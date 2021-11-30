АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «К 65-летию Николая Завертайло» (до 5 декабря); «РАЗНОвидности» (до 26 декабря); «К 115-летию со дня рождения Бориса Чернышева» (до 26 декабря); «Простая вещь - веер» (до 26 декабря); «Персоны. Михаил Ломоносов» (до 26 декабря); «Открывая Библию» (до 26 декабря); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).
Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00 и 16.00
Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (0+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещён фильм о проекте музея «Сезоны современного искусства». К окончанию первого года встреч участники должны были создать свое произведение и представить на выставке, но из-за пандемии коронавируса пришлось создавать работу в домашних условиях и демонстрировать публике в виртуальном формате. Кураторы проекта Степан Духно и Дмитрий Колатаев рассказали в фильме о проекте, а также показали процесс создания работ и рассказали о будущих планах. (12+)
Там же можно посмотреть видео мастер-классов по созданию игрушек из глины и бересты, по росписи и другие, которые состоялись в рамках Межрегионального фестиваля народной игрушки России регионов Северо-Западного федерального округа. (6+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Мурманск» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).
1, 2 и 3 декабря – 12.00
Мероприятие «Музей для всех!» в рамках всероссийской акции «День инклюзии». (6+)
2 декабря
Начнёт работу выставка «Свет и тени художника мира» из собрания московского коллекционера Владимира Гурьевича Беликова (до 26 декабря). В экспозиции будут представлены репродукционные гравюры, выполненные с произведений великого голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна.
ОНЛАЙН:
На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжает работу выставка «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» (до 30 декабря). (16+)
30 ноября – 15.00
Обзорная экскурсия по музею. (16+)
ОНЛАЙН:
30 ноября и 2 декабря – 10.00
В группе «ВКонтакте» продолжится онлайн-курс «Предметная съёмка экспонатов музея для создания архивов и публикаций» в рамках культурного проекта «КультFAQ». (12+).
30 ноября
«Практическое занятие»
2 декабря
Проверка, разбор и обсуждение домашнего задания.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжает работу выставка «Достоевский навсегда» (до конца года).
ОНЛАЙН:
30 ноября - 17.30
Интерактивная выставка «Пушкин и Петр I». (12+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
ОНЛАЙН:
До 16 января
Доступна интерактивная выставка «Хвала детской книге». Интерактивная экспозиция Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой расскажет посетителям о шведской детской литературе и её ключевых персонажах. Выставка подготовлена посольством Швеции в России, Шведским институтом и шведской Академией детской книги. Кураторскую экскурсию проведёт советник по культуре посольства Швеции в России Мария Линд. (6+)
2 декабря – 11.00
Литературно-музыкальный праздник «Рождественские приключения в Суоми», посвященный Дню независимости Финляндии. (6+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
30 ноября - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)
30 ноября - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
31 ноября - 11.00 и 13.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
31 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
31 ноября - 16.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
6 декабря - 11.00 и 13.30
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
6 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Гуси – лебеди». (2+)
6 декабря - 16.00
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
7 декабря - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
7 декабря - 15.30, 17.00 и 18.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
12 декабря - 19.00
Светлана Дорожко. «Эйнар и Брунилла». (18+)
13 декабря - 11.00 и 13.30
Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)
13 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Пряничный человечек». (2+)
14 декабря - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)
14 декабря - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
19 декабря - 18.00
Бадри Цаава «Чудеса иллюзии». (12+)
20 декабря - 11.00 и 13.30
Софья Прокофьева, Генрих Сапгир. «Три медведя». (3+)
20 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
21 декабря - 11.00 и 13.30
Светлана Дорожко. «Невезучая курица». (6+)
21 декабря - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
26 декабря - 19.00
Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)
27 декабря - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
27 декабря - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
28 декабря - 11.00 и 13.30
Николай Боровков «Золотой ключик». ( | 5+)
28 декабря - 15.30 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
30 ноября – 5 декабря
Мурманская областная филармония приглашает северян на Международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021. Фестиваль проводится в Заполярье с 2013 года и даёт возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран. Привлекает мероприятие и своей разнообразной программой, включающей концерты разных музыкальных жанров.
Фестиваль 2021 года, который пройдёт с 17 октября по 5 декабря, также порадует громкими именами и разнообразием музыкальных жанров. Его откроет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета.
Жизнерадостное выступление преподнесет заполярным слушателям легендарный питерский «Терем-квартет», отмечающий свое 35-летие, продолжит зажигательные ритмы джазовой ансамбль под руководством народного артиста РФ Даниила Крамера: музыканты представят новую программу «MÚSICA LATINA».
Кроме того, в рамках фестиваля главный коллектив филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, в качестве солиста – пианист-виртуоз, лауреат XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Онищенко. Продолжит классическую тему органный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга Дениса Маханькова и Дины Ихиной, а завершится праздник музыки на яркой мажорной ноте – выступлением трио Олега Бутмана – одного из самых известных джазовых барабанщиков современности и американского вокалиста Тайя Стивенса – победителя многочисленных конкурсов джазового вокала, R&B и джазовой композиции.
Региональное Министерство культуры напоминает о действующих противоэпидемических ограничениях: концерты будут проходить при 50% наполняемости зала и рассадке в шахматном порядке, зрителей также просят соблюдать масочный режим.
4 декабря - 17.00
«Танец радости и печали». Ансамбль «Ударная компания». Концертный зал.
4 декабря - 18.00
«Госпожу свою – Музыку – славлю!». Музыкально-литературный вечер, посвящённый творчеству Марины Цветаевой. Камерный зал.
5 декабря - 11.00
«Я мечтаю». Программа для малышей. Камерный зал.
5 декабря - 17.00
Ty Stephens (вокал), США и Трио Олега Бутмана, г.Санкт-Петербург. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.
12 декабря - 11.00
«Сказки ёлочных игрушек». Группа «До-ми-но». Камерный зал.
12 декабря - 14.00
«Незнайка и Ко». Группа «До-ми-но». Камерный зал.
12 декабря - 17.00
«От Испании до Великой Тартарии». Концерт фламенко-фьюжн, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
18 декабря - 18.00
«Музыка струн». Екатерина Ефремова - голос, гитара и Ирина Волокославская - кантеле. Камерный зал.
19 декабря - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижер и солист - Марк Дробинский (виолончель), Франция. Концертный зал.
21 декабря - 18.00
Виртуальный зал. «Параллели». Концертный зал.
25 декабря - 18.00
«С Новым Джазом!». Александр Златин (фортепиано), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.
26 декабря - 11.00
«Я мечтаю». Программа для малышей. Ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.
26 декабря - 17.00
«Девятый вал». Токкаты от XVII до XXI века. Владимир Королевский (орган), г.Сочи. Концертный зал.
29 декабря - 19.00
«The Latin Jazz Mass». Для солистов, хора и джазового ансамбля, г.Мурманск. Концертный зал.
23 января - 18.00
Моноспектакль «...Ай да сукин сын!». Константин Райкин. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
26 декабря - 11.00 и 14.0
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
27 декабря - 11.00 и 14.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
28 декабря - 11.00 и 14.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
2 января - 12.00 и 15.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
3 января - 12.00 и 15.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
4 января - 12.00 и 15.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
5 января - 12.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
6 января - 12.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
7 января - 12.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)
3 декабря – 19.00
Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. Малая сцена. (12+)
4 декабря – 19.00
«Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уальда «Кентервильское приведение». (12+)
5 декабря – 12.00
«Волшебное зеркало»». По мотивам русских народных сказок. Сказка учёного кота. (0+)
5 декабря – 19.00
«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)
11 декабря – 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Фантазия. (16+)
12 декабря – 12.00
«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. (0+)
12 декабря – 19.00
«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)
16 декабря – 19.00
Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. Малая сцена. (12+)
18 декабря – 19.00
«Шампанского!...». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)
19 декабря – 12.00
«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстова). Театральная сказка. (6+)
19 декабря – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
25-30 декабря – 12.00 и 15.00
Премьера. Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. «Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
2 и 3 декабря – 19.00
Концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота. Первая часть программы посвящена Победе в Великой Отечественной войне, вторая - истории и судьбе маленького мальчишки, который стал моряком: «Утро туманное», «Морская пехота», «Вишневый сад», «Колыбельная» и другие. (12+)
ОНЛАЙН:
Сюжет рубрики «ВКонтакте» «Переходим на личности» знакомит с заведующим отделом постановочной и художественно-оформительской работы Алексеем Ивановым. (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «Жизнь в творчестве» (до 15 декабря); «Радость творчества» (до 15 декабря); «Арктическое искусство и дизайн» (до 15 декабря).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря); 46-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области (до 19 декабря). (12+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
30 ноября - 16.30
Вода - чудо природы». (6+)
30 ноября - 17.30
Космонавтика для детей». (6+)
30 ноября - 18.30
В глубины Вселенной». (12+)
30 ноября - 19.15
Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+).
