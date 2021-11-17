АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «К 65-летию Николая Завертайло» (до 5 декабря); «К 115-летию со дня рождения Бориса Чернышева» (до 26 декабря); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); «Простая вещь - веер» из цикла выставок «Простые вещи» (до 26 декабря); экспозиция, посвященная Михаилу Васильевичу Ломоносову из цикла «Персоны» (до 26 декабря); «Открывая библию» (до 26 декабря).
Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00 и 16.00
Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (0+)
18 ноября - 12.00 и 15.00
Мероприятие для детей «Потешный промысел». (6+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещён фильм о проекте музея «Сезоны современного искусства». К окончанию первого года встреч участники должны были создать свое произведение и представить на выставке, но из-за пандемии коронавируса пришлось создавать работу в домашних условиях и демонстрировать публике в виртуальном формате. Кураторы проекта Степан Духно и Дмитрий Колатаев рассказали в фильме о проекте, а также показали процесс создания работ и рассказали о будущих планах. (12+)
Там же можно посмотреть видео мастер-классов по созданию игрушек из глины и бересты, по росписи и другие, которые состоялись в рамках Межрегионального фестиваля народной игрушки России регионов Северо-Западного федерального округа. (6+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «В манере мастера-художника Заполярья» (до 28 ноября); «Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева (1911-1990)» (до 28 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря); «Открывая Библию» - живопись Анатолия Сергиенко, к 75-летию художника.
17-19 ноября - 14.00
Мероприятие «Хохломская роспись». (6+)
25 ноября
Открытие выставки «Мурманск». Живопись, графика и декоративно-прикладного искусство из собрания музея.
26 ноября
Открытие 46-й выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.
Со среды по воскресенье - 11.15, 15.00 и 17.00
Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (0+)
Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00, 16.00
Экскурсии по выставке «Иконы Свято-Никольской церкви из села Ковда». (0+).
ОНЛАЙН:
На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Первая цифровая перепись населения» (до 30 ноября); «На страже мира» (до 30 ноября); «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 30 ноября); «Многоликая Россия» (до 30 ноября).
20, 23, 30 ноября – 15.00
Обзорная экскурсия по музею «Пушкинская карта». (16+)
21 ноября – 13.00
Мастер-класс по рисованию «Эта удивительная Арктика». (12+)
21 ноября – 14.00
Автобусная экскурсия «Мурманск – ворота в Арктику». (12+)
26 ноября – 15.00
Пешеходная экскурсия «Рождение столицы Заполярья». (16+)
27 ноября – 15.00
Музейное занятие «Поморские посиделки». (12+)
28 ноября – 14.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (12+)
28 ноября – 15.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики». (12+)
ОНЛАЙН:
18 ноября - 10.00
В группе «ВКонтакте» состоится очередной онлайн-курс «Предметная съёмка экспонатов музея для создания архивов и публикаций» (12+) в рамках культурного проекта «КультFAQ». Проведёт мероприятие профессиональный фотограф Александр Микулин. Тема первой встречи - «Устройства. Выбор и настройка». Тема - дополнительные устройства для съёмки: свет, штативы и прочее. (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Достоевский известный и неизвестный» (до 30 ноября); «Международный день науки» (до 30 ноября); «Журналу «Вокруг света» - 160 лет» (до 30 ноября); «Книги, которые помогут обрести любовь и семейное счастье» (до 30 ноября); «Я знак бессмертия себе воздвигнул» (до 30 ноября); «Тепло сердец для милых мам» (до 30 ноября); «Книги, которые взрывают мозг» (до 30 ноября); «Автор новелл и беллетризованных биографий» (до 30 ноября); «Книга как лекарство» (до 30 ноября); «Книги под запретом» (до 30 ноября); «Самая страшная книга» (до 30 ноября); «Новые 7 чудес света и Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО» (до 30 ноября); «Викинг полярных морей» (до 30 ноября); «НеМелодия» (до 30 ноября); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).
17, 20, 24, 27 ноября - 18.00
Дни научного кино «ФАНК» (12+).
17 ноября - «В погоне за гедонией». (16+)
20 ноября
Фестиваль науки и технологий «Фотон». (12+)
Состоится большая интерактивная выставка «Наука и технологии», организованная в рамках Года науки и технологий. Научные открытия в физике и астрономии, истории и экологии, медицине и биологии, ИТ-технологиям станут центром притяжения гостей мероприятия!
