.МУРМАНСК

23 октября – 12.00-14.00

В преддверии 77-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье в Мурманске пройдёт серия памятных мероприятий.

На территории мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» пройдут патриотические мероприятия: акция «Выстрел памяти» и торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Кроме того, северяне смогут увидеть военно-историческую реконструкцию эпизода Петсамо-Киркенесской операции 1944 года. Во время мероприятий также будет организована работа полевой кухни и тематических творческих площадок.

г.Мурманск, Мемориальный комплекс «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Один день в любимом городе» (до 31 октября); «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда» (до 31 октября); «Шарм ширм» (до 31 октября); «Графика Владимира Чернова» (до 31 октября); «Не вдруг» (до 14 ноября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

22-24 и 27-28 октября - 11.15, 15.00 и 17.00

Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (0+)

22-24 и 27-28 октября - 12.00, 14.00, 16.00

Экскурсии по выставке «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда». (0+)

22 октября - 13.00

Мероприятие для детей «День графики» (6+).

30 октября – 17.00

Мероприятие из цикла «Музейный калейдоскоп. Мастер-класс «Семейные неразлучники», текстиль. (12+)

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Зримый Петербург» (до 31 октября); «Размышления. Поиск. Мастерство» (до 31 октября); «Медицина северных рубежей» (до 31 октября); «Графика Евсея Моисеенко» (до 7 ноября); «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря); выставка «Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева (1911-1990). Народный художник РСФСР. Посвящается 110-летию со дня рождения. Живопись, графика, сценография» (до 28 ноября).

22 октября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Жостовская роспись» по выставке «Художественные промыслы России». (6+)

22 октября - 15.00

«Час истории «Память о войне», посвященное разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье. Просмотр и встреча с авторами короткометражного музыкального фильма «Дети войны». (12+)

22 октября - 18.00

«Русские сезоны Сергея Дягилева и мода». Творческая встреча с историком моды Александром Васильевым. (16+)

23 и 24 октября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Театральный художник» по выставке «Сергей Дягилев и его окружение». (12+)

23 октября - 15.00

Мероприятие «Час истории. Память о войне». Встреча посвящена 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Гости узнают, как Мурманск пережил войну, о героях Заполярья, в честь которых названы улицы нашего города и воздвигнуты памятники, познакомятся с произведениями мурманских художников, посвященных теме войны из собрания музея. Также в программе показ музыкального короткометражного фильма «Дети войны» и встреча с его создателями. (16+)

24 октября - 15.00

Начало работы лектория «Знакомьтесь: художник!». На первой встрече гости узнают о творческом пути Константина Юона. Он был мастером архитектурных пейзажей и театральных декораций, писал портреты, изображал русскую природу и памятники древнего зодчества, старинные провинциальные русские города и небольшие деревушки. (12+)

24 октября - 16.00

В рамках видеоабонемента «Рассказы о Русском музее» состоится показ фильмов «Коллекционеры отдела древнерусского искусства» (Россия, 2008 г.), «Мария Клавдиевна Тенишева. К 150-летию со дня рождения» (Россия, 2008 г.), «Восхождение на Амвон» (Россия, 2017 г.). (16+)

27-29 октября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Что такое народное искусство?» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 1. Из собрания музея». (12+)

30 и 31 октября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Театральный художник» по выставке «Сергей Дягилев и его окружение». (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Первая цифровая перепись населения» (до 30 октября); «На страже мира» (до 30 октября); «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 7 ноября).

23 октября - 14.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области». (16+)

23 октября - 15.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «История Мурманска». (16+)

24 октября - 14.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (16+)

24 октября - 15.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики». (16+)

26 октября

Торжественное открытие выставки «Многоликая Россия», предоставленную государственным музейно-выставочным центром «Росфото» (г.Санкт-Петербург).