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе продолжает работу выставка картин в жанре абстракции, посвященная 155-летию Василия Кандинского (до 30 декабря).
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.
ОНЛАЙН:
В группе Центра досуга молодёжи размещены видео мастер-класса от «Светлицы» по созданию выкройки методом макетирования. (12+)
Доступно видео концерта кружка «Триумф», младших вокальных групп «Бруснички» и «Морошки». (0+)
пгт.МУРМАШИ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)
пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
ОНЛАЙН:
В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)
Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Дуальность» (до 11 декабря), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе музея открылась новая рубрика #экспонат_памяти. (6+)
ЗАТО ВИДЯЕВО
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)
Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
ОНЛАЙН:
В сообществе ЦКиД проходит викторина «МультиМама». (0+)
Там же размещена запись спектакля «А кто там в чемодане?!». (6+)
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
г.МОНЧЕГОРСК
В выставочном зале работает выставка Марии Кирсановой «Северный пейзаж» (до 30 декабря).
В фойе второго этажа ГЦК разместилась выставка творческих работ Аллы Журовой «Цветочные фантазии» (до 30 декабря).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» ГЦК размещён фильм «Экскурсия по Эрмитажу». (6+)
г.КИРОВСК
До 19 декабря
В МВЦ «Апатит» работает выставка живописи и графики «Федор Конюхов. Путешествие длиною в жизнь». (6+)
г.Кировск, просп. Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр «Апатит».
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» стартовала интернет-акция «Обними маму». (0+)
г.АПАТИТЫ
По 3 декабря
На базе Городского Дворца культуры г. Апатиты пройдёт ретро-выставка работ преподавателей и учащихся Художественного отделения ДШИ г. Апатиты с одноименным названием «Ретро–выставка. Художественному отделению – 50!» (6+)
Детская художественная школа города Апатиты открылась в 1971 году.
С недавнего времени ДХШ вошла в состав Детской школы искусств города Апатиты, которая была основана в 1986 году. Сохраняя классические, высокие профессиональные традиции образования, творческую атмосферу, имея слаженный коллектив преподавателей, чёткую современную концепцию деятельности, ДШИ уверенно держит высокую планку и принимает активное участие в культурной жизни города.
На выставке будут представлены более 50 работ учащихся, выпускников и преподавателей Художественного отделения ДШИ за все годы существования.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещено видео мастер-класса по dancehall choreo от хореографа студии «Dance Evolution Studio» Елизаветы Ус. (6+)
Работает театральный проект «Сказка идёт к вам в гости». (0+)
***
Продолжается ежегодная благотворительная акция «Подари чудо для ангела». Подопечные клуба «Дети-ангелы Мурмана» с радостью примут в подарок сладости, новые развивающие игрушки и другие детские радости. Место сбора подарков: «Совенок» на ул. Дзержинского, 37а, и ул. Ферсмана, 48. (0+)
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В выставочном зале Дворца культуры работают выставки: «Уж небо осенью дышало» (до 3 декабря) и аутентичный фотопроект «Шепот» фотографа-документалиста Надежды Титовой (до 10 декабря). (0+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В группе ГДК «ВКонтакте» размещено видео юбилейного концерта ансамбля русских народных инструментов «45 звонких лет. Юбилейный наигрыш». (12+)
г.КАНДАЛАКША
В ГКЦ «Нива» работает выставка «Такие разные куклы» (до 30 декабря).
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
С 1 по 10 декабря
Открытый городской фестиваль самодеятельного художественного творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Тепло наших сердец». (0+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
ОНЛАЙН:
В сообществе Кандалакшской библиотечной системы работает рубрика «Сказки от Дедушки Мороза». (0+)
п.АФРИКАНДА
ОНЛАЙН:
В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
Открыта выставка творческих работ в рамках ХI открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир», номинация «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». (0+)
г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещены видео открытого районного фестиваля межнационального согласия «#НаСевереВместе» (0+), а также мастер-классы по приготовлению национальных блюд Армении, Азербайджана и Гипербореи (6+), по созданию оригинального букета (6+), по декоративно-прикладному творчеству (6+).
Каждую среду - 19.00
Выходит рубрика «Волшебное детское кино». (6+).
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.