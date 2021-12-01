г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «К 65-летию Николая Завертайло» (до 5 декабря); «РАЗНОвидности» (до 26 декабря); «К 115-летию со дня рождения Бориса Чернышева» (до 26 декабря); «Простая вещь - веер» (до 26 декабря); «Персоны. Михаил Ломоносов» (до 26 декабря); «Открывая Библию» (до 26 декабря); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00 и 16.00

Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (0+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещён фильм о проекте музея «Сезоны современного искусства». К окончанию первого года встреч участники должны были создать свое произведение и представить на выставке, но из-за пандемии коронавируса пришлось создавать работу в домашних условиях и демонстрировать публике в виртуальном формате. Кураторы проекта Степан Духно и Дмитрий Колатаев рассказали в фильме о проекте, а также показали процесс создания работ и рассказали о будущих планах. (12+)

Там же можно посмотреть видео мастер-классов по созданию игрушек из глины и бересты, по росписи и другие, которые состоялись в рамках Межрегионального фестиваля народной игрушки России регионов Северо-Западного федерального округа. (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Мурманск» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

1, 2 и 3 декабря – 12.00

Мероприятие «Музей для всех!» в рамках всероссийской акции «День инклюзии». (6+)

2 декабря

Начнёт работу выставка «Свет и тени художника мира» из собрания московского коллекционера Владимира Гурьевича Беликова (до 26 декабря). В экспозиции будут представлены репродукционные гравюры, выполненные с произведений великого голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна.

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выставка «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» (до 30 декабря). (16+)

ОНЛАЙН:

2 декабря

Проверка, разбор и обсуждение домашнего задания.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжает работу выставка «Достоевский навсегда» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой (г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/) ОНЛАЙН: До 16 января Доступна интерактивная выставка «Хвала детской книге». Интерактивная экспозиция Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой расскажет посетителям о шведской детской литературе и её ключевых персонажах. Выставка подготовлена посольством Швеции в России, Шведским институтом и шведской Академией детской книги. Кураторскую экскурсию проведёт советник по культуре посольства Швеции в России Мария Линд. (6+) 2 декабря – 11.00 Литературно-музыкальный праздник «Рождественские приключения в Суоми», посвященный Дню независимости Финляндии. (6+) Мурманский областной театр кукол (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 6 декабря - 11.00 и 13.30 Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+) 6 декабря - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина. «Гуси – лебеди». (2+) 6 декабря - 16.00 Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+) 7 декабря - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+) 7 декабря - 15.30, 17.00 и 18.00 Корней Чуковский. «Телефон». (3+) 12 декабря - 19.00 Светлана Дорожко. «Эйнар и Брунилла». (18+) 13 декабря - 11.00 и 13.30 Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+) 13 декабря - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина. «Пряничный человечек». (2+) 14 декабря - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+) 14 декабря - 15.30 и 17.00 Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+) 19 декабря - 18.00 Бадри Цаава «Чудеса иллюзии». (12+) 20 декабря - 11.00 и 13.30 Софья Прокофьева, Генрих Сапгир. «Три медведя». (3+) 20 декабря - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+) 21 декабря - 11.00 и 13.30 Светлана Дорожко. «Невезучая курица». (6+) 21 декабря - 15.30 и 17.00 Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+) 26 декабря - 19.00 Пётр Васильев. «Эшелон». (12+) 27 декабря - 11.00 и 13.30 Николай Шувалов. «Колобок». (4+) 27 декабря - 15.30 и 17.00 Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+) 28 декабря - 11.00 и 13.30 Николай Боровков «Золотой ключик». ( | 5+) 28 декабря - 15.30 и 17.00 Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+) Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

До 5 декабря

Мурманская областная филармония приглашает северян на Международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021. Фестиваль проводится в Заполярье с 2013 года и даёт возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран. Привлекает мероприятие и своей разнообразной программой, включающей концерты разных музыкальных жанров.

Фестиваль 2021 года, который пройдёт с 17 октября по 5 декабря, также порадует громкими именами и разнообразием музыкальных жанров. Его откроет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета.

Жизнерадостное выступление преподнесет заполярным слушателям легендарный питерский «Терем-квартет», отмечающий свое 35-летие, продолжит зажигательные ритмы джазовой ансамбль под руководством народного артиста РФ Даниила Крамера: музыканты представят новую программу «MÚSICA LATINA».

Кроме того, в рамках фестиваля главный коллектив филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, в качестве солиста – пианист-виртуоз, лауреат XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Онищенко. Продолжит классическую тему органный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга Дениса Маханькова и Дины Ихиной, а завершится праздник музыки на яркой мажорной ноте – выступлением трио Олега Бутмана – одного из самых известных джазовых барабанщиков современности и американского вокалиста Тайя Стивенса – победителя многочисленных конкурсов джазового вокала, R&B и джазовой композиции.

Региональное Министерство культуры напоминает о действующих противоэпидемических ограничениях: концерты будут проходить при 50% наполняемости зала и рассадке в шахматном порядке, зрителей также просят соблюдать масочный режим.

4 декабря - 17.00

«Танец радости и печали». Ансамбль «Ударная компания». Концертный зал.

4 декабря - 18.00

«Госпожу свою – Музыку – славлю!». Музыкально-литературный вечер, посвящённый творчеству Марины Цветаевой. Камерный зал.

5 декабря - 11.00

«Я мечтаю». Программа для малышей. Камерный зал.

5 декабря - 17.00

Ty Stephens (вокал), США и Трио Олега Бутмана, г.Санкт-Петербург. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

12 декабря - 11.00

«Сказки ёлочных игрушек». Группа «До-ми-но». Камерный зал.

12 декабря - 14.00

«Незнайка и Ко». Группа «До-ми-но». Камерный зал.

12 декабря - 17.00

«От Испании до Великой Тартарии». Концерт фламенко-фьюжн, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

18 декабря - 18.00

«Музыка струн». Екатерина Ефремова - голос, гитара и Ирина Волокославская - кантеле. Камерный зал.

19 декабря - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер и солист - Марк Дробинский (виолончель), Франция. Концертный зал.

21 декабря - 18.00

Виртуальный зал. «Параллели». Концертный зал.

25 декабря - 18.00

«С Новым Джазом!». Александр Златин (фортепиано), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.

26 декабря - 11.00

«Я мечтаю». Программа для малышей. Ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.

26 декабря - 17.00

«Девятый вал». Токкаты от XVII до XXI века. Владимир Королевский (орган), г.Сочи. Концертный зал.

29 декабря - 19.00

«The Latin Jazz Mass». Для солистов, хора и джазового ансамбля, г.Мурманск. Концертный зал.

23 января - 18.00

Моноспектакль «...Ай да сукин сын!». Константин Райкин. Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

26 декабря - 11.00 и 14.0

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

27 декабря - 11.00 и 14.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

28 декабря - 11.00 и 14.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

2 января - 12.00 и 15.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

3 января - 12.00 и 15.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

4 января - 12.00 и 15.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

5 января - 12.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

6 января - 12.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

7 января - 12.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)

3 декабря – 19.00

Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. Малая сцена. (12+)

4 декабря – 19.00

«Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уальда «Кентервильское приведение». (12+)

5 декабря – 12.00

«Волшебное зеркало»». По мотивам русских народных сказок. Сказка учёного кота. (0+)

5 декабря – 19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

11 декабря – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Фантазия. (16+)

12 декабря – 12.00

«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. (0+)

12 декабря – 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

16 декабря – 19.00

Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. Малая сцена. (12+)

18 декабря – 19.00

«Шампанского!...». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)

19 декабря – 12.00

«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстова). Театральная сказка. (6+)

19 декабря – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

25-30 декабря – 12.00 и 15.00

Премьера. Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. «Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

2 и 3 декабря – 19.00

Концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота. Первая часть программы посвящена Победе в Великой Отечественной войне, вторая - истории и судьбе маленького мальчишки, который стал моряком: «Утро туманное», «Морская пехота», «Вишневый сад», «Колыбельная» и другие. (12+)

ОНЛАЙН:

Сюжет рубрики «ВКонтакте» «Переходим на личности» знакомит с заведующим отделом постановочной и художественно-оформительской работы Алексеем Ивановым. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Жизнь в творчестве» (до 15 декабря); «Радость творчества» (до 15 декабря); «Арктическое искусство и дизайн» (до 15 декабря).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря); 46-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области (до 19 декабря). (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК