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Мурманская область. Арктика (16+)01.11.21 08:30

АФИША

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Не вдруг» (до 14 ноября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

3 ноября начнут работу выставки:

«К 65-летию Николая Завертайло» из цикла «С днём рождения, художник!» (до 5 декабря);

«К 115-летию со дня рождения живописца, графика, монументалиста, скульптора Бориса Чернышева» (до 26 декабря).

3 ноября - 14.00

Мероприятие для детей «Доброе ремесло». На встрече ребята узнают о предметах быта, изготовленных из дерева, посетят выставку «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России», отгадают загадки. В конце встречи изготовят закладку для книги в технике плетения. (6+)

4 ноября - 17.00

Открытие выставки «Маленький народец водит хороводец» (до 6 ноября). Экспозиция состоится впервые в рамках IV Межрегионального фестиваля народной игрушки России регионов Северо-Западного федерального округа. Будут представлены традиционные, авторские, интерьерные куклы.

4 ноября - 20.15-20.25

«Артисты театра читают стихи Сергея Гронского» - так называется новый проект артистов Мурманского областного драматического театра, который приурочен к 66-й годовщине со Дня рождения заслуженного артиста России, поэта, актёра, служившего в театре с 1988 года.

В феврале 2021 г. Сергея Владимировича не стало…

С первым выпуском видеопроекта «Артисты театра читают стихи Сергея Гронского» Мурманский областной драматический театр будет представлен на «Ночи искусств-2021» в областном художественном музее.

Приглашаются поклонники и почитатели таланта Сергея Владимировича на «Ночь искусств», гости данного мероприятия станут первыми зрителями видеопроекта, в котором стихи Сергея Гронского читают артисты Мурманского областного драматического театра.

Видеопроект «Артисты театра читают стихи Сергея Гронского» состоит из видеороликов, каждый из которых будет выходить к зрителю в формате онлайн в группе театра «ВКонтакте» (https://vk.com/murmandrama) один раз в неделю.

Со среды по воскресенье - 11.15, 15.00 и 17.00

Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (0+)

Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00, 16.00

Экскурсии по выставке «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда». (0+).

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Графика Евсея Моисеенко» (до 7 ноября); «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева (1911-1990)» (до 28 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

3 ноября

Откроется выставка работ победителей конкурса детского изобразительного творчества учащихся школ искусств Кольского района «В манере мастера-художника Заполярья» (до 28 ноября). В своих работах участники смогли передать манеру и технику письма выбранного художника Заполярья.

3 ноября – 16.00

В Культурно-выставочном центре Русского музея в здании филармонии пройдёт концерт студентов Мурманского колледжа искусств, посвященный Дню народного единства. Концерт «Мир искусства» будет проходить в зале, где экспонируется выставка живописных и графических работ из собрания Государственного Русского музея «Сергей Дягилев и его окружение». В концерте примут участие студенты специальностей «Хоровое дирижирование» и «Инструментальное исполнительство» по виду оркестровые духовые и ударные инструменты.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Время работы в праздничные дни:

3 ноября музей работает - с 11.00 до 19.00; 4 ноября - с 17.00 до 23.00; 5 ноября – выходной; 6 и 7 ноября - с 11.00 до 18.00.

Продолжают работу выставки: «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 7 ноября); «Многоликая Россия» (до 30 ноября).

4 ноября - 17.00-23.00

Всероссийская акция «Ночь искусств». В этом году она приурочена ко Дню народного единства. Музей проведет тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-форматах. Пользователи соцсетей смогут присоединиться к празднику, выложив публикации с хэштегами #мывместе #мыедины и #россияобъединяет. Гости примут участие в квестах (6+) и интерактивных играх, мастер-классах музея и творческих студий Мурманска. В ночное время будет возможность принять участие в автобусных обзорных экскурсиях по Мурманску. Также музей станет концертной площадкой для молодых музыкантов и театральных коллективов города. (12+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» можно посмотреть виртуальную фотоэкспозицию, посвященную истории Мурманска. (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Под северным небом» (до 15 ноября); «Викинг полярных морей» (до 30 ноября); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

2-7 ноября

Акция, посвященная Дню народного единства. В программе: росквиз по истории страны с вопросами на смекалку, логику и сообразительность, онлайн-обзор ресурсов из фонда Президентской библиотеки «Российское государство в конце XVI - начале XVII вв.», виртуальная выставка-портрет «Герои смутного времени», видеоролик «Смутное время», интеллектуальная стратегическая командная игра «Мы едины, мы - Россия!», онлайн-акция «Большой этнографический диктант». (12+)