В рамках интерактивной выставки «Космос ближе» состоится выступление космонавта Сергея Волкова. Он расскажет о подготовке к полётам, качествах, которыми должен обладать настоящий космонавт и ответит на вопросы гостей.
Выставка «Самые важные научные открытия 2021 года» поведает о том, чем занимались учёные на протяжении уходящего года. Экспертом выступит популяризатор науки Илья Кабанов, главный редактор научно-популярного альманаха metkere.com, научный обозреватель сайта Тайга.инфо.
Участники выставки-экскурсии «Мир науки на страницах книжных раритетов» смогут ознакомиться с уникальными изданиями XIX–нач. XX в. Гостям представят труды корифеев науки: Ломоносова, Менделеева Озерецковского, Циолковского.
Григорий Ильин, аналитик научно-организационного отдела Федерального исследовательского центра Кольский научный центр РАН расскажет о полярных сияниях. Посетители выставки узнают, как и где лучше всего наблюдать аврору и как её сфотографировать. Не останутся в стороне легенды и различные суеверия, связанные со сполохами.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
17-21 ноября
Акция «Великий сын Отечества», посвященная 310-летию со дня рождения Михаила Ломоносова. (6+)
17-21 ноября
Состоится ассоциативная викторина «Законы искусства». (16+)
18 ноября
Межрегиональная научно-практическая конференция «Детская библиотека и детское чтение – в настоящем для будущего». (16+)
До 21 ноября
Библиотеке проходит благотворительная акция «Чемодан добра». Сбор необходимых вещей для подопечных фонда «Ищу человека». (6+)
29 ноября
Областная акция «Родился читателем», посвящённая Дню матери. (12+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
22 ноября - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». «Маленькие трагедии». (16+)
23 ноября - 11.00 и 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
23 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
24 ноября - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
24 ноября - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)
26 ноября – 19.00
Спектакль для семейного просмотра «Эшелон». В основу композиции спектакля легли произведения Виктора Астафьева, Николая Никулина, Даниила Гранина. Публике и театру предстоит непростой разговор о том, что такое война. Это не песни о Победе, не чистые гимнастерки, не новые пилотки, а жизнь и судьба целого народа и каждого человека в отдельности.
Режиссер Пётр Васильев, художник Алевтина Торик, композитор Пётр Макаров. (12+)
30 ноября - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)
30 ноября - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
31 ноября - 11.00 и 13.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
31 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
31 ноября - 16.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
17 ноября – 5 декабря
Мурманская областная филармония приглашает северян на Международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021. Фестиваль проводится в Заполярье с 2013 года и даёт возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран. Привлекает мероприятие и своей разнообразной программой, включающей концерты разных музыкальных жанров.
Фестиваль 2021 года, который пройдёт с 17 октября по 5 декабря, также порадует громкими именами и разнообразием музыкальных жанров. Его откроет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета.
Жизнерадостное выступление преподнесет заполярным слушателям легендарный питерский «Терем-квартет», отмечающий свое 35-летие, продолжит зажигательные ритмы джазовой ансамбль под руководством народного артиста РФ Даниила Крамера: музыканты представят новую программу «MÚSICA LATINA».
Кроме того, в рамках фестиваля главный коллектив филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, в качестве солиста – пианист-виртуоз, лауреат XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Онищенко. Продолжит классическую тему органный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга Дениса Маханькова и Дины Ихиной, а завершится праздник музыки на яркой мажорной ноте – выступлением трио Олега Бутмана – одного из самых известных джазовых барабанщиков современности и американского вокалиста Тайя Стивенса – победителя многочисленных конкурсов джазового вокала, R&B и джазовой композиции.
Региональное Министерство культуры напоминает о действующих противоэпидемических ограничениях: концерты будут проходить при 50% наполняемости зала и рассадке в шахматном порядке, зрителей также просят соблюдать масочный режим.
21 ноября - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Дмитрий Поляков, г.Москва. Солист Дмитрий Онищенко (фортепиано), г.Москва. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.
28 ноября - 11.00
«У меня такое настроение». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.
28 ноября - 17.00
«Торжество клавиш». Всероссийский день органа. Денис Маханьков и Дина Ихина (орган), г.Печоры.
5 декабря - 11.00
«Я мечтаю». Программа для малышей. Камерный зал.
