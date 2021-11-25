АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «К 65-летию Николая Завертайло» (до 5 декабря); «К 115-летию со дня рождения Бориса Чернышева» (до 26 декабря); «Простая вещь - веер» (до 26 декабря); «Персоны. Михаил Ломоносов» (до 26 декабря); «Открывая Библию» (до 26 декабря); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); выставка живописи и керамики Вероники Вологжанниковой «РАЗНОвидности» (до 26 декабря).
25 ноября - 15.00
Интерактивное мероприятие для детей «Черчу, пишу, рисую». (6+)
25 ноября - 16.00
Знакомство с промыслом гжель «Голубой цветок гжели». (6+)
Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00 и 16.00
Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.». (0+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещён фильм о проекте музея «Сезоны современного искусства». К окончанию первого года встреч участники должны были создать свое произведение и представить на выставке, но из-за пандемии коронавируса пришлось создавать работу в домашних условиях и демонстрировать публике в виртуальном формате. Кураторы проекта Степан Духно и Дмитрий Колатаев рассказали в фильме о проекте, а также показали процесс создания работ и рассказали о будущих планах. (12+)
Там же можно посмотреть видео мастер-классов по созданию игрушек из глины и бересты, по росписи и другие, которые состоялись в рамках Межрегионального фестиваля народной игрушки России регионов Северо-Западного федерального округа. (6+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «В манере мастера-художника Заполярья» (до 28 ноября); «Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева (1911-1990)» (до 28 ноября); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).
25 и 26 ноября - 14.00
Мероприятие «Жостовская роспись». (6+)
25 и 26 ноября - 15.00
Экскурсия по выставке народного художника РСФСР Александра Павловича Васильева. (6+)
По 28 ноября
Просмотр фильмов конкурсной программы XIII Международного кинофестиваля «Северный характер»:
25 ноября - 15.00
«Дальний план». (12+)
26 ноября - 15.00
«Русский путь». (12+)
27 ноября - 15.00
Программа детского кино «Вода, облака, ветер и море». (6+)
28 ноября - 16.00
Программа семейного кино «На пороге апокалипсиса - кто за это заплатит?». (6+).
ОНЛАЙН:
На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Первая цифровая перепись населения» (до 30 ноября); «На страже мира» (до 30 ноября); «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 30 ноября); «Многоликая Россия» (до 30 ноября).
25-28 ноября
Показы фильмов международного кинофестиваля «Северный характер». (16+)
27 ноября - 16.00
«Архитектура блокады», «Недееспособные».
25 ноября - 9.00-17.00
Сбор макулатуры и «крышечек надежды». Принимаются книги, журналы, в том числе глянцевые, газеты, тетради, бумага, списанные архивы, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей (из-под круп, косметических средств и т. д.). (6+)
26 ноября – 15.00
Пешеходная экскурсия «Рождение столицы Заполярья». (16+)
27 ноября – 15.00
Музейное занятие «Поморские посиделки». (12+)
28 ноября – 14.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (12+)
28 ноября – 15.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики». (12+)
ОНЛАЙН:
На сайте музея размещена ссылка на викторину, посвященную истории Кольского края. Победители получат на память фирменные брелоки. (12+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Международный день науки» (до 30 ноября); «Журналу «Вокруг света» - 160 лет» (до 30 ноября); «Книги, которые помогут обрести любовь и семейное счастье» (до 30 ноября); «Я знак бессмертия себе воздвигнул» (до 30 ноября); «Тепло сердец для милых мам» (до 30 ноября); «Книги, которые взрывают мозг» (до 30 ноября); «Автор новелл и беллетризованных биографий» (до 30 ноября); «Книга как лекарство» (до 30 ноября); «Книги под запретом» (до 30 ноября); «Самая страшная книга» (до 30 ноября); «Новые 7 чудес света и Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО» (до 30 ноября); «Викинг полярных морей» (до 30 ноября); «НеМелодия» (до 30 ноября); «Достоевский известный и неизвестный» (до 30 ноября); «Достоевский навсегда» (до конца года).
