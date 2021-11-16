г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «К 65-летию Николая Завертайло» (до 5 декабря); «К 115-летию со дня рождения Бориса Чернышева» (до 26 декабря); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); «Простая вещь - веер» из цикла выставок «Простые вещи» (до 26 декабря); экспозиция, посвященная Михаилу Васильевичу Ломоносову из цикла «Персоны» (до 26 декабря); «Открывая библию» (до 26 декабря).

Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00 и 16.00

Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (0+)

18 ноября - 12.00 и 15.00

Мероприятие для детей «Потешный промысел». (6+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещён фильм о проекте музея «Сезоны современного искусства». К окончанию первого года встреч участники должны были создать свое произведение и представить на выставке, но из-за пандемии коронавируса пришлось создавать работу в домашних условиях и демонстрировать публике в виртуальном формате. Кураторы проекта Степан Духно и Дмитрий Колатаев рассказали в фильме о проекте, а также показали процесс создания работ и рассказали о будущих планах. (12+)

Там же можно посмотреть видео мастер-классов по созданию игрушек из глины и бересты, по росписи и другие, которые состоялись в рамках Межрегионального фестиваля народной игрушки России регионов Северо-Западного федерального округа. (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «В манере мастера-художника Заполярья» (до 28 ноября); «Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева (1911-1990)» (до 28 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря); «Открывая Библию» - живопись Анатолия Сергиенко, к 75-летию художника.

17-19 ноября - 14.00

Мероприятие «Хохломская роспись». (6+)

25 ноября

Открытие выставки «Мурманск». Живопись, графика и декоративно-прикладного искусство из собрания музея.

26 ноября

Открытие 46-й выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

Со среды по воскресенье - 11.15, 15.00 и 17.00

Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (0+)

Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00, 16.00

Экскурсии по выставке «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда». (0+).

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Первая цифровая перепись населения» (до 30 ноября); «На страже мира» (до 30 ноября); «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 30 ноября); «Многоликая Россия» (до 30 ноября).

16, 20, 23, 30 ноября – 15.00

Обзорная экскурсия по музею «Пушкинская карта». (16+)

21 ноября – 13.00

Мастер-класс по рисованию «Эта удивительная Арктика». (12+)

21 ноября – 14.00

Автобусная экскурсия «Мурманск – ворота в Арктику». (12+)

26 ноября – 15.00

Пешеходная экскурсия «Рождение столицы Заполярья». (16+)

27 ноября – 15.00

Музейное занятие «Поморские посиделки». (12+)

28 ноября – 14.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (12+)

28 ноября – 15.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики». (12+)

ОНЛАЙН:

16 ноября - 10.00

В группе «ВКонтакте» начнётся онлайн-курс «Предметная съёмка экспонатов музея для создания архивов и публикаций» (12+) в рамках культурного проекта «КультFAQ». Проведёт мероприятие профессиональный фотограф Александр Микулин. Тема первой встречи - «Устройства. Выбор и настройка». Вторая состоится 18 ноября - это же время. Она будет посвящена дополнительным устройствам для съемки: свету, штативам и прочему. (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Достоевский известный и неизвестный» (до 30 ноября); «Международный день науки» (до 30 ноября); «Журналу «Вокруг света» - 160 лет» (до 30 ноября); «Книги, которые помогут обрести любовь и семейное счастье» (до 30 ноября); «Я знак бессмертия себе воздвигнул» (до 30 ноября); «Тепло сердец для милых мам» (до 30 ноября); «Книги, которые взрывают мозг» (до 30 ноября); «Автор новелл и беллетризованных биографий» (до 30 ноября); «Книга как лекарство» (до 30 ноября); «Книги под запретом» (до 30 ноября); «Самая страшная книга» (до 30 ноября); «Новые 7 чудес света и Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО» (до 30 ноября); «Викинг полярных морей» (до 30 ноября); «НеМелодия» (до 30 ноября); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

17, 20, 24, 27 ноября - 18.00

Дни научного кино «ФАНК» (12+).

17 ноября - «В погоне за гедонией». (16+)

20 ноября

Фестиваль науки и технологий «Фотон». (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой (г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/) 16-21 ноября Акция «Великий сын Отечества», посвященная 310-летию со дня рождения Михаила Ломоносова. (6+) 16-21 ноября Состоится ассоциативная викторина «Законы искусства». (16+) 16 ноября - 17.00 и 19.00 Начало работы театральной лаборатории «Чайка». На первом занятии артисты драматического театра Северного флота Михаил и Юлия Романенко откроют цикл театральных встреч «Полёты во времени» (6+). 18 ноября Межрегиональная научно-практическая конференция «Детская библиотека и детское чтение – в настоящем для будущего». (16+) До 21 ноября Библиотеке проходит благотворительная акция «Чемодан добра». Сбор необходимых вещей для подопечных фонда «Ищу человека». (6+) 29 ноября Областная акция «Родился читателем», посвящённая Дню матери. (12+) Мурманский областной театр кукол (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 22 ноября - 19.00 Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». «Маленькие трагедии». (16+) 23 ноября - 11.00 и 13.30 Корней Чуковский. «Бармалей». (4+) 23 ноября - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+) 24 ноября - 11.00 и 13.30 Николай Шувалов. «Колобок». (4+) 24 ноября - 15.30 и 17.00 Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+) 26 ноября – 19.00 Спектакль для семейного просмотра «Эшелон». В основу композиции спектакля легли произведения Виктора Астафьева, Николая Никулина, Даниила Гранина. Публике и театру предстоит непростой разговор о том, что такое война. Это не песни о Победе, не чистые гимнастерки, не новые пилотки, а жизнь и судьба целого народа и каждого человека в отдельности. Режиссер Пётр Васильев, художник Алевтина Торик, композитор Пётр Макаров. (12+) 30 ноября - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+) 30 ноября - 15.30 и 17.00 Корней Чуковский. «Телефон». (3+) 31 ноября - 11.00 и 13.30 Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+) 31 ноября - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+) 31 ноября - 16.00 Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+) Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

16 ноября – 5 декабря

Мурманская областная филармония приглашает северян на Международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021. Фестиваль проводится в Заполярье с 2013 года и даёт возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран. Привлекает мероприятие и своей разнообразной программой, включающей концерты разных музыкальных жанров.

Фестиваль 2021 года, который пройдёт с 17 октября по 5 декабря, также порадует громкими именами и разнообразием музыкальных жанров. Его откроет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета.

Жизнерадостное выступление преподнесет заполярным слушателям легендарный питерский «Терем-квартет», отмечающий свое 35-летие, продолжит зажигательные ритмы джазовой ансамбль под руководством народного артиста РФ Даниила Крамера: музыканты представят новую программу «MÚSICA LATINA».

Кроме того, в рамках фестиваля главный коллектив филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, в качестве солиста – пианист-виртуоз, лауреат XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Онищенко. Продолжит классическую тему органный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга Дениса Маханькова и Дины Ихиной, а завершится праздник музыки на яркой мажорной ноте – выступлением трио Олега Бутмана – одного из самых известных джазовых барабанщиков современности и американского вокалиста Тайя Стивенса – победителя многочисленных конкурсов джазового вокала, R&B и джазовой композиции.

Региональное Министерство культуры напоминает о действующих противоэпидемических ограничениях: концерты будут проходить при 50% наполняемости зала и рассадке в шахматном порядке, зрителей также просят соблюдать масочный режим.

21 ноября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Дмитрий Поляков, г.Москва. Солист Дмитрий Онищенко (фортепиано), г.Москва. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

28 ноября - 11.00

«У меня такое настроение». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

28 ноября - 17.00

«Торжество клавиш». Всероссийский день органа. Денис Маханьков и Дина Ихина (орган), г.Печоры.

5 декабря - 11.00

«Я мечтаю». Программа для малышей. Камерный зал.

5 декабря - 17.00

Ty Stephens (вокал), США и Трио Олега Бутмана, г.Санкт-Петербург. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

12 декабря - 17.00

«От Испании до Великой Тартарии». Концерт фламенко-фьюжн, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

16 ноября - 19.00

ОДК им. С.М. Кирова

«Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

17 ноября - 19.00

ОДК им. С.М. Кирова

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. (12+)

18 ноября - 19.00

г. Олененгорск

«Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)

25 ноября - 19.00

г.Мончегорск

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. (12+)

29 ноября - 19.00

ОДК им. С.М. Кирова

Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

17 ноября – 19.00

Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+)

18 ноября – 19.00

Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+)

20 ноября – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

21 ноября – 12.00

«Мечты кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)

21 ноября – 19.00

«Туман над заливом». И. Шток (сценическая редакция А. Шарапко). Мурманская история. (12+)

27 ноября – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Фантазия. (16+)

28 ноября – 12.00

«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Тольстого). Театральная сказка. (6+)

28 ноября – 19.00

«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

20 ноября

Бал-маскарад для детей с ограниченными возможностями и их родителей (в рамках смотра творческих инициатив населения Мурманской области «Культурный START UP: Есть идея!»).

27 ноября

Праздничный концерт, посвящённый Дню матери.

28 ноября

Областной конкурс «Уникальные мамы».

ОНЛАЙН:

В сообществе Кировки «ВКонтакте» размещена запись праздничного концерта «Дворец зажигает огни». (0+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжает работу выставка «С думой о Есенине» (до 18 ноября).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Семья» (до 21 ноября); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

17 ноября - 18.00

Мастер-класс «Тундры островок». Участники создадут панно из флористических материалов. (12+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

16 ноября - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

16 ноября - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

16 ноября - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

16 ноября - 19.15

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+).

17 ноября - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

17 ноября - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

17 ноября - 18.30

«Зрение». (12+)

17 ноября - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+).

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК