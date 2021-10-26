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Мурманская область. Арктика (16+)26.10.21 08:30

АФИША

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Один день в любимом городе» (до 31 октября); «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда» (до 31 октября); «Шарм ширм» (до 31 октября); «Графика Владимира Чернова» (до 31 октября); «Не вдруг» (до 14 ноября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

27 и 28 октября - 11.15, 15.00 и 17.00

Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (0+)

27 и 28 октября - 12.00, 14.00, 16.00

Экскурсии по выставке «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда». (0+)

30 октября – 17.00

Мероприятие из цикла «Музейный калейдоскоп. Мастер-класс «Семейные неразлучники», текстиль. (12+)

4 ноября - 20.15-20.25

«Артисты театра читают стихи Сергея Гронского» - так называется новый проект артистов Мурманского областного драматического театра, который приурочен к 66-й годовщине со Дня рождения заслуженного артиста России, поэта, актёра, служившего в театре с 1988 года.

В феврале 2021 г. Сергея Владимировича не стало…

С первым выпуском видеопроекта «Артисты театра читают стихи Сергея Гронского» Мурманский областной драматический театр будет представлен на «Ночи искусств-2021» в областном художественном музее.

Приглашаются поклонники и почитатели таланта Сергея Владимировича на «Ночь искусств», гости данного мероприятия станут первыми зрителями видеопроекта, в котором стихи Сергея Гронского читают артисты Мурманского областного драматического театра.

Видеопроект «Артисты театра читают стихи Сергея Гронского» состоит из видеороликов, каждый из которых будет выходить к зрителю в формате онлайн в группе театра «ВКонтакте» (https://vk.com/murmandrama) один раз в неделю.

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Зримый Петербург» (до 31 октября); «Размышления. Поиск. Мастерство» (до 31 октября); «Медицина северных рубежей» (до 31 октября); «Графика Евсея Моисеенко» (до 7 ноября); «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря); выставка «Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева (1911-1990). Народный художник РСФСР. Посвящается 110-летию со дня рождения. Живопись, графика, сценография» (до 28 ноября).

27-29 октября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Что такое народное искусство?» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 1. Из собрания музея». (12+)

30 и 31 октября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Театральный художник» по выставке «Сергей Дягилев и его окружение». (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Первая цифровая перепись населения» (до 30 октября); «На страже мира» (до 30 октября); «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 7 ноября).

26 октября

Торжественное открытие выставки «Многоликая Россия», предоставленную государственным музейно-выставочным центром «Росфото» (г.Санкт-Петербург).

26 октября - 15.00

Обзорная экскурсия по музею. (16+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» можно посмотреть виртуальную фотоэкспозицию, посвященную истории Мурманска. (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Япония многоликая» (до 31 октября); «Убить Дракона» (до 31 октября); «НеМелодия» (до 31 октября); «Муза Дальних Странствий»: путешествия в судьбе писателей, поэтов, ученых» (до 31 октября); «От печали до радости: книги-антидепрессанты» (до 31 октября); «Супербабушка» (до 31 октября); «Семейный ЧИТАЙмер» (до 31 октября); «Детектив и политика» (до 31 октября); «Большая перемена» (до 31 октября); «Желтая» (до 31 октября); «Журнал «Нива» начала XX в.» (до 31 октября); «Викинг полярных морей» (до 30 ноября); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

27 октября - 19.00

Публичная дискуссия «Россия: наше настоящее и будущее» в рамках мероприятий литературной премии ФИКШН35. Примут участие: куратор премии Владимир Панкратов, литературный обозреватель и член жюри премии Дина Озерова, книжный блогер и соведущая подкаста «Лед и книги» Дарья Чаплыгина. (12+)

30 октября – 12.00

Состоится Мурманская книжная ярмарка. Это уникальная возможность встретиться с такими авторами, как Никита Аверин и Макс Глебов, Дарья Сойфер и Мария Метлицкая, Тим Скоренко, Александр Рыжов и Андрей Буторин. Кроме того, в рамках ярмарки с лекцией о скандинавских детективах выступит Екатерина Лавринайтис – переводчик романов норвежского автора Ю Несбе.

На протяжении всей выставки будут работать тематические площадки, посвященные фантастике, современной российской и зарубежной прозе, комиксам и манге, книгам в жанре нон-фикшн, детской, кулинарной и хоррор-литературе. Выставку книжных иллюстраций представит международный фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы «МОРС» - гости смогут принять участие в мастер-классе по созданию зина – самодельного журнала.

