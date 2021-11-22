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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.21 08:30

АФИША

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «К 65-летию Николая Завертайло» (до 5 декабря); «К 115-летию со дня рождения Бориса Чернышева» (до 26 декабря); «Простая вещь - веер» (до 26 декабря); «Персоны. Михаил Ломоносов» (до 26 декабря); «Открывая Библию» (до 26 декабря); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); выставка живописи и керамики Вероники Вологжанниковой «РАЗНОвидности» (до 26 декабря).

24 ноября - 15.00

Арт-забег «От сентиментализма до подстаканника» по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (12+)

25 ноября - 15.00

Интерактивное мероприятие для детей «Черчу, пишу, рисую». (6+)

25 ноября - 16.00

Знакомство с промыслом гжель «Голубой цветок гжели». (6+)

Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00 и 16.00

Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (0+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещён фильм о проекте музея «Сезоны современного искусства». К окончанию первого года встреч участники должны были создать свое произведение и представить на выставке, но из-за пандемии коронавируса пришлось создавать работу в домашних условиях и демонстрировать публике в виртуальном формате. Кураторы проекта Степан Духно и Дмитрий Колатаев рассказали в фильме о проекте, а также показали процесс создания работ и рассказали о будущих планах. (12+)

Там же можно посмотреть видео мастер-классов по созданию игрушек из глины и бересты, по росписи и другие, которые состоялись в рамках Межрегионального фестиваля народной игрушки России регионов Северо-Западного федерального округа. (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «В манере мастера-художника Заполярья» (до 28 ноября); «Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева (1911-1990)» (до 28 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

24-26 ноября - 14.00

Мероприятие «Жостовская роспись». (6+)

24, 25 и 26 ноября - 15.00

Экскурсия по выставке народного художника РСФСР Александра Павловича Васильева. (6+)

С 24 по 28 ноября

Просмотр фильмов конкурсной программы XIII Международного кинофестиваля «Северный характер»:

24 ноября - 15.00

«Спасти и сохранить», «Куда пропали белые медведи..?», «У меня нет друга». (12+)

25 ноября - 15.00

«Дальний план». (12+)

26 ноября - 15.00

«Русский путь». (12+)

27 ноября - 15.00

Программа детского кино «Вода, облака, ветер и море». (6+)

28 ноября - 16.00

Программа семейного кино «На пороге апокалипсиса - кто за это заплатит?». (6+).

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Первая цифровая перепись населения» (до 30 ноября); «На страже мира» (до 30 ноября); «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 30 ноября); «Многоликая Россия» (до 30 ноября).

22-28 ноября

Показы фильмов международного кинофестиваля «Северный характер». (16+)

22 ноября - 13.00

«Дважды рождённый». Программа короткометражных фильмов: «Крылья горца. Карачаевская лошадь», «Триптих: Соловки, Кукушка, 9 кож», «Карантин».

27 ноября - 16.00

«Архитектура блокады», «Недееспособные».

24 и 25 ноября - 9.00-17.00

Сбор макулатуры и «крышечек надежды». Принимаются книги, журналы, в том числе глянцевые, газеты, тетради, бумага, списанные архивы, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей (из-под круп, косметических средств и т. д.). (6+)

26 ноября – 15.00

Пешеходная экскурсия «Рождение столицы Заполярья». (16+)

27 ноября – 15.00

Музейное занятие «Поморские посиделки». (12+)

28 ноября – 14.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (12+)

28 ноября – 15.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики». (12+)

ОНЛАЙН:

На сайте музея размещена ссылка на викторину, посвященную истории Кольского края. Победители получат на память фирменные брелоки. (12+)

23 и 24 ноября

В группе «ВКонтакте» продолжится онлайн-курс «Предметная съёмка экспонатов музея для создания архивов и публикаций» в рамках проекта культурного проекта «КультFAQ». (6+).

23 ноября -10.00

Видам фотосъёмки и их особенностям.

24 ноября – 10.00

Практическое занятие.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Международный день науки» (до 30 ноября); «Журналу «Вокруг света» - 160 лет» (до 30 ноября); «Книги, которые помогут обрести любовь и семейное счастье» (до 30 ноября); «Я знак бессмертия себе воздвигнул» (до 30 ноября); «Тепло сердец для милых мам» (до 30 ноября); «Книги, которые взрывают мозг» (до 30 ноября); «Автор новелл и беллетризованных биографий» (до 30 ноября); «Книга как лекарство» (до 30 ноября); «Книги под запретом» (до 30 ноября); «Самая страшная книга» (до 30 ноября); «Новые 7 чудес света и Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО» (до 30 ноября); «Викинг полярных морей» (до 30 ноября); «НеМелодия» (до 30 ноября); «Достоевский известный и неизвестный» (до 30 ноября); «Достоевский навсегда» (до конца года).

24 ноября - 18.00

Программа в рамках фестиваля «Фанк». (18+)

24 ноября - лента «Повсюду свет».

ОНЛАЙН:

23-28 ноября - 17.00

Интерактивные выставки в рамках фестиваля «Северный характер» и демонстрация документальных кинолент. (16+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

ОНЛАЙН:

23 ноября - 11.00

Торжественное открытие интерактивной выставки «Хвала детской книге». (6+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

22 ноября - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». «Маленькие трагедии». (16+)

23 ноября - 11.00 и 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

23 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

24 ноября - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

24 ноября - 15.30 и 17.00

Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)

26 ноября – 19.00

Спектакль для семейного просмотра «Эшелон». В основу композиции спектакля легли произведения Виктора Астафьева, Николая Никулина, Даниила Гранина. Публике и театру предстоит непростой разговор о том, что такое война. Это не песни о Победе, не чистые гимнастерки, не новые пилотки, а жизнь и судьба целого народа и каждого человека в отдельности.

Режиссер Пётр Васильев, художник Алевтина Торик, композитор Пётр Макаров. (12+)

30 ноября - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)

30 ноября - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

31 ноября - 11.00 и 13.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)

31 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)

31 ноября - 16.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

22 ноября – 5 декабря

Мурманская областная филармония приглашает северян на Международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021. Фестиваль проводится в Заполярье с 2013 года и даёт возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран. Привлекает мероприятие и своей разнообразной программой, включающей концерты разных музыкальных жанров.

Фестиваль 2021 года, который пройдёт с 17 октября по 5 декабря, также порадует громкими именами и разнообразием музыкальных жанров. Его откроет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета.

Жизнерадостное выступление преподнесет заполярным слушателям легендарный питерский «Терем-квартет», отмечающий свое 35-летие, продолжит зажигательные ритмы джазовой ансамбль под руководством народного артиста РФ Даниила Крамера: музыканты представят новую программу «MÚSICA LATINA».

Кроме того, в рамках фестиваля главный коллектив филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, в качестве солиста – пианист-виртуоз, лауреат XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Онищенко. Продолжит классическую тему органный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга Дениса Маханькова и Дины Ихиной, а завершится праздник музыки на яркой мажорной ноте – выступлением трио Олега Бутмана – одного из самых известных джазовых барабанщиков современности и американского вокалиста Тайя Стивенса – победителя многочисленных конкурсов джазового вокала, R&B и джазовой композиции.

Региональное Министерство культуры напоминает о действующих противоэпидемических ограничениях: концерты будут проходить при 50% наполняемости зала и рассадке в шахматном порядке, зрителей также просят соблюдать масочный режим.

28 ноября - 11.00

«У меня такое настроение». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.

28 ноября - 17.00

«Торжество клавиш». Всероссийский день органа. Денис Маханьков и Дина Ихина (орган), г.Печоры.

5 декабря - 11.00

«Я мечтаю». Программа для малышей. Камерный зал.

5 декабря - 17.00

Ty Stephens (вокал), США и Трио Олега Бутмана, г.Санкт-Петербург. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

12 декабря - 17.00

«От Испании до Великой Тартарии». Концерт фламенко-фьюжн, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

25 ноября - 19.00

г.Мончегорск

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. (12+)

29 ноября - 19.00

ОДК им. С.М. Кирова

Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

27 ноября – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота.  Фантазия. (16+)

28 ноября – 12.00

«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Тольстого). Театральная сказка. (6+)

28 ноября – 19.00

«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

27 ноября

Праздничный концерт, посвящённый Дню матери.

28 ноября

Областной конкурс «Уникальные мамы».