3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 ноября - 18.00

Дни научного кино «ФАНК». Он объединяет авторское документальное кино о науке и новых технологиях. 3 ноября зрители увидят фильм «Хлеб. Ежедневное чудо» (6+). Режиссер Харальд Фридл покажет хлебопекарные фабрики транснациональных пищевых корпораций и традиции пекарей-ремесленников. (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

Библиотека работает: 3 ноября - с 11.00 до 18.00, молодёжный центр «БиблиоДвиж» - c 11.00 до 20.00, 4 и 5 ноября - выходные дни, 6 и 7 ноября - библиотека работает с 11.00 до 17.00, молодёжный центр «БиблиоДвиж - с 12.00 до 18.00.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

2 ноября - 11.00 и 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин Дом». (4+)

2 ноября - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

3 ноября - 11.00 и 13.30

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)

3 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)

8 ноября - 19.00

Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)

9 ноября - 11.00 и 13.30

Фёдр Шевяков, по мотивам саамского народного эпоса «Саамская сказка». (3+)

9 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам сказки Самуила Маршака «Сказка о глупом мышонке». (2+)

10 ноября - 11.00 и 13.30

Николай Боровков. «Золотой ключик». (5+)

10 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам американской народной сказки «Пряничный человечек». (2+)

22 ноября - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». «Маленькие трагедии». (16+)

23 ноября - 11.00 и 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

23 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

24 ноября - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

24 ноября - 15.30 и 17.00

Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)

30 ноября - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)

30 ноября - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

31 ноября - 11.00 и 13.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)

31 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)

31 ноября - 16.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

1 ноября – 5 декабря

Мурманская областная филармония приглашает северян на Международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021. Фестиваль проводится в Заполярье с 2013 года и даёт возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран. Привлекает мероприятие и своей разнообразной программой, включающей концерты разных музыкальных жанров.

Фестиваль 2021 года, который пройдёт с 17 октября по 5 декабря, также порадует громкими именами и разнообразием музыкальных жанров. Его откроет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета.

Жизнерадостное выступление преподнесет заполярным слушателям легендарный питерский «Терем-квартет», отмечающий свое 35-летие, продолжит зажигательные ритмы джазовой ансамбль под руководством народного артиста РФ Даниила Крамера: музыканты представят новую программу «MÚSICA LATINA».

Кроме того, в рамках фестиваля главный коллектив филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, в качестве солиста – пианист-виртуоз, лауреат XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Онищенко. Продолжит классическую тему органный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга Дениса Маханькова и Дины Ихиной, а завершится праздник музыки на яркой мажорной ноте – выступлением трио Олега Бутмана – одного из самых известных джазовых барабанщиков современности и американского вокалиста Тайя Стивенса – победителя многочисленных конкурсов джазового вокала, R&B и джазовой композиции.

Региональное Министерство культуры напоминает о действующих противоэпидемических ограничениях: концерты будут проходить при 50% наполняемости зала и рассадке в шахматном порядке, зрителей также просят соблюдать масочный режим.

4 ноября - 17.00

«Весёлые истории». Терем-квартет. 35 лет, г.Санкт-Петербург. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

4 ноября - 19.00

«Музыка струн». Ночь искусств. Екатерина Ефремова (гитара, голос) и Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал.

4 ноября - 20.00

«JAZZ DO IT». Ночь искусств. Ансамбль «WAKA BAND», г.Мурманск. Арт-кафе.

5 ноября - 14.00

«Вместе весело». Концерт для детей. Концертный зал.

7 ноября - 17.00

«MÚSICA LATINA». Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

13 ноября - 18.00

«В нашем старом саду...». Посвящается Исааку Шварцу. Концертный зал.

14 ноября - 11.00

«Добро пожаловать в теремок!». Из цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал.

14 ноября - 17.00

«Бабкины внуки». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль русской песни, г.Брянск. Концертный зал.

21 ноября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Дмитрий Поляков, г.Москва. Солист Дмитрий Онищенко (фортепиано), г.Москва. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

28 ноября - 11.00

«У меня такое настроение». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

28 ноября - 17.00

«Торжество клавиш». Всероссийский день органа. Денис Маханьков и Дина Ихина (орган), г.Печоры.

5 декабря - 11.00

«Я мечтаю». Программа для малышей. Камерный зал.

5 декабря - 17.00

Ty Stephens (вокал), США и Трио Олега Бутмана, г.Санкт-Петербург. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

12 декабря - 17.00

«От Испании до Великой Тартарии». Концерт фламенко-фьюжн, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

9 ноября - 19.00

ОДК им. С.М. Кирова

Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

12 ноября - 19.00

г. Полярный

«Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)

16 ноября - 19.00

ОДК им. С.М. Кирова

«Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

17 ноября - 19.00

ОДК им. С.М. Кирова

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. (12+)

18 ноября - 19.00

г. Олененгорск

«Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)

25 ноября - 19.00

г.Мончегорск

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. (12+)

29 ноября - 19.00

ОДК им. С.М. Кирова

Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

6 ноября – 19.00

«Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

7 ноября – 12.00

«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. (0+)

7 ноября – 19.00

«Кто-то должен уйти…». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

13 ноября – 19.00

«Шампанского!...». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)

14 ноября – 12.00

«Кот в сапогах». Н. Шувалова. Сказка. (6+)

14 ноября – 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

17 ноября – 19.00

Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+)

18 ноября – 19.00

Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

2 ноября - 18.00

Вечер-концерт, посвященный 115-летию со дня рождения великого русского балетмейстера И.А. Моисеева. (6+)

3 ноября - 18.00

Вечер хореографических спектаклей, в рамках которого пройдет показ постановки «Если» от театра танца «M'art dance project» из Архангельска. (12+)

5 ноября - 14.00

Гала-концерт международного фестиваля-конкурса хореографического искусства «Полярный круг». (6+)

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» продолжает работу рубрика «Переходим на личности». Новый выпуск знакомит с хормейстером ансамбля солистов «Орфей» Андреем Макаровым. (6+)

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

13 ноября – 18.00

14 ноября – 17.00

«Б/у» – это спектакль-удивление, спектакль-эмоция, спектакль-размышление. О вечном противостоянии и многовековом союзе представителей двух разных миров - Инь и Янь. О том, что ранит женщин и мужчин, обнажая их душу друг перед другом, и о том, что даёт силы жить и двигаться вперёд. Параллельные дороги-судьбы со схожими, и в то же время, такими разными жизненными историями, в которых зритель видит себя.

Помимо собирательных реальных историй, со сцены ДТШ прозвучат письма Марины Цветаевой, Надежды Мандельштам и Владимира Высоцкого.

Постановка Семёна Баркова, молодого московского режиссёра. В ролях заняты педагоги и специалисты театральной школы: Мария Юрьева, Владимир Морев, Александр Богачев, Виктория Никитина, Елена Уварова, Иван Крынжин, Наталья Фомина, Алена Михалап, Лариса Белодед, Юлия Дмитриевская, Наталья Бриленкова, Игорь Сидун. И одна школьница - Мирослава Кислякова. (16+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «МУРМ Арт» (до 11 ноября); «С думой о Есенине» (до 18 ноября).

ОНЛАЙН:

На сайте начала работу онлайн-выставка «В объективе - Мурманск! Это все она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Семья» (до 21 ноября); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

2 ноября - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

2 ноября - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

2 ноября - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

2 ноября - 19.15

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

3 ноября - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

3 ноября - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

3 ноября - 18.30

«Зрение». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: «Северная палитра» (до 18 ноября), «Хранители истории» (до 25 ноября).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В группе Центра досуга молодёжи размещено видео Дня открытых дверей «Культурная суббота». (12+)

Также доступна запись концерта, посвященного открытию нового творческого сезона. (12+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)

Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Александр III и Александровск» (до 7 ноября), «В искусстве - жизнь» (до 21 ноября), «Калейдоскоп впечатлений» (до 28 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

ОНЛАЙН:

Виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)

ЗАТО ВИДЯЕВО

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)

Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)

г.ОЛЕНЕГОРСК

В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» по 15 ноября работают выставка «Защитники Заполярья», передвижная экспозиция «Растоптанное детство» - представлены фотографии, личные вещи, предметы, произведения, отображающие жизнь детей во время войны.

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».

2 ноября - 16.00

Цирковое шоу «Бинго». (0+)

г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

4 ноября - 14.00

Благотворительный концерт «ОбъЕДИНим наши сердца». (0+)

г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

ОНЛАЙН:

В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» опубликованы фото- и видеоотчёты празднования Дня города. Там же работает рубрика «Дары Севера», которая рассказывает о приусадебных участках оленегорцев. (0+)

г.КИРОВСК

В выставочном зале продолжает работу выставка декоративно-прикладного искусства «Хибинская горница» (до 27 ноября).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

По 2 ноября принимаются заявки на интернет-конкурс рисунков «Костюмы народов мира». (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.АПАТИТЫ

1 ноября - 19.00

Апатитский городской Дворец культуры приглашает всех увидеть комедию «Девушка в подарок».

В ролях: Александр (актёр) – Николай Бендера («Метод», «Клад могилы Чингисхана», «Паутина 7» и другие); Леонид (дипломат) – Заслуженный артист России Александр Тютин («Скорая помощь» «Нюхач», «Маргоша», «Жаркий лед» и другие); Соня (мать Юли) – Елена Антонова («Одиноким предоставляется общежитие» и другие); Юля – Мария Дудкевич; Антон (фотограф) – Александр Лымарев («Солдаты» гл. роль, «Застава Жилина», «Похищение Евы» и другие). Продюсер и режиссёр проекта: Николай Бендера. Продолжительность - 2 часа (с антрактом).

Вход строго в масках.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

4 ноября

НОЧЬ ИСКУССТВ.

17.00-21.00

Квест «Загадки музы». (12+)

18.00 20.00

Мастер-классы «Муза творчества». (12+)

20.00-21.00

Концерт «В царстве муз на Ночь искусств». (12+)

21.00

Огненное шоу «Муза огня». (12+.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

5 ноября - 16.00

Клуб настольных игр «Логово дракона». Библиотека семейного чтения приглашает ребят старше 14 лет в клуб настольных игр «Логово дракона». Участников ждут увлекательные стратегии в настольной игре «Шакал». (14+)

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

5 ноября - 17.00

Библиотека на Пушкина приглашает ребят 6-12 лет на изо-занятие «Домик», рисуем 3D-ручкой. Занятие проводится по предварительной записи по телефону 8(900) 943-87-37.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

5 ноября - 17.30

Школа литературного развития «Книга на ладошке». Библиотека семейного чтения объявляет набор детей в Школу литературного развития «Книга на ладошке». Для ребят организуют литературные игры, художественно творчество, песочную терапию, пальчиковую гимнастику, кукольный театр и новые интересные и познавательные книги! Занятия проводятся на платной основе. (4+)

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

6 ноября - 15.00

Литературное путешествие «Сказочный мир Евгения Шварца» - к 125-летию со дня рождения писателя.

Сектор художественной и детской литературы ЦГБ для ребят из ГОАУСОН «Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения » проведет литературное путешествие «Сказочный мир Евгения Шварца». Ребята познакомятся с творчеством писателя, примут участие в викторине «Обыкновенное чудо» и посмотрят мультфильм «Приключение двух братьев». (6+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

6 ноября -16.00

«Литературный десант» из Мурманска. Библиотека имени Л.А. Гладиной приглашает на презентацию антологии «Отсюда начинается Россия», автор сборника - поэт, прозаик, литературный критик, журналист газеты «Мурманский вестник» Дмитрий Коржов. Издатель Олег Дроздов. (12+)

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

7 ноября -13.00

Студия английского языка «Movie – talk» («Муви – ток») приглашает детей и родителей на просмотр и обсуждение видеокниги на английском языке Джилса Андрэ «Танцует, как жираф». (6+)

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

ОНЛАЙН:

4 ноября

Видеопоздравление преподавателей и учащихся ДМШ им. Л.М. Буркова «Сила России в нашем единстве», посвященное Дню народного единства.

г. Апатиты, МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова. Официальная страница «ВКонтакте» https://vk.com/dmshburkovaapatity

4 ноября

Онлайн-мероприятия в честь празднования Дня народного единства https://vk.com/dkapatity

12.00 - акция «Букет единства»: чтобы принять участие в акции, нужно нарисовать цветок и написать на нем, что такое единство, сфотографировать рисунок и добавить эту фотографию в специально созданный альбом. Весь собранный букет можно будет увидеть в группе Апатитского городского Дворца культуры 4 ноября.

14.00 - викторина для знатоков ко Дню народного единства.

04 ноября

Онлайн-мероприятия, в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» https://vk.com/dkapatity

20.00 - концерт «В царстве муз на Ночь искусств».

21.00 - видео огненного шоу «Муза огня».

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В ГДК работает выставка творческих работ преподавателя художественного отделения Детской школы искусств Нины Сизовой (до 2 ноября). Представлены этюды и пленэрные работы, посвященные нашему Северу; «Северный рубеж». (15 ноября). (12+)

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

2 ноября - 19.00

Спектакль-комедия «Девушка в подарок». (12+).

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.КАНДАЛАКША

В ГКЦ «Нива» работают выставки: художественных работ дошкольных образовательных учреждений «Если ты любишь Север» и Гурия Сиротина «Привет тебе, мой родной край!». (0+)

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».

4 ноября - 15.00

Концерт «Живи танцуя». (0+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Металлург» опубликована запись сказки Татьяны Кирюшатовой «Как Таня макраме осваивала» из цикла «Сундучок рукодельницы». (6+)

п.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+)

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

Открыта выставка творческих работ в рамках ХI открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир», номинация «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». (0+)

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» каждую среду в 19.00 будет выходить рубрика «Волшебное детское кино». После показа каждой сказки зрителям будет предложена викторина, ответив на вопросы которой можно стать победителем по итогам месяца и счастливым обладателем специальных призов. (6+)

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