В этот день в библиотеке также пройдут презентации новых книг и автограф-сессии, мастер-классы, литературные баттлы, квизы и викторины, а планетарий «Просто космос» презентует новую аудиовизуальную программу по мотивам культового фильма «Чужой». Особенно интересны посетителям станут необычные и мистические экскурсии по книгохранению, выставки книжных редкостей и даже запрещенных книг. В рамках Мурманской книжной ярмарки также состоится церемония награждения победителей первого регионального конкурса «Книга года».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

26-31 октября

К 200-летию Федора Достоевского молодёжный культурно-досуговый центр «БиблиоДвиж» (12+) приглашает на киберквест по мотивам произведений автора. (12+)

ОНЛАЙН:

По 31 октября

К 200-летию Федора Достоевского молодежный культурно-досуговый центр «БиблиоДвиж» приглашает на киберквест по мотивам произведений автора. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

30 октября -11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)

30 октября -15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

31 октября -11.00 и 13.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)

31 октября -15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)

2 ноября - 11.00 и 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин Дом». (4+)

2 ноября - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

3 ноября - 11.00 и 13.30

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)

3 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)

8 ноября - 19.00

Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)

9 ноября - 11.00 и 13.30

Фёдр Шевяков, по мотивам саамского народного эпоса «Саамская сказка». (3+)

9 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам сказки Самуила Маршака «Сказка о глупом мышонке». (2+)

10 ноября - 11.00 и 13.30

Николай Боровков. «Золотой ключик». (5+)

10 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам американской народной сказки «Пряничный человечек». (2+)

22 ноября - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». «Маленькие трагедии». (16+)

23 ноября - 11.00 и 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

23 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

24 ноября - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

24 ноября - 15.30 и 17.00

Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)

30 ноября - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)

30 ноября - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

31 ноября - 11.00 и 13.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)

31 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)

31 ноября - 16.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

26 октября – 5 декабря

Мурманская областная филармония приглашает северян на Международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021. Фестиваль проводится в Заполярье с 2013 года и даёт возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран. Привлекает мероприятие и своей разнообразной программой, включающей концерты разных музыкальных жанров.

Фестиваль 2021 года, который пройдёт с 17 октября по 5 декабря, также порадует громкими именами и разнообразием музыкальных жанров. Его откроет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета.

Жизнерадостное выступление преподнесет заполярным слушателям легендарный питерский «Терем-квартет», отмечающий свое 35-летие, продолжит зажигательные ритмы джазовой ансамбль под руководством народного артиста РФ Даниила Крамера: музыканты представят новую программу «MÚSICA LATINA».

Кроме того, в рамках фестиваля главный коллектив филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, в качестве солиста – пианист-виртуоз, лауреат XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Онищенко. Продолжит классическую тему органный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга Дениса Маханькова и Дины Ихиной, а завершится праздник музыки на яркой мажорной ноте – выступлением трио Олега Бутмана – одного из самых известных джазовых барабанщиков современности и американского вокалиста Тайя Стивенса – победителя многочисленных конкурсов джазового вокала, R&B и джазовой композиции.

Региональное Министерство культуры напоминает о действующих противоэпидемических ограничениях: концерты будут проходить при 50% наполняемости зала и рассадке в шахматном порядке, зрителей также просят соблюдать масочный режим.

31 октября - 11.00

«Я слушаю». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

31 октября 14.00

«Аленький цветочек». «Сказки с оркестром». Литературно-музыкальная композиция. Концертный зал

31 октября - 17.00

«Если б не было войны...». Ансамбль «Серенада». Камерный зал.

4 ноября - 17.00

«Весёлые истории». Терем-квартет. 35 лет, г.Санкт-Петербург. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

4 ноября - 19.00

«Музыка струн». Ночь искусств. Екатерина Ефремова (гитара, голос) и Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал.

4 ноября - 20.00

«JAZZ DO IT». Ночь искусств. Ансамбль «WAKA BAND», г.Мурманск. Арт-кафе.

5 ноября - 14.00

«Вместе весело». Концерт для детей. Концертный зал.

7 ноября - 17.00

«MÚSICA LATINA». Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

13 ноября - 18.00

«В нашем старом саду...». Посвящается Исааку Шварцу. Концертный зал.

14 ноября - 11.00

«Добро пожаловать в теремок!». Из цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал.

14 ноября - 17.00

«Бабкины внуки». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль русской песни, г.Брянск. Концертный зал.

21 ноября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Дмитрий Поляков, г.Москва. Солист Дмитрий Онищенко (фортепиано), г.Москва. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

28 ноября - 11.00

«У меня такое настроение». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

28 ноября - 17.00

«Торжество клавиш». Всероссийский день органа. Денис Маханьков и Дина Ихина (орган), г.Печоры.

5 декабря - 11.00

«Я мечтаю». Программа для малышей. Камерный зал.

5 декабря - 17.00

Ty Stephens (вокал), США и Трио Олега Бутмана, г.Санкт-Петербург. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

12 декабря - 17.00

«От Испании до Великой Тартарии». Концерт фламенко-фьюжн, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

30 октября - 15.00

ОДК им. С.М. Кирова.

Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

30 октября - 19.00

ОДК им. С.М. Кирова.

Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

9 ноября - 19.00

ОДК им. С.М. Кирова

Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

12 ноября - 19.00

г. Полярный

«Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)

16 ноября - 19.00

ОДК им. С.М. Кирова

«Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

17 ноября - 19.00

ОДК им. С.М. Кирова

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. (12+)

18 ноября - 19.00

г. Олененгорск

«Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)

25 ноября - 19.00

г.Мончегорск

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. (12+)

29 ноября - 19.00

ОДК им. С.М. Кирова

Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

6 ноября – 19.00

«Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

7 ноября – 12.00

«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. (0+)

7 ноября – 19.00

«Кто-то должен уйти…». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

13 ноября – 19.00

«Шампанского!...». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)

14 ноября – 12.00

«Кот в сапогах». Н. Шувалова. Сказка. (6+)

14 ноября – 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

17 ноября – 19.00

Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+)

18 ноября – 19.00

Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

30 октября – 14.00

Спектакль драматического театра «Комедиограф» «Чашка чая с лимоном». (16+)

30 октября - 16.00

Концерт «Когда придёт мой пароход» клуба авторской песни «Пять углов». (12+)

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» продолжает работу рубрика «Переходим на личности». Новый выпуск знакомит с хормейстером ансамбля солистов «Орфей» Андреем Макаровым. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» опубликован видеоурок по созданию лыковой игрушки «Птичка». (6+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

28 октября - 16.00

Экскурсия по областной выставке «Семья». (6+)

Планетарий «Просто космос».

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

26 октября - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

26 октября - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

26 октября - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

26 октября - 19.15

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+).

27 октября - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

27 октября - 17.30

«Как Месяц к Солнцу гости ходил». (6+)

27 октября - 18.30

«Зрение». (12+).

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: постеров из собрания областного художественного музея «Русская мода» и «Иконы стиля» (до 28 октября), отчётная экспозиция «Выставка флористики» (до 28 октября).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В группе Центра досуга молодёжи размещено видео Дня открытых дверей «Культурная суббота». (12+)

Также доступна запись концерта, посвященного открытию нового творческого сезона. (12+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)

Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Александр III и Александровск» (до 7 ноября), «В искусстве - жизнь» (до 21 ноября), «Калейдоскоп впечатлений» (до 28 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

ОНЛАЙН:

Виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)

ЗАТО ВИДЯЕВО

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)

Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)

г.ОЛЕНЕГОРСК

Работает выставка «Защитники Заполярья», передвижная экспозиция «Растоптанное детство» - представлены фотографии, личные вещи, предметы, произведения, отображающие жизнь детей во времена войны. Экспозиция представлена из личного фонда поискового добровольческого отряда «Патриоты - наследники Победы». (6+)

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».

ОНЛАЙН:

В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» опубликованы фото- и видеоотчёты празднования Дня города. Там же работает рубрика «Дары Севера», которая рассказывает о приусадебных участках оленегорцев. (0+)

г.МОНЧЕГОРСК

В выставочном зале работает выставка мончегорской художницы Маргариты Соловьевой «Линия творчества» (до 31 октября).

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 39а. Выставочный зал ГЦК.

26 октября - 18.00

Интерактивный спектакль «Новая история о трёх богатырях». Его представит театр «Зазеркалье & Ко». (0+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 39а. ГЦК.

ОНЛАЙН:

В группе ГЦК «ВКонтакте» работают рубрики: «Весёлые занимашки» с Екатериной Кирьяновой. (0+).

Там же можно посмотреть познавательную онлайн-программу «По страницам русского фольклора. Осенины». (6+)

г.КИРОВСК

В выставочном зале продолжает работу выставка декоративно-прикладного искусства «Хибинская горница» (до 27 ноября).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

26 октября - 19.00

Санкт-Петербургский продюсерский центр представляет спектакль «Уж замуж невтерпёж». (16+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

По 2 ноября принимаются заявки на интернет-конкурс рисунков «Костюмы народов мира». (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.АПАТИТЫ

25 октября

В честь освобождения советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков видеофильм, посвящённый 77-летию освобождения Заполярья «Оборона Заполярья»

г.Апатиты МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова.

По 28 октября

«Весёлый октябрь в Ковчеге». Молодёжный социальный центр приглашает всех желающих на творческие мастер-классы.

г.Апатиты, ул.Московская, 15. Отдел эстетического развития «Ковчег». Запись по телефонам: 8965-800-08-91; 8902-139-71-30.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В ГДК работает выставка творческих работ преподавателя художественного отделения Детской школы искусств Нины Сизовой (до 2 ноября). Представлены этюды и пленэрные работы, посвященные нашему Северу; «Северный рубеж». (15 ноября). (12+)

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

26 октября - 13.00

Митинг «Мы помним подвиг защитников Заполярья». (0+)

г.Полярные Зори, площадь Героев-лётчиков.

г.КАНДАЛАКША

В ГКЦ «Нива» работают выставки: художественных работ дошкольных образовательных учреждений «Если ты любишь Север» и Гурия Сиротина «Привет тебе, мой родной край!». (0+)

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Металлург» опубликована запись сказки Татьяны Кирюшатовой «Как Таня макраме осваивала» из цикла «Сундучок рукодельницы». (6+)

п.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+)

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

Открыта выставка творческих работ в рамках ХI открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир», номинация «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». (0+)

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

ОНЛАЙН:

Централизованная библиотечная система в рамках проекта областной научной библиотеки «Читай книги в цифре» получила доступ на октябрь ко всему контенту электронно-библиотечной системы издательства «Лань». Это система, включающая в себя электронные версии книг издательства «Лань», электронные версии книг ведущих издательств учебной литературы и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. (0+)

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