ОНЛАЙН:

В сообществе Кировки «ВКонтакте» размещена запись праздничного концерта «Дворец зажигает огни». (0+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выстави: «С думой о Есенине» (до 20 ноября); «Арктическое искусство и дизайн» (до 15 декабря).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Семья» (до 21 ноября); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

24 ноября - 14.00

Фолк-урок «Куклы из бабушкиного сундука. Зайчик на пальчик». (6+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

23 ноября - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

23 ноября - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

23 ноября - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

23 ноября - 19.15

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

24 и 25 ноября - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

24 и 25 ноября - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

24 и 25 ноября - 18.30

«Зрение». (12+)

24 и 25 ноября - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: «Хранители истории» (до 25 ноября), «Краски лета» (до 30 ноября).

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.

В Центральной городской библиотеке работает тематическая выставка «Особый и прекрасный мир театра» народного самодеятельного коллектива клуба кружевоплетения «Северное кружево» (до 30 ноября).

ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова, 2. Центральная городская библиотека имени Леонида Крейна.

ОНЛАЙН:

В группе Центра досуга молодёжи размещены видео мастер-класса от «Светлицы» по созданию выкройки методом макетирования. (12+)

Доступно видео концерта кружка «Триумф», младших вокальных групп «Бруснички» и «Морошки». (0+)

пгт.МУРМАШИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)

Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Под Андреевским флагом» (до 28 ноября), «Калейдоскоп впечатлений» (до 28 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря); «Дуальность». (16+)

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

ЗАТО ВИДЯЕВО

ОНЛАЙН:

В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)

Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)

г.ОЛЕНЕГОРСК

ОНЛАЙН:

В сообществе ЦКиД размещена запись спектакля «А кто там в чемодане?!» по пьесе Анны Богачевой. Режиссер - Валентина Островская. (6+)

г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.МОНЧЕГОРСК

В выставочном зале работает выставка мончегорской художницы Маргариты Соловьевой «Линия творчества» (до 31 ноября).

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

25 ноября - 19.00

Спектакль «Тартюф» в постановке областного драматического театра. (12+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» ГЦК размещён фильм «Экскурсия по Эрмитажу». (6+)

г.КИРОВСК

В выставочном зале продолжает работу выставка декоративно-прикладного искусства «Хибинская горница» (до 27 ноября).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.АПАТИТЫ

По 3 декабря

На базе Городского Дворца культуры г. Апатиты пройдёт ретро-выставка работ преподавателей и учащихся Художественного отделения ДШИ г. Апатиты с одноименным названием «Ретро–выставка. Художественному отделению – 50!» (6+)

Детская художественная школа города Апатиты открылась в 1971 году.

С недавнего времени ДХШ вошла в состав Детской школы искусств города Апатиты, которая была основана в 1986 году. Сохраняя классические, высокие профессиональные традиции образования, творческую атмосферу, имея слаженный коллектив преподавателей, чёткую современную концепцию деятельности, ДШИ уверенно держит высокую планку и принимает активное участие в культурной жизни города.

На выставке будут представлены более 50 работ учащихся, выпускников и преподавателей Художественного отделения ДШИ за все годы существования.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

23 ноября - 15.00

Центральная городская библиотека приглашает молодёжь от 14 до 35 лет принять участие в чемпионате по чтению вслух «Читаю то, не знаю что!». В ходе литературного батла, участники в течение 1 минуты будут читать отрывки из прозы и поэзии без предварительной подготовки. (12+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

25 ноября - 15.00

В рамках Недели молодёжной книги в центральной городской библиотеке состоится литературный ринг, посвященный книгам-юбилярам 2021 года. «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «Недоросль» Д.И. Фонвизина, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Дядя Степа» С.В. Михалкова. К участию в литературном ринге приглашаются команды учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города, Апатитского политехнического колледжа имени Г.А. Голованова, Кольского медицинского колледжа и Мурманского арктического государственного университета. Количество участников в командах - до 6 человек. (12+) Заявки принимаются по телефону +7 (900) 943-87-37 и по электронной почте: apatitylibr-oo@yandex.ru

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

25 ноября - 16.00

Библиотека семейного чтения приглашает детей в арт-студию «Хобби-Микс» на мастер-класс по изготовлению объёмной поделки «Букет из гиацинтов» ко Дню матери. (6+)

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

26 ноября - 17.30

Городская детско-юношеская библиотека приглашает ребят на занятие в литературно-творческую студию «Сказки на песке». В программе занятий: чтение интересных книг, рисование песком на световых столах, конструирование на льняных планшетах, познавательные игры. Занятия проводятся по предварительной записи. (0+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

26 ноября - 18.00

Центральная городская библиотека приглашает горожан принять участие в интеллектуально й игре, посвященной 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Для подготовки к литературному квизбуку участникам рекомендуется вспомнить биографию, произведения Ф.М. Достоевского, спектакли и кинофильмы по книгам классика. К участию в литературном квизбуке приглашаются команды жителей города старше 16 лет. Количество участников в команде 4-6 человек. Заявки принимаются до 16.00 26 ноября по телефону +7 (900) 943-87-37, по электронной почте: apatitylibr-oo@yandex.ru или принести её по адресу: г. Апатиты, ул. Пушкина, 4, центральная городская библиотека. (12+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

26 ноября - 19.00

Заслуженный артист России Геннадий Ветров на сцене Апатитского Дворца культуры представит свою сольную юмористическую программу «Краски юмора»!

Юмористический вечер Геннадия Ветрова - это разговор артиста со зрителем о разных гранях юмористической палитры, это неожиданные музыкальные инструменты и новое музыкальное оформление программы, новые монологи и пародии и, конечно же, юмористический хит парад любимых поклонниками номеров. Концерт Геннадия Ветрова — это возможность от души посмеяться над собой, обществом и нашей жизнью. Его миниатюры, всегда живые и реальные, не оставляют ни одного зрителя в зале равнодушным.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

27 ноября - 18.00

Дворец культуры приглашает всех на легендарную клоунскую программа «Ая-яй ревю», состоящую из номеров всемирно известных артистов театра «Лицедеи». В самом семейном шоу труппы представлены как классические узнаваемые номера, так и новые клоунские репризы. Продолжительность шоу 2 часа (с одним антрактом). Вход строго в масках. (16+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

28 ноября - 15.00

В городской детско-юношеской библиотеке пройдёт семейный праздник «Мама Фест». Гостей библиотеки ждут весёлые игры и конкурсы, скетч рисование «Мама глазами ребёнка», мастер-классы по созданию подарков для мам своими руками. (0+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

ОНЛАЙН:

23 ноября - 10.00

«События. Народный календарь». (0+)

25 ноября - 17.00

Вечер отдыха для людей элегантного возраста памяти Игоря Кириллова. (18+)

28 ноября

Праздничный онлайн концерт преподавателей и учащихся ДМШ им. Л.М. Буркова «Моя мама лучше всех», посвященный Дню матери.

г.Апатиты МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова, официальная страница «ВКонтакте»: https.//vk.com/dmshburkovaapatity

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Продолжается ежегодная благотворительная акция «Подари чудо для ангела». Подопечные клуба «Дети-ангелы Мурмана» с радостью примут в подарок сладости, новые развивающие игрушки и другие детские радости. Место сбора подарков: «Совенок» на ул. Дзержинского, 37а, и ул. Ферсмана, 48. (0+)

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В выставочном зале Дворца культуры работают выставки: «Уж небо осенью дышало» (до 3 декабря) и аутентичный фотопроект «Шепот» фотографа-документалиста Надежды Титовой (до 10 декабря).  (0+)

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.КАНДАЛАКША

В ГКЦ «Нива» работают выставки: «Есть идея!» (до 30 ноября), «Если ты любишь Север» (до 30 ноября) и «Привет тебе, мой родной край!» (до 30 ноября). (0+)

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».

27 и 28 ноября

Областной конкурс исполнителей на русских народных инструментах «Кольские наигрыши».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

ОНЛАЙН:

В группе ДК «Металлург» размещён мастер-класс по изготовлению броши из фоамирана. (12+)

п.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+)

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)

г.КОВДОР

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

Открыта выставка творческих работ в рамках ХI открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир», номинация «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». (0+)

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» каждую среду в 19.00 выходит рубрика «Волшебное детское кино». (6+)

Там же работает рубрика «Окунись в жизнь Дворца», рассказывающая о коллективах ДК и их руководителях. (6+)

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

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Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
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Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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