ОНЛАЙН:
25-28 ноября - 17.00
Интерактивные выставки в рамках фестиваля «Северный характер» и демонстрация документальных кинолент. (16+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
ОНЛАЙН:
До 16 января
Доступна интерактивная выставка «Хвала детской книге». Интерактивная экспозиция Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой расскажет посетителям о шведской детской литературе и её ключевых персонажах. Выставка подготовлена посольством Швеции в России, Шведским институтом и шведской Академией детской книги. Кураторскую экскурсию проведёт советник по культуре посольства Швеции в России Мария Линд. (6+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
26 ноября – 19.00
Спектакль для семейного просмотра «Эшелон». В основу композиции спектакля легли произведения Виктора Астафьева, Николая Никулина, Даниила Гранина. Публике и театру предстоит непростой разговор о том, что такое война. Это не песни о Победе, не чистые гимнастерки, не новые пилотки, а жизнь и судьба целого народа и каждого человека в отдельности.
Режиссер Пётр Васильев, художник Алевтина Торик, композитор Пётр Макаров. (12+)
30 ноября - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)
30 ноября - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
31 ноября - 11.00 и 13.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
31 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
31 ноября - 16.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
6 декабря - 11.00 и 13.30
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
6 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Гуси – лебеди». (2+)
6 декабря - 16.00
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
7 декабря - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
7 декабря - 15.30, 17.00 и 18.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
12 декабря - 19.00
Светлана Дорожко. «Эйнар и Брунилла». (18+)
13 декабря - 11.00 и 13.30
Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)
13 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Пряничный человечек». (2+)
14 декабря - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)
14 декабря - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
19 декабря - 18.00
Бадри Цаава «Чудеса иллюзии». (12+)
20 декабря - 11.00 и 13.30
Софья Прокофьева, Генрих Сапгир. «Три медведя». (3+)
20 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
21 декабря - 11.00 и 13.30
Светлана Дорожко. «Невезучая курица». (6+)
21 декабря - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
26 декабря - 19.00
Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)
27 декабря - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
27 декабря - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
28 декабря - 11.00 и 13.30
Николай Боровков «Золотой ключик». ( | 5+)
28 декабря - 15.30 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
25 ноября – 5 декабря
Мурманская областная филармония приглашает северян на Международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021. Фестиваль проводится в Заполярье с 2013 года и даёт возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран. Привлекает мероприятие и своей разнообразной программой, включающей концерты разных музыкальных жанров.
Фестиваль 2021 года, который пройдёт с 17 октября по 5 декабря, также порадует громкими именами и разнообразием музыкальных жанров. Его откроет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета.
Жизнерадостное выступление преподнесет заполярным слушателям легендарный питерский «Терем-квартет», отмечающий свое 35-летие, продолжит зажигательные ритмы джазовой ансамбль под руководством народного артиста РФ Даниила Крамера: музыканты представят новую программу «MÚSICA LATINA».
Кроме того, в рамках фестиваля главный коллектив филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, в качестве солиста – пианист-виртуоз, лауреат XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Онищенко. Продолжит классическую тему органный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга Дениса Маханькова и Дины Ихиной, а завершится праздник музыки на яркой мажорной ноте – выступлением трио Олега Бутмана – одного из самых известных джазовых барабанщиков современности и американского вокалиста Тайя Стивенса – победителя многочисленных конкурсов джазового вокала, R&B и джазовой композиции.
Региональное Министерство культуры напоминает о действующих противоэпидемических ограничениях: концерты будут проходить при 50% наполняемости зала и рассадке в шахматном порядке, зрителей также просят соблюдать масочный режим.
28 ноября - 11.00
«У меня такое настроение». Концерт для самых маленьких. Камерный зал.
28 ноября - 17.00
«Торжество клавиш». Всероссийский день органа. Денис Маханьков и Дина Ихина (орган), г.Печоры.
4 декабря - 17.00
«Танец радости и печали». Ансамбль «Ударная компания». Концертный зал.
4 декабря - 18.00
«Госпожу свою – Музыку – славлю!». Музыкально-литературный вечер, посвящённый творчеству Марины Цветаевой. Камерный зал.
5 декабря - 11.00
«Я мечтаю». Программа для малышей. Камерный зал.
5 декабря - 17.00
Ty Stephens (вокал), США и Трио Олега Бутмана, г.Санкт-Петербург. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.
12 декабря - 11.00
«Сказки ёлочных игрушек». Группа «До-ми-но». Камерный зал.
12 декабря - 14.00
«Незнайка и Ко». Группа «До-ми-но». Камерный зал.
12 декабря - 17.00
«От Испании до Великой Тартарии». Концерт фламенко-фьюжн, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
18 декабря - 18.00
«Музыка струн». Екатерина Ефремова - голос, гитара и Ирина Волокославская - кантеле. Камерный зал.
19 декабря - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижер и солист - Марк Дробинский (виолончель), Франция. Концертный зал.
21 декабря - 18.00
Виртуальный зал. «Параллели». Концертный зал.
25 декабря - 18.00
«С Новым Джазом!». Александр Златин (фортепиано), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.
26 декабря - 11.00
«Я мечтаю». Программа для малышей. Ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.
26 декабря - 17.00
«Девятый вал». Токкаты от XVII до XXI века. Владимир Королевский (орган), г.Сочи. Концертный зал.
29 декабря - 19.00
«The Latin Jazz Mass». Для солистов, хора и джазового ансамбля, г.Мурманск. Концертный зал.
23 января - 18.00
Моноспектакль «...Ай да сукин сын!». Константин Райкин. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
25 ноября - 19.00
г.Мончегорск
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. (12+)
29 ноября - 19.00
ОДК им. С.М. Кирова
Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
27 ноября – 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Фантазия. (16+)
28 ноября – 12.00
«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Тольстого). Театральная сказка. (6+)
28 ноября – 19.00
«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
27 ноября
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери.
28 ноября
Областной конкурс «Уникальные мамы».
ОНЛАЙН:
В сообществе Кировки «ВКонтакте» размещена запись праздничного концерта «Дворец зажигает огни». (0+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжает работу выстава «Арктическое искусство и дизайн» (до 15 декабря).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
25 ноября - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
25 ноября - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
25 ноября - 18.30
«Зрение». (12+)
25 ноября - 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе продолжают работу выставки: «Хранители истории» (до 25 ноября), «Краски лета» (до 30 ноября).
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.
В Центральной городской библиотеке работает тематическая выставка «Особый и прекрасный мир театра» народного самодеятельного коллектива клуба кружевоплетения «Северное кружево» (до 30 ноября).
ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова, 2. Центральная городская библиотека имени Леонида Крейна.
ОНЛАЙН:
В группе Центра досуга молодёжи размещены видео мастер-класса от «Светлицы» по созданию выкройки методом макетирования. (12+)
Доступно видео концерта кружка «Триумф», младших вокальных групп «Бруснички» и «Морошки». (0+)
пгт.МУРМАШИ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)
пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
ОНЛАЙН:
В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)
Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Под Андреевским флагом» (до 28 ноября), «Калейдоскоп впечатлений» (до 28 ноября), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря); «Дуальность». (16+)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ЗАТО ВИДЯЕВО
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)
Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
ОНЛАЙН:
В сообществе ЦКиД размещена запись спектакля «А кто там в чемодане?!» по пьесе Анны Богачевой. Режиссер - Валентина Островская. (6+)
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
г.МОНЧЕГОРСК
В выставочном зале работает выставка мончегорской художницы Маргариты Соловьевой «Линия творчества» (до 31 ноября).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
25 ноября - 19.00
Спектакль «Тартюф» в постановке областного драматического театра. (12+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» ГЦК размещён фильм «Экскурсия по Эрмитажу». (6+)
г.КИРОВСК
В выставочном зале продолжает работу выставка декоративно-прикладного искусства «Хибинская горница» (до 27 ноября).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.АПАТИТЫ
По 3 декабря
На базе Городского Дворца культуры г. Апатиты пройдёт ретро-выставка работ преподавателей и учащихся Художественного отделения ДШИ г. Апатиты с одноименным названием «Ретро–выставка. Художественному отделению – 50!» (6+)
Детская художественная школа города Апатиты открылась в 1971 году.
С недавнего времени ДХШ вошла в состав Детской школы искусств города Апатиты, которая была основана в 1986 году. Сохраняя классические, высокие профессиональные традиции образования, творческую атмосферу, имея слаженный коллектив преподавателей, чёткую современную концепцию деятельности, ДШИ уверенно держит высокую планку и принимает активное участие в культурной жизни города.
На выставке будут представлены более 50 работ учащихся, выпускников и преподавателей Художественного отделения ДШИ за все годы существования.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
25 ноября - 15.00
В рамках Недели молодёжной книги в центральной городской библиотеке состоится литературный ринг, посвященный книгам-юбилярам 2021 года. «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «Недоросль» Д.И. Фонвизина, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Дядя Степа» С.В. Михалкова. К участию в литературном ринге приглашаются команды учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города, Апатитского политехнического колледжа имени Г.А. Голованова, Кольского медицинского колледжа и Мурманского арктического государственного университета. Количество участников в командах - до 6 человек. (12+) Заявки принимаются по телефону +7 (900) 943-87-37 и по электронной почте: apatitylibr-oo@yandex.ru
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
25 ноября - 16.00
Библиотека семейного чтения приглашает детей в арт-студию «Хобби-Микс» на мастер-класс по изготовлению объёмной поделки «Букет из гиацинтов» ко Дню матери. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
26 ноября - 17.30
Городская детско-юношеская библиотека приглашает ребят на занятие в литературно-творческую студию «Сказки на песке». В программе занятий: чтение интересных книг, рисование песком на световых столах, конструирование на льняных планшетах, познавательные игры. Занятия проводятся по предварительной записи. (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
26 ноября - 18.00
Центральная городская библиотека приглашает горожан принять участие в интеллектуально й игре, посвященной 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Для подготовки к литературному квизбуку участникам рекомендуется вспомнить биографию, произведения Ф.М. Достоевского, спектакли и кинофильмы по книгам классика. К участию в литературном квизбуке приглашаются команды жителей города старше 16 лет. Количество участников в команде 4-6 человек. Заявки принимаются до 16.00 26 ноября по телефону +7 (900) 943-87-37, по электронной почте: apatitylibr-oo@yandex.ru или принести её по адресу: г. Апатиты, ул. Пушкина, 4, центральная городская библиотека. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
26 ноября - 19.00
Заслуженный артист России Геннадий Ветров на сцене Апатитского Дворца культуры представит свою сольную юмористическую программу «Краски юмора»!
Юмористический вечер Геннадия Ветрова - это разговор артиста со зрителем о разных гранях юмористической палитры, это неожиданные музыкальные инструменты и новое музыкальное оформление программы, новые монологи и пародии и, конечно же, юмористический хит парад любимых поклонниками номеров. Концерт Геннадия Ветрова — это возможность от души посмеяться над собой, обществом и нашей жизнью. Его миниатюры, всегда живые и реальные, не оставляют ни одного зрителя в зале равнодушным.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
27 ноября - 18.00
Дворец культуры приглашает всех на легендарную клоунскую программа «Ая-яй ревю», состоящую из номеров всемирно известных артистов театра «Лицедеи». В самом семейном шоу труппы представлены как классические узнаваемые номера, так и новые клоунские репризы. Продолжительность шоу 2 часа (с одним антрактом). Вход строго в масках. (16+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
28 ноября - 15.00
В городской детско-юношеской библиотеке пройдёт семейный праздник «Мама Фест». Гостей библиотеки ждут весёлые игры и конкурсы, скетч рисование «Мама глазами ребёнка», мастер-классы по созданию подарков для мам своими руками. (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
ОНЛАЙН:
25 ноября - 17.00
Вечер отдыха для людей элегантного возраста памяти Игоря Кириллова. (18+)
28 ноября
Праздничный онлайн концерт преподавателей и учащихся ДМШ им. Л.М. Буркова «Моя мама лучше всех», посвященный Дню матери.
г.Апатиты МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова, официальная страница «ВКонтакте»: https.//vk.com/dmshburkovaapatity
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Продолжается ежегодная благотворительная акция «Подари чудо для ангела». Подопечные клуба «Дети-ангелы Мурмана» с радостью примут в подарок сладости, новые развивающие игрушки и другие детские радости. Место сбора подарков: «Совенок» на ул. Дзержинского, 37а, и ул. Ферсмана, 48. (0+)
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В выставочном зале Дворца культуры работают выставки: «Уж небо осенью дышало» (до 3 декабря) и аутентичный фотопроект «Шепот» фотографа-документалиста Надежды Титовой (до 10 декабря). (0+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
г.КАНДАЛАКША
В ГКЦ «Нива» работают выставки: «Есть идея!» (до 30 ноября), «Если ты любишь Север» (до 30 ноября) и «Привет тебе, мой родной край!» (до 30 ноября). (0+)
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
27 и 28 ноября
Областной конкурс исполнителей на русских народных инструментах «Кольские наигрыши».
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
ОНЛАЙН:
В группе ДК «Металлург» размещён мастер-класс по изготовлению броши из фоамирана. (12+)
п.АФРИКАНДА
ОНЛАЙН:
В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
Открыта выставка творческих работ в рамках ХI открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир», номинация «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». (0+)
г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» каждую среду в 19.00 выходит рубрика «Волшебное детское кино». (6+)
Там же работает рубрика «Окунись в жизнь Дворца», рассказывающая о коллективах ДК и их руководителях. (6+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.