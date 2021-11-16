АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «К 65-летию Николая Завертайло» (до 5 декабря); «К 115-летию со дня рождения Бориса Чернышева» (до 26 декабря); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); «Простая вещь - веер» из цикла выставок «Простые вещи» (до 26 декабря); экспозиция, посвященная Михаилу Васильевичу Ломоносову из цикла «Персоны» (до 26 декабря); «Открывая библию» (до 26 декабря).
Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00 и 16.00
Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (0+)
18 ноября - 12.00 и 15.00
Мероприятие для детей «Потешный промысел». (6+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещён фильм о проекте музея «Сезоны современного искусства». К окончанию первого года встреч участники должны были создать свое произведение и представить на выставке, но из-за пандемии коронавируса пришлось создавать работу в домашних условиях и демонстрировать публике в виртуальном формате. Кураторы проекта Степан Духно и Дмитрий Колатаев рассказали в фильме о проекте, а также показали процесс создания работ и рассказали о будущих планах. (12+)
Там же можно посмотреть видео мастер-классов по созданию игрушек из глины и бересты, по росписи и другие, которые состоялись в рамках Межрегионального фестиваля народной игрушки России регионов Северо-Западного федерального округа. (6+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «В манере мастера-художника Заполярья» (до 28 ноября); «Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева (1911-1990)» (до 28 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря); «Открывая Библию» - живопись Анатолия Сергиенко, к 75-летию художника.
17-19 ноября - 14.00
Мероприятие «Хохломская роспись». (6+)
25 ноября
Открытие выставки «Мурманск». Живопись, графика и декоративно-прикладного искусство из собрания музея.
26 ноября
Открытие 46-й выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.
Со среды по воскресенье - 11.15, 15.00 и 17.00
Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (0+)
Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00, 16.00
Экскурсии по выставке «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда». (0+).
ОНЛАЙН:
На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Первая цифровая перепись населения» (до 30 ноября); «На страже мира» (до 30 ноября); «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 30 ноября); «Многоликая Россия» (до 30 ноября).
16, 20, 23, 30 ноября – 15.00
Обзорная экскурсия по музею «Пушкинская карта». (16+)
21 ноября – 13.00
Мастер-класс по рисованию «Эта удивительная Арктика». (12+)
21 ноября – 14.00
Автобусная экскурсия «Мурманск – ворота в Арктику». (12+)
26 ноября – 15.00
Пешеходная экскурсия «Рождение столицы Заполярья». (16+)
27 ноября – 15.00
Музейное занятие «Поморские посиделки». (12+)
28 ноября – 14.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (12+)
28 ноября – 15.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики». (12+)
ОНЛАЙН:
16 ноября - 10.00
В группе «ВКонтакте» начнётся онлайн-курс «Предметная съёмка экспонатов музея для создания архивов и публикаций» (12+) в рамках культурного проекта «КультFAQ». Проведёт мероприятие профессиональный фотограф Александр Микулин. Тема первой встречи - «Устройства. Выбор и настройка». Вторая состоится 18 ноября - это же время. Она будет посвящена дополнительным устройствам для съемки: свету, штативам и прочему. (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Достоевский известный и неизвестный» (до 30 ноября); «Международный день науки» (до 30 ноября); «Журналу «Вокруг света» - 160 лет» (до 30 ноября); «Книги, которые помогут обрести любовь и семейное счастье» (до 30 ноября); «Я знак бессмертия себе воздвигнул» (до 30 ноября); «Тепло сердец для милых мам» (до 30 ноября); «Книги, которые взрывают мозг» (до 30 ноября); «Автор новелл и беллетризованных биографий» (до 30 ноября); «Книга как лекарство» (до 30 ноября); «Книги под запретом» (до 30 ноября); «Самая страшная книга» (до 30 ноября); «Новые 7 чудес света и Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО» (до 30 ноября); «Викинг полярных морей» (до 30 ноября); «НеМелодия» (до 30 ноября); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).
17, 20, 24, 27 ноября - 18.00
Дни научного кино «ФАНК» (12+).
17 ноября - «В погоне за гедонией». (16+)
20 ноября
Фестиваль науки и технологий «Фотон». (12+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
16-21 ноября
Акция «Великий сын Отечества», посвященная 310-летию со дня рождения Михаила Ломоносова. (6+)
16-21 ноября
Состоится ассоциативная викторина «Законы искусства». (16+)
16 ноября - 17.00 и 19.00
Начало работы театральной лаборатории «Чайка». На первом занятии артисты драматического театра Северного флота Михаил и Юлия Романенко откроют цикл театральных встреч «Полёты во времени» (6+).
18 ноября
Межрегиональная научно-практическая конференция «Детская библиотека и детское чтение – в настоящем для будущего». (16+)
До 21 ноября
Библиотеке проходит благотворительная акция «Чемодан добра». Сбор необходимых вещей для подопечных фонда «Ищу человека». (6+)
29 ноября
Областная акция «Родился читателем», посвящённая Дню матери. (12+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
22 ноября - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». «Маленькие трагедии». (16+)
23 ноября - 11.00 и 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
23 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
24 ноября - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
24 ноября - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)
26 ноября – 19.00
Спектакль для семейного просмотра «Эшелон». В основу композиции спектакля легли произведения Виктора Астафьева, Николая Никулина, Даниила Гранина. Публике и театру предстоит непростой разговор о том, что такое война. Это не песни о Победе, не чистые гимнастерки, не новые пилотки, а жизнь и судьба целого народа и каждого человека в отдельности.
Режиссер Пётр Васильев, художник Алевтина Торик, композитор Пётр Макаров. (12+)
30 ноября - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)
30 ноября - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
31 ноября - 11.00 и 13.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
31 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
31 ноября - 16.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
16 ноября – 5 декабря
Мурманская областная филармония приглашает северян на Международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021. Фестиваль проводится в Заполярье с 2013 года и даёт возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран. Привлекает мероприятие и своей разнообразной программой, включающей концерты разных музыкальных жанров.
Фестиваль 2021 года, который пройдёт с 17 октября по 5 декабря, также порадует громкими именами и разнообразием музыкальных жанров. Его откроет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета.
Жизнерадостное выступление преподнесет заполярным слушателям легендарный питерский «Терем-квартет», отмечающий свое 35-летие, продолжит зажигательные ритмы джазовой ансамбль под руководством народного артиста РФ Даниила Крамера: музыканты представят новую программу «MÚSICA LATINA».
Кроме того, в рамках фестиваля главный коллектив филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, в качестве солиста – пианист-виртуоз, лауреат XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Онищенко. Продолжит классическую тему органный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга Дениса Маханькова и Дины Ихиной, а завершится праздник музыки на яркой мажорной ноте – выступлением трио Олега Бутмана – одного из самых известных джазовых барабанщиков современности и американского вокалиста Тайя Стивенса – победителя многочисленных конкурсов джазового вокала, R&B и джазовой композиции.
Региональное Министерство культуры напоминает о действующих противоэпидемических ограничениях: концерты будут проходить при 50% наполняемости зала и рассадке в шахматном порядке, зрителей также просят соблюдать масочный режим.
21 ноября - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Дмитрий Поляков, г.Москва. Солист Дмитрий Онищенко (фортепиано), г.Москва. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.
28 ноября - 11.00
«У меня такое настроение». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.
28 ноября - 17.00
«Торжество клавиш». Всероссийский день органа. Денис Маханьков и Дина Ихина (орган), г.Печоры.
5 декабря - 11.00
«Я мечтаю». Программа для малышей. Камерный зал.
5 декабря - 17.00
Ty Stephens (вокал), США и Трио Олега Бутмана, г.Санкт-Петербург. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.
12 декабря - 17.00
«От Испании до Великой Тартарии». Концерт фламенко-фьюжн, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
16 ноября - 19.00
ОДК им. С.М. Кирова
«Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
17 ноября - 19.00
ОДК им. С.М. Кирова
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. (12+)
18 ноября - 19.00
г. Олененгорск
«Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)
25 ноября - 19.00
г.Мончегорск
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. (12+)
29 ноября - 19.00
ОДК им. С.М. Кирова
Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
17 ноября – 19.00
Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+)
18 ноября – 19.00
Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+)
20 ноября – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
21 ноября – 12.00
«Мечты кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)
21 ноября – 19.00
«Туман над заливом». И. Шток (сценическая редакция А. Шарапко). Мурманская история. (12+)
27 ноября – 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Фантазия. (16+)
28 ноября – 12.00
«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Тольстого). Театральная сказка. (6+)
28 ноября – 19.00
«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
20 ноября
Бал-маскарад для детей с ограниченными возможностями и их родителей (в рамках смотра творческих инициатив населения Мурманской области «Культурный START UP: Есть идея!»).
27 ноября
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери.
28 ноября
Областной конкурс «Уникальные мамы».
ОНЛАЙН:
В сообществе Кировки «ВКонтакте» размещена запись праздничного концерта «Дворец зажигает огни». (0+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжает работу выставка «С думой о Есенине» (до 18 ноября).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: «Семья» (до 21 ноября); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
17 ноября - 18.00
Мастер-класс «Тундры островок». Участники создадут панно из флористических материалов. (12+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
16 ноября - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
16 ноября - 17.30
«Космонавтика для детей». (6+)
16 ноября - 18.30
«В глубины Вселенной». (12+)
16 ноября - 19.15
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+).
17 ноября - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
17 ноября - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
17 ноября - 18.30
«Зрение». (12+)
17 ноября - 19.15
«Энергия Вселенной». (12+).
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: «Северная палитра» (до 18 ноября), «Хранители истории» (до 25 ноября), «Краски лета» (до 30 ноября).
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.
В Центральной городской библиотеке работает тематическая выставка «Особый и прекрасный мир театра» народного самодеятельного коллектива клуба кружевоплетения «Северное кружево» (до 30 ноября).
ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова, 2. Центральная городская библиотека имени Леонида Крейна.
ОНЛАЙН:
В группе Центра досуга молодёжи размещены видео мастер-класса от «Светлицы» по созданию выкройки методом макетирования. (12+)
Доступно видео концерта кружка «Триумф», младших вокальных групп «Бруснички» и «Морошки». (0+)
пгт.МУРМАШИ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)
пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
ОНЛАЙН:
В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)
Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «В искусстве - жизнь» (до 21 ноября), «Под Андреевским флагом» (до 28 ноября), «Калейдоскоп впечатлений» (до 28 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ЗАТО ВИДЯЕВО
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)
Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» по 15 ноября работают выставка «Защитники Заполярья», передвижная экспозиция «Растоптанное детство» - представлены фотографии, личные вещи, предметы, произведения, отображающие жизнь детей во время войны.
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».
ОНЛАЙН:
В сообществе ЦКиД размещена запись спектакля «А кто там в чемодане?!» по пьесе Анны Богачевой. Режиссер - Валентина Островская. (6+)
г.МОНЧЕГОРСК
В выставочном зале работает выставка мончегорской художницы Маргариты Соловьевой «Линия творчества» (до 31 ноября).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» ГЦК размещён фильм «Экскурсия по Эрмитажу». (6+)
г.КИРОВСК
В выставочном зале продолжает работу выставка декоративно-прикладного искусства «Хибинская горница» (до 27 ноября).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.АПАТИТЫ
По 20 декабря
На базе центральной городской библиотеки состоится выставка работ учащихся МБУДО ДШИ Латышевой Екатерины и Булышевой Софии под названием «Свобода творчества». На выставке будут представлены персональные творческие работы Екатерины и Софии, которые украсят стены городской библиотеки. Также выставку можно посмотреть онлайн в группе социальной сети «ВКонтакте» «Детская школа искусств г. Апатиты». (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
По 3 декабря
На базе Городского Дворца культуры г. Апатиты пройдёт ретро-выставка работ преподавателей и учащихся Художественного отделения ДШИ г. Апатиты с одноименным названием «Ретро–выставка. Художественному отделению – 50!» (6+)
Детская художественная школа города Апатиты открылась в 1971 году.
С недавнего времени ДХШ вошла в состав Детской школы искусств города Апатиты, которая была основана в 1986 году. Сохраняя классические, высокие профессиональные традиции образования, творческую атмосферу, имея слаженный коллектив преподавателей, чёткую современную концепцию деятельности, ДШИ уверенно держит высокую планку и принимает активное участие в культурной жизни города.
На выставке будут представлены более 50 работ учащихся, выпускников и преподавателей Художественного отделения ДШИ за все годы существования.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В выставочном зале Дворца культуры работает аутентичный фотопроект «Шепот фотографа-документалиста Надежды Титовой (до 10 декабря). (0+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
г.КАНДАЛАКША
В ГКЦ «Нива» работают выставки: «Есть идея!» (до 30 ноября), «Если ты любишь Север» (до 30 ноября) и «Привет тебе, мой родной край!» (до 30 ноября). (0+)
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
27 и 28 ноября
Областной конкурс исполнителей на русских народных инструментах «Кольские наигрыши».
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
ОНЛАЙН:
В группе ДК «Металлург» продолжается серия мастер-классов «Маленькие мыльные истории». (12+)
Там же начался онлайн-фотоконкурс «Быть мамой - это прекрасно». (0+)
п.АФРИКАНДА
ОНЛАЙН:
В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
Открыта выставка творческих работ в рамках ХI открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир», номинация «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». (0+)
г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» каждую среду в 19.00 выходит рубрика «Волшебное детское кино». После показа каждой сказки зрителям будет предложена викторина, ответив на вопросы которой можно стать победителем по итогам месяца и счастливым обладателем специальных призов. (6+)
Там же работает рубрика «Окунись в жизнь Дворца», рассказывающая о коллективах ДК и их руководителях. (6+)