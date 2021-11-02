г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Не вдруг» (до 14 ноября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

3 ноября начнут работу выставки:

«К 65-летию Николая Завертайло» из цикла «С днём рождения, художник!» (до 5 декабря);

«К 115-летию со дня рождения живописца, графика, монументалиста, скульптора Бориса Чернышева» (до 26 декабря).

3 ноября - 14.00

Мероприятие для детей «Доброе ремесло». На встрече ребята узнают о предметах быта, изготовленных из дерева, посетят выставку «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России», отгадают загадки. В конце встречи изготовят закладку для книги в технике плетения. (6+)

4 ноября - 17.00

Открытие выставки «Маленький народец водит хороводец» (до 6 ноября). Экспозиция состоится впервые в рамках IV Межрегионального фестиваля народной игрушки России регионов Северо-Западного федерального округа. Будут представлены традиционные, авторские, интерьерные куклы.

4 ноября - 20.15-20.25

«Артисты театра читают стихи Сергея Гронского» - так называется новый проект артистов Мурманского областного драматического театра, который приурочен к 66-й годовщине со Дня рождения заслуженного артиста России, поэта, актёра, служившего в театре с 1988 года.

В феврале 2021 г. Сергея Владимировича не стало…

С первым выпуском видеопроекта «Артисты театра читают стихи Сергея Гронского» Мурманский областной драматический театр будет представлен на «Ночи искусств-2021» в областном художественном музее.

Приглашаются поклонники и почитатели таланта Сергея Владимировича на «Ночь искусств», гости данного мероприятия станут первыми зрителями видеопроекта, в котором стихи Сергея Гронского читают артисты Мурманского областного драматического театра.

Видеопроект «Артисты театра читают стихи Сергея Гронского» состоит из видеороликов, каждый из которых будет выходить к зрителю в формате онлайн в группе театра «ВКонтакте» (https://vk.com/murmandrama) один раз в неделю.

Со среды по воскресенье - 11.15, 15.00 и 17.00

Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (0+)

Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00, 16.00

Экскурсии по выставке «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда». (0+).

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Графика Евсея Моисеенко» (до 7 ноября); «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева (1911-1990)» (до 28 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

3 ноября

Откроется выставка работ победителей конкурса детского изобразительного творчества учащихся школ искусств Кольского района «В манере мастера-художника Заполярья» (до 28 ноября). В своих работах участники смогли передать манеру и технику письма выбранного художника Заполярья.

3 ноября – 16.00

В Культурно-выставочном центре Русского музея в здании филармонии пройдёт концерт студентов Мурманского колледжа искусств, посвященный Дню народного единства. Концерт «Мир искусства» будет проходить в зале, где экспонируется выставка живописных и графических работ из собрания Государственного Русского музея «Сергей Дягилев и его окружение». В концерте примут участие студенты специальностей «Хоровое дирижирование» и «Инструментальное исполнительство» по виду оркестровые духовые и ударные инструменты.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Время работы в праздничные дни:

3 ноября музей работает - с 11.00 до 19.00; 4 ноября - с 17.00 до 23.00; 5 ноября – выходной; 6 и 7 ноября - с 11.00 до 18.00.

Продолжают работу выставки: «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 7 ноября); «Многоликая Россия» (до 30 ноября).

4 ноября - 17.00-23.00

Всероссийская акция «Ночь искусств». В этом году она приурочена ко Дню народного единства. Музей проведет тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-форматах. Пользователи соцсетей смогут присоединиться к празднику, выложив публикации с хэштегами #мывместе #мыедины и #россияобъединяет. Гости примут участие в квестах (6+) и интерактивных играх, мастер-классах музея и творческих студий Мурманска. В ночное время будет возможность принять участие в автобусных обзорных экскурсиях по Мурманску. Также музей станет концертной площадкой для молодых музыкантов и театральных коллективов города. (12+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» можно посмотреть виртуальную фотоэкспозицию, посвященную истории Мурманска. (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Под северным небом» (до 15 ноября); «Викинг полярных морей» (до 30 ноября); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

2-7 ноября

Акция, посвященная Дню народного единства. В программе: росквиз по истории страны с вопросами на смекалку, логику и сообразительность, онлайн-обзор ресурсов из фонда Президентской библиотеки «Российское государство в конце XVI - начале XVII вв.», виртуальная выставка-портрет «Герои смутного времени», видеоролик «Смутное время», интеллектуальная стратегическая командная игра «Мы едины, мы - Россия!», онлайн-акция «Большой этнографический диктант». (12+)

3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 ноября - 18.00

Дни научного кино «ФАНК». Он объединяет авторское документальное кино о науке и новых технологиях. 3 ноября зрители увидят фильм «Хлеб. Ежедневное чудо» (6+). Режиссер Харальд Фридл покажет хлебопекарные фабрики транснациональных пищевых корпораций и традиции пекарей-ремесленников. (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой (г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/) Библиотека работает: 3 ноября - с 11.00 до 18.00, молодёжный центр «БиблиоДвиж» - c 11.00 до 20.00, 4 и 5 ноября - выходные дни, 6 и 7 ноября - библиотека работает с 11.00 до 17.00, молодёжный центр «БиблиоДвиж - с 12.00 до 18.00.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

2 ноября - 11.00 и 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин Дом». (4+)

2 ноября - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

3 ноября - 11.00 и 13.30

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)

3 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)

8 ноября - 19.00

Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)

9 ноября - 11.00 и 13.30

Фёдр Шевяков, по мотивам саамского народного эпоса «Саамская сказка». (3+)

9 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам сказки Самуила Маршака «Сказка о глупом мышонке». (2+)

10 ноября - 11.00 и 13.30

Николай Боровков. «Золотой ключик». (5+)

10 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам американской народной сказки «Пряничный человечек». (2+)

22 ноября - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». «Маленькие трагедии». (16+)

23 ноября - 11.00 и 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

23 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

24 ноября - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

24 ноября - 15.30 и 17.00

Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)

30 ноября - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)

30 ноября - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

31 ноября - 11.00 и 13.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)

31 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)

31 ноября - 16.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

2 ноября – 5 декабря

Мурманская областная филармония приглашает северян на Международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021. Фестиваль проводится в Заполярье с 2013 года и даёт возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран. Привлекает мероприятие и своей разнообразной программой, включающей концерты разных музыкальных жанров.

Фестиваль 2021 года, который пройдёт с 17 октября по 5 декабря, также порадует громкими именами и разнообразием музыкальных жанров. Его откроет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета.

Жизнерадостное выступление преподнесет заполярным слушателям легендарный питерский «Терем-квартет», отмечающий свое 35-летие, продолжит зажигательные ритмы джазовой ансамбль под руководством народного артиста РФ Даниила Крамера: музыканты представят новую программу «MÚSICA LATINA».

Кроме того, в рамках фестиваля главный коллектив филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, в качестве солиста – пианист-виртуоз, лауреат XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Онищенко. Продолжит классическую тему органный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга Дениса Маханькова и Дины Ихиной, а завершится праздник музыки на яркой мажорной ноте – выступлением трио Олега Бутмана – одного из самых известных джазовых барабанщиков современности и американского вокалиста Тайя Стивенса – победителя многочисленных конкурсов джазового вокала, R&B и джазовой композиции.

Региональное Министерство культуры напоминает о действующих противоэпидемических ограничениях: концерты будут проходить при 50% наполняемости зала и рассадке в шахматном порядке, зрителей также просят соблюдать масочный режим.

4 ноября - 17.00

«Весёлые истории». Терем-квартет. 35 лет, г.Санкт-Петербург. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

4 ноября - 19.00

«Музыка струн». Ночь искусств. Екатерина Ефремова (гитара, голос) и Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал.

4 ноября - 20.00

«JAZZ DO IT». Ночь искусств. Ансамбль «WAKA BAND», г.Мурманск. Арт-кафе.

5 ноября - 14.00

«Вместе весело». Концерт для детей. Концертный зал.

7 ноября - 17.00

«MÚSICA LATINA». Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

13 ноября - 18.00

«В нашем старом саду...». Посвящается Исааку Шварцу. Концертный зал.

14 ноября - 11.00

«Добро пожаловать в теремок!». Из цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал.

14 ноября - 17.00

«Бабкины внуки». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль русской песни, г.Брянск. Концертный зал.

21 ноября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Дмитрий Поляков, г.Москва. Солист Дмитрий Онищенко (фортепиано), г.Москва. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

28 ноября - 11.00

«У меня такое настроение». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

28 ноября - 17.00

«Торжество клавиш». Всероссийский день органа. Денис Маханьков и Дина Ихина (орган), г.Печоры.

5 декабря - 11.00

«Я мечтаю». Программа для малышей. Камерный зал.

5 декабря - 17.00

Ty Stephens (вокал), США и Трио Олега Бутмана, г.Санкт-Петербург. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

12 декабря - 17.00

«От Испании до Великой Тартарии». Концерт фламенко-фьюжн, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

9 ноября - 19.00

ОДК им. С.М. Кирова

Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

12 ноября - 19.00

г. Полярный

«Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)

16 ноября - 19.00

ОДК им. С.М. Кирова

«Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

17 ноября - 19.00

ОДК им. С.М. Кирова

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. (12+)

18 ноября - 19.00

г. Олененгорск

«Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)

25 ноября - 19.00

г.Мончегорск

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. (12+)

29 ноября - 19.00

ОДК им. С.М. Кирова

Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

6 ноября – 19.00

«Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

7 ноября – 12.00

«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. (0+)

7 ноября – 19.00

«Кто-то должен уйти…». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

13 ноября – 19.00

«Шампанского!...». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)

14 ноября – 12.00

«Кот в сапогах». Н. Шувалова. Сказка. (6+)

14 ноября – 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

17 ноября – 19.00

Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+)

18 ноября – 19.00

Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

2 ноября - 18.00

Вечер-концерт, посвященный 115-летию со дня рождения великого русского балетмейстера И.А. Моисеева. (6+)

3 ноября - 18.00

Вечер хореографических спектаклей, в рамках которого пройдет показ постановки «Если» от театра танца «M'art dance project» из Архангельска. (12+)

5 ноября - 14.00

Гала-концерт международного фестиваля-конкурса хореографического искусства «Полярный круг». (6+)

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте» продолжает работу рубрика «Переходим на личности». Новый выпуск знакомит с хормейстером ансамбля солистов «Орфей» Андреем Макаровым. (6+)

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

13 ноября – 18.00

14 ноября – 17.00

«Б/у» – это спектакль-удивление, спектакль-эмоция, спектакль-размышление. О вечном противостоянии и многовековом союзе представителей двух разных миров - Инь и Янь. О том, что ранит женщин и мужчин, обнажая их душу друг перед другом, и о том, что даёт силы жить и двигаться вперёд. Параллельные дороги-судьбы со схожими, и в то же время, такими разными жизненными историями, в которых зритель видит себя.

Помимо собирательных реальных историй, со сцены ДТШ прозвучат письма Марины Цветаевой, Надежды Мандельштам и Владимира Высоцкого.

Постановка Семёна Баркова, молодого московского режиссёра. В ролях заняты педагоги и специалисты театральной школы: Мария Юрьева, Владимир Морев, Александр Богачев, Виктория Никитина, Елена Уварова, Иван Крынжин, Наталья Фомина, Алена Михалап, Лариса Белодед, Юлия Дмитриевская, Наталья Бриленкова, Игорь Сидун. И одна школьница - Мирослава Кислякова. (16+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «МУРМ Арт» (до 11 ноября); «С думой о Есенине» (до 18 ноября).

ОНЛАЙН:

На сайте начала работу онлайн-выставка «В объективе - Мурманск! Это все она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Семья» (до 21 ноября); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

2 ноября - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

2 ноября - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

2 ноября - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

2 ноября - 19.15

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

3 ноября - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

3 ноября - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

3 ноября - 18.30

«Зрение». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК