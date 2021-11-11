АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Не вдруг» (до 14 ноября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); «К 65-летию Николая Завертайло» из цикла «С днём рождения, художник!» (до 5 декабря); «К 115-летию со дня рождения живописца, графика, монументалиста, скульптора Бориса Чернышева» (до 26 декабря).
12 ноября
Открытие выставки «Открывая Библию». Живопись Анатолия Сергиенко. К 75-летию художника.
25 ноября
Открытие выставки «Мурманск». Живопись, графика и декоративно-прикладного искусство из собрания музея.
26 ноября
Открытие 46-й выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.
Со среды по воскресенье - 11.15, 15.00 и 17.00
Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (0+)
Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00, 16.00
Экскурсии по выставке «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда». (0+).
ОНЛАЙН:
На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева (1911-1990)» (до 28 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря); «В манере мастера-художника Заполярья» (до 28 ноября).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжает работу выставка: «Многоликая Россия» (до 30 ноября).
13, 16, 20, 23, 30 ноября
Обзорная экскурсия по музею «Пушкинская карта». (16+)
14 ноября – 14.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области». (12+)
14 ноября – 15.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «История Мурманска». (12+)
21 ноября – 13.00
Мастер-класс по рисованию «Эта удивительная Арктика». (12+)
21 ноября – 14.00
Автобусная экскурсия «Мурманск – ворота в Арктику». (12+)
26 ноября – 15.00
Пешеходная экскурсия «Рождение столицы Заполярья». (16+)
27 ноября – 15.00
Музейное занятие «Поморские посиделки». (12+)
28 ноября – 14.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (12+)
28 ноября – 15.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики». (12+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» можно посмотреть виртуальную фотоэкспозицию, посвященную истории Мурманска. (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Под северным небом» (до 15 ноября); «Викинг полярных морей» (до 30 ноября); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).
13, 17, 20, 24, 27 ноября - 18.00
Дни научного кино «ФАНК». Он объединяет авторское документальное кино о науке и новых технологиях. 3 ноября зрители увидят фильм «Хлеб. Ежедневное чудо» (6+). Режиссер Харальд Фридл покажет хлебопекарные фабрики транснациональных пищевых корпораций и традиции пекарей-ремесленников. (12+)
13 ноября
Открытие выставки «Достоевский навсегда». (12+)
20 ноября
Фестиваль науки и технологий «Фотон». (12+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
18 ноября
Межрегиональная научно-практическая конференция «Детская библиотека и детское чтение – в настоящем для будущего». (16+)
29 ноября
Областная акция «Родился читателем», посвящённая Дню матери. (12+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
22 ноября - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». «Маленькие трагедии». (16+)
23 ноября - 11.00 и 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
23 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
24 ноября - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
24 ноября - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)
30 ноября - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)
30 ноября - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
31 ноября - 11.00 и 13.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
31 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
31 ноября - 16.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
11 ноября – 5 декабря
Мурманская областная филармония приглашает северян на Международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021. Фестиваль проводится в Заполярье с 2013 года и даёт возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран. Привлекает мероприятие и своей разнообразной программой, включающей концерты разных музыкальных жанров.
Фестиваль 2021 года, который пройдёт с 17 октября по 5 декабря, также порадует громкими именами и разнообразием музыкальных жанров. Его откроет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета.
Жизнерадостное выступление преподнесет заполярным слушателям легендарный питерский «Терем-квартет», отмечающий свое 35-летие, продолжит зажигательные ритмы джазовой ансамбль под руководством народного артиста РФ Даниила Крамера: музыканты представят новую программу «MÚSICA LATINA».
Кроме того, в рамках фестиваля главный коллектив филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, в качестве солиста – пианист-виртуоз, лауреат XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Онищенко. Продолжит классическую тему органный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга Дениса Маханькова и Дины Ихиной, а завершится праздник музыки на яркой мажорной ноте – выступлением трио Олега Бутмана – одного из самых известных джазовых барабанщиков современности и американского вокалиста Тайя Стивенса – победителя многочисленных конкурсов джазового вокала, R&B и джазовой композиции.
Региональное Министерство культуры напоминает о действующих противоэпидемических ограничениях: концерты будут проходить при 50% наполняемости зала и рассадке в шахматном порядке, зрителей также просят соблюдать масочный режим.
13 ноября - 18.00
«В нашем старом саду...». Посвящается Исааку Шварцу. Концертный зал.
14 ноября - 11.00
«Добро пожаловать в теремок!». Из цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал.
14 ноября - 17.00
«Бабкины внуки». Фестиваль «Мелодии Арктики». Ансамбль русской песни, г.Брянск. Концертный зал.
21 ноября - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Дмитрий Поляков, г.Москва. Солист Дмитрий Онищенко (фортепиано), г.Москва. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.
28 ноября - 11.00
«У меня такое настроение». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.
28 ноября - 17.00
«Торжество клавиш». Всероссийский день органа. Денис Маханьков и Дина Ихина (орган), г.Печоры.
5 декабря - 11.00
«Я мечтаю». Программа для малышей. Камерный зал.
5 декабря - 17.00
Ty Stephens (вокал), США и Трио Олега Бутмана, г.Санкт-Петербург. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.
12 декабря - 17.00
«От Испании до Великой Тартарии». Концерт фламенко-фьюжн, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
12 ноября - 19.00
г. Полярный
«Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)
16 ноября - 19.00
ОДК им. С.М. Кирова
«Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
17 ноября - 19.00
ОДК им. С.М. Кирова
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. (12+)
18 ноября - 19.00
г. Олененгорск
«Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)
25 ноября - 19.00
г.Мончегорск
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. (12+)
29 ноября - 19.00
ОДК им. С.М. Кирова
Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
13 ноября – 19.00
«Шампанского!...». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)
14 ноября – 12.00
«Кот в сапогах». Н. Шувалова. Сказка. (6+)
14 ноября – 19.00
«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)
17 ноября – 19.00
Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+)
18 ноября – 19.00
Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+)
20 ноября – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
21 ноября – 12.00
«Мечты кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)
21 ноября – 19.00
«Туман над заливом». И. Шток (сценическая редакция А. Шарапко). Мурманская история. (12+)
27 ноября – 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Фантазия. (16+)
28 ноября – 12.00
«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Тольстого). Театральная сказка. (6+)
28 ноября – 19.00
«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
13 ноября
Финал областного конкурса среди военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств из городов и посёлков Мурманской области «Звёздные барышни».
20 ноября
Бал-маскарад для детей с ограниченными возможностями и их родителей (в рамках смотра творческих инициатив населения Мурманской области «Культурный START UP: Есть идея!»).
27 ноября
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери.
28 ноября
Областной конкурс «Уникальные мамы».
ОНЛАЙН:
«ВКонтакте» продолжает работу рубрика «Переходим на личности». Новый выпуск знакомит с хормейстером ансамбля солистов «Орфей» Андреем Макаровым. (6+)
Детская театральная школа
(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)
13 ноября – 18.00
14 ноября – 17.00
«Б/у» – это спектакль-удивление, спектакль-эмоция, спектакль-размышление. О вечном противостоянии и многовековом союзе представителей двух разных миров - Инь и Янь. О том, что ранит женщин и мужчин, обнажая их душу друг перед другом, и о том, что даёт силы жить и двигаться вперёд. Параллельные дороги-судьбы со схожими, и в то же время, такими разными жизненными историями, в которых зритель видит себя.
Помимо собирательных реальных историй, со сцены ДТШ прозвучат письма Марины Цветаевой, Надежды Мандельштам и Владимира Высоцкого.
Постановка Семёна Баркова, молодого московского режиссёра. В ролях заняты педагоги и специалисты театральной школы: Мария Юрьева, Владимир Морев, Александр Богачев, Виктория Никитина, Елена Уварова, Иван Крынжин, Наталья Фомина, Алена Михалап, Лариса Белодед, Юлия Дмитриевская, Наталья Бриленкова, Игорь Сидун. И одна школьница - Мирослава Кислякова. (16+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «МУРМ Арт» (до 11 ноября); «С думой о Есенине» (до 18 ноября).
ОНЛАЙН:
На сайте начала работу онлайн-выставка «В объективе - Мурманск! Это все она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: «Семья» (до 21 ноября); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: «Северная палитра» (до 18 ноября), «Хранители истории» (до 25 ноября).
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.
ОНЛАЙН:
В группе Центра досуга молодёжи размещено видео Дня открытых дверей «Культурная суббота». (12+)
Также доступна запись концерта, посвященного открытию нового творческого сезона. (12+)
пгт.МУРМАШИ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)
пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
ОНЛАЙН:
В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)
Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «В искусстве - жизнь» (до 21 ноября), «Калейдоскоп впечатлений» (до 28 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
Виртуальная выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». (12+)
ЗАТО ВИДЯЕВО
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)
Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» по 15 ноября работают выставка «Защитники Заполярья», передвижная экспозиция «Растоптанное детство» - представлены фотографии, личные вещи, предметы, произведения, отображающие жизнь детей во время войны.
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».
ОНЛАЙН:
В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» опубликованы фото- и видеоотчёты празднования Дня города. Там же работает рубрика «Дары Севера», которая рассказывает о приусадебных участках оленегорцев. (0+)
г.КИРОВСК
В выставочном зале продолжает работу выставка декоративно-прикладного искусства «Хибинская горница» (до 27 ноября).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.АПАТИТЫ
По 20 декабря
На базе центральной городской библиотеки состоится выставка работ учащихся МБУДО ДШИ Латышевой Екатерины и Булышевой Софии под названием «Свобода творчества». На выставке будут представлены персональные творческие работы Екатерины и Софии, которые украсят стены городской библиотеки. Также выставку можно посмотреть онлайн в группе социальной сети «ВКонтакте» «Детская школа искусств г. Апатиты». (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
По 3 декабря
На базе Городского Дворца культуры г. Апатиты пройдёт ретро-выставка работ преподавателей и учащихся Художественного отделения ДШИ г. Апатиты с одноименным названием «Ретро–выставка. Художественному отделению – 50!» (6+)
Детская художественная школа города Апатиты открылась в 1971 году.
С недавнего времени ДХШ вошла в состав Детской школы искусств города Апатиты, которая была основана в 1986 году. Сохраняя классические, высокие профессиональные традиции образования, творческую атмосферу, имея слаженный коллектив преподавателей, чёткую современную концепцию деятельности, ДШИ уверенно держит высокую планку и принимает активное участие в культурной жизни города.
На выставке будут представлены более 50 работ учащихся, выпускников и преподавателей Художественного отделения ДШИ за все годы существования.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
11 ноября - 17.30
Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей на занятие в арт-студию «Брусничка». Ребята познакомятся с книгой Бориса Грачевского «Я мартышка» и примут участие в мастер-классе «Мартышка». (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
12 ноября - 17.30
Городская детско-юношеская библиотека приглашает на занятие в литературно-творческую студию «Сказки на песке». Ребята познакомятся с лесом и его обитателями, совершат виртуальную «тихую охоту» за грибами и нарисуют на песке «Весёлые грибочки». (6+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
13 ноября - 13.00
Академия субботних знаний». В городской детско-юношеской библиотеке пройдет познавательное занятие «Перелётные и зимующие птицы». Ребята узнают, какие птицы называются перелётными, а какие зимующими. А затем совершат виртуальную экскурсию «Птицы зимуют» с помощью VR-очков. (6+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
13 ноября - 14.00
Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей в студию чтения «КнигаГав». Ребята прочитают собаке книгу по ролям, отгадают загадки и пройдут квест по поиску сладких сокровищ. (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
13 ноября 15.00
В городской детско-юношеской библиотеке пройдёт очередная встреча волонтёрской группы. Тема занятия «Конфликты и способы их разрешения», с элементами тренинга. (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
13 ноября – 18.00
КВИЗ бук «Разгадывая Достоевского». Центральная библиотека приглашает любителей интеллектуальных игр принять участие в литературной игре-викторине посвященной 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Игра командная (2-8 человек), зарегистрироваться можно по телефону 8 900-943-87-37. Игроков ждут 5 туров по жизни и творчеству Федора Михайловича. (16+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
14 ноября
В центральной библиотеке пройдёт международный Географический диктант. К участию в диктанте приглашаются все желающие. Пройти диктант можно онлайн на официальном сайте географического диктанта. Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе председателя попечительского Совета общества, Президента Российской Федерации В.В. Путина ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
14 ноября - 13.00
В городской детско-юношеской библиотеке состоится очередная встреча в литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа». Дети познакомятся с книгой Лены Андерсон «Хвоинка, Свинофуфик и Носик-розочкой». Затем примут участие в мастер-классе «Ёжик» (Техника объемная бумагопластика). (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
14 ноября - 18.00
Игротека проходит каждое воскресенье в центральной городской библиотеке. Приглашаем девушек и юношей для проведения интеллектуального досуга развития познавательных и творческих способностей. (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В ГДК работает выставка этюды и пленэрные работы, посвященные нашему Северу; «Северный рубеж». (15 ноября). (12+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
г.КАНДАЛАКША
В ГКЦ «Нива» работают выставки: художественных работ дошкольных образовательных учреждений «Если ты любишь Север» и Гурия Сиротина «Привет тебе, мой родной край!». (0+)
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
27 и 28 ноября
Областной конкурс исполнителей на русских народных инструментах «Кольские наигрыши».
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Металлург» опубликована запись сказки Татьяны Кирюшатовой «Как Таня макраме осваивала» из цикла «Сундучок рукодельницы». (6+)
п.АФРИКАНДА
ОНЛАЙН:
В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
Открыта выставка творческих работ в рамках ХI открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир», номинация «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». (0+)
г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» каждую среду в 19.00 будет выходить рубрика «Волшебное детское кино». После показа каждой сказки зрителям будет предложена викторина, ответив на вопросы которой можно стать победителем по итогам месяца и счастливым обладателем специальных призов. (6+)