках фестиваля главный коллектив филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, в качестве солиста – пианист-виртуоз, лауреат XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Онищенко. Продолжит классическую тему органный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга Дениса Маханькова и Дины Ихиной, а завершится праздник музыки на яркой мажорной ноте – выступлением трио Олега Бутмана – одного из самых известных джазовых барабанщиков современности и американского вокалиста Тайя Стивенса – победителя многочисленных конкурсов джазового вокала, R&B и джазовой композиции.

Региональное Министерство культуры напоминает о действующих противоэпидемических ограничениях: концерты будут проходить при 50% наполняемости зала и рассадке в шахматном порядке, зрителей также просят соблюдать масочный режим.

22 октября - 18.00

Творческая встреча с историком моды Александром Васильевым «Русские сезоны Дягилева и мода».

23 октября - 18.00

Концерт «Куда плывут облака».

24 октября, 17.00

Концерт «М. Таривердиев. Музыка навсегда… Любимые мелодии».

31 октября - 11.00

«Я слушаю». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

31 октября - 17.00

«Если б не было войны...». Ансамбль «Серенада». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

30 октября - 15.00

Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

ОДК им. С.М. Кирова.

30 октября - 19.00

Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

ОДК им. С.М. Кирова.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

22 октября

Урок мужества, посвящённый 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье «На Заполярном рубеже». (12+)

23 октября – 15.00

Концерт «Здесь живут мои друзья» (хор ветеранов «Встреча друзей, хор украинской песни «Джерела», фольклорный ансамбль «Беломорье»). (12+)

23 октября

Областной фестиваль духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки «Музыкальные фантазии». (12+)

23 октября – 19.00

Полуфинал Мурманской лиги КВН. (16+)

24 октября – 15.00

Концерт «Один мотив в сердцах» (ансамбль эстрадного танца «Форсаж», студия эстрадной песни «Вернисаж», цирк «Комплимент»). (12+)

24 октября – 18.00

Концерт «Один мотив в сердцах» (ансамбль эстрадного танца «Форсаж», студия эстрадной песни «Вернисаж», цирк «Комплимент»). (12+)

30 октября – 14.00

Спектакль драматического театра «Комедиограф» «Чашка чая с лимоном». (16+)

30 октября - 16.00

Концерт «Когда придёт мой пароход» клуба авторской песни «Пять углов». (12+)

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» продолжает работу рубрика «Переходим на личности». Новый выпуск знакомит с хормейстером ансамбля солистов «Орфей» Андреем Макаровым. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжает работу выставка «Mixed media» (до 21 октября).

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» опубликован видеоурок по созданию лыковой игрушки «Птичка». (6+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря), областная выставка семейного творчества «Семья» (до 21 ноября).

20 октября - 15.00

Мастер-класс в рамках проекта «Вторая жизнь вещей» «Крафтовая открытка». (6+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

19 октября - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

19 октября - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

19 октября - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

19 октября - 19.15

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

20 октября - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

20 октября - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

20 октября - 18.30

«Зрение». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК