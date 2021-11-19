АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «К 65-летию Николая Завертайло» (до 5 декабря); «К 115-летию со дня рождения Бориса Чернышева» (до 26 декабря); «Простая вещь - веер» (до 26 декабря); «Персоны. Михаил Ломоносов» (до 26 декабря); «Открывая Библию» (до 26 декабря); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).
19 ноября
Начнёт работу выставка живописи и керамики Вероники Вологжанниковой «РАЗНОвидности» (до 26 декабря).
24 ноября - 15.00
Арт-забег «От сентиментализма до подстаканника» по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (12+)
25 ноября - 15.00
Интерактивное мероприятие для детей «Черчу, пишу, рисую». (6+)
25 ноября - 16.00
Знакомство с промыслом гжель «Голубой цветок гжели». (6+)
Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00 и 16.00
Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (0+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещён фильм о проекте музея «Сезоны современного искусства». К окончанию первого года встреч участники должны были создать свое произведение и представить на выставке, но из-за пандемии коронавируса пришлось создавать работу в домашних условиях и демонстрировать публике в виртуальном формате. Кураторы проекта Степан Духно и Дмитрий Колатаев рассказали в фильме о проекте, а также показали процесс создания работ и рассказали о будущих планах. (12+)
Там же можно посмотреть видео мастер-классов по созданию игрушек из глины и бересты, по росписи и другие, которые состоялись в рамках Межрегионального фестиваля народной игрушки России регионов Северо-Западного федерального округа. (6+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Дягилев и его окружение» (до 21 ноября); «В манере мастера-художника Заполярья» (до 28 ноября); «Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева (1911-1990)» (до 28 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).
19 ноября - 14.00
Мероприятие «Хохломская роспись». (6+)
19, 24, 25 и 26 ноября - 15.00
Экскурсия по выставке народного художника РСФСР Александра Павловича Васильева. (6+)
20 и 21 ноября - 14.00
Мероприятие «Мастерская Акварелька», посвящённое Международному дню акварели. (6+)
21 ноября - 15.00
Лекция в рамках проекта «Знакомьтесь: художник!». Гости встречи узнают о жизни и творчестве живописца Юрия Пименова. (16+)
21 ноября - 16.00
В рамках видеоабонемента «Рассказы о Русском музее» состоится показ фильмов «Плененный Италией Сильвестр Щедрин» (Россия, 2016 г.), «Иван Айвазовский» (Россия, 2000 г.). (16+)
24 - 26 ноября - 14.00
Мероприятие «Жостовская роспись». (6+)
С 24 по 28 ноября
Просмотр фильмов конкурсной программы XIII Международного кинофестиваля «Северный характер»:
24 ноября - 15.00
«Спасти и сохранить», «Куда пропали белые медведи..?», «У меня нет друга». (12+)
25 ноября - 15.00
«Дальний план». (12+)
26 ноября - 15.00
«Русский путь». (12+)
27 ноября - 15.00
Программа детского кино «Вода, облака, ветер и море». (6+)
28 ноября - 16.00
Программа семейного кино «На пороге апокалипсиса - кто за это заплатит?». (6+).
ОНЛАЙН:
На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Первая цифровая перепись населения» (до 30 ноября); «На страже мира» (до 30 ноября); «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 30 ноября); «Многоликая Россия» (до 30 ноября).
21 ноября
Программа выходного дня:
13.00 - мастер-класс по рисованию «Эта удивительная Арктика». (6+)
15.00 - автобусная экскурсия «Мурманск - ворота в Арктику». «Пушкинская карта». (16+)
22-28 ноября
Показы фильмов международного кинофестиваля «Северный характер». (16+)
22 ноября - 13.00
«Дважды рождённый». Программа короткометражных фильмов: «Крылья горца. Карачаевская лошадь», «Триптих: Соловки, Кукушка, 9 кож», «Карантин».
27 ноября - 16.00
«Архитектура блокады», «Недееспособные».
24 и 25 ноября - 9.00-17.00
Сбор макулатуры и «крышечек надежды». Принимаются книги, журналы, в том числе глянцевые, газеты, тетради, бумага, списанные архивы, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей (из-под круп, косметических средств и т. д.). (6+)
26 ноября – 15.00
Пешеходная экскурсия «Рождение столицы Заполярья». (16+)
27 ноября – 15.00
Музейное занятие «Поморские посиделки». (12+)
28 ноября – 14.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (12+)
28 ноября – 15.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики». (12+)
ОНЛАЙН:
На сайте музея размещена ссылка на викторину, посвященную истории Кольского края. Победители получат на память фирменные брелоки. (12+)
23 и 24 ноября
В группе «ВКонтакте» продолжится онлайн-курс «Предметная съёмка экспонатов музея для создания архивов и публикаций» в рамках проекта культурного проекта «КультFAQ». (6+).
23 ноября -10.00
Видам фотосъемки и их особенностям.
24 ноября – 10.00
Практическое занятие.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Международный день науки» (до 30 ноября); «Журналу «Вокруг света» - 160 лет» (до 30 ноября); «Книги, которые помогут обрести любовь и семейное счастье» (до 30 ноября); «Я знак бессмертия себе воздвигнул» (до 30 ноября); «Тепло сердец для милых мам» (до 30 ноября); «Книги, которые взрывают мозг» (до 30 ноября); «Автор новелл и беллетризованных биографий» (до 30 ноября); «Книга как лекарство» (до 30 ноября); «Книги под запретом» (до 30 ноября); «Самая страшная книга» (до 30 ноября); «Новые 7 чудес света и Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО» (до 30 ноября); «Викинг полярных морей» (до 30 ноября); «НеМелодия» (до 30 ноября); «Достоевский известный и неизвестный» (до 30 ноября); «Достоевский навсегда» (до конца года).
20 ноября - 12.00
Интерактивная выставка «Наука и технологии». Будут работать тематические площадки, посвященные научным открытиям, физике и астрономии, истории и экологии, медицине и биологии, ИТ-технологиям, гостей соберут в залах, в книгохранении и в планетарии «Просто космос». (12+)
20 и 24 ноября - 18.00
Программа в рамках фестиваля «Фанк». (18+)
20 ноября - показ фильма «Прорыв Джима Эллисона».
24 ноября - лента «Повсюду свет».
ОНЛАЙН:
21 ноября - 13.00
Показ видеоролика «Забытый жанр» («ВКонтакте» и на Ютуб-канале). (12+) 21 ноября - 17.00
Интерактивная выставка арт-релакса. (12+)
21 ноября - 17.00
В рамках киноклуба показ фильма «Черный лебедь» (США, 2010 г.). (16+)
23-28 ноября - 17.00
Интерактивные выставки в рамках фестиваля «Северный характер» и демонстрация документальных кинолент. (16+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
По 21 ноября
Проходят акции: «Великий сын Отечества», областная правовая «Детство дарит доброту», приуроченная ко Всемирному дню ребёнка и Всероссийскому дню правовой помощи детям, «Чемодан добра», а также ассоциативная викторина «Законы искусства». (16+)
20 ноября - 12.00
Финансовая игра «Drive your life». (6+).
21 ноября - 15.00
Встреча с руководителем фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека» Викторией Березиной. (6+)
21 ноября - 16.00
Презентация книги Людмилы Ивановой «Убегая ловлю». (12+)
ОНЛАЙН:
23 ноября - 11.00
Торжественное открытие интерактивной выставки «Хвала детской книге». (6+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
22 ноября - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». «Маленькие трагедии». (16+)
23 ноября - 11.00 и 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
23 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
24 ноября - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
24 ноября - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)
26 ноября – 19.00
Спектакль для семейного просмотра «Эшелон». В основу композиции спектакля легли произведения Виктора Астафьева, Николая Никулина, Даниила Гранина. Публике и театру предстоит непростой разговор о том, что такое война. Это не песни о Победе, не чистые гимнастерки, не новые пилотки, а жизнь и судьба целого народа и каждого человека в отдельности.
Режиссер Пётр Васильев, художник Алевтина Торик, композитор Пётр Макаров. (12+)
30 ноября - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)
30 ноября - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
31 ноября - 11.00 и 13.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
31 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
31 ноября - 16.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
19 ноября – 5 декабря
Мурманская областная филармония приглашает северян на Международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021. Фестиваль проводится в Заполярье с 2013 года и даёт возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран. Привлекает мероприятие и своей разнообразной программой, включающей концерты разных музыкальных жанров.
Фестиваль 2021 года, который пройдёт с 17 октября по 5 декабря, также порадует громкими именами и разнообразием музыкальных жанров. Его откроет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета.
Жизнерадостное выступление преподнесет заполярным слушателям легендарный питерский «Терем-квартет», отмечающий свое 35-летие, продолжит зажигательные ритмы джазовой ансамбль под руководством народного артиста РФ Даниила Крамера: музыканты представят новую программу «MÚSICA LATINA».
Кроме того, в рамках фестиваля главный коллектив филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, в качестве солиста – пианист-виртуоз, лауреат XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Онищенко. Продолжит классическую тему органный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга Дениса Маханькова и Дины Ихиной, а завершится праздник музыки на яркой мажорной ноте – выступлением трио Олега Бутмана – одного из самых известных джазовых барабанщиков современности и американского вокалиста Тайя Стивенса – победителя многочисленных конкурсов джазового вокала, R&B и джазовой композиции.
Региональное Министерство культуры напоминает о действующих противоэпидемических ограничениях: концерты будут проходить при 50% наполняемости зала и рассадке в шахматном порядке, зрителей также просят соблюдать масочный режим.
21 ноября - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Дмитрий Поляков, г.Москва. Солист Дмитрий Онищенко (фортепиано), г.Москва. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.
28 ноября - 11.00
«У меня такое настроение». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.
28 ноября - 17.00
«Торжество клавиш». Всероссийский день органа. Денис Маханьков и Дина Ихина (орган), г.Печоры.
5 декабря - 11.00
«Я мечтаю». Программа для малышей. Камерный зал.
5 декабря - 17.00
Ty Stephens (вокал), США и Трио Олега Бутмана, г.Санкт-Петербург. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.
12 декабря - 17.00
«От Испании до Великой Тартарии». Концерт фламенко-фьюжн, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
25 ноября - 19.00
г.Мончегорск
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. (12+)
29 ноября - 19.00
ОДК им. С.М. Кирова
Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
20 ноября – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
21 ноября – 12.00
«Мечты кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)
21 ноября – 19.00
«Туман над заливом». И. Шток (сценическая редакция А. Шарапко). Мурманская история. (12+)
27 ноября – 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Фантазия. (16+)
28 ноября – 12.00
«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Тольстого). Театральная сказка. (6+)
28 ноября – 19.00
«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
19 ноября - 19.00
Спектакль «Враг народа». Постановка Арктического театра основана на пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена. (12+)
20 ноября - 18.30
Концерт «Осенние ритмы». Ансамблей бального танца «Ювента» и «ОНиОНА», вокального ансамбля «Цветные сны» и ансамбля солистов «Орфей». (6+)
21 ноября - 14.00
Концерт «Осеннее настроение». На сцене выступят фольклорный ансамбль «Потешенки» и ансамбль народной песни «Горенка». (0+)
27 ноября
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери.
28 ноября
Областной конкурс «Уникальные мамы».
ОНЛАЙН:
В сообществе Кировки «ВКонтакте» размещена запись праздничного концерта «Дворец зажигает огни». (0+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выстави: «С думой о Есенине» (до 20 ноября); «Арктическое искусство и дизайн» (до 15 декабря).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: «Семья» (до 21 ноября); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
24 ноября - 14.00
Фолк-урок «Куклы из бабушкиного сундука. Зайчик на пальчик». (6+)
Детская театральная школа
(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)
19-21 ноября
Пройдёт XI региональный конкурс «Театральные надежды», в котором примут участие детско-юношеские коллективы из Мурманской области. В заполярную столицу съедутся юные таланты из городов Североморск, Снежногорск, Кандалакша, Оленегорск, Полярные Зори, пгт. Зеленоборский, п. Верхнетуломский, с.Варзуга, пгт.Мурмаши. Мурманск представят коллективы: драматический театр «Комедиограф», Детская театральная школа и Мурманский колледж искусств.
В этом году «Театральные надежды» пройдут в очно-заочном формате. Те, кто прошёл предварительный отбор, смогут представить жюри свои творческие работы на сцене мурманской театральной школы. Коллективы или участники, у которых нет возможности приехать, будут оцениваться по видеозаписям наравне с теми, кто выступит очно.
Всего в рамках конкурсной программы будет представлено 11 спектаклей, количество участников - более 200 человек.
Конкурсанты будут соревноваться по четырем традиционным номинациям («Спектакль», «Художественное слово», «Актёрская песня», «Игровая программа») и одной новой, которая добавилась в этом году - «Театральная афиша», в трёх возрастных группах: младшая (до 12 лет), средняя (13-17 лет), студенты Мурманского колледжа искусств.
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
19 ноября - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
19 ноября - 17.30
«Космонавтика для детей». (6+)
19 ноября - 18.30
«Призрак Вселенной». (12+)
19 ноября - 19.00
«В глубины Вселенной». (12+)
21 ноября - 12.30
«Приключения Виктора и Гару». (6+)
21 ноября - 13.30
«Космонавтика для детей». (6+)
21 ноября - 14.30
«Вода - чудо природы». (6+)
21 ноября - 17.00
«В глубины Вселенной». (12+)
21 ноября - 18.00
«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)
21 ноября - 19.00
«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)
23 ноября - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
23 ноября - 17.30
«Космонавтика для детей». (6+)
23 ноября - 18.30
«В глубины Вселенной». (12+)
23 ноября - 19.15
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
24 и 25 ноября - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
24 и 25 ноября - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
24 и 25 ноября - 18.30
«Зрение». (12+)
24 и 25 ноября - 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: «Хранители истории» (до 25 ноября), «Краски лета» (до 30 ноября).
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.
В Центральной городской библиотеке работает тематическая выставка «Особый и прекрасный мир театра» народного самодеятельного коллектива клуба кружевоплетения «Северное кружево» (до 30 ноября).
ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова, 2. Центральная городская библиотека имени Леонида Крейна.
ОНЛАЙН:
В группе Центра досуга молодёжи размещены видео мастер-класса от «Светлицы» по созданию выкройки методом макетирования. (12+)
Доступно видео концерта кружка «Триумф», младших вокальных групп «Бруснички» и «Морошки». (0+)
пгт.МУРМАШИ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)
пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
ОНЛАЙН:
В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)
Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «В искусстве - жизнь» (до 21 ноября), «Под Андреевским флагом» (до 28 ноября), «Калейдоскоп впечатлений» (до 28 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
20 ноября - 14.00
Открытие выставки «Дуальность». (16+)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ЗАТО ВИДЯЕВО
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)
Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
20 ноября - 16.00
Кинопоказы в ЦКиД «Полярная звезда»: мультфильм «Кощей. Начало» (Россия, 2021 г.). (6+)
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
20 ноября - 18.00
Кинопоказы в ЦКиД «Полярная звезда»: триллер «Исчезнувший» (Великобритания - Франция - Германия, 2021 г.). (16+)
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
21 ноября - 14.00
Кинопоказы в ЦКиД «Полярная звезда»: мультфильм «Ганзель, Гретель и агентство магии» (Россия - США, 2021 г.). (6+)
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
21 ноября - 16.00
Кинопоказы в ЦКиД «Полярная звезда»: триллер «Время» (США, 2021 г.). (16+).
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
ОНЛАЙН:
В сообществе ЦКиД размещена запись спектакля «А кто там в чемодане?!» по пьесе Анны Богачевой. Режиссер - Валентина Островская. (6+)
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
г.МОНЧЕГОРСК
В выставочном зале работает выставка мончегорской художницы Маргариты Соловьевой «Линия творчества» (до 31 ноября).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
19 ноября - 19.00
Спектакль «Беда от нежного сердца» по мотивам пьесы В. Соллогуба. (12+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
20 ноября - 17.00
Премьера спектакля «Домик из ракушек» театра кукол «Маленькая страна». (0+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
20 ноября - 17.00
Горячий танцевальный вечер «Бачата». (12+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
21 ноября - 16.00
Премьера детского спектакля «Серенький К» от молодёжного театра «Мечта». (6+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
25 ноября - 19.00
Спектакль «Тартюф» в постановке областного драматического театра. (12+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» ГЦК размещён фильм «Экскурсия по Эрмитажу». (6+)
г.КИРОВСК
В выставочном зале продолжает работу выставка декоративно-прикладного искусства «Хибинская горница» (до 27 ноября).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
20 ноября - 12.00
Мастер-класс «Новогодний сапожок». (18+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
20 ноября - 16.00
Мастер-класс «Игрушка на елку. Олежка». (18+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
21 ноября - 12.00
Праздник «Приключения в лавке чудес». (0+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
21 ноября - 14.00
Мастер-класс «Новогодняя подвеска». (12+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
21 ноября - 16.00
Фестиваль молодёжного движения «ПИК». (12+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.АПАТИТЫ
По 21 ноября
В городской детско-юношеской библиотеке пройдут ежегодные интеллектуальные игры «Городской чемпионат чтения». В играх примут участие школьники из всех школ города с 3 по 11 класс. (6+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
По 3 декабря
На базе Городского Дворца культуры г. Апатиты пройдёт ретро-выставка работ преподавателей и учащихся Художественного отделения ДШИ г. Апатиты с одноименным названием «Ретро–выставка. Художественному отделению – 50!» (6+)
Детская художественная школа города Апатиты открылась в 1971 году.
С недавнего времени ДХШ вошла в состав Детской школы искусств города Апатиты, которая была основана в 1986 году. Сохраняя классические, высокие профессиональные традиции образования, творческую атмосферу, имея слаженный коллектив преподавателей, чёткую современную концепцию деятельности, ДШИ уверенно держит высокую планку и принимает активное участие в культурной жизни города.
На выставке будут представлены более 50 работ учащихся, выпускников и преподавателей Художественного отделения ДШИ за все годы существования.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
По 20 декабря
На базе центральной городской библиотеки состоится выставка работ учащихся МБУДО ДШИ Латышевой Екатерины и Булышевой Софии под названием «Свобода творчества». На выставке будут представлены персональные творческие работы Екатерины и Софии, которые украсят стены городской библиотеки. Также выставку можно посмотреть онлайн в группе социальной сети «ВКонтакте» «Детская школа искусств г. Апатиты». (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
19-21 ноября - 10.00-19.00
Универсальная ярмарка «Мир вкуса». (0+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
19 ноября - 16.00
В детско-юношеской библиотеке состоится торжественная церемония открытия первого современного креативного молодёжного пространства «Сопки» в городе Апатиты. (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
19 ноября - 16.00
Библиотека семейного чтения приглашает ребят старше 14 лет в клуб настольных игр «Логово дракона». Участников ждёт знакомство с увлекательной настольной игрой «Покорение Марса», в которой им предстоит колонизировать Красную планету. (12+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
19 и 26 ноября - 17.30
Городская детско-юношеская библиотека приглашает ребят на занятие в литературно-творческую студию «Сказки на песке». В программе занятий: чтение интересных книг, рисование песком на световых столах, конструирование на льняных планшетах, познавательные игры. Занятия проводятся по предварительной записи. (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
20 ноября - 13.00
«Академия субботних знаний». В городской детско-юношеской библиотеке пройдёт очередное познавательное занятие «Экзотические птицы». Ребята познакомятся с самыми необычными птицами, примут участие в игре «Сделай, как я» и эксперименте «Перо птицы». (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
20 ноября - 15.00
Центральная городская библиотека приглашает горожан на «Семейный выходной. день перевоплощений». В этот день вас ждут мастер-классы «Маска» и грим «Разный Я», актерское перевоплощение в инсценировке по мотивам сказки «Теремок», конкурсы и викторины. (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
23 ноября - 15.00
Центральная городская библиотека приглашает молодёжь от 14 до 35 лет принять участие в чемпионате по чтению вслух «Читаю то, не знаю что!». В ходе литературного батла, участники в течение 1 минуты будут читать отрывки из прозы и поэзии без предварительной подготовки. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
25 ноября - 15.00
В рамках Недели молодёжной книги в центральной городской библиотеке состоится литературный ринг, посвященный книгам-юбилярам 2021 года. «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «Недоросль» Д.И. Фонвизина, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Дядя Степа» С.В. Михалкова. К участию в литературном ринге приглашаются команды учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города, Апатитского политехнического колледжа имени Г.А. Голованова, Кольского медицинского колледжа и Мурманского арктического государственного университета. Количество участников в командах - до 6 человек. (12+) Заявки принимаются по телефону +7 (900) 943-87-37 и по электронной почте: apatitylibr-oo@yandex.ru
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
25 ноября - 16.00
Библиотека семейного чтения приглашает детей в арт-студию «Хобби-Микс» на мастер-класс по изготовлению объёмной поделки «Букет из гиацинтов» ко Дню матери. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
26 ноября - 18.00
Центральная городская библиотека приглашает горожан принять участие в интеллектуально й игре, посвященной 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Для подготовки к литературному квизбуку участникам рекомендуется вспомнить биографию, произведения Ф.М. Достоевского, спектакли и кинофильмы по книгам классика. К участию в литературном квизбуке приглашаются команды жителей города старше 16 лет. Количество участников в команде 4-6 человек. Заявки принимаются до 16.00 26 ноября по телефону +7 (900) 943-87-37, по электронной почте: apatitylibr-oo@yandex.ru или принести её по адресу: г. Апатиты, ул. Пушкина, 4, центральная городская библиотека. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
26 ноября - 19.00
Заслуженный артист России Геннадий Ветров на сцене Апатитского Дворца культуры представит свою сольную юмористическую программу «Краски юмора»!
Юмористический вечер Геннадия Ветрова - это разговор артиста со зрителем о разных гранях юмористической палитры, это неожиданные музыкальные инструменты и новое музыкальное оформление программы, новые монологи и пародии и, конечно же, юмористический хит парад любимых поклонниками номеров. Концерт Геннадия Ветрова — это возможность от души посмеяться над собой, обществом и нашей жизнью. Его миниатюры, всегда живые и реальные, не оставляют ни одного зрителя в зале равнодушным.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
27 ноября - 18.00
Дворец культуры приглашает всех на легендарную клоунскую программа «Ая-яй ревю», состоящую из номеров всемирно известных артистов театра «Лицедеи». В самом семейном шоу труппы представлены как классические узнаваемые номера, так и новые клоунские репризы. Продолжительность шоу 2 часа (с одним антрактом). Вход строго в масках. (16+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
28 ноября - 15.00
В городской детско-юношеской библиотеке пройдёт семейный праздник «Мама Фест». Гостей библиотеки ждут весёлые игры и конкурсы, скетч рисование «Мама глазами ребёнка», мастер-классы по созданию подарков для мам своими руками. (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
ОНЛАЙН:
19 ноября - 11.00
«Знаменательная дата. Художник». (6+)
20 ноября - 11.00
Театральный проект «Сказка идёт к вам в гости». (0+)
20 ноября - 15.00
Мастер-класс по хореографии. (0+)
21 ноября - 11.00
«Сказка идёт к вам в гости». (0+)
23 ноября - 10.00
«События. Народный календарь». (0+)
21 ноября - 11.00
Виртуальная выставка «Ретро», посвященная 35-летию Детской школы искусств. (0+)
25 ноября - 17.00
Вечер отдыха для людей элегантного возраста памяти Игоря Кириллова. (18+)
28 ноября
Праздничный онлайн концерт преподавателей и учащихся ДМШ им. Л.М. Буркова «Моя мама лучше всех», посвященный Дню матери.
г.Апатиты МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова, официальная страница «ВКонтакте»: https.//vk.com/dmshburkovaapatity
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Продолжается ежегодная благотворительная акция «Подари чудо для ангела». Подопечные клуба «Дети-ангелы Мурмана» с радостью примут в подарок сладости, новые развивающие игрушки и другие детские радости. Место сбора подарков: «Совенок» на ул. Дзержинского, 37а, и ул. Ферсмана, 48. (0+)
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В выставочном зале Дворца культуры работают выставки: «Уж небо осенью дышало» (до 3 декабря) и аутентичный фотопроект «Шепот» фотографа-документалиста Надежды Титовой (до 10 декабря). (0+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
20 ноября - 15.00
Юбилейный концерт ансамбля русских народных инструментов «45 звонких лет. Юбилейный наигрыш». (12+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
В выставочном зале Дворца культуры работают выставка
г.КАНДАЛАКША
В ГКЦ «Нива» работают выставки: «Есть идея!» (до 30 ноября), «Если ты любишь Север» (до 30 ноября) и «Привет тебе, мой родной край!» (до 30 ноября). (0+)
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
21 ноября - 13.00
Ярмарка «Предновогодье». (0+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. Площадь перед МБУ «ДК «Металлург».
27 и 28 ноября
Областной конкурс исполнителей на русских народных инструментах «Кольские наигрыши».
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
ОНЛАЙН:
В группе ДК «Металлург» размещён мастер-класс по изготовлению броши из фоамирана. (12+)
п.АФРИКАНДА
ОНЛАЙН:
В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
Открыта выставка творческих работ в рамках ХI открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир», номинация «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». (0+)
г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.
19 ноября - 9.00
Киноуроки для школьников «Мой танец». (6+)
г.Ковдор, ул.Кошица, 6а. Молодёжный центр.
19 ноября - 11.00
Развлекательная программа «В кругу друзей». (0+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
19 ноября - 15.00
Станционная игра «Весёлый поезд». (6+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
21 ноября - 13.00
Лекторий «Лучшая мама». (16+)
г.Ковдор, ул.Кошица, 6а. Молодёжный центр.
ОНЛАЙН:
20 ноября - 12.00
В онлайн-режиме состоится открытый районный фестиваль межнационального согласия «На Севере вместе». (0+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
20 ноября - 13.00
Лекторий «Счастливая семья». (12+)
г.Ковдор, ул.Кошица, 6а. Молодёжный центр.
20 ноября - 19.00
Молодёжная дискотека «На линии жизни». (16+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
В сообществе «ВКонтакте» каждую среду в 19.00 выходит рубрика «Волшебное детское кино». (6+)
Там же работает рубрика «Окунись в жизнь Дворца», рассказывающая о коллективах ДК и их руководителях. (6+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.