5 декабря - 17.00
Ty Stephens (вокал), США и Трио Олега Бутмана, г.Санкт-Петербург. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.
12 декабря - 17.00
«От Испании до Великой Тартарии». Концерт фламенко-фьюжн, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
17 ноября - 19.00
ОДК им. С.М. Кирова
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. (12+)
18 ноября - 19.00
г. Олененгорск
«Ужин с дураком». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях. (16+)
25 ноября - 19.00
г.Мончегорск
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. (12+)
29 ноября - 19.00
ОДК им. С.М. Кирова
Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
17 ноября – 19.00
Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+)
18 ноября – 19.00
Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+)
20 ноября – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
21 ноября – 12.00
«Мечты кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)
21 ноября – 19.00
«Туман над заливом». И. Шток (сценическая редакция А. Шарапко). Мурманская история. (12+)
27 ноября – 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Фантазия. (16+)
28 ноября – 12.00
«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Тольстого). Театральная сказка. (6+)
28 ноября – 19.00
«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
20 ноября
Бал-маскарад для детей с ограниченными возможностями и их родителей (в рамках смотра творческих инициатив населения Мурманской области «Культурный START UP: Есть идея!»).
27 ноября
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери.
28 ноября
Областной конкурс «Уникальные мамы».
ОНЛАЙН:
В сообществе Кировки «ВКонтакте» размещена запись праздничного концерта «Дворец зажигает огни». (0+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжает работу выставка «С думой о Есенине» (до 18 ноября).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: «Семья» (до 21 ноября); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
17 ноября - 18.00
Мастер-класс «Тундры островок». Участники создадут панно из флористических материалов. (12+)
Детская театральная школа
(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)
19-21 ноября
Пройдёт XI региональный конкурс «Театральные надежды», в котором примут участие детско-юношеские коллективы из Мурманской области. В заполярную столицу съедутся юные таланты из городов Североморск, Снежногорск, Кандалакша, Оленегорск, Полярные Зори, пгт. Зеленоборский, п. Верхнетуломский, с.Варзуга, пгт.Мурмаши. Мурманск представят коллективы: драматический театр «Комедиограф», Детская театральная школа и Мурманский колледж искусств.
В этом году «Театральные надежды» пройдут в очно-заочном формате. Те, кто прошёл предварительный отбор, смогут представить жюри свои творческие работы на сцене мурманской театральной школы. Коллективы или участники, у которых нет возможности приехать, будут оцениваться по видеозаписям наравне с теми, кто выступит очно.
Всего в рамках конкурсной программы будет представлено 11 спектаклей, количество участников - более 200 человек.
Конкурсанты будут соревноваться по четырем традиционным номинациям («Спектакль», «Художественное слово», «Актёрская песня», «Игровая программа») и одной новой, которая добавилась в этом году - «Театральная афиша», в трёх возрастных группах: младшая (до 12 лет), средняя (13-17 лет), студенты Мурманского колледжа искусств.
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
17 ноября - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
17 ноября - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
17 ноября - 18.30
«Зрение». (12+)
17 ноября - 19.15
«Энергия Вселенной». (12+).
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: «Северная палитра» (до 18 ноября), «Хранители истории» (до 25 ноября), «Краски лета» (до 30 ноября).
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.
В Центральной городской библиотеке работает тематическая выставка «Особый и прекрасный мир театра» народного самодеятельного коллектива клуба кружевоплетения «Северное кружево» (до 30 ноября).
ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова, 2. Центральная городская библиотека имени Леонида Крейна.
ОНЛАЙН:
В группе Центра досуга молодёжи размещены видео мастер-класса от «Светлицы» по созданию выкройки методом макетирования. (12+)
Доступно видео концерта кружка «Триумф», младших вокальных групп «Бруснички» и «Морошки». (0+)
пгт.МУРМАШИ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)
пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
ОНЛАЙН:
В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)
Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «В искусстве - жизнь» (до 21 ноября), «Под Андреевским флагом» (до 28 ноября), «Калейдоскоп впечатлений» (до 28 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ЗАТО ВИДЯЕВО
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)
Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
ОНЛАЙН:
В сообществе ЦКиД размещена запись спектакля «А кто там в чемодане?!» по пьесе Анны Богачевой. Режиссер - Валентина Островская. (6+)
г.МОНЧЕГОРСК
В выставочном зале работает выставка мончегорской художницы Маргариты Соловьевой «Линия творчества» (до 31 ноября).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» ГЦК размещён фильм «Экскурсия по Эрмитажу». (6+)
г.КИРОВСК
В выставочном зале продолжает работу выставка декоративно-прикладного искусства «Хибинская горница» (до 27 ноября).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.АПАТИТЫ
По 21 ноября
В городской детско-юношеской библиотеке пройдут ежегодные интеллектуальные игры «Городской чемпионат чтения». В играх примут участие школьники из всех школ города с 3 по 11 класс. (6+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
По 20 декабря
На базе центральной городской библиотеки состоится выставка работ учащихся МБУДО ДШИ Латышевой Екатерины и Булышевой Софии под названием «Свобода творчества». На выставке будут представлены персональные творческие работы Екатерины и Софии, которые украсят стены городской библиотеки. Также выставку можно посмотреть онлайн в группе социальной сети «ВКонтакте» «Детская школа искусств г. Апатиты». (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
По 3 декабря
На базе Городского Дворца культуры г. Апатиты пройдёт ретро-выставка работ преподавателей и учащихся Художественного отделения ДШИ г. Апатиты с одноименным названием «Ретро–выставка. Художественному отделению – 50!» (6+)
Детская художественная школа города Апатиты открылась в 1971 году.
С недавнего времени ДХШ вошла в состав Детской школы искусств города Апатиты, которая была основана в 1986 году. Сохраняя классические, высокие профессиональные традиции образования, творческую атмосферу, имея слаженный коллектив преподавателей, чёткую современную концепцию деятельности, ДШИ уверенно держит высокую планку и принимает активное участие в культурной жизни города.
На выставке будут представлены более 50 работ учащихся, выпускников и преподавателей Художественного отделения ДШИ за все годы существования.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
17 ноября - 17.30
В городской детско-юношеской библиотеке в школе раннего развития «Умничка» состоится занятие «Осень». Малыши отгадают загадки о диких животных, примут участие в играх «Садовые деревья», «Лишний листик» и продолжат знакомство с понятиями «толстый», «тонкий». (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
18 ноября - 17.30
Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей посетить арт-студию «Брусничка». Ребята познакомятся с книгой Константина Антипова «Я свинья» и примут участие в мастер-классе «Поросёнок». (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
18 ноября - 18.00
Во Дворце культуры пройдёт театрализованное представление — «День рождения Дедушки Мороза». Гости смогут лично поздравить Дедушку Мороза с праздником и подарить ему свою открытку. После театрализованного представления участников ждёт фотосессия со сказочными героями и, конечно, с Дедушкой Морозом и Снегурочкой.
Праздник подготовлен совместно с участниками проекта «PROговори 2.0». (0+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
19 ноября - 16.00
В детско-юношеской библиотеке состоится торжественная церемония открытия первого современного креативного молодёжного пространства «Сопки» в городе Апатиты. (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
19 ноября - 16.00
Библиотека семейного чтения приглашает ребят старше 14 лет в клуб настольных игр «Логово дракона». Участников ждёт знакомство с увлекательной настольной игрой «Покорение Марса», в которой им предстоит колонизировать Красную планету. (12+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
19 и 26 ноября - 17.30
Городская детско-юношеская библиотека приглашает ребят на занятие в литературно-творческую студию «Сказки на песке». В программе занятий: чтение интересных книг, рисование песком на световых столах, конструирование на льняных планшетах, познавательные игры. Занятия проводятся по предварительной записи. (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
20 ноября - 13.00
«Академия субботних знаний». В городской детско-юношеской библиотеке пройдёт очередное познавательное занятие «Экзотические птицы». Ребята познакомятся с самыми необычными птицами, примут участие в игре «Сделай, как я» и эксперименте «Перо птицы». (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
20 ноября - 15.00
Центральная городская библиотека приглашает горожан на «Семейный выходной. день перевоплощений». В этот день вас ждут мастер-классы «Маска» и грим «Разный Я», актерское перевоплощение в инсценировке по мотивам сказки «Теремок», конкурсы и викторины. (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
23 ноября - 15.00
Центральная городская библиотека приглашает молодёжь от 14 до 35 лет принять участие в чемпионате по чтению вслух «Читаю то, не знаю что!». В ходе литературного батла, участники в течение 1 минуты будут читать отрывки из прозы и поэзии без предварительной подготовки. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
25 ноября - 15.00
В рамках Недели молодёжной книги в центральной городской библиотеке состоится литературный ринг, посвященный книгам-юбилярам 2021 года. «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «Недоросль» Д.И. Фонвизина, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Дядя Степа» С.В. Михалкова. К участию в литературном ринге приглашаются команды учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города, Апатитского политехнического колледжа имени Г.А. Голованова, Кольского медицинского колледжа и Мурманского арктического государственного университета. Количество участников в командах - до 6 человек. (12+) Заявки принимаются по телефону +7 (900) 943-87-37 и по электронной почте: apatitylibr-oo@yandex.ru
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
25 ноября - 16.00
Библиотека семейного чтения приглашает детей в арт-студию «Хобби-Микс» на мастер-класс по изготовлению объёмной поделки «Букет из гиацинтов» ко Дню матери. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
26 ноября - 18.00
Центральная городская библиотека приглашает горожан принять участие в интеллектуально й игре, посвященной 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Для подготовки к литературному квизбуку участникам рекомендуется вспомнить биографию, произведения Ф.М. Достоевского, спектакли и кинофильмы по книгам классика. К участию в литературном квизбуке приглашаются команды жителей города старше 16 лет. Количество участников в команде 4-6 человек. Заявки принимаются до 16.00 26 ноября по телефону +7 (900) 943-87-37, по электронной почте: apatitylibr-oo@yandex.ru или принести её по адресу: г. Апатиты, ул. Пушкина, 4, центральная городская библиотека. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
26 ноября - 19.00
Заслуженный артист России Геннадий Ветров на сцене Апатитского Дворца культуры представит свою сольную юмористическую программу «Краски юмора»!
Юмористический вечер Геннадия Ветрова - это разговор артиста со зрителем о разных гранях юмористической палитры, это неожиданные музыкальные инструменты и новое музыкальное оформление программы, новые монологи и пародии и, конечно же, юмористический хит парад любимых поклонниками номеров. Концерт Геннадия Ветрова — это возможность от души посмеяться над собой, обществом и нашей жизнью. Его миниатюры, всегда живые и реальные, не оставляют ни одного зрителя в зале равнодушным.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
27 ноября - 18.00
Дворец культуры приглашает всех на легендарную клоунскую программа «Ая-яй ревю», состоящую из номеров всемирно известных артистов театра «Лицедеи». В самом семейном шоу труппы представлены как классические узнаваемые номера, так и новые клоунские репризы. Продолжительность шоу 2 часа (с одним антрактом). Вход строго в масках. (16+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
28 ноября - 15.00
В городской детско-юношеской библиотеке пройдёт семейный праздник «Мама Фест». Гостей библиотеки ждут весёлые игры и конкурсы, скетч рисование «Мама глазами ребёнка», мастер-классы по созданию подарков для мам своими руками. (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
ОНЛАЙН:
28 ноября
Праздничный онлайн концерт преподавателей и учащихся ДМШ им. Л.М. Буркова «Моя мама лучше всех», посвященный Дню матери.
г.Апатиты МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова, официальная страница «ВКонтакте»: https.//vk.com/dmshburkovaapatity
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В выставочном зале Дворца культуры работает аутентичный фотопроект «Шепот фотографа-документалиста Надежды Титовой (до 10 декабря). (0+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
г.КАНДАЛАКША
В ГКЦ «Нива» работают выставки: «Есть идея!» (до 30 ноября), «Если ты любишь Север» (до 30 ноября) и «Привет тебе, мой родной край!» (до 30 ноября). (0+)
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
27 и 28 ноября
Областной конкурс исполнителей на русских народных инструментах «Кольские наигрыши».
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
ОНЛАЙН:
В группе ДК «Металлург» продолжается серия мастер-классов «Маленькие мыльные истории». (12+)
Там же начался онлайн-фотоконкурс «Быть мамой - это прекрасно». (0+)
п.АФРИКАНДА
ОНЛАЙН:
В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
Открыта выставка творческих работ в рамках ХI открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир», номинация «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». (0+)
г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» каждую среду в 19.00 выходит рубрика «Волшебное детское кино». После показа каждой сказки зрителям будет предложена викторина, ответив на вопросы которой можно стать победителем по итогам месяца и счастливым обладателем специальных призов. (6+)
Там же работает рубрика «Окунись в жизнь Дворца», рассказывающая о коллективах ДК и их руководителях. (6+)