26 октября - 15.00

Обзорная экскурсия по музею. (16+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» можно посмотреть виртуальную фотоэкспозицию, посвященную истории Мурманска. (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Япония многоликая» (до 31 октября); «Убить Дракона» (до 31 октября); «НеМелодия» (до 31 октября); «Муза Дальних Странствий»: путешествия в судьбе писателей, поэтов, ученых» (до 31 октября); «От печали до радости: книги-антидепрессанты» (до 31 октября); «Супербабушка» (до 31 октября); «Семейный ЧИТАЙмер» (до 31 октября); «Детектив и политика» (до 31 октября); «Большая перемена» (до 31 октября); «Желтая» (до 31 октября); «Журнал «Нива» начала XX в.» (до 31 октября); «Викинг полярных морей» (до 30 ноября); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

23 октября - 14.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

23 октября - 15.00

Отборочные соревнования среди команд высших учебных заведений в рамках Первого городского чемпионата по строительству мостов из спагетти «Технобатлы». (12+)

23 октября - 17.00

Просмотр фильма «Красная черепаха» в киноклубе. (6+)

23 октября - 18.00

Встреча в рамках проекта «Школа критики». Тема встречи - «Поговорим о кино». (16+)

24 октября - 15.00

Вечер памяти поэта Николая Колычева «Останусь строчками, останусь песнями...». (12+)

24 октября - 17.00

В рамках киноклуба состоится показ фильма Ингмара Бергмана «Седьмая печать». (16+)

27 октября - 19.00

Публичная дискуссия «Россия: наше настоящее и будущее» в рамках мероприятий литературной премии ФИКШН35. Примут участие: куратор премии Владимир Панкратов, литературный обозреватель и член жюри премии Дина Озерова, книжный блогер и соведущая подкаста «Лед и книги» Дарья Чаплыгина. (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой (г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/) 22-31 октября К 200-летию Федора Достоевского молодёжный культурно-досуговый центр «БиблиоДвиж» (12+) приглашает на киберквест по мотивам произведений автора. (12+) 23 октября - 12.00 и 14.00 Очередное занятие хобби-клуба «Мастерим, что хотим». (6+) 23 октября - 13.00 Занятие по правополушарному рисованию. (6+) 23 октября - 16.00 и 19.00 Настольная игра «Серебряный век». (12+) 23 октября Есенинская осень: программа мероприятий, посвященных 50-летию со дня создания музея С. Есенина. В этот же день в библиотеке пройдут мероприятия, посвященные 50-летию музея Сергея Есенина в Мурманске: 13.00 - мастер-класс по изготовлению открытки с портретом поэта. Акция «Книга в подарок». (6+) 14.00 - праздничный концерт. (6+) 17.30 - литературно-поэтический батл «Есенин VS Маяковский». (12+) 24 октября - 12.00 Мастер-класс «Лягушка под зонтиком». (6+) 24 октября - 17.30 Очередная встреча клуба любителей комиксов «Фотореализм Алекса Росса». (6+) 24 октября - 18.00 Мастер-класс «Как нарисовать героя комикса/манги в реалистичном стиле». (12+). 25 октября - санитарный день. ОНЛАЙН: По 31 октября К 200-летию Федора Достоевского молодежный культурно-досуговый центр «БиблиоДвиж» приглашает на киберквест по мотивам произведений автора. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

22 октября -19.00

«Маленькие трагедии». Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». (16+)

23 октября -11.00 и 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

23 октября -15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (12+)

24 октября -11.00 и 13.30

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

24 октября -15.30 и 17.00

Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)

30 октября -11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)

30 октября -15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

31 октября -11.00 и 13.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)

31 октября -15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

22 октября – 5 декабря

Мурманская областная филармония приглашает северян на Международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021. Фестиваль проводится в Заполярье с 2013 года и даёт возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран. Привлекает мероприятие и своей разнообразной программой, включающей концерты разных музыкальных жанров.

Фестиваль 2021 года, который пройдёт с 17 октября по 5 декабря, также порадует громкими именами и разнообразием музыкальных жанров. Его откроет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета.

Жизнерадостное выступление преподнесет заполярным слушателям легендарный питерский «Терем-квартет», отмечающий свое 35-летие, продолжит зажигательные ритмы джазовой ансамбль под руководством народного артиста РФ Даниила Крамера: музыканты представят новую программу «MÚSICA LATINA».

Кроме того, в рамках фестиваля главный коллектив филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, в качестве солиста – пианист-виртуоз, лауреат XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Онищенко. Продолжит классическую тему органный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга Дениса Маханькова и Дины Ихиной, а завершится праздник музыки на яркой мажорной ноте – выступлением трио Олега Бутмана – одного из самых известных джазовых барабанщиков современности и американского вокалиста Тайя Стивенса – победителя многочисленных конкурсов джазового вокала, R&B и джазовой композиции.

Региональное Министерство культуры напоминает о действующих противоэпидемических ограничениях: концерты будут проходить при 50% наполняемости зала и рассадке в шахматном порядке, зрителей также просят соблюдать масочный режим.

22 октября - 18.00

Творческая встреча с историком моды Александром Васильевым «Русские сезоны Дягилева и мода».

23 октября - 18.00

Концерт «Куда плывут облака».

24 октября, 17.00

Концерт «М. Таривердиев. Музыка навсегда… Любимые мелодии».

31 октября - 11.00

«Я слушаю». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

31 октября - 17.00

«Если б не было войны...». Ансамбль «Серенада». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

30 октября - 15.00

Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

ОДК им. С.М. Кирова.

30 октября - 19.00

Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

ОДК им. С.М. Кирова.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

22 октября

Урок мужества, посвящённый 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье «На Заполярном рубеже». (12+)

22 октября – 13.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова будет работать интерактивная выставка униформы и снаряжения бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии и армий союзников (Войска Польского, Франции, США), армий Германии и Финляндии. Кроме того, на выставке представят макеты стрелкового оружия и предметов быта.

23 октября – 15.00

Концерт «Здесь живут мои друзья» (хор ветеранов «Встреча друзей, хор украинской песни «Джерела», фольклорный ансамбль «Беломорье»). (12+)

23 октября

Областной фестиваль духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки «Музыкальные фантазии». (12+)

23 октября – 19.00

Полуфинал Мурманской лиги КВН. (16+)

24 октября – 15.00

Концерт «Один мотив в сердцах» (ансамбль эстрадного танца «Форсаж», студия эстрадной песни «Вернисаж», цирк «Комплимент»). (12+)

24 октября – 18.00

Концерт «Один мотив в сердцах» (ансамбль эстрадного танца «Форсаж», студия эстрадной песни «Вернисаж», цирк «Комплимент»). (12+)

30 октября – 14.00

Спектакль драматического театра «Комедиограф» «Чашка чая с лимоном». (16+)

30 октября - 16.00

Концерт «Когда придёт мой пароход» клуба авторской песни «Пять углов». (12+)

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» продолжает работу рубрика «Переходим на личности». Новый выпуск знакомит с хормейстером ансамбля солистов «Орфей» Андреем Макаровым. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» опубликован видеоурок по созданию лыковой игрушки «Птичка». (6+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

28 октября - 16.00

Экскурсия по областной выставке «Семья». (6+)

Планетарий «Просто космос».

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

22 октября - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

22 октября - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

22 октября - 18.30

«Призрак Вселенной». (6+)

22 октября - 19.15

«В глубины Вселенной». (12+)

23 октября - 12.30

«Как Месяц к Солнцу

гости ходил». (6+)

23 октября -13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

23 октября -14.30

«Космонавтика для детей». (6+)

23 октября -16.00

«В глубины Вселенной». (12+)

23 октября -17.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

23 октября -18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

23 октября -19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+).

24 октября - 12.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

24 октября - 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

24 октября - 14.30

«Вода - чудо природы». (6+)

24 октября - 16.00

«Зрение». (12+)

24 октября - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

24 октября - 18.00

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

24 октября - 19.00

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

26 октября - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

26 октября - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

26 октября - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

26 октября - 19.15

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+).

27 октября - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

27 октября - 17.30

«Как Месяц к Солнцу гости ходил». (6+)

27 октября - 18.30

«Зрение». (12+).

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: постеров из собрания областного художественного музея «Русская мода» и «Иконы стиля» (до 28 октября), отчётная экспозиция «Выставка флористики» (до 